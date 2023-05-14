  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Плей-офф
  4. Дания
  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Крог Мортен
Орхус
0:0
Первый тайм: 6'
Нордшелланн
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Орхус
Ничья
Нордшелланн
2.50
3.36
3.20
Все Коэффициенты
1
Хансен
Йеспер
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
4
Биссек
Янн-Аурель
2
Беихмо
Феликс
17
Якоб
Кевин
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
11
Линкс
Гифт
20
Дуэлунд
Миккель
9
Мортенсен
Патрик
8
Андерсон
Микаэль
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
5
Фресе
Мартин
18
Бидструп
Мадс
6
Кристенсен
Якоб
27
Свенссон
Даниэль
37
Ernest
Nuamah
9
Беньямин
Нюгрен
10
Диоманде
Мохаммед
Орхус
3-4-3
Нордшелланн
4-3-3

История личных встреч

Орхус
Нордшелланн

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.5%
47.8%
8.7%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

27 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 21 победа

Первый тайм

40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 18 побед

Второй тайм

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед

50 матчей

36%
22%
42%
18 побед 11 ничьих 21 победа

Первый тайм

20%
44%
36%
10 побед 22 ничьи 18 побед

Второй тайм

32%
30%
38%
16 побед 15 ничьих 19 побед

История матчей

СД
0:1
К
0:2
СД
1:1
СД
2:3
СД
2:2
СД
2:2
СД
2:3
СД
0:0
ТМК
0:1
СД
3:1
СД
2:0
СД
0:1
СД
3:1
ТМС
2:4
ТМС
2:0
СД
1:1
СД
2:1
ТМК
4:5
СД
0:1
СД
3:1
ТМК
2:4
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:4
СД
1:2
СД
3:2
СД
3:1
СД
3:3
СД
3:0
СД
2:0
ТМК
2:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
2:1
СД
4:2
СД
0:2
СД
0:1
СД
5:3
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1
СЛ
0:2
СЛ
0:2
ТМС
3:1
СЛ
1:0
СЛ
0:0
СЛ
0:3
ТМС
2:0
СЛ
3:2
СЛ
3:3

Голы

Всего голов

37
37

Голов в среднем за матч

1.42
1.54

Среднее время на гол

63
58

Всего голов

42
38

Голов в среднем за матч

1.75
1.46

Среднее время на гол

51
61

Всего голов

79
75

Голов в среднем за матч

1.58
1.5

Тотал матчей

2.5
48
Больше 96%
Меньше 4%
2
37
Больше 74%
Меньше 26%
13
25
Больше 50%
Меньше 50%
25
20
Больше 40%
Меньше 60%
30
12
Больше 24%
Меньше 76%
38
7
Больше 14%
Меньше 86%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
49

Среднее время на гол

56
60

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 14 (5) 0.5
Мадсен Мадс Эмиль 3 0.11
Андерсон Микаэль 3 0.11
Биссек Янн-Аурель 3 0.11
Якоб Кевин 2 0.07
Хеуген Сигурд 2 0.07
Дуэлунд Миккель 1 0.04
Кристенсен Томас 1 0.04
Тингагер Фредерик 1 0.04
Sebastian Groenning 1 0.04
Дёйн Йелле 1 0.04
Поульсен Николай 0 0
Линкс Гифт 0 0
Хенриксен Тобиас 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ernest Nuamah 10 0.36
Скьеллеруп Андреас 10 (3) 0.36
Диоманде Мохаммед 4 0.14
Фагир Вахид 4 0.14
Хансен Эмилиано 3 0.11
Фресе Мартин 2 0.07
Свенссон Даниэль 2 0.07
Хансен Мадс 2 0.07
Беньямин Нюгрен 2 0.07
Антман Оливер 2 0.07
Асконе Рокко 2 0.07
Lasso Coulibaly 1 0.04
Adamo Nagalo 1 0.04
Кристенсен Якоб 0 0
Хансен Киан 0 0
Вилладсен Оливер 0 0
Mario Dorgeles 0 0
Марксен Эрик 0 0

