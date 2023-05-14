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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 8. Стадион: .
Кальмар
1:3
Конец матча
Броммапойкарна
0'
1:0
35' Гол
Mileta Rajovic
1:1
40' Гол
Фрицсон Людвиг
45' Желтая карточка
Фрицсон Людвиг
55' Желтая карточка
Samuel Holm
65' Желтая карточка
Саетра Ларс
69' Желтая карточка
Чалышир Андре
1:2
72' Гол
Петтерссон Оскар
1:3
90' Гол
Кроон Самуэль
90'+7

Ход матча

35'
Mileta Rajovic
(Ромариньо Перейра)
1:0
40'
1:1
Фрицсон Людвиг
(Сёдерстрём Тим)
45'
 
Фрицсон Людвиг
46'
 
Акерманн Кевин
Marijan Cosic
55'
 
Samuel Holm
65'
Саетра Ларс
 
65'
Линдаль Аксель
Хуммет Денис
 
65'
Шамун Ноа
Карлссон Йохан
 
69'
 
Чалышир Андре
72'
1:2
Петтерссон Оскар
(Alexander Jensen)
73'
 
Кроон Самуэль
Петтерссон Оскар
73'
 
Richie Omorowa
Васич Никола
78'
Ольссон Элиас
Гояни Роберт
 
83'
 
Gustav Sandberg-Magnusson
Чалышир Андре
84'
Isak Bjerkebo
Нетабай Нахом Гирмай
 
90'
 
Fredrik Nissen
Samuel Holm
90'
1:3
Кроон Самуэль

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
1
Фридрих
Рикардо
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
13
Карлссон
Йохан
29
Ромариньо
Перейра
23
Гояни
Роберт
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
11
Скрабб
Симон
9
Mileta
Rajovic
21
Хуммет
Денис
20
Filip
Sidklev
26
Чалышир
Андре
4
Amadeus
Soegaard
2
Торбьерн
Эггем
23
Сёдерстрём
Тим
13
Фрицсон
Людвиг
15
Samuel
Holm
10
Marijan
Cosic
17
Alexander
Jensen
7
Петтерссон
Оскар
9
Васич
Никола
Кальмар
3-4-3
Броммапойкарна
4-1-2-1-2

История личных встреч

Кальмар
Броммапойкарна

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

12 матчей

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

А
1:1
А
2:1
А
1:1
А
1:2
А
2:2
А
0:1
А
3:0
А
2:3
А
1:2
А
3:1
ШК
2:0
А
1:2

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

2
1.83

Среднее время на гол

45
49

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Среднее время на гол

77
108

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.58
1.33

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
67

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mileta Rajovic 6 0.75
Скрабб Симон 2 0.25
Хуммет Денис 2 0.25
Шамун Ноа 1 0.13
Ромариньо Перейра 0 0
Нетабай Нахом Гирмай 0 0
Дженсен Кевин 0 0
Линдаль Аксель 0 0
Густафссон Карл 0 0
Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтерссон Оскар 3 (1) 0.38
Фрицсон Людвиг 1 0.13
Alexander Jensen 1 0.13
Richie Omorowa 1 0.13
Marijan Cosic 1 0.13
Васич Никола 1 0.13
Акерманн Кевин 1 0.13
Сёдерстрём Тим 0 0
Gustav Sandberg-Magnusson 0 0
Samuel Holm 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромариньо Перейра 2 0
Саетра Ларс 2 0
Хуммет Денис 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Фридрих Рикардо 2 0
Скрабб Симон 1 0
Олафссон Давид-Кристьян 1 0
Нетабай Нахом Гирмай 1 0
Mileta Rajovic 1 0
Arash Motaraghebjafarpour 1 0
Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustav Sandberg-Magnusson 2 0
Чалышир Андре 2 0
Фрицсон Людвиг 2 0
Васич Никола 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Richie Omorowa 2 0
Сёдерстрём Тим 1 0
Samuel Holm 1 0
Акерманн Кевин 1 0

Результаты матчей

Кальмар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Броммапойкарна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Кальмар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Броммапойкарна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

