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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Арсенал
0:0
Первый тайм: 35'
Брайтон
0'
34' Желтая карточка
Эступиньян Первис

Ход матча

20'
Троссар Леандро
Мартинелли Габриэл
 
34'
 
Эступиньян Первис

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 133
Арсенал 94% (125)
X 4.5% (6)
Брайтон 1.5% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Брайтон
4.35
4.44
4.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рамсдейл
Аарон
4
Уайт
Бен
15
Кивёр
Якуб
6
Габриэль
дос
Сантос
3
Тирни
Киран
8
Эдегор
Мартин
20
Жоржиньо
II
34
Джака
Гранит
7
Сака
Букайо
9
Жезус
Габриэл
11
Мартинелли
Габриэл
23
Стил
Джейсон
13
Гросс
Паскаль
5
Данк
Льюис
6
Колуилл
Леви
30
Эступиньян
Первис
25
Кайседо
Мойсес
27
Гилмор
Билли
22
Митома
Каору
10
Макаллистер
Алексис
20
Энсисо
Хулио
28
Фергюсон
Эван
Арсенал
4-3-3
Брайтон
4-2-3-1

История личных встреч

Арсенал
Брайтон

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:4
КЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
К
2:3
К
2:3

Голы

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

1.33
1.75

Среднее время на гол

67
51

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.38
1.33

Среднее время на гол

65
67

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.36
1.57

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

66
57

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдегор Мартин 15 0.42
Мартинелли Габриэл 15 0.42
Сака Букайо 13 (2) 0.36
Жезус Габриэл 10 (1) 0.28
Джака Гранит 5 0.14
Нкетиа Эдди 4 0.11
Нелсон Райс 3 0.08
Парти Томас 3 0.08
Габриэль дос Сантос 3 0.08
Уайт Бен 2 0.06
Салиба Вильям 2 0.06
Зинченко Александр 1 0.03
Виейра Фабиу 1 0.03
Холдинг Роб 1 0.03
Жоржиньо II 0 0
Тирни Киран 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Смит-Роу Эмил 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макаллистер Алексис 10 (6) 0.29
Троссар Леандро 8 0.24
Гросс Паскаль 8 0.24
Митома Каору 7 0.21
Марч Соломон 6 0.18
Уэлбек Данни 6 0.18
Фергюсон Эван 4 0.12
Энсисо Хулио 2 0.06
Лаллана Адам 2 0.06
Ундав Дениз 2 0.06
Вельтман Йоел 1 0.03
Кайседо Мойсес 1 0.03
Буонанотте Факундо 1 0.03
Данк Льюис 1 0.03
Эступиньян Первис 0 0
Стил Джейсон 0 0
Мвепу Энок 0 0
Сармиенто Джереми 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сака Букайо 6 0
Жезус Габриэл 5 0
Уайт Бен 5 0
Джака Гранит 4 0
Эдегор Мартин 4 0
Парти Томас 4 0
Габриэль дос Сантос 4 0
Салиба Вильям 4 0
Зинченко Александр 3 0
Нкетиа Эдди 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Томиясу Такэхиро 2 0
Артета Микель 1 0
Рамсдейл Аарон 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 9 0
Макаллистер Алексис 7 0
Де Зерби Роберто 4 1
Данк Льюис 4 0
Вельтман Йоел 4 0
Эступиньян Первис 4 0
Гросс Паскаль 3 0
Уэбстер Адам 2 0
Марч Соломон 2 0
Санчес Роберт 2 0
Стил Джейсон 1 0
Троссар Леандро 1 0
Гилмор Билли 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Сармиенто Джереми 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Колуилл Леви 1 0

Результаты матчей

Арсенал
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Брайтон
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

14
6

Волевые поражения

5
14
Арсенал
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Брайтон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

10
1

Волевые победы

8
12

Волевые поражения

29
26
Арсенал
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (11)
29% (10)
40% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (16)
26% (9)
29% (10)
Брайтон
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (9)
55% (18)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

10
8

Волевые победы

22
18

Волевые поражения

34
40

Голы по времени матча

Забито

49
32
18 В 1-м тайме 16
31 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
2
4%
4
13%
1-15
7
14%
5
16%
16-30
9
18%
7
22%
31-45
12
24%
7
22%
46-60
9
18%
5
16%
61-75
10
20%
4
13%
76-90

