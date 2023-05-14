Тур: 27. Стадион: Центральный стадион профсоюзов.
0'
Прогноз на матч от Liveresult
47
Божин
Сергей
14
Аппаев
Хызыр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
47 Божин СергейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Аппаев ХызырНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Рабеи РедаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пятибратов Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Янсане МомоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Гойло НикитаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юран Сергей
История личных встреч
Факел
Пари НН
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.17
1
Среднее время на гол
540
90
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1
0.82
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
90
110
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонгадзе Георгий
|9 (5)
|0.33
|Акбашев Роман
|4
|0.15
|Максимов Максим
|4
|0.15
|Аппаев Хызыр
|3
|0.11
|Квеквескири Ираклий
|3
|0.11
|Божин Сергей
|2
|0.07
|Дашаев Аслан
|2
|0.07
|Морозов Евгений
|2
|0.07
|Альшин Ильнур
|1
|0.04
|Магаль Руслан
|1
|0.04
|Ивахнов Матвей
|1
|0.04
|Рабеи Реда
|1 (1)
|0.04
|Шляков Евгений
|0
|0
|Черов Василий
|0
|0
|Марков Евгений
|0
|0
|Якимов Вячеслав
|0
|0
|Дмитриев Олег
|0
|0
|Брахими Мохамед
|0
|0
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Тимур
|10 (3)
|0.37
|Калинский Николай
|4 (4)
|0.15
|Милсон
|2
|0.07
|Гоцук Кирилл
|2
|0.07
|Юлдошев Иброгимхалил
|2
|0.07
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.04
|Кротов Вячеслав
|1
|0.04
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.04
|Михайлов Ярослав
|1
|0.04
|Александров Виктор
|1
|0.04
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|1
|0.04
|Майга Мамаду
|1
|0.04
|Глушаков Денис
|1 (1)
|0.04
|Шильцов Константин
|0
|0
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ираклий
|8
|0
|Акбашев Роман
|6
|0
|Суслов Кирилл
|5
|0
|Божин Сергей
|5
|0
|Аппаев Хызыр
|5
|0
|Мендель Андрей
|5
|0
|Дмитриев Олег
|3
|1
|Калинин Игорь
|4
|0
|Гонгадзе Георгий
|4
|0
|Максимов Максим
|3
|0
|Магаль Руслан
|3
|0
|Морозов Евгений
|3
|0
|Ивахнов Матвей
|1
|1
|Альшин Ильнур
|2
|0
|Черов Василий
|2
|0
|Шляков Евгений
|1
|0
|Шаваев Алихан
|1
|0
|Якимов Вячеслав
|1
|0
|Черняков Даниил
|1
|0
|Свинов Илья
|1
|0
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майга Мамаду
|8
|1
|Сулейманов Тимур
|6
|1
|Кротов Вячеслав
|5
|1
|Масоэро Лукас Габриэль
|5
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|5
|0
|Гоцук Кирилл
|3
|1
|Рыбчинский Дмитрий
|4
|0
|Агапов Илья
|4
|0
|Корнюшин Даниил
|4
|0
|Александров Виктор
|4
|0
|Милсон
|4
|0
|Стоцкий Дмитрий
|3
|0
|Шарипов Альберт
|3
|0
|Янсане Момо
|3
|0
|Михайлов Ярослав
|3
|0
|Пенчиков Даниил
|1
|1
|Каккоев Никита
|1
|1
|Калинский Николай
|2
|0
|Набиуллин Эльмир
|1
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
|Сергей Юран
|1
|0
Результаты матчей
Факел
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Пари НН
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
15
6
Факел
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Пари НН
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
20
18
Волевые поражения
8
12
Факел
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
Пари НН
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
23% (6)
38% (10)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
20
19
Волевые поражения
23
18
Голы по времени матча
Забито
20
11
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
6
30%
1
9%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
2
10%
7
64%
61-75
4
20%
2
18%
76-90
Пропущено
20
21
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
5%
3
14%
1-15
7
35%
0
0%
16-30
3
15%
2
10%
31-45
3
15%
4
19%
46-60
3
15%
2
10%
61-75
3
15%
10
48%
76-90
Забито
14
17
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
3
21%
3
18%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
3
21%
7
41%
61-75
1
7%
3
18%
76-90
Пропущено
24
26
10 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
1
4%
4
15%
1-15
2
8%
7
27%
16-30
7
29%
29%
4
15%
31-45
3
13%
2
8%
46-60
6
25%
6
23%
61-75
5
21%
3
12%
76-90
Забито
34
28
16 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 8
5 Не забивали 9
5
15%
0
0%
1-15
2
6%
3
11%
16-30
9
26%
4
14%
31-45
8
24%
2
7%
46-60
5
15%
14
50%
61-75
5
15%
5
18%
76-90
Пропущено
44
47
21 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 22
2
5%
7
15%
1-15
9
20%
7
15%
16-30
10
23%
6
13%
31-45
6
14%
6
13%
46-60
9
20%
8
17%
61-75
8
18%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ростов - Факел 0:2 Динамо Москва - Факел 0:2 Факел - Оренбург 1:3 Факел - Ахмат 1:1
Торпедо Москва - Факел 2:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 Факел - Факел (мол.) 5:1 Факел - Сочи 3:0 Спартак Москва - Факел 3:2 Факел - Химки 1:1 Факел - Истиклол 3:0 Сочи - Факел 4:2 Факел - Кайсар 2:1 Торпедо Москва - Факел 1:1 Факел - Чайка 0:1 Факел - Андижан 4:1 Славия София - Факел 1:2 Факел - Графичар Белград 2:0 Спартак Субботица - Факел 1:0 Крылья Советов - Факел 1:0
