Тур: 8. Стадион: Guldfaageln Arena.
1:3
Конец матча
0'
1:0
35' ГолMileta Rajovic
1:1
40' ГолФрицсон Людвиг
45' Желтая карточкаФрицсон Людвиг
55' Желтая карточкаSamuel Holm
65' Желтая карточкаСаетра Ларс
69' Желтая карточкаЧалышир Андре
1:2
72' ГолПеттерссон Оскар
1:3
90' ГолКроон Самуэль
90'+7
Ход матча
35'
40'
1:1
45'
55'
65'
69'
72'
90'
1:3
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 6
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
39
Саетра
Ларс
23
Гояни
Роберт
11
Скрабб
Симон
21
Хуммет
Денис
15
Samuel
Holm
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Скрабб СимонНападающий
- Нападающий
-
21 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
14 Шамун НоаНападающий
-
19 Юлятупа СакуНападающий
-
-
-
-
25 Rony Jansson
-
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
История личных встреч
Кальмар
Броммапойкарна
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
12 матчей
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
2
1.83
Среднее время на гол
45
49
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.17
0.83
Среднее время на гол
77
108
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.58
1.33
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
56
67
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mileta Rajovic
|6
|0.75
|Скрабб Симон
|2
|0.25
|Хуммет Денис
|2
|0.25
|Шамун Ноа
|1
|0.13
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|0
|0
|Дженсен Кевин
|0
|0
|Линдаль Аксель
|0
|0
|Густафссон Карл
|0
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петтерссон Оскар
|3 (1)
|0.38
|Фрицсон Людвиг
|1
|0.13
|Alexander Jensen
|1
|0.13
|Richie Omorowa
|1
|0.13
|Marijan Cosic
|1
|0.13
|Васич Никола
|1
|0.13
|Акерманн Кевин
|1
|0.13
|Сёдерстрём Тим
|0
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|0
|0
|Samuel Holm
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромариньо Перейра
|2
|0
|Саетра Ларс
|2
|0
|Хуммет Денис
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Фридрих Рикардо
|2
|0
|Скрабб Симон
|1
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|1
|0
|Mileta Rajovic
|1
|0
|Arash Motaraghebjafarpour
|1
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustav Sandberg-Magnusson
|2
|0
|Чалышир Андре
|2
|0
|Фрицсон Людвиг
|2
|0
|Васич Никола
|2
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Richie Omorowa
|2
|0
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|Samuel Holm
|1
|0
|Акерманн Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Кальмар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Броммапойкарна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Кальмар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Броммапойкарна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
3
2
Кальмар
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Броммапойкарна
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
5
3
Голы по времени матча
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90
Пропущено
2
8
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
40%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
11
7
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
4
36%
1
14%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
2
18%
2
29%
76-90
Пропущено
6
10
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
50%
3
30%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Юргорден - Кальмар 3:1 Кальмар - Сириус 2:2 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Кальмар - Хальмстад 2:0
Хеккен - Кальмар 1:3 Кальмар - Гётеборг 2:0 Мальмё - Кальмар 1:0 Кальмар - Эстер 0:0 Хельсинборг - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 0:0 Хорсенс - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 4:1 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Кальмар - Люнгбю 0:3 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Хаммарбю - Кальмар 4:2 Сириус - Кальмар 0:0 Кальмар - Мьельбю 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Эльфсборг - Кальмар 0:2
Броммапойкарна
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0
Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2 Броммапойкарна - Васалунд 3:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Сириус 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Норрбю - Броммапойкарна 0:3 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1
Результаты матчей
Кальмар
Броммапойкарна
Точный счет
2:0
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Кальмар
Броммапойкарна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
43
25
16
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|8 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|6 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|6
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|5 (1)
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 2
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|3