Пропущено

21
24
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
3
14%
3
13%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
2
10%
6
25%
31-45
4
19%
2
8%
46-60
7
33%
7
29%
29%
61-75
2
10%
4
17%
76-90

Забито

31
31
19 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 9
18 Не забивали 20
8
26%
6
19%
1-15
7
23%
4
13%
16-30
4
13%
2
6%
31-45
6
19%
4
13%
46-60
4
13%
6
19%
61-75
2
6%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

21
21
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
3
14%
6
29%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
5
24%
3
14%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
5
24%
1
5%
61-75
5
24%
3
14%
76-90

Забито

80
63
37 В 1-м тайме 28
43 Во 2-м тайме 35
23 Забивали первыми 20
2 Не забивали 5
10
13%
10
16%
1-15
14
18%
9
14%
16-30
13
16%
9
14%
31-45
18
23%
11
17%
46-60
13
16%
11
17%
61-75
12
15%
13
21%
76-90

Пропущено

42
45
16 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 21
6
14%
9
20%
1-15
3
7%
6
13%
16-30
7
17%
9
20%
31-45
7
17%
6
13%
46-60
12
29%
8
18%
61-75
7
17%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ньюкасл - Арсенал 0:2 Арсенал - Челси 3:1 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3
Вест Хэм - Арсенал 2:2 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Арсенал - Лидс 4:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Арсенал - Борнмут 3:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Лестер - Арсенал 0:1 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Арсенал - Брентфорд 1:1 Эвертон - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2
Брайтон
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брайтон - Эвертон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1
Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Челси - Брайтон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брайтон - Гримсби 5:0 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Брайтон 2:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Сток Сити - Брайтон 0:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Ливерпуль 3:0

Результаты матчей

Арсенал
Брайтон

Точный счет

3:1
3 раза 18%
3:2
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
7 раз 41%
4
4 раза 24%
1
2 раза 12%
2
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:2
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
0:3
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

3:1
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
0:3
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

