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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Факел
 
Позже
Пари НН
Прогнозы 54
Факел 68.5% (37)
X 20.4% (11)
Пари НН 11.1% (6)
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Факел
Ничья
Пари НН
3.10
3.32
3.80
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История личных встреч

Факел
Пари НН

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ТМК
0:0
К
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.17
1

Среднее время на гол

540
90

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1
0.82

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

90
110

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонгадзе Георгий 9 (5) 0.35
Акбашев Роман 4 0.15
Максимов Максим 4 0.15
Аппаев Хызыр 3 0.12
Квеквескири Ираклий 3 0.12
Божин Сергей 2 0.08
Дашаев Аслан 2 0.08
Морозов Евгений 2 0.08
Альшин Ильнур 1 0.04
Магаль Руслан 1 0.04
Ивахнов Матвей 1 0.04
Рабеи Реда 1 (1) 0.04
Шляков Евгений 0 0
Черов Василий 0 0
Марков Евгений 0 0
Якимов Вячеслав 0 0
Дмитриев Олег 0 0
Брахими Мохамед 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 10 (3) 0.38
Калинский Николай 4 (4) 0.15
Милсон 2 0.08
Гоцук Кирилл 2 0.08
Юлдошев Иброгимхалил 2 0.08
Стоцкий Дмитрий 1 0.04
Кротов Вячеслав 1 0.04
Рыбчинский Дмитрий 1 0.04
Михайлов Ярослав 1 0.04
Александров Виктор 1 0.04
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0.04
Майга Мамаду 1 0.04
Глушаков Денис 1 (1) 0.04
Шильцов Константин 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 8 0
Акбашев Роман 6 0
Суслов Кирилл 5 0
Божин Сергей 5 0
Аппаев Хызыр 5 0
Мендель Андрей 5 0
Дмитриев Олег 3 1
Калинин Игорь 4 0
Гонгадзе Георгий 4 0
Максимов Максим 3 0
Магаль Руслан 3 0
Морозов Евгений 3 0
Ивахнов Матвей 1 1
Альшин Ильнур 2 0
Черов Василий 2 0
Шляков Евгений 1 0
Шаваев Алихан 1 0
Якимов Вячеслав 1 0
Черняков Даниил 1 0
Свинов Илья 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майга Мамаду 8 1
Сулейманов Тимур 6 1
Кротов Вячеслав 5 1
Масоэро Лукас Габриэль 5 0
Юлдошев Иброгимхалил 5 0
Гоцук Кирилл 3 1
Рыбчинский Дмитрий 4 0
Агапов Илья 4 0
Корнюшин Даниил 4 0
Александров Виктор 4 0
Милсон 4 0
Стоцкий Дмитрий 3 0
Шарипов Альберт 3 0
Янсане Момо 3 0
Михайлов Ярослав 3 0
Пенчиков Даниил 1 1
Каккоев Никита 1 1
Калинский Николай 2 0
Набиуллин Эльмир 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Кобесов Давид 1 0
Сергей Юран 1 0

Результаты матчей

Факел
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Пари НН
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

15
6
Факел
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Пари НН
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

20
18

Волевые поражения

8
12
Факел
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
Пари НН
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
23% (6)
38% (10)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

20
19

Волевые поражения

23
18

Голы по времени матча

Забито

20
11
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
6
30%
1
9%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
2
10%
7
64%
61-75
4
20%
2
18%
76-90

Пропущено

20
21
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
5%
3
14%
1-15
7
35%
0
0%
16-30
3
15%
2
10%
31-45
3
15%
4
19%
46-60
3
15%
2
10%
61-75
3
15%
10
48%
76-90

Забито

14
17
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
3
21%
3
18%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
3
21%
7
41%
61-75
1
7%
3
18%
76-90

Пропущено

24
26
10 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
1
4%
4
15%
1-15
2
8%
7
27%
16-30
7
29%
29%
4
15%
31-45
3
13%
2
8%
46-60
6
25%
6
23%
61-75
5
21%
3
12%
76-90

Забито

34
28
16 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 8
5 Не забивали 9
5
15%
0
0%
1-15
2
6%
3
11%
16-30
9
26%
4
14%
31-45
8
24%
2
7%
46-60
5
15%
14
50%
61-75
5
15%
5
18%
76-90

Пропущено

44
47
21 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 22
2
5%
7
15%
1-15
9
20%
7
15%
16-30
10
23%
6
13%
31-45
6
14%
6
13%
46-60
9
20%
8
17%
61-75
8
18%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ростов - Факел 0:2 Динамо Москва - Факел 0:2 Факел - Оренбург 1:3 Факел - Ахмат 1:1
Торпедо Москва - Факел 2:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 Факел - Факел (мол.) 5:1 Факел - Сочи 3:0 Спартак Москва - Факел 3:2 Факел - Химки 1:1 Факел - Истиклол 3:0 Сочи - Факел 4:2 Факел - Кайсар 2:1 Торпедо Москва - Факел 1:1 Факел - Чайка 0:1 Факел - Андижан 4:1 Славия София - Факел 1:2 Факел - Графичар Белград 2:0 Спартак Субботица - Факел 1:0 Крылья Советов - Факел 1:0
Пари НН
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Пари НН - Урал 0:0 Оренбург - Пари НН 1:0 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1
Краснодар - Пари НН 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Пари НН - Химик Дзержинск 5:0 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Зенит - Пари НН 3:0 Звезда Санкт-Петербург - Пари НН 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:1 Оренбург - Пари НН 2:1 Шинник - Пари НН 1:1 Волга Ульяновск - Пари НН 1:0 Локомотив Пловдив - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:1 Пари НН - Навбахор 0:1 Локомотив Москва - Пари НН 3:1

