Тур: 36. Стадион: Эмирейтс. Главный судья: Мэдли Анди
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
4
Уайт
Бен
15
Кивёр
Якуб
20
Жоржиньо
II
34
Джака
Гранит
23
Стил
Джейсон
27
Гилмор
Билли
22
Митома
Каору
20
Энсисо
Хулио
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
-
15 Кивёр ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ЖоржиньоПолузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Тёрнер МэттВратарь
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Виейра ФабиуПолузащитник
-
14 Нкетиа ЭддиНападающий
- Нападающий
-
24 Нелсон РайсНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Гилмор БиллиПолузащитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Энсисо ХулиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Моран ЭндрюПолузащитник
-
21 Ундав ДенизПолузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Арсенал
Брайтон
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
14 матчей
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
1.33
1.75
Среднее время на гол
67
51
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.38
1.33
Среднее время на гол
65
67
Всего голов
19
22
Голов в среднем за матч
1.36
1.57
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
66
57
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдегор Мартин
|15
|0.42
|Мартинелли Габриэл
|15
|0.42
|Сака Букайо
|13 (2)
|0.36
|Жезус Габриэл
|10 (1)
|0.28
|Джака Гранит
|5
|0.14
|Нкетиа Эдди
|4
|0.11
|Нелсон Райс
|3
|0.08
|Парти Томас
|3
|0.08
|Габриэль дос Сантос
|3
|0.08
|Уайт Бен
|2
|0.06
|Салиба Вильям
|2
|0.06
|Зинченко Александр
|1
|0.03
|Виейра Фабиу
|1
|0.03
|Холдинг Роб
|1
|0.03
|Жоржиньо II
|0
|0
|Тирни Киран
|0
|0
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
|Смит-Роу Эмил
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макаллистер Алексис
|10 (6)
|0.29
|Троссар Леандро
|8
|0.24
|Гросс Паскаль
|8
|0.24
|Митома Каору
|7
|0.21
|Марч Соломон
|6
|0.18
|Уэлбек Данни
|6
|0.18
|Фергюсон Эван
|4
|0.12
|Энсисо Хулио
|2
|0.06
|Лаллана Адам
|2
|0.06
|Ундав Дениз
|2
|0.06
|Вельтман Йоел
|1
|0.03
|Кайседо Мойсес
|1
|0.03
|Буонанотте Факундо
|1
|0.03
|Данк Льюис
|1
|0.03
|Эступиньян Первис
|0
|0
|Стил Джейсон
|0
|0
|Мвепу Энок
|0
|0
|Сармиенто Джереми
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сака Букайо
|6
|0
|Жезус Габриэл
|5
|0
|Уайт Бен
|5
|0
|Джака Гранит
|4
|0
|Эдегор Мартин
|4
|0
|Парти Томас
|4
|0
|Габриэль дос Сантос
|4
|0
|Салиба Вильям
|4
|0
|Зинченко Александр
|3
|0
|Нкетиа Эдди
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Томиясу Такэхиро
|2
|0
|Артета Микель
|1
|0
|Рамсдейл Аарон
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайседо Мойсес
|9
|0
|Макаллистер Алексис
|7
|0
|Де Зерби Роберто
|4
|1
|Данк Льюис
|4
|0
|Вельтман Йоел
|4
|0
|Эступиньян Первис
|4
|0
|Гросс Паскаль
|3
|0
|Уэбстер Адам
|2
|0
|Марч Соломон
|2
|0
|Санчес Роберт
|2
|0
|Стил Джейсон
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Гилмор Билли
|1
|0
|Лемпти Тарик
|1
|0
|Сармиенто Джереми
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
|Колуилл Леви
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Брайтон
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
14
6
Волевые поражения
5
14
Арсенал
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Брайтон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
10
1
Волевые победы
8
12
Волевые поражения
29
26
Арсенал
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (11)
29% (10)
40% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (16)
26% (9)
29% (10)
Брайтон
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (9)
55% (18)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
10
8
Волевые победы
22
18
Волевые поражения
34
40
Голы по времени матча
Забито
49
32
18 В 1-м тайме 16
31 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
2
4%
4
13%
1-15
7
14%
5
16%
16-30
9
18%
7
22%
31-45
12
24%
7
22%
46-60
9
18%
5
16%
61-75
10
20%
4
13%
76-90
Пропущено
21
24
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
3
14%
3
13%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
2
10%
6
25%
31-45
4
19%
2
8%
46-60
7
33%
7
29%
29%
61-75
2
10%
4
17%
76-90
Забито
31
31
19 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 9
18 Не забивали 20
8
26%
6
19%
1-15
7
23%
4
13%
16-30
4
13%
2
6%
31-45
6
19%
4
13%
46-60
4
13%
6
19%
61-75
2
6%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
21
21
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
3
14%
6
29%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
5
24%
3
14%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
5
24%
1
5%
61-75
5
24%
3
14%
76-90
Забито
80
63
37 В 1-м тайме 28
43 Во 2-м тайме 35
23 Забивали первыми 20
2 Не забивали 5
10
13%
10
16%
1-15
14
18%
9
14%
16-30
13
16%
9
14%
31-45
18
23%
11
17%
46-60
13
16%
11
17%
61-75
12
15%
13
21%
76-90
Пропущено
42
45
16 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 21
6
14%
9
20%
1-15
3
7%
6
13%
16-30
7
17%
9
20%
31-45
7
17%
6
13%
46-60
12
29%
8
18%
61-75
7
17%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ньюкасл - Арсенал 0:2 Арсенал - Челси 3:1 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3
Вест Хэм - Арсенал 2:2 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Арсенал - Лидс 4:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Арсенал - Борнмут 3:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Лестер - Арсенал 0:1 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Арсенал - Брентфорд 1:1 Эвертон - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2
Брайтон
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брайтон - Эвертон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1
Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Челси - Брайтон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брайтон - Гримсби 5:0 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Брайтон 2:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Сток Сити - Брайтон 0:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Ливерпуль 3:0
Результаты матчей
Арсенал
Брайтон
Точный счет
3:1
3 раза 18%
3:2
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
3
7 раз 41%
4
4 раза 24%
1
2 раза 12%
2
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
0:2
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
0:3
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
3:1
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
0:3
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
3
10 раз 29%
1
8 раз 23%
2
8 раз 23%
4
6 раз 17%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
11 раз 33%
2
7 раз 21%
0
5 раз 15%
3
5 раз 15%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Арсенал
Брайтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
134
143
710
125
611
512
413
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
151
117
106
513
412
216
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
332
Больше Меньше
285
2510
1716
1718
1023
728
528
134
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|27
|4
|4
|92 - 31
|85
|2.
|0:0 Заявка
|36
|25
|7
|4
|83 - 39
|82
|3.
|Заявка
|35
|18
|12
|5
|63 - 31
|66
|4.
|Заявка
|35
|20
|6
|9
|51 - 41
|66
|5.
|Заявка
|35
|18
|8
|9
|67 - 42
|62
|6.
|Заявка
|36
|17
|6
|13
|48 - 44
|57
|7.
|Заявка
|36
|17
|6
|13
|65 - 59
|57
|8.
|0:0 Заявка
|34
|16
|8
|10
|63 - 45
|56
|9.
|Заявка
|36
|13
|14
|9
|54 - 45
|53
|10.
|Заявка
|36
|15
|6
|15
|52 - 49
|51
|11.
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|36 - 41
|43
|12.
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|37 - 46
|43
|13.
|Заявка
|36
|11
|7
|18
|30 - 52
|40
|14.
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|37 - 69
|39
|15.
|Заявка
|36
|10
|7
|19
|38 - 52
|37
|16.
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|36 - 67
|34
|17.
|Заявка
|36
|7
|11
|18
|32 - 56
|32
|18.
|Заявка
|36
|7
|10
|19
|46 - 71
|31
|19.
|Заявка
|35
|8
|6
|21
|49 - 64
|30
|20.
|Заявка
|36
|6
|6
|24
|31 - 66
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|59 - 17
|49
|2.
|0:0 Заявка
|18
|13
|4
|1
|48 - 22
|43
|3.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|45 - 16
|43
|4.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|30 - 8
|42
|5.
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|36 - 22
|37
|6.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 13
|35
|7.
|Заявка
|18
|11
|2
|5
|31 - 20
|35
|8.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|34 - 18
|34
|9.
|0:0 Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 19
|30
|10.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|18 - 19
|29
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 27
|28
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|26 - 24
|27
|13.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 22
|27
|14.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|23 - 23
|25
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 18
|24
|16.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 27
|22
|17.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 33
|22
|18.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|15 - 27
|18
|19.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|21 - 23
|16
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 17
|39
|2.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 14
|36
|3.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|31 - 18
|31
|4.
|0:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|30 - 26
|26
|5.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 33
|24
|6.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|23 - 22
|23
|7.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|17 - 24
|22
|8.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|29 - 37
|20
|9.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|20 - 27
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 26
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 23
|19
|12.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|17 - 42
|17
|13.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 24
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|16 - 33
|14
|15.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|28 - 41
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|17 - 29
|14
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|15 - 29
|12
|18.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 33
|11
|19.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|21 - 38
|9
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|10 - 43
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|36 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|27 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|19 (8)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|17 (4)
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 10
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 10
|Челси
|Галлахер Конор
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арсенал 0:0 Брайтон
Исход игры
Арсенал
94% (125)
Ничья
4.5% (6)
Брайтон
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (78)
Меньше
33.33% (39)
Обе команды забьют
Да
66.67% (78)
Нет
33.33% (39)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
43.6% (58)
2:0 Арсенал
18.8% (25)
1:0 Арсенал
9% (12)
3:1 Арсенал
8.3% (11)
3:2 Арсенал
3.8% (5)
1:1 Ничья
1.5% (2)
3:0 Арсенал
1.5% (2)
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