Карточки

Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 9 1
Беихмо Феликс 4 0
Андерсон Микаэль 4 0
Мадсен Мадс Эмиль 4 0
Якоб Кевин 4 0
Тингагер Фредерик 2 1
Кристенсен Томас 3 0
Дуэлунд Миккель 3 0
Хенриксен Тобиас 3 0
Каль Эрик 3 0
Уве Реслер 3 0
Мортенсен Патрик 2 0
Хеуген Сигурд 2 0
Frederik Brandhof 2 0
Линкс Гифт 2 0
Биссек Янн-Аурель 2 0
Хансен Йеспер 1 0
Д'Альберто Антони 1 0
Sebastian Groenning 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Бьюр Петер 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Adam Daghim 1 0
Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adamo Nagalo 4 2
Фресе Мартин 7 0
Кристенсен Якоб 6 0
Ernest Nuamah 4 1
Бидструп Мадс 5 0
Вилладсен Оливер 3 1
Диоманде Мохаммед 4 0
Марксен Эрик 3 0
Хансен Киан 2 0
Свенссон Даниэль 2 0
Хансен Мадс 2 0
Хансен Андреас III 2 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Скьеллеруп Андреас 2 0
Lasso Coulibaly 2 0
Mario Dorgeles 2 0
Хансен Эмилиано 1 0
Асконе Рокко 1 0

Результаты матчей

Орхус
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Нордшелланн
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
7% (1)
71% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

6
6
Орхус
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Нордшелланн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

12
31
Орхус
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (10)
46% (13)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
Нордшелланн
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
36% (10)
25% (7)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

18
37

Голы по времени матча

Забито

19
16
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
2
11%
4
25%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
2
11%
4
25%
31-45
4
21%
1
6%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
3
16%
5
31%
76-90

Пропущено

12
13
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
17%
4
31%
61-75
7
58%
5
38%
76-90

Забито

13
31
5 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 11
18 Не забивали 16
1
8%
6
19%
1-15
2
15%
5
16%
16-30
2
15%
3
10%
31-45
2
15%
3
10%
46-60
2
15%
5
16%
61-75
4
31%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 12
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
40%
2
15%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
5
50%
6
46%
76-90

Забито

32
47
14 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 25
18 Забивали первыми 19
8 Не забивали 6
3
9%
10
21%
1-15
7
22%
5
11%
16-30
4
13%
7
15%
31-45
6
19%
4
9%
46-60
5
16%
7
15%
61-75
7
22%
14
30%
30%
76-90

Пропущено

22
26
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 22
1
5%
2
8%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
6
27%
2
8%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
2
9%
6
23%
61-75
12
55%
11
42%
76-90

Результаты последних матчей

Орхус
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Орхус - Виборг 3:0 Нордшелланн - Орхус 0:1 Орхус - Копенгаген 0:0 Брондбю - Орхус 1:0
Виборг - Орхус 0:1 Орхус - Раннерс 1:1 Хольштайн Киль - Орхус 0:2 Орхус - Оденсе 1:0 Раннерс - Орхус 1:2 Орхус - Хорсенс 2:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Ольборг - Орхус 0:1 Мальмё - Орхус 4:3 Хеккен - Орхус 3:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Шахтёр Караганда - Орхус 1:3 Орхус - Волеренга 1:1 Орхус - Диошдьёр 1:1 Сённерйюск - Орхус 5:1 Орхус - Фредерисия 0:1
Нордшелланн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Нордшелланн - Орхус 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2
Виборг - Нордшелланн 1:0 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Нордшелланн - Орхус Фремад 4:1 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус Фремад - Нордшелланн 0:3 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Поли Яссы 1:1 Заря - Нордшелланн 1:4 Нордшелланн - Шериф 1:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1

