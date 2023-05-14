Первый тайм

6' Михайлов сейчас как раз совершил рывок вперёд по левому флангу, Брахими накрыл Ярослава и выбил мяч в аут.

5' Поднялись после паузы Аппаев и Михайлов, оба футболиста показали, что они готовы продолжать матч.

4' Аппаев и Михайлов неудачно столкнулись между собой в центре поля в борьбе за верховой мяч. Сергею Иванову пришлось остановить игру, вышли на поле врачи обеих команд.

3' Мендель пошёл бороться зв верховой мяч на половине поля соперника, досталось Андрею от Яковлева, но при этом Сергей Иванов дал свисток в пользу "Нижнего Новгорода".

2' На центральной трибуне болельщики "Факела" растянули небольшой приветственный баннер, который приветствует Вадима Евсеева в качестве главного тренера команды. Сегодня Евсеев впервые будет в роли наставника "Факела" выставил состав на домашний матч.