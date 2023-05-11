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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Сочи
 
Позже
Ростов
Прогнозы 54
Сочи 20.4% (11)
X 35.2% (19)
Ростов 44.4% (24)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Ростов
3.35
3.80
3.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Сочи
Ростов

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

WЗКР
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
10:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

20
3

Голов в среднем за матч

5
0.75

Среднее время на гол

18
120

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

24
8

Голов в среднем за матч

3
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нобоа Кристиан 11 (6) 0.42
Мелкадзе Георгий 5 0.19
Сарвели Владислав 4 0.15
Жоаозиньо 3 0.12
Юсупов Артур 2 0.08
Джорджевич Лука 2 0.08
Заика Кирилл 2 0.08
Макарчук Артём 1 0.04
Дркушич Ваня 1 0.04
Кравцов Кирилл 1 0.04
Цаллагов Ибрагим 1 0.04
Сиссако Мусса 1 0.04
Шипунов Тимофей 1 0.04
Бурмистров Никита 0 0
Терехов Сергей 0 0
Ушатов Кирилл 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 11 (1) 0.42
Полоз Дмитрий 8 (6) 0.31
Осипенко Максим 6 (4) 0.23
Глебов Данил 4 0.15
Уткин Даниил 3 0.12
Сильянов Александр 2 0.08
Лангович Андрей 2 0.08
Миронов Алексей 1 0.04
Щетинин Кирилл 1 0.04
Байрамян Хорен 1 0.04
Чернов Евгений 1 0.04
Селява Александр 1 0.04
Голенков Егор 1 0.04
Мельников Степан 1 0.04
Тугарев Роман 1 (1) 0.04
Комаров Иван 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелкадзе Георгий 8 1
Терехов Сергей 7 0
Дркушич Ваня 5 0
Мещанинов Артём 3 1
Нобоа Кристиан 4 0
Юсупов Артур 4 0
Юрганов Игорь 4 0
Макарчук Артём 4 0
Цаллагов Ибрагим 3 0
Заика Кирилл 3 0
Кравцов Кирилл 3 0
Сиссако Мусса 1 1
Сарвели Владислав 2 0
Джанаев Сослан 0 1
Бурмистров Никита 1 0
Джорджевич Лука 1 0
Маргасов Тимофей 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Миладинович Иван 1 0
Шипунов Тимофей 1 0
Батырев Амир 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миронов Алексей 8 0
Байрамян Хорен 5 0
Глебов Данил 3 1
Прохин Данила 3 1
Мелёхин Виктор 3 1
Полоз Дмитрий 4 0
Чернов Евгений 4 0
Комличенко Николай 4 0
Голенков Егор 4 0
Уткин Даниил 4 0
Песьяков Сергей 3 0
Тугарев Роман 3 0
Лангович Андрей 3 0
Валерий Карпин 1 1
Осипенко Максим 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Сильянов Александр 2 0
Комаров Иван 1 0

Результаты матчей

Сочи
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Ростов
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
6

Волевые поражения

5
8
Сочи
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Ростов
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

28
7

Волевые поражения

10
20
Сочи
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (12)
35% (9)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
Ростов
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

32
13

Волевые поражения

15
28

Голы по времени матча

Забито

25
22
14 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
5
20%
2
9%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
7
28%
2
9%
31-45
2
8%
4
18%
46-60
3
12%
4
18%
61-75
6
24%
7
32%
76-90

Пропущено

16
16
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
2
13%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
4
25%
1
6%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
4
25%
3
19%
61-75
2
13%
6
38%
76-90

Забито

12
22
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 15
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
33%
4
18%
31-45
1
8%
6
27%
46-60
5
42%
4
18%
61-75
2
17%
5
23%
76-90

Пропущено

30
18
13 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
10%
2
11%
1-15
3
10%
2
11%
16-30
7
23%
3
17%
31-45
6
20%
3
17%
46-60
4
13%
6
33%
61-75
7
23%
2
11%
76-90

Забито

37
44
18 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 30
12 Забивали первыми 14
9 Не забивали 3
5
14%
3
7%
1-15
2
5%
5
11%
16-30
11
30%
30%
6
14%
31-45
3
8%
10
23%
46-60
8
22%
8
18%
61-75
8
22%
12
27%
76-90

Пропущено

46
34
19 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 21
5
11%
5
15%
1-15
3
7%
5
15%
16-30
11
24%
4
12%
31-45
10
22%
3
9%
46-60
8
17%
9
26%
61-75
9
20%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
Локомотив Москва - Сочи 3:0 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Краснодар 0:2
Сочи - Крылья Советов 1:2 Динамо Москва - Сочи 0:2 Факел - Сочи 3:0 Сочи - Оренбург 0:4 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Химки - Сочи 0:2 Акрон - Сочи 1:3 Сочи - Факел 4:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Сочи - Ростов 3:0 Краснодар - Сочи 1:0 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Сочи - Нефтехимик 3:0 Сочи - Форте 5:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2
Ростов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ростов - Факел 0:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Урал - Ростов 1:3 Ростов - Зенит 0:0
Оренбург - Ростов 2:2 Краснодар - Ростов 1:1 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Химки - Ростов 0:1 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Арарат-Армения - Ростов 0:3 Ростов - Краснодар 0:4 Сочи - Ростов 3:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ростов - Джохор Дарул Такзим 2:0 Ростов - Бунёдкор 4:0 Ростов - Ахмат 3:0