3
2
Кальмар
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Броммапойкарна
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

5
3

Голы по времени матча

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Пропущено

2
8
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
40%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

11
7
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
4
36%
1
14%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
2
18%
2
29%
76-90

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
50%
3
30%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Юргорден - Кальмар 3:1 Кальмар - Сириус 2:2 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Кальмар - Хальмстад 2:0
Хеккен - Кальмар 1:3 Кальмар - Гётеборг 2:0 Мальмё - Кальмар 1:0 Кальмар - Эстер 0:0 Хельсинборг - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 0:0 Хорсенс - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 4:1 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Кальмар - Люнгбю 0:3 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Хаммарбю - Кальмар 4:2 Сириус - Кальмар 0:0 Кальмар - Мьельбю 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Эльфсборг - Кальмар 0:2
Броммапойкарна
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0
Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2 Броммапойкарна - Васалунд 3:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Сириус 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Норрбю - Броммапойкарна 0:3 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1

Результаты матчей

Кальмар
Броммапойкарна

Точный счет

2:0
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Кальмар
Броммапойкарна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
2
5
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 8 8 0 0 21 - 4 24
2.
Эльфсборг
 8 6 1 1 20 - 7 19
3.
Хеккен
 8 6 0 2 23 - 9 18
4.
ИФК Норрчепинг
 8 5 2 1 14 - 7 17
5.
Броммапойкарна
 8 4 1 3 10 - 11 13
6.
Мьельбю
 8 3 3 2 8 - 5 12
7.
Кальмар
 8 3 2 3 11 - 10 11
8.
Юргорден
 8 3 1 4 12 - 14 10
9.
Хаммарбю
 8 3 1 4 12 - 15 10
10.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 10 9
11.
Хальмстад
 8 3 0 5 7 - 15 9
12.
Дегерфорс
 8 2 0 6 8 - 23 6
13.
Гётеборг
 7 1 2 4 7 - 6 5
14.
АИК
 7 1 2 4 4 - 9 5
15.
Сириус
 8 0 5 3 8 - 15 5
16.
Варберг БоИС
 8 0 4 4 5 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Хеккен
 5 4 0 1 17 - 7 12
3.
Хаммарбю
 4 3 1 0 9 - 4 10
4.
Юргорден
 3 3 0 0 7 - 2 9
5.
Эльфсборг
 4 3 0 1 13 - 3 9
6.
Хальмстад
 5 3 0 2 5 - 4 9
7.
Мьельбю
 5 2 2 1 7 - 3 8
8.
ИФК Норрчепинг
 3 2 1 0 5 - 2 7
9.
Кальмар
 4 2 1 1 7 - 5 7
10.
Вернаму
 4 2 0 2 4 - 3 6
11.
Дегерфорс
 4 2 0 2 6 - 6 6
12.
Броммапойкарна
 3 1 1 1 3 - 2 4
13.
АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
14.
Гётеборг
 4 1 1 2 7 - 3 4
15.
Варберг БоИС
 5 0 3 2 2 - 10 3
16.
Сириус
 3 0 1 2 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Эльфсборг
 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
ИФК Норрчепинг
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Броммапойкарна
 5 3 0 2 7 - 9 9
5.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 2 6
6.
Мьельбю
 3 1 1 1 1 - 2 4
7.
Кальмар
 4 1 1 2 4 - 5 4
8.
Сириус
 5 0 4 1 4 - 7 4
9.
Вернаму
 4 1 0 3 3 - 7 3
10.
Гётеборг
 3 0 1 2 0 - 3 1
11.
Варберг БоИС
 3 0 1 2 3 - 7 1
12.
АИК
 4 0 1 3 2 - 6 1
13.
Юргорден
 5 0 1 4 5 - 12 1
14.
Хальмстад
 3 0 0 3 2 - 11 0
15.
Хаммарбю
 4 0 0 4 3 - 11 0
16.
Дегерфорс
 4 0 0 4 2 - 17 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 8 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 6
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хаммарбю Странд Симон 1 2
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Кальмар 1:3 Броммапойкарна онлайн

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