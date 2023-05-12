  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Арсенал
 
Позже
Брайтон

История личных встреч

Арсенал
Брайтон

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:4
КЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
К
2:3
К
2:3

Голы

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

1.33
1.75

Среднее время на гол

67
51

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.38
1.33

Среднее время на гол

65
67

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.36
1.57

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

66
57

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдегор Мартин 15 0.43
Мартинелли Габриэл 15 0.43
Сака Букайо 13 (2) 0.37
Жезус Габриэл 10 (1) 0.29
Джака Гранит 5 0.14
Нкетиа Эдди 4 0.11
Нелсон Райс 3 0.09
Парти Томас 3 0.09
Габриэль дос Сантос 3 0.09
Уайт Бен 2 0.06
Салиба Вильям 2 0.06
Зинченко Александр 1 0.03
Виейра Фабиу 1 0.03
Холдинг Роб 1 0.03
Жоржиньо II 0 0
Тирни Киран 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Смит-Роу Эмил 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макаллистер Алексис 10 (6) 0.3
Троссар Леандро 8 0.24
Гросс Паскаль 8 0.24
Митома Каору 7 0.21
Марч Соломон 6 0.18
Уэлбек Данни 6 0.18
Фергюсон Эван 4 0.12
Энсисо Хулио 2 0.06
Лаллана Адам 2 0.06
Ундав Дениз 2 0.06
Вельтман Йоел 1 0.03
Кайседо Мойсес 1 0.03
Буонанотте Факундо 1 0.03
Данк Льюис 1 0.03
Эступиньян Первис 0 0
Стил Джейсон 0 0
Мвепу Энок 0 0
Сармиенто Джереми 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сака Букайо 6 0
Жезус Габриэл 5 0
Уайт Бен 5 0
Джака Гранит 4 0
Эдегор Мартин 4 0
Парти Томас 4 0
Габриэль дос Сантос 4 0
Салиба Вильям 4 0
Зинченко Александр 3 0
Нкетиа Эдди 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Томиясу Такэхиро 2 0
Артета Микель 1 0
Рамсдейл Аарон 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 9 0
Макаллистер Алексис 7 0
Де Зерби Роберто 4 1
Данк Льюис 4 0
Вельтман Йоел 4 0
Гросс Паскаль 3 0
Эступиньян Первис 3 0
Уэбстер Адам 2 0
Марч Соломон 2 0
Санчес Роберт 2 0
Стил Джейсон 1 0
Троссар Леандро 1 0
Гилмор Билли 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Сармиенто Джереми 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Колуилл Леви 1 0

Результаты матчей

Арсенал
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Брайтон
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

14
6

Волевые поражения

5
14
Арсенал
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Брайтон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

10
1

Волевые победы

8
12

Волевые поражения

29
26
Арсенал
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (11)
29% (10)
40% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (16)
26% (9)
29% (10)
Брайтон
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (9)
55% (18)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

10
8

Волевые победы

22
18

Волевые поражения

34
40

Голы по времени матча

Забито

49
32
18 В 1-м тайме 16
31 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
2
4%
4
13%
1-15
7
14%
5
16%
16-30
9
18%
7
22%
31-45
12
24%
7
22%
46-60
9
18%
5
16%
61-75
10
20%
4
13%
76-90

Пропущено

21
24
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
3
14%
3
13%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
2
10%
6
25%
31-45
4
19%
2
8%
46-60
7
33%
7
29%
29%
61-75
2
10%
4
17%
76-90

Забито

31
31
19 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 9
18 Не забивали 20
8
26%
6
19%
1-15
7
23%
4
13%
16-30
4
13%
2
6%
31-45
6
19%
4
13%
46-60
4
13%
6
19%
61-75
2
6%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

21
21
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
3
14%
6
29%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
5
24%
3
14%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
5
24%
1
5%
61-75
5
24%
3
14%
76-90

Забито

80
63
37 В 1-м тайме 28
43 Во 2-м тайме 35
23 Забивали первыми 20
2 Не забивали 5
10
13%
10
16%
1-15
14
18%
9
14%
16-30
13
16%
9
14%
31-45
18
23%
11
17%
46-60
13
16%
11
17%
61-75
12
15%
13
21%
76-90

Пропущено

42
45
16 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 21
6
14%
9
20%
1-15
3
7%
6
13%
16-30
7
17%
9
20%
31-45
7
17%
6
13%
46-60
12
29%
8
18%
61-75
7
17%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ньюкасл - Арсенал 0:2 Арсенал - Челси 3:1 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3
Вест Хэм - Арсенал 2:2 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Арсенал - Лидс 4:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Арсенал - Борнмут 3:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Лестер - Арсенал 0:1 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Арсенал - Брентфорд 1:1 Эвертон - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2
Брайтон
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брайтон - Эвертон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1
Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Челси - Брайтон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брайтон - Гримсби 5:0 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Брайтон 2:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Сток Сити - Брайтон 0:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Ливерпуль 3:0