Результаты матчей

Факел
Пари НН

Точный счет

1:1
4 раза 31%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%

Точный счет

0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
8 раз 62%
0
4 раза 31%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 23%
0:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 46%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
3
3 раза 12%
0
10 раз 38%
1
9 раз 35%
3
4 раза 15%
2
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Факел
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
6
5
8
1.5
6
7
3
10
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
4
9
1.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
16
10
9
17
1.5
7
19
3
23
2.5
4
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 26 20 4 2 68 - 15 64
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 26 15 6 5 48 - 24 51
3.
Ростов
 Заявка 26 14 8 4 44 - 34 50
4.
Спартак Москва
 Заявка 26 14 7 5 57 - 35 49
5.
Ахмат
 Заявка 26 13 4 9 41 - 34 43
6.
Краснодар
 Заявка 26 12 6 8 55 - 42 42
7.
Динамо Москва
 Заявка 26 12 6 8 44 - 35 42
8.
Оренбург
 Заявка 26 12 3 11 49 - 50 39
9.
Локомотив Москва
 Заявка 26 10 5 11 45 - 42 35
10.
Сочи
 Заявка 26 10 4 12 35 - 48 34
11.
Урал
 Заявка 26 7 6 13 27 - 41 27
12.
Крылья Советов
 Заявка 26 6 7 13 26 - 42 25
13.
Факел
 Заявка 26 4 12 10 33 - 45 24
14.
Пари НН
 Заявка 26 6 5 15 27 - 49 23
15.
Химки
 Заявка 26 4 5 17 24 - 58 17
16.
Торпедо Москва
 Заявка 26 3 4 19 20 - 49 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 12 0 1 45 - 9 36
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 9 3 1 31 - 10 30
3.
Оренбург
 Заявка 13 9 2 2 32 - 17 29
4.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 4 1 33 - 16 28
5.
Ростов
 Заявка 14 8 3 3 22 - 18 27
6.
Динамо Москва
 Заявка 13 8 2 3 23 - 13 26
7.
Краснодар
 Заявка 13 7 3 3 26 - 18 24
8.
Сочи
 Заявка 13 7 3 3 24 - 17 24
9.
Ахмат
 Заявка 13 6 2 5 16 - 15 20
10.
Локомотив Москва
 Заявка 13 4 3 6 26 - 22 15
11.
Факел
 Заявка 13 2 8 3 19 - 21 14
12.
Урал
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
13.
Химки
 Заявка 13 3 3 7 12 - 21 12
14.
Пари НН
 Заявка 13 3 3 7 16 - 28 12
15.
Крылья Советов
 Заявка 12 2 5 5 9 - 16 11
16.
Торпедо Москва
 Заявка 13 2 1 10 8 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 8 4 1 23 - 6 28
2.
Ростов
 Заявка 12 6 5 1 22 - 16 23
3.
Ахмат
 Заявка 13 7 2 4 25 - 19 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
6.
Локомотив Москва
 Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
7.
Краснодар
 Заявка 13 5 3 5 29 - 24 18
8.
Динамо Москва
 Заявка 13 4 4 5 21 - 22 16
9.
Урал
 Заявка 13 3 5 5 13 - 19 14
10.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 17 - 26 14
11.
Пари НН
 Заявка 13 3 2 8 11 - 21 11
12.
Оренбург
 Заявка 13 3 1 9 17 - 33 10
13.
Факел
 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
14.
Сочи
 Заявка 13 3 1 9 11 - 31 10
15.
Торпедо Москва
 Заявка 13 1 3 9 12 - 25 6
16.
Химки
 Заявка 13 1 2 10 12 - 37 5
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  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 22 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 18 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 15 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 12 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Швец Антон 10
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 10
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Пари НН от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 мая 2023, осталось 2 дня 10 часов 34 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 37% пользователей.
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    • Прогнозы 54
    Факел 68.5% (37)
    X 20.4% (11)
    Пари НН 11.1% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Факел
    Ничья
    Пари НН
    3.10
    3.32
    3.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Факел - Пари НН онлайн

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    Прогнозы на матч Факел - Пари НН

    Исход игры
    Факел
    68.5% (37)
    Ничья
    20.4% (11)
    Пари НН
    11.1% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    52% (26)
    Меньше
    48% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    72% (36)
    Нет
    28% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Факел
    37% (20)
    1:0 Факел
    20.4% (11)
    1:1 Ничья
    18.5% (10)
    1:2 Пари НН
    5.6% (3)
    2:0 Факел
    3.7% (2)
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