Результаты матчей

Сочи
Ростов

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

3:0
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 15%
3:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:3
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 35%
2
8 раз 31%
1
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
2
9 раз 35%
1
9 раз 35%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Сочи
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
3
8
5
1.5
8
6
3
10
2.5
2
12
2
11
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
4
9
1.5
6
6
1
12
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
23
3
12
14
1.5
14
12
4
22
2.5
5
21
2
24
3.5
2
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 26 20 4 2 68 - 15 64
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 26 15 6 5 48 - 24 51
3.
Ростов
 Заявка 26 14 8 4 44 - 34 50
4.
Спартак Москва
 Заявка 26 14 7 5 57 - 35 49
5.
Ахмат
 Заявка 26 13 4 9 41 - 34 43
6.
Краснодар
 Заявка 26 12 6 8 55 - 42 42
7.
Динамо Москва
 Заявка 26 12 6 8 44 - 35 42
8.
Оренбург
 Заявка 26 12 3 11 49 - 50 39
9.
Локомотив Москва
 Заявка 26 10 5 11 45 - 42 35
10.
Сочи
 Заявка 26 10 4 12 35 - 48 34
11.
Урал
 Заявка 26 7 6 13 27 - 41 27
12.
Крылья Советов
 Заявка 26 6 7 13 26 - 42 25
13.
Факел
 Заявка 26 4 12 10 33 - 45 24
14.
Пари НН
 Заявка 26 6 5 15 27 - 49 23
15.
Химки
 Заявка 26 4 5 17 24 - 58 17
16.
Торпедо Москва
 Заявка 26 3 4 19 20 - 49 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 12 0 1 45 - 9 36
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 9 3 1 31 - 10 30
3.
Оренбург
 Заявка 13 9 2 2 32 - 17 29
4.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 4 1 33 - 16 28
5.
Ростов
 Заявка 14 8 3 3 22 - 18 27
6.
Динамо Москва
 Заявка 13 8 2 3 23 - 13 26
7.
Краснодар
 Заявка 13 7 3 3 26 - 18 24
8.
Сочи
 Заявка 13 7 3 3 24 - 17 24
9.
Ахмат
 Заявка 13 6 2 5 16 - 15 20
10.
Локомотив Москва
 Заявка 13 4 3 6 26 - 22 15
11.
Факел
 Заявка 13 2 8 3 19 - 21 14
12.
Урал
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
13.
Химки
 Заявка 13 3 3 7 12 - 21 12
14.
Пари НН
 Заявка 13 3 3 7 16 - 28 12
15.
Крылья Советов
 Заявка 12 2 5 5 9 - 16 11
16.
Торпедо Москва
 Заявка 13 2 1 10 8 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 8 4 1 23 - 6 28
2.
Ростов
 Заявка 12 6 5 1 22 - 16 23
3.
Ахмат
 Заявка 13 7 2 4 25 - 19 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
6.
Локомотив Москва
 Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
7.
Краснодар
 Заявка 13 5 3 5 29 - 24 18
8.
Динамо Москва
 Заявка 13 4 4 5 21 - 22 16
9.
Урал
 Заявка 13 3 5 5 13 - 19 14
10.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 17 - 26 14
11.
Пари НН
 Заявка 13 3 2 8 11 - 21 11
12.
Оренбург
 Заявка 13 3 1 9 17 - 33 10
13.
Факел
 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
14.
Сочи
 Заявка 13 3 1 9 11 - 31 10
15.
Торпедо Москва
 Заявка 13 1 3 9 12 - 25 6
16.
Химки
 Заявка 13 1 2 10 12 - 37 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 22 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 18 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 15 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 12 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Швец Антон 10
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 10
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 мая 2023, осталось 2 дня 10 часов 33 минуты.



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  • 27 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 54
    Сочи 20.4% (11)
    X 35.2% (19)
    Ростов 44.4% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Ростов
    3.35
    3.80
    3.00
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    Прогнозы на матч Сочи - Ростов

    Исход игры
    Сочи
    20.8% (11)
    Ничья
    34% (18)
    Ростов
    45.3% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.1% (27)
    Меньше
    44.9% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (42)
    Нет
    14.29% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.3% (15)
    1:2 Ростов
    28.3% (15)
    2:1 Сочи
    11.3% (6)
    0:1 Ростов
    5.7% (3)
    2:3 Ростов
    3.8% (2)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
    0:2 Ростов
    3.8% (2)
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