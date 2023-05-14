Теперь Гилмор ловит на бедро Жоржиньо, вопрошает итальянец к арбитру по поводу карточки, но Энди Мэдли пока спокоен.

Троссар входит в штрафную с левого края и наносит мощный удар с 14 метров - мяч цепляет перекладину и проходит выше створа!

Неплохо комбинирует "Брайтон" на чужой половине поля, однако Жоржиньо успешно накрывает Энсисо, после чего Эступиньян фолит против чемпиона Европы.

Вот и первая желтая карточка у нас, Эступиньян на фланге обороны жестковато сыграл против Саки.

Троссар со штрафного исполняет подачу ближе к линии вратарской, Джака попытался пробить затылком, однако в дальний угол не попал.

Габриэль в центральном круге откровенно придерживает Фергюсона, не давая молодому форварду гостей оторваться, здесь без карточки.

Митома на левом фланге накручивает Уайта, входит в штрафную и простреливает на пустые ворота, однако Энсисо с левой запускает мяч над перекладиной!

70 процентов игрового времени мячом владеет "Брайтон", пока явно не по плану Микеля Артеты складывается сегодняшний матч.

Теперь Жоржиньо оказывается на газоне и показывает арбитру, что против него было нарушение правил, требуется итальянцу время, чтобы подняться на ноги.

Гилмор стал адресатом вертикального заброса по левому флангу, однако рефери справедливо определяет положение "вне игры".

Жезус получает мяч на правом краю штрафной после передачи Эдегора и пробивает с острейшего угла - Стил отбивает снаряд на угловой.

Сака с углового закручивает мяч прямиком во вратарскую, однако Стил играет кулаками, а одноклубники разряжают обстановку.

Рамсдейл довольно долго находился с мячом, не зная, кому отдавать, в итоге помог в этом моменте Жезус, но довести атаку до ума "Арсеналу" не удается.

Гилмор снова проявляет активность, в центральном круге его с нарушением правил останавливает Джака. Пока без карточек.

Пока по одному удару в створ нанесли в этой встрече соперники, но попытка "Брайтона" была куда более опасной.

Да, пока у нас совсем мало футбола, слишком много пауз и врачебного вмешательства на старте встречи.

Уайт подключается по правому флангу, получает мяч в штрафной и простреливает во вратарскую, где снаряд спокойно достается Стилу.

Отличную быструю атаку организовали гости, Энсисо ворвался в штрафную с левого края и пробил из-под Уайта в ближнюю "девятку" - Рамсдейл спас свои ворота!

Угловой с левого фланга подает Гросс, однако защитники "Арсенала" смахивают мяч с ближней штанги.

Снова Энсисо оставляет Уайта в дураках, вынужден защитник "Арсенала" сфолить на фланге.

Штрафной гости разыграли накоротке, после чего Гилмор всё-таки направил мяч в штрафную, но оборона "Арсенала" справилась.

Быструю ответную атаку проводят "канониры", завершает её Эдегор ударом метров с 23 - мяч прокатывается чуть правее створа.

Матч первого круга на "Фалмере" состоялся 31 декабря, тогда уверенно лидировавший "Арсенал" взял верх в результативном матче - 4:2.

И снова проблемы у Мартинелли, врачи "Арсенала" на поле, а на скамейке движения - готовится выйти на поле Троссар.

9' Мартинелли пока не может подняться с газона, снова есть работа у врачей "Арсенала".

8' Кайседо жестковато атаковал Мартинелли в районе центральной линии сзади по ногам, однако Энди Мэдли обходится без предупреждения.

7' Удару Саки успели воспрепятствовать защитники "Брайтона", мяч отскочил к Эдегору, которому в штрафной также не удалось выбраться на ударную позицию.

6' "Брайтон" в этом сезоне сыграл меньше всех игр, больше всех пострадали они от многочисленных переносов. В ближайшие 2 недели команде Роберто Де Дзерби предстоит сыграть 5 встреч - после "Арсенала" в календаре "Ньюкасл", "Саутгемптон", "Манчестер Сити" и "Астон Вилла".

5' Митома оказывается на газоне после жесткого стыка с Мартинелли в верховой борьбе, требуется японцу время, чтобы прийти в себя.

4' Угловой на левом фланге атаки заработали хозяева поля, однако подача на ближнюю штангу была легко прервана защитниками "Брайтона".

3' Напомним, что чуть раньше "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Эвертон", при равном количестве игр "Арсенал" теперь отстает от "горожан" на 4 очка. Титул, судя по всему, упущен.

2' Сразу же игра начинается с медицинской паузы, помощь врачей требуется Эдегору, пострадавшему в единоборстве с Кайседо.