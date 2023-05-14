Первый тайм

5' Пытается теперь уже сочинский коллектив атаковать. С правого края прошла передача на Мелкадзе, который не смог первым же касанием мяч обработать, позволив далее разрядить обстановку Глебову.

4' Первый удар по воротам "Сочи" мы увидели. С правого края Комаров наносил удар в ближний угол. Низом в сторону рамки противника направлял сферу футболист, но Денис Адамов к этому выстрелу был готов. Сыграл он в рамке уверенно, забрав сферу в свои перчатки.

3' Не спешит никуда команда хозяев, которая зарабатывает мяч на правом фланге. Вбрасывают снаряд "барсы" в игру, но лишаются снаряда под давлением коллектива южан.

2' Футболисты "Сочи" вышли сегодня на футбольный газон в белых футболках и синих трусах, а игроки "Ростова" предстали перед нами в желто-синем обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.