Результаты матчей

Орхус
Нордшелланн

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
4 раза 29%
1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:0
6 раз 21%
0:1
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
2:1
5 раз 18%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%
1
9 раз 32%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
5 раз 18%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Орхус
Нордшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
2
6
8
1.5
9
5
3
11
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
22
6
9
19
1.5
13
15
3
25
2.5
7
21

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 29 16 4 9 54 - 30 52
2.
Нордшелланн
 0:0 29 14 9 6 45 - 28 51
3.
Орхус
 0:0 29 13 8 8 32 - 22 47
4.
Виборг
 28 13 7 8 40 - 32 46
5.
Раннерс
 28 10 10 8 37 - 38 40
6.
Брондбю
 29 11 6 12 39 - 47 39

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 29 11 11 7 46 - 34 44
2.
Оденсе
 29 10 10 9 39 - 48 40
3.
Силькеборг
 29 9 7 13 39 - 46 34
4.
Хорсенс
 29 7 6 16 32 - 55 27
5.
Ольборг
 29 6 9 14 33 - 40 27
6.
Люнгбю
 29 5 9 15 28 - 44 24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 0:0 14 10 2 2 29 - 15 32
2.
Копенгаген
 14 9 2 3 26 - 11 29
3.
Виборг
 14 7 5 2 20 - 15 26
4.
Орхус
 0:0 15 6 6 3 19 - 12 24
5.
Раннерс
 14 6 3 5 15 - 17 21
6.
Брондбю
 15 6 3 6 22 - 28 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 15 6 3 6 22 - 23 21
2.
Оденсе
 15 5 5 5 19 - 22 20
3.
Хорсенс
 14 5 4 5 21 - 27 19
4.
Митьюлланд
 15 5 4 6 17 - 19 19
5.
Люнгбю
 14 3 6 5 14 - 21 15
6.
Ольборг
 14 3 5 6 14 - 16 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орхус
 0:0 14 7 2 5 13 - 10 23
2.
Копенгаген
 15 7 2 6 28 - 19 23
3.
Виборг
 14 6 2 6 20 - 17 20
4.
Раннерс
 14 4 7 3 22 - 21 19
5.
Нордшелланн
 0:0 15 4 7 4 16 - 13 19
6.
Брондбю
 14 5 3 6 17 - 19 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 14 6 7 1 29 - 15 25
2.
Оденсе
 14 5 5 4 20 - 26 20
3.
Силькеборг
 14 3 4 7 17 - 23 13
4.
Ольборг
 15 3 4 8 19 - 24 13
5.
Люнгбю
 15 2 3 10 14 - 23 9
6.
Хорсенс
 15 2 2 11 11 - 28 8

Топ бомбардиров
Митьюлланд Исаксен Густав 14 (3)
Орхус Мортенсен Патрик 14 (1)
Копенгаген Классон Виктор 11 (4)
Брондбю Омойджуфано Охи 11 (1)
Нордшелланн Ernest Nuamah 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 9
Ольборг Соуза Аллан II 8
Копенгаген Харальдссон Хакон-Арнар 8
Брондбю Васс Даниэль 1 6
Хорсенс Киилерик Мальте 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 6'
    Игрок из команды Норшеланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 6'
    Мадсен Мадс Эмиль из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 5'
    Игрок из команды Норшеланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 5'
    Контроль мяча: Орхус: 26%, Норшеланн: 74%.
  • 5'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 4'
    Орхус контролирует мяч.
  • 4'
    Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Офсайд
    4'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн в офсайде
  • 4'
    Ernest Nuamah создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 4'
    Ernest Nuamah выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 3'
    Орхус контролирует мяч.
  • 3'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 3'
    Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 2'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    2'
    Хенриксен Тобиас наказан за толчок Мохаммед Диоманд
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 2'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Орхус
    Ничья
    Нордшелланн
    2.50
    3.36
    3.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Орхус 0:0 Нордшелланн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Орхус
    Нордшелланн
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     