Пари НН
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Пари НН - Урал 0:0 Оренбург - Пари НН 1:0 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1
Краснодар - Пари НН 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Пари НН - Химик Дзержинск 5:0 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Зенит - Пари НН 3:0 Звезда Санкт-Петербург - Пари НН 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:1 Оренбург - Пари НН 2:1 Шинник - Пари НН 1:1 Волга Ульяновск - Пари НН 1:0 Локомотив Пловдив - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:1 Пари НН - Навбахор 0:1 Локомотив Москва - Пари НН 3:1
Результаты матчей
Факел
Пари НН
Точный счет
1:1
4 раза 31%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
Точный счет
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
8 раз 62%
0
4 раза 31%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 23%
0:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 46%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
3
3 раза 12%
0
10 раз 38%
1
9 раз 35%
3
4 раза 15%
2
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Факел
Пари НН
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
76
58
67
310
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
49
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
1610
917
719
323
422
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|70 - 17
|65
|2.
|Заявка
|27
|16
|6
|5
|51 - 24
|54
|3.
|0:0 Заявка
|27
|14
|9
|4
|44 - 34
|51
|4.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|58 - 36
|50
|5.
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|44 - 34
|46
|6.
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|57 - 44
|43
|7.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|44 - 38
|42
|8.
|Заявка
|27
|12
|3
|12
|50 - 52
|39
|9.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|46 - 43
|36
|10.
|0:0 Заявка
|27
|10
|5
|12
|35 - 48
|35
|11.
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|29 - 42
|30
|12.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|27 - 43
|26
|13.
|0:0 Заявка
|27
|4
|13
|10
|33 - 45
|25
|14.
|0:0 Заявка
|27
|6
|6
|15
|27 - 49
|24
|15.
|Заявка
|27
|4
|6
|17
|25 - 59
|18
|16.
|Заявка
|27
|3
|4
|20
|20 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 11
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 10
|33
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 17
|29
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 16
|28
|5.
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 18
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 16
|26
|7.
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 17
|25
|8.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 18
|24
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 15
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 23
|16
|11.
|0:0 Заявка
|14
|2
|9
|3
|19 - 21
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|26 - 22
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|14.
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 28
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 17
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|8 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 6
|28
|2.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 19
|26
|3.
|0:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|22 - 16
|24
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 14
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 21
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|31 - 26
|19
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 22
|16
|9.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|10.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 26
|14
|11.
|0:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 21
|12
|12.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|18 - 35
|10
|13.
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|14.
|0:0 Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 31
|10
|15.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 28
|6
|16.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 37
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|23 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|18 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|17 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (2)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|13 (7)
|Торпедо Москва
|Самсонов Артём Владимирович
|1 9
|Ахмат
|Швец Антон
|10
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|10
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Факел 0:0 Пари НН
Исход игры
Факел
73.6% (106)
Ничья
15.3% (22)
Пари НН
11.1% (16)
Тотал 2.5
Больше
47.46% (56)
Меньше
52.54% (62)
Обе команды забьют
Да
61.86% (73)
Нет
38.14% (45)
Популярный счёт
2:1 Факел
29.9% (43)
1:0 Факел
23.6% (34)
1:1 Ничья
12.5% (18)
1:2 Пари НН
4.2% (6)
2:0 Факел
2.8% (4)
3:1 Факел
2.1% (3)
0:1 Пари НН
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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