3
10 раз 29%
1
8 раз 23%
2
8 раз 23%
4
6 раз 17%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
11 раз 33%
2
7 раз 21%
0
5 раз 15%
3
5 раз 15%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
13
4
14
3
1.5
7
10
12
5
2.5
6
11
5
12
3.5
4
13
1
16
4.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
15
1
11
7
1.5
10
6
5
13
2.5
4
12
2
16
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
33
2
0.5
Больше Меньше
28
5
25
10
1.5
17
16
17
18
2.5
10
23
7
28
3.5
5
28
1
34
4.5
2
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 35 27 4 4 92 - 31 85
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 36 25 7 4 83 - 39 82
3.
Ньюкасл
 Заявка 35 18 12 5 63 - 31 66
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 35 20 6 9 51 - 41 66
5.
Ливерпуль
 Заявка 35 18 8 9 67 - 42 62
6.
Астон Вилла
 Заявка 36 17 6 13 48 - 44 57
7.
Тоттенхэм
 Заявка 36 17 6 13 65 - 59 57
8.
Брайтон
 0:0 Заявка 34 16 8 10 63 - 45 56
9.
Брентфорд
 Заявка 36 13 14 9 54 - 45 53
10.
Фулхэм
 Заявка 36 15 6 15 52 - 49 51
11.
Челси
 Заявка 35 11 10 14 36 - 41 43
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 36 11 10 15 37 - 46 43
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 36 11 7 18 30 - 52 40
14.
Борнмут
 Заявка 36 11 6 19 37 - 69 39
15.
Вест Хэм
 Заявка 36 10 7 19 38 - 52 37
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 36 8 10 18 36 - 67 34
17.
Эвертон
 Заявка 36 7 11 18 32 - 56 32
18.
Лидс
 Заявка 36 7 10 19 46 - 71 31
19.
Лестер
 Заявка 35 8 6 21 49 - 64 30
20.
Саутгемптон
 Заявка 36 6 6 24 31 - 66 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 18 16 1 1 59 - 17 49
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 18 13 4 1 48 - 22 43
3.
Ливерпуль
 Заявка 18 13 4 1 45 - 16 43
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 13 3 1 30 - 8 42
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 12 1 5 36 - 22 37
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 10 5 2 32 - 13 35
7.
Астон Вилла
 Заявка 18 11 2 5 31 - 20 35
8.
Брентфорд
 Заявка 18 9 7 2 34 - 18 34
9.
Брайтон
 0:0 Заявка 17 9 3 5 33 - 19 30
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 9 2 7 18 - 19 29
11.
Фулхэм
 Заявка 18 8 4 6 29 - 27 28
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 7 6 5 26 - 24 27
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 6 5 20 - 22 27
14.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 4 7 23 - 23 25
15.
Челси
 Заявка 18 6 6 6 19 - 18 24
16.
Борнмут
 Заявка 18 6 4 8 20 - 27 22
17.
Лидс
 Заявка 18 5 7 6 25 - 33 22
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 3 10 15 - 27 18
19.
Лестер
 Заявка 17 4 4 9 21 - 23 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 18 2 4 12 15 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 0:0 Заявка 18 12 3 3 35 - 17 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 11 3 3 33 - 14 36
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 8 7 3 31 - 18 31
4.
Брайтон
 0:0 Заявка 17 7 5 5 30 - 26 26
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 21 - 33 24
6.
Фулхэм
 Заявка 18 7 2 9 23 - 22 23
7.
Астон Вилла
 Заявка 18 6 4 8 17 - 24 22
8.
Тоттенхэм
 Заявка 18 5 5 8 29 - 37 20
9.
Брентфорд
 Заявка 18 4 7 7 20 - 27 19
10.
Ливерпуль
 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
11.
Челси
 Заявка 17 5 4 8 17 - 23 19
12.
Борнмут
 Заявка 18 5 2 11 17 - 42 17
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 4 10 17 - 24 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 18 4 2 12 16 - 33 14
15.
Лестер
 Заявка 18 4 2 12 28 - 41 14
16.
Эвертон
 Заявка 18 2 8 8 17 - 29 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 18 3 3 12 15 - 29 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 2 5 11 12 - 33 11
19.
Лидс
 Заявка 18 2 3 13 21 - 38 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 1 4 13 10 - 43 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 36 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 27 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (8)
Ньюкасл Уилсон Каллум 17 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 10
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 10
Челси Галлахер Конор 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    37'
    Митома на левом фланге накручивает Уайта, входит в штрафную и простреливает на пустые ворота, однако Энсисо с левой запускает мяч над перекладиной!
  • Фол, нарушение
    36'
    Габриэль в центральном круге откровенно придерживает Фергюсона, не давая молодому форварду гостей оторваться, здесь без карточки.
  • 35'
    Троссар со штрафного исполняет подачу ближе к линии вратарской, Джака попытался пробить затылком, однако в дальний угол не попал.
  • Желтая карточка
    34'
    Вот и первая желтая карточка у нас, Эступиньян на фланге обороны жестковато сыграл против Саки.
  • Фол, нарушение
    33'
    Неплохо комбинирует "Брайтон" на чужой половине поля, однако Жоржиньо успешно накрывает Энсисо, после чего Эступиньян фолит против чемпиона Европы.
  • Опасный момент
    31'
    Троссар входит в штрафную с левого края и наносит мощный удар с 14 метров - мяч цепляет перекладину и проходит выше створа!
  • Фол, нарушение
    30'
    Теперь Гилмор ловит на бедро Жоржиньо, вопрошает итальянец к арбитру по поводу карточки, но Энди Мэдли пока спокоен.
  • 29'
    Пока по одному удару в створ нанесли в этой встрече соперники, но попытка "Брайтона" была куда более опасной.
  • Фол, нарушение
    27'
    Гилмор снова проявляет активность, в центральном круге его с нарушением правил останавливает Джака. Пока без карточек.
  • 26'
    Рамсдейл довольно долго находился с мячом, не зная, кому отдавать, в итоге помог в этом моменте Жезус, но довести атаку до ума "Арсеналу" не удается.
  • Угловой
    25'
    Сака с углового закручивает мяч прямиком во вратарскую, однако Стил играет кулаками, а одноклубники разряжают обстановку.
  • 24'
    Жезус получает мяч на правом краю штрафной после передачи Эдегора и пробивает с острейшего угла - Стил отбивает снаряд на угловой.
  • Офсайд
    23'
    Гилмор стал адресатом вертикального заброса по левому флангу, однако рефери справедливо определяет положение "вне игры".
  • Травма, повреждение
    22'
    Теперь Жоржиньо оказывается на газоне и показывает арбитру, что против него было нарушение правил, требуется итальянцу время, чтобы подняться на ноги.
  • 20'
    70 процентов игрового времени мячом владеет "Брайтон", пока явно не по плану Микеля Артеты складывается сегодняшний матч.
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    • Замена
      19'
      Да, Леандро Троссар появляется на поле вместо Габриэля Мартинелли.
    • Травма, повреждение
      18'
      И снова проблемы у Мартинелли, врачи "Арсенала" на поле, а на скамейке движения - готовится выйти на поле Троссар.
    • 17'
      Матч первого круга на "Фалмере" состоялся 31 декабря, тогда уверенно лидировавший "Арсенал" взял верх в результативном матче - 4:2.
    • 16'
      Быструю ответную атаку проводят "канониры", завершает её Эдегор ударом метров с 23 - мяч прокатывается чуть правее створа.
    • 15'
      Штрафной гости разыграли накоротке, после чего Гилмор всё-таки направил мяч в штрафную, но оборона "Арсенала" справилась.
    • Фол, нарушение
      14'
      Снова Энсисо оставляет Уайта в дураках, вынужден защитник "Арсенала" сфолить на фланге.
    • Угловой
      13'
      Угловой с левого фланга подает Гросс, однако защитники "Арсенала" смахивают мяч с ближней штанги.
    • Опасный момент
      12'
      Отличную быструю атаку организовали гости, Энсисо ворвался в штрафную с левого края и пробил из-под Уайта в ближнюю "девятку" - Рамсдейл спас свои ворота!
    • 11'
      Уайт подключается по правому флангу, получает мяч в штрафной и простреливает во вратарскую, где снаряд спокойно достается Стилу.
    • 10'
      Да, пока у нас совсем мало футбола, слишком много пауз и врачебного вмешательства на старте встречи.
    • Травма, повреждение
      9'
      Мартинелли пока не может подняться с газона, снова есть работа у врачей "Арсенала".
    • Фол, нарушение
      8'
      Кайседо жестковато атаковал Мартинелли в районе центральной линии сзади по ногам, однако Энди Мэдли обходится без предупреждения.
    • 7'
      Удару Саки успели воспрепятствовать защитники "Брайтона", мяч отскочил к Эдегору, которому в штрафной также не удалось выбраться на ударную позицию.
    • 6'
      "Брайтон" в этом сезоне сыграл меньше всех игр, больше всех пострадали они от многочисленных переносов. В ближайшие 2 недели команде Роберто Де Дзерби предстоит сыграть 5 встреч - после "Арсенала" в календаре "Ньюкасл", "Саутгемптон", "Манчестер Сити" и "Астон Вилла".
    • Травма, повреждение
      5'
      Митома оказывается на газоне после жесткого стыка с Мартинелли в верховой борьбе, требуется японцу время, чтобы прийти в себя.
    • Угловой
      4'
      Угловой на левом фланге атаки заработали хозяева поля, однако подача на ближнюю штангу была легко прервана защитниками "Брайтона".
    • 3'
      Напомним, что чуть раньше "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Эвертон", при равном количестве игр "Арсенал" теперь отстает от "горожан" на 4 очка. Титул, судя по всему, упущен.
    • Травма, повреждение
      2'
      Сразу же игра начинается с медицинской паузы, помощь врачей требуется Эдегору, пострадавшему в единоборстве с Кайседо.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Emirates Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 43.6% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал 0:0 Брайтон

    Исход игры
    Арсенал
    94% (125)
    Ничья
    4.5% (6)
    Брайтон
    1.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (78)
    Меньше
    33.33% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (78)
    Нет
    33.33% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    43.6% (58)
    2:0 Арсенал
    18.8% (25)
    1:0 Арсенал
    9% (12)
    3:1 Арсенал
    8.3% (11)
    3:2 Арсенал
    3.8% (5)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
    3:0 Арсенал
    1.5% (2)
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    Брайтон
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