Результаты матчей

Арсенал
Брайтон

Точный счет

3:1
3 раза 18%
3:2
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
7 раз 41%
4
4 раза 24%
1
2 раза 12%
2
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:2
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
0:3
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

3:1
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
0:3
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

3
10 раз 29%
1
8 раз 23%
2
8 раз 23%
4
6 раз 17%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
11 раз 33%
2
7 раз 21%
0
5 раз 15%
3
5 раз 15%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
13
4
14
3
1.5
7
10
12
5
2.5
6
11
5
12
3.5
4
13
1
16
4.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
15
1
11
7
1.5
10
6
5
13
2.5
4
12
2
16
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
33
2
0.5
Больше Меньше
28
5
25
10
1.5
17
16
17
18
2.5
10
23
7
28
3.5
5
28
1
34
4.5
2
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 34 26 4 4 89 - 31 82
2.
Арсенал
 Заявка 35 25 6 4 83 - 39 81
3.
Ньюкасл
 Заявка 34 18 11 5 61 - 29 65
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 34 19 6 9 49 - 41 63
5.
Ливерпуль
 Заявка 35 18 8 9 67 - 42 62
6.
Тоттенхэм
 Заявка 35 17 6 12 64 - 57 57
7.
Брайтон
 Заявка 33 16 7 10 63 - 45 55
8.
Астон Вилла
 Заявка 35 16 6 13 46 - 43 54
9.
Брентфорд
 Заявка 35 12 14 9 52 - 45 50
10.
Фулхэм
 Заявка 35 14 6 15 50 - 49 48
11.
Челси
 Заявка 34 11 9 14 34 - 39 42
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 35 11 7 17 30 - 50 40
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 35 10 10 15 35 - 46 40
14.
Борнмут
 Заявка 35 11 6 18 37 - 67 39
15.
Вест Хэм
 Заявка 35 10 7 18 38 - 50 37
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 35 8 9 18 34 - 65 33
17.
Эвертон
 Заявка 35 7 11 17 32 - 53 32
18.
Лестер
 Заявка 35 8 6 21 49 - 64 30
19.
Лидс
 Заявка 35 7 9 19 44 - 69 30
20.
Саутгемптон
 Заявка 35 6 6 23 31 - 64 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 18 16 1 1 59 - 17 49
2.
Ливерпуль
 Заявка 18 13 4 1 45 - 16 43
3.
Арсенал
 Заявка 17 13 3 1 48 - 22 42
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 12 3 1 28 - 8 39
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 12 1 5 36 - 22 37
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 10 5 2 32 - 13 35
7.
Астон Вилла
 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
8.
Брентфорд
 Заявка 17 8 7 2 32 - 18 31
9.
Брайтон
 Заявка 17 9 3 5 33 - 19 30
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 9 2 7 18 - 19 29
11.
Фулхэм
 Заявка 18 8 4 6 29 - 27 28
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 7 6 5 26 - 24 27
13.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 4 7 23 - 23 25
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 6 5 18 - 22 24
15.
Челси
 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
16.
Борнмут
 Заявка 18 6 4 8 20 - 27 22
17.
Лидс
 Заявка 17 5 6 6 23 - 31 21
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 17 4 4 9 21 - 23 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 2 4 11 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 35 - 17 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 10 3 3 30 - 14 33
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 21 - 33 24
6.
Астон Вилла
 Заявка 18 6 4 8 17 - 24 22
7.
Тоттенхэм
 Заявка 17 5 5 7 28 - 35 20
8.
Фулхэм
 Заявка 17 6 2 9 21 - 22 20
9.
Брентфорд
 Заявка 18 4 7 7 20 - 27 19
10.
Ливерпуль
 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
11.
Челси
 Заявка 17 5 4 8 17 - 23 19
12.
Борнмут
 Заявка 17 5 2 10 17 - 40 17
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 4 10 17 - 24 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 18 4 2 12 16 - 33 14
15.
Лестер
 Заявка 18 4 2 12 28 - 41 14
16.
Эвертон
 Заявка 18 2 8 8 17 - 29 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 17 3 3 11 15 - 27 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 2 5 10 12 - 31 11
19.
Лидс
 Заявка 18 2 3 13 21 - 38 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 1 3 13 8 - 41 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 35 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 26 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 10
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 мая 2023, осталось 2 дня 10 часов 4 минуты.

    Главный судья: Мэдли Анди

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 41.2% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 52
    Арсенал 98.1% (51)
    X 1.9% (1)
    Брайтон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Брайтон
    4.10
    4.40
    4.44
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Арсенал - Брайтон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Арсенал - Брайтон

    Исход игры
    Арсенал
    98% (50)
    Ничья
    2% (1)
    Брайтон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.42% (29)
    Меньше
    39.58% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    56.25% (27)
    Нет
    43.75% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    41.2% (21)
    2:0 Арсенал
    31.4% (16)
    3:1 Арсенал
    7.8% (4)
    1:0 Арсенал
    5.9% (3)
    3:2 Арсенал
    3.9% (2)
    3:0 Арсенал
    3.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Арсенал
    Брайтон
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     