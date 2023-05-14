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Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Зрители: 18173 Главный судья: Крог Мортен
Орхус
1:1
Конец матча
Нордшелланн
0'
45' Желтая карточка
Кристенсен Якоб
0:1
77' Гол
Lasso Coulibaly
1:1
90' Гол
Бьюр Петер
90'+7

Ход матча

21'
 
Mario Dorgeles
Фресе Мартин
45'
 
Кристенсен Якоб
64'
Поульсен Николай
Дуэлунд Миккель
 
73'
 
Lasso Coulibaly
Диоманде Мохаммед
77'
0:1
Lasso Coulibaly
(Свенссон Даниэль)
78'
 
Марксен Эрик
Беньямин Нюгрен
78'
 
Фагир Вахид
Mario Dorgeles
84'
Бьюр Петер
Якоб Кевин
 
84'
Хеуген Сигурд
Беихмо Феликс
 
90'
Каль Эрик
Линкс Гифт
 
90'
Бьюр Петер
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

1
Хансен
Йеспер
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
4
Биссек
Янн-Аурель
2
Беихмо
Феликс
17
Якоб
Кевин
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
11
Линкс
Гифт
20
Дуэлунд
Миккель
9
Мортенсен
Патрик
8
Андерсон
Микаэль
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
5
Фресе
Мартин
18
Бидструп
Мадс
6
Кристенсен
Якоб
27
Свенссон
Даниэль
37
Ernest
Nuamah
9
Беньямин
Нюгрен
10
Диоманде
Мохаммед
Орхус
3-4-3
Нордшелланн
4-3-3

История личных встреч

Орхус
Нордшелланн

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.5%
47.8%
8.7%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

27 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 21 победа

Первый тайм

40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 18 побед

Второй тайм

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед

50 матчей

36%
22%
42%
18 побед 11 ничьих 21 победа

Первый тайм

20%
44%
36%
10 побед 22 ничьи 18 побед

Второй тайм

32%
30%
38%
16 побед 15 ничьих 19 побед

История матчей

СД
0:1
К
0:2
СД
1:1
СД
2:3
СД
2:2
СД
2:2
СД
2:3
СД
0:0
ТМК
0:1
СД
3:1
СД
2:0
СД
0:1
СД
3:1
ТМС
2:4
ТМС
2:0
СД
1:1
СД
2:1
ТМК
4:5
СД
0:1
СД
3:1
ТМК
2:4
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:4
СД
1:2
СД
3:2
СД
3:1
СД
3:3
СД
3:0
СД
2:0
ТМК
2:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
2:1
СД
4:2
СД
0:2
СД
0:1
СД
5:3
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1
СЛ
0:2
СЛ
0:2
ТМС
3:1
СЛ
1:0
СЛ
0:0
СЛ
0:3
ТМС
2:0
СЛ
3:2
СЛ
3:3

Голы

Всего голов

37
37

Голов в среднем за матч

1.42
1.54

Среднее время на гол

63
58

Всего голов

42
38

Голов в среднем за матч

1.75
1.46

Среднее время на гол

51
61

Всего голов

79
75

Голов в среднем за матч

1.58
1.5

Тотал матчей

2.5
48
Больше 96%
Меньше 4%
2
37
Больше 74%
Меньше 26%
13
25
Больше 50%
Меньше 50%
25
20
Больше 40%
Меньше 60%
30
12
Больше 24%
Меньше 76%
38
7
Больше 14%
Меньше 86%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
49

Среднее время на гол

56
60

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 14 (5) 0.48
Мадсен Мадс Эмиль 3 0.1
Андерсон Микаэль 3 0.1
Биссек Янн-Аурель 3 0.1
Якоб Кевин 2 0.07
Хеуген Сигурд 2 0.07
Дуэлунд Миккель 1 0.03
Кристенсен Томас 1 0.03
Тингагер Фредерик 1 0.03
Sebastian Groenning 1 0.03
Бьюр Петер 1 0.03
Дёйн Йелле 1 0.03
Поульсен Николай 0 0
Линкс Гифт 0 0
Хенриксен Тобиас 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ernest Nuamah 10 0.34
Скьеллеруп Андреас 10 (3) 0.34
Диоманде Мохаммед 4 0.14
Фагир Вахид 4 0.14
Хансен Эмилиано 3 0.1
Свенссон Даниэль 2 0.07
Фресе Мартин 2 0.07
Lasso Coulibaly 2 0.07
Хансен Мадс 2 0.07
Беньямин Нюгрен 2 0.07
Антман Оливер 2 0.07
Асконе Рокко 2 0.07
Adamo Nagalo 1 0.03
Кристенсен Якоб 0 0
Хансен Киан 0 0
Вилладсен Оливер 0 0
Mario Dorgeles 0 0
Марксен Эрик 0 0

Карточки

Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 9 1
Беихмо Феликс 4 0
Андерсон Микаэль 4 0
Мадсен Мадс Эмиль 4 0
Якоб Кевин 4 0
Тингагер Фредерик 2 1
Кристенсен Томас 3 0
Дуэлунд Миккель 3 0
Хенриксен Тобиас 3 0
Каль Эрик 3 0
Уве Реслер 3 0
Мортенсен Патрик 2 0
Хеуген Сигурд 2 0
Frederik Brandhof 2 0
Линкс Гифт 2 0
Биссек Янн-Аурель 2 0
Хансен Йеспер 1 0
Д'Альберто Антони 1 0
Sebastian Groenning 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Бьюр Петер 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Adam Daghim 1 0
Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adamo Nagalo 4 2
Фресе Мартин 7 0
Кристенсен Якоб 7 0
Ernest Nuamah 4 1
Бидструп Мадс 5 0
Вилладсен Оливер 3 1
Диоманде Мохаммед 4 0
Марксен Эрик 3 0
Хансен Киан 2 0
Свенссон Даниэль 2 0
Хансен Мадс 2 0
Хансен Андреас III 2 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Скьеллеруп Андреас 2 0
Lasso Coulibaly 2 0
Mario Dorgeles 2 0
Хансен Эмилиано 1 0
Асконе Рокко 1 0

Результаты матчей

Орхус
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Нордшелланн
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
7% (1)
71% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

7
7
Орхус
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Нордшелланн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

12
31
Орхус
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (10)
48% (14)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Нордшелланн
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
52% (15)
28% (8)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

19
38

Голы по времени матча

Забито

20
17
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 9
18 Не забивали 18
2
10%
4
24%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
2
10%
4
24%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
3
15%
2
12%
61-75
4
20%
6
35%
76-90

Пропущено

13
14
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
15%
4
29%
61-75
8
62%
6
43%
76-90

Забито

13
31
5 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
1
8%
6
19%
1-15
2
15%
5
16%
16-30
2
15%
3
10%
31-45
2
15%
3
10%
46-60
2
15%
5
16%
61-75
4
31%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 12
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
40%
2
15%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
5
50%
6
46%
76-90

Забито

33
48
14 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 26
18 Забивали первыми 20
8 Не забивали 6
3
9%
10
21%
1-15
7
21%
5
10%
16-30
4
12%
7
15%
31-45
6
18%
4
8%
46-60
5
15%
7
15%
61-75
8
24%
15
31%
76-90

Пропущено

23
27
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 23
1
4%
2
7%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
6
26%
2
7%
31-45
1
4%
2
7%
46-60
2
9%
6
22%
61-75
13
57%
12
44%
76-90

Результаты последних матчей

Орхус
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Орхус - Виборг 3:0 Нордшелланн - Орхус 0:1 Орхус - Копенгаген 0:0 Брондбю - Орхус 1:0
Виборг - Орхус 0:1 Орхус - Раннерс 1:1 Хольштайн Киль - Орхус 0:2 Орхус - Оденсе 1:0 Раннерс - Орхус 1:2 Орхус - Хорсенс 2:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Ольборг - Орхус 0:1 Мальмё - Орхус 4:3 Хеккен - Орхус 3:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Шахтёр Караганда - Орхус 1:3 Орхус - Волеренга 1:1 Орхус - Диошдьёр 1:1 Сённерйюск - Орхус 5:1 Орхус - Фредерисия 0:1
Нордшелланн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Нордшелланн - Орхус 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2
Виборг - Нордшелланн 1:0 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Нордшелланн - Орхус Фремад 4:1 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус Фремад - Нордшелланн 0:3 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Поли Яссы 1:1 Заря - Нордшелланн 1:4 Нордшелланн - Шериф 1:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1

Результаты матчей

Орхус
Нордшелланн

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
4 раза 29%
1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
6 раз 21%
0:1
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 24%
2:1
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
0
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
3 раза 10%
1
10 раз 34%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Орхус
Нордшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
2
6
9
1.5
9
5
3
12
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
4
3
11
1.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
23
6
9
20
1.5
13
16
3
26
2.5
7
22

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 29 16 4 9 54 - 30 52
2.
Нордшелланн
 29 14 9 6 46 - 29 51
3.
Орхус
 29 13 8 8 33 - 23 47
4.
Виборг
 28 13 7 8 40 - 32 46
5.
Раннерс
 28 10 10 8 37 - 38 40
6.
Брондбю
 29 11 6 12 39 - 47 39

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 29 11 11 7 46 - 34 44
2.
Оденсе
 29 10 10 9 39 - 48 40
3.
Силькеборг
 29 9 7 13 39 - 46 34
4.
Хорсенс
 29 7 6 16 32 - 55 27
5.
Ольборг
 29 6 9 14 33 - 40 27
6.
Люнгбю
 29 5 9 15 28 - 44 24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 14 10 2 2 29 - 15 32
2.
Копенгаген
 14 9 2 3 26 - 11 29
3.
Виборг
 14 7 5 2 20 - 15 26
4.
Орхус
 15 6 6 3 20 - 13 24
5.
Раннерс
 14 6 3 5 15 - 17 21
6.
Брондбю
 15 6 3 6 22 - 28 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 15 6 3 6 22 - 23 21
2.
Оденсе
 15 5 5 5 19 - 22 20
3.
Хорсенс
 14 5 4 5 21 - 27 19
4.
Митьюлланд
 15 5 4 6 17 - 19 19
5.
Люнгбю
 14 3 6 5 14 - 21 15
6.
Ольборг
 14 3 5 6 14 - 16 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орхус
 14 7 2 5 13 - 10 23
2.
Копенгаген
 15 7 2 6 28 - 19 23
3.
Виборг
 14 6 2 6 20 - 17 20
4.
Раннерс
 14 4 7 3 22 - 21 19
5.
Нордшелланн
 15 4 7 4 17 - 14 19
6.
Брондбю
 14 5 3 6 17 - 19 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 14 6 7 1 29 - 15 25
2.
Оденсе
 14 5 5 4 20 - 26 20
3.
Силькеборг
 14 3 4 7 17 - 23 13
4.
Ольборг
 15 3 4 8 19 - 24 13
5.
Люнгбю
 15 2 3 10 14 - 23 9
6.
Хорсенс
 15 2 2 11 11 - 28 8

Топ бомбардиров
Митьюлланд Исаксен Густав 14 (3)
Орхус Мортенсен Патрик 14 (1)
Копенгаген Классон Виктор 11 (4)
Брондбю Омойджуфано Охи 11 (1)
Нордшелланн Ernest Nuamah 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 9
Ольборг Соуза Аллан II 8
Копенгаген Харальдссон Хакон-Арнар 8
Брондбю Васс Даниэль 1 6
Хорсенс Киилерик Мальте 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 18173 болельщиков
  • 97'
    Контроль мяча: Орхус: 43%, Норшеланн: 57%.
  • 97'
    Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
  • 97'
    Бидструп Мадс из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • Фол, нарушение
    96'
    Судья сигнализирует, что Мортенсен Патрик из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Ernest Nuamah
  • 96'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 96'
    Фагир Вахид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 96'
    Ernest Nuamah из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 96'
    Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 95'
    Хенриксен Тобиас из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Мортенсен Патрик нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.
  • 94'
    Хеуген Сигурд из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 94'
    Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • 94'
      Орхус контролирует мяч.
    • 93'
      Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 93'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 92'
      Команда Орхус сравняла счет! Игра продолжается!
    • Описание гола
      91'
      Г О О О О Л - Бьюр Петер левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!
    • 91'
      Тактическая замена. Линкс Гифт уходит с поля и его заменяет Каль Эрик
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • Фол, нарушение
      91'
      Хансен Киан наказан за толчок Тингагер Фредерик
    • 90'
      Адамо Нагало успешно блокирует удар.
    • 90'
      Тингагер Фредерик из команды Орхус нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      90'
      Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 90'
      Хорошую попытку сделал Поульсен Николай. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 90'
      Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 89'
      Контроль мяча: Орхус: 44%, Норшеланн: 56%.
    • 89'
      Орхус контролирует мяч.
    • 89'
      Марксен Эрик из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 88'
      Линкс Гифт выиграл воздушное противоборство у Вилладсен Оливер.
    • 88'
      Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 88'
      Орхус контролирует мяч.
    • 88'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 88'
      Орхус контролирует мяч.
    • 87'
      Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 87'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 86'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 86'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 85'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 85'
      Контроль мяча: Орхус: 43%, Норшеланн: 57%.
    • 85'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 84'
      Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 84'
      Матч возобновлен
    • 84'
      Тактическая замена. Беихмо Феликс уходит с поля и его заменяет Хеуген Сигурд
    • 84'
      Тактическая замена. Якоб Кевин уходит с поля и его заменяет Бьюр Петер
    • 83'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 82'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      81'
      Судья сигнализирует, что Бидструп Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Андерсон Микаэль
    • 81'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 80'
      Контроль мяча: Орхус: 43%, Норшеланн: 57%.
    • Фол, нарушение
      80'
      Линкс Гифт наказан за толчок Вилладсен Оливер
    • 79'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 79'
      Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 78'
      Тактическая замена. Mario Dorgeles уходит с поля и его заменяет Фагир Вахид
    • 78'
      Тактическая замена. Беньямин Нюгрен уходит с поля и его заменяет Марксен Эрик
    • 78'
      Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 77'
      Хансен Киан сделал ключевой пас для гола!
    • 77'
      Даниэль Свенссон сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      77'
      ГОООООЛ - Лассо Кулибали Норшеланн забивает ударом головой
    • 77'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 77'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 76'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 76'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 76'
      Орхус контролирует мяч.
    • 75'
      Контроль мяча: Орхус: 42%, Норшеланн: 58%.
    • 75'
      Орхус контролирует мяч.
    • 75'
      Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 75'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 75'
      Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 74'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 74'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 73'
      Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Лассо Кулибали
    • Фол, нарушение
      73'
      Судья сигнализирует, что Линкс Гифт из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Ernest Nuamah
    • 73'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 72'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 72'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 72'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 72'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 71'
      Тингагер Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 71'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 71'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 71'
      Линкс Гифт выиграл воздушное противоборство у Вилладсен Оливер.
    • Фол, нарушение
      70'
      Безумный фол. Мохаммед Диоманд грубо играет против соперника. Пострадал Якоб Кевин
    • 70'
      Контроль мяча: Орхус: 45%, Норшеланн: 55%.
    • 70'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 69'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 69'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 69'
      Орхус контролирует мяч.
    • 69'
      Mario Dorgeles выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 69'
      Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 68'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 68'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 68'
      Орхус контролирует мяч.
    • 68'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 67'
      Линкс Гифт ослабляет давление, выбив мяч.
    • 67'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 67'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 66'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 66'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 66'
      Орхус контролирует мяч.
    • 65'
      Контроль мяча: Орхус: 45%, Норшеланн: 55%.
    • Фол, нарушение
      65'
      Адамо Нагало наказан за толчок Хенриксен Тобиас
    • 65'
      Хенриксен Тобиас из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      65'
      Кристенсен Якоб навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 64'
      Хенриксен Тобиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 64'
      Тактическая замена. Дуэлунд Миккель уходит с поля и его заменяет Поульсен Николай
    • 64'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 64'
      Хансен Киан успешно блокирует удар.
    • 64'
      Тингагер Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 64'
      Тингагер Фредерик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 64'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 63'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 63'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 63'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 62'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 62'
      Mario Dorgeles не смог попасть в створ ударом издали
    • 62'
      Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 62'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 62'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 62'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 62'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 61'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 61'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 60'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 60'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 60'
      Контроль мяча: Орхус: 49%, Норшеланн: 51%.
    • 60'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 59'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Офсайд
      59'
      Дуэлунд Миккель из команды Орхус в офсайде
    • 59'
      Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 58'
      Адамо Нагало успешно блокирует удар.
    • 58'
      Биссек Янн-Аурель нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      58'
      Линкс Гифт из команды Орхус подал угловой справа.
    • 58'
      Даниэль Свенссон успешно блокирует удар.
    • 58'
      Дуэлунд Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 57'
      Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 57'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 57'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 57'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 57'
      Линкс Гифт выиграл воздушное противоборство у Ernest Nuamah.
    • 56'
      Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 56'
      Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      Орхус контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      55'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Линкс Гифт.
    • 55'
      Контроль мяча: Орхус: 48%, Норшеланн: 52%.
    • 55'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 55'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 55'
      Орхус контролирует мяч.
    • 54'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 54'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 54'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 54'
      Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 53'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 53'
      Тингагер Фредерик нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.
    • 53'
      Тингагер Фредерик выиграл воздушное противоборство у Хансен Киан.
    • 53'
      Беихмо Феликс из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 53'
      Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 52'
      Хорошую попытку сделал Андерсон Микаэль. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 52'
      Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 52'
      Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      51'
      Судья сигнализирует, что Mario Dorgeles из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Якоб Кевин
    • Фол, нарушение
      51'
      Беньямин Нюгрен наказан за толчок Тингагер Фредерик
    • 51'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 50'
      Орхус контролирует мяч.
    • 50'
      Орхус контролирует мяч.
    • 50'
      Контроль мяча: Орхус: 47%, Норшеланн: 53%.
    • 49'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 49'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 48'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 48'
      Кристенсен Якоб успешно блокирует удар.
    • 48'
      Якоб Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 48'
      Орхус пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      48'
      Mario Dorgeles наказан за толчок Мадсен Мадс Эмиль
    • 48'
      Орхус контролирует мяч.
    • 47'
      Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 47'
      Орхус контролирует мяч.
    • 46'
      Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Орхус контролирует мяч.
    • 46'
      Орхус контролирует мяч.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Орхус: 46%, Норшеланн: 54%.
    • 49'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      49'
      Мортенсен Патрик наказан за толчок Адамо Нагало
    • 49'
      Орхус контролирует мяч.
    • 48'
      Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Андерсон Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Орхус контролирует мяч.
    • 48'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 48'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 48'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 48'
      Биссек Янн-Аурель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 47'
      Андерсон Микаэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • Желтая карточка
      45'
      Кристенсен Якоб - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      45'
      Кристенсен Якоб из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Андерсон Микаэль.
    • 45'
      Андерсон Микаэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 45'
      Орхус начинает контратаку
    • 45'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 45'
      Контроль мяча: Орхус: 46%, Норшеланн: 54%.
    • 45'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 45'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 44'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Орхус контролирует мяч.
    • 44'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      43'
      Судья сигнализирует, что Mario Dorgeles из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Мортенсен Патрик
    • 43'
      Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
    • 42'
      Ernest Nuamah создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 42'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 41'
      Контроль мяча: Орхус: 46%, Норшеланн: 54%.
    • Травма, повреждение
      40'
      Хансен Киан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 40'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 40'
      Тингагер Фредерик ошибается в защите.
    • 39'
      Дуэлунд Миