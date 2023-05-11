Тур: 27. Стадион: Фишт.
История личных встреч
Сочи
Ростов
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
3
Голов в среднем за матч
5
0.75
Среднее время на гол
18
120
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
24
8
Голов в среднем за матч
3
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нобоа Кристиан
|11 (6)
|0.42
|Мелкадзе Георгий
|5
|0.19
|Сарвели Владислав
|4
|0.15
|Жоаозиньо
|3
|0.12
|Юсупов Артур
|2
|0.08
|Джорджевич Лука
|2
|0.08
|Заика Кирилл
|2
|0.08
|Макарчук Артём
|1
|0.04
|Дркушич Ваня
|1
|0.04
|Кравцов Кирилл
|1
|0.04
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.04
|Сиссако Мусса
|1
|0.04
|Шипунов Тимофей
|1
|0.04
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Терехов Сергей
|0
|0
|Ушатов Кирилл
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комличенко Николай
|11 (1)
|0.42
|Полоз Дмитрий
|8 (6)
|0.31
|Осипенко Максим
|6 (4)
|0.23
|Глебов Данил
|4
|0.15
|Уткин Даниил
|3
|0.12
|Сильянов Александр
|2
|0.08
|Лангович Андрей
|2
|0.08
|Миронов Алексей
|1
|0.04
|Щетинин Кирилл
|1
|0.04
|Байрамян Хорен
|1
|0.04
|Чернов Евгений
|1
|0.04
|Селява Александр
|1
|0.04
|Голенков Егор
|1
|0.04
|Мельников Степан
|1
|0.04
|Тугарев Роман
|1 (1)
|0.04
|Комаров Иван
|0
|0
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелкадзе Георгий
|8
|1
|Терехов Сергей
|7
|0
|Дркушич Ваня
|5
|0
|Мещанинов Артём
|3
|1
|Нобоа Кристиан
|4
|0
|Юсупов Артур
|4
|0
|Юрганов Игорь
|4
|0
|Макарчук Артём
|4
|0
|Цаллагов Ибрагим
|3
|0
|Заика Кирилл
|3
|0
|Кравцов Кирилл
|3
|0
|Сиссако Мусса
|1
|1
|Сарвели Владислав
|2
|0
|Джанаев Сослан
|0
|1
|Бурмистров Никита
|1
|0
|Джорджевич Лука
|1
|0
|Маргасов Тимофей
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Миладинович Иван
|1
|0
|Шипунов Тимофей
|1
|0
|Батырев Амир
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миронов Алексей
|8
|0
|Байрамян Хорен
|5
|0
|Глебов Данил
|3
|1
|Прохин Данила
|3
|1
|Мелёхин Виктор
|3
|1
|Полоз Дмитрий
|4
|0
|Чернов Евгений
|4
|0
|Комличенко Николай
|4
|0
|Голенков Егор
|4
|0
|Уткин Даниил
|4
|0
|Песьяков Сергей
|3
|0
|Тугарев Роман
|3
|0
|Лангович Андрей
|3
|0
|Валерий Карпин
|1
|1
|Осипенко Максим
|2
|0
|Щетинин Кирилл
|2
|0
|Сильянов Александр
|2
|0
|Комаров Иван
|1
|0
Результаты матчей
Сочи
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Ростов
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
6
Волевые поражения
5
8
Сочи
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Ростов
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
28
7
Волевые поражения
10
20
Сочи
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (12)
35% (9)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
Ростов
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
32
13
Волевые поражения
15
28
Голы по времени матча
Забито
25
22
14 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
5
20%
2
9%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
7
28%
2
9%
31-45
2
8%
4
18%
46-60
3
12%
4
18%
61-75
6
24%
7
32%
76-90
Пропущено
16
16
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
2
13%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
4
25%
1
6%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
4
25%
3
19%
61-75
2
13%
6
38%
76-90
Забито
12
22
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 15
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
33%
4
18%
31-45
1
8%
6
27%
46-60
5
42%
4
18%
61-75
2
17%
5
23%
76-90
Пропущено
30
18
13 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
10%
2
11%
1-15
3
10%
2
11%
16-30
7
23%
3
17%
31-45
6
20%
3
17%
46-60
4
13%
6
33%
61-75
7
23%
2
11%
76-90
Забито
37
44
18 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 30
12 Забивали первыми 14
9 Не забивали 3
5
14%
3
7%
1-15
2
5%
5
11%
16-30
11
30%
30%
6
14%
31-45
3
8%
10
23%
46-60
8
22%
8
18%
61-75
8
22%
12
27%
76-90
Пропущено
46
34
19 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 21
5
11%
5
15%
1-15
3
7%
5
15%
16-30
11
24%
4
12%
31-45
10
22%
3
9%
46-60
8
17%
9
26%
61-75
9
20%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
Локомотив Москва - Сочи 3:0 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Краснодар 0:2
Сочи - Крылья Советов 1:2 Динамо Москва - Сочи 0:2 Факел - Сочи 3:0 Сочи - Оренбург 0:4 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Химки - Сочи 0:2 Акрон - Сочи 1:3 Сочи - Факел 4:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Сочи - Ростов 3:0 Краснодар - Сочи 1:0 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Сочи - Нефтехимик 3:0 Сочи - Форте 5:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2
Ростов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ростов - Факел 0:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Урал - Ростов 1:3 Ростов - Зенит 0:0
Оренбург - Ростов 2:2 Краснодар - Ростов 1:1 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Химки - Ростов 0:1 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Арарат-Армения - Ростов 0:3 Ростов - Краснодар 0:4 Сочи - Ростов 3:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ростов - Джохор Дарул Такзим 2:0 Ростов - Бунёдкор 4:0 Ростов - Ахмат 3:0
Результаты матчей
Сочи
Ростов
Точный счет
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
3:0
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 15%
3:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:3
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 35%
2
8 раз 31%
1
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
2
9 раз 35%
1
9 раз 35%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Сочи
Ростов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
113
85
86
310
212
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
49
66
112
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
233
1214
1412
422
521
224
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|20
|4
|2
|68 - 15
|64
|2.
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|48 - 24
|51
|3.
|Заявка
|26
|14
|8
|4
|44 - 34
|50
|4.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|57 - 35
|49
|5.
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|41 - 34
|43
|6.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|55 - 42
|42
|7.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|44 - 35
|42
|8.
|Заявка
|26
|12
|3
|11
|49 - 50
|39
|9.
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|45 - 42
|35
|10.
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|35 - 48
|34
|11.
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|27 - 41
|27
|12.
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|26 - 42
|25
|13.
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|33 - 45
|24
|14.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|27 - 49
|23
|15.
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|24 - 58
|17
|16.
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|20 - 49
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|0
|1
|45 - 9
|36
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 10
|30
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 17
|29
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 16
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 18
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 13
|26
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 18
|24
|8.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 17
|24
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 15
|20
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|26 - 22
|15
|11.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 21
|14
|12.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 21
|12
|14.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 28
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|16.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|8 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 6
|28
|2.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 16
|23
|3.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 19
|23
|4.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 14
|21
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 20
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|29 - 24
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 22
|16
|9.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|10.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 26
|14
|11.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 21
|11
|12.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|17 - 33
|10
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 31
|10
|15.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 25
|6
|16.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 37
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|22 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|18 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|15 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (2)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|12 (7)
|Ахмат
|Швец Антон
|10
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|10
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
Прогнозы на матч Сочи - Ростов
Исход игры
Сочи
20.8% (11)
Ничья
34% (18)
Ростов
45.3% (24)
Тотал 2.5
Больше
55.1% (27)
Меньше
44.9% (22)
Обе команды забьют
Да
85.71% (42)
Нет
14.29% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.3% (15)
1:2 Ростов
28.3% (15)
2:1 Сочи
11.3% (6)
0:1 Ростов
5.7% (3)
2:3 Ростов
3.8% (2)
2:2 Ничья
3.8% (2)
0:2 Ростов
3.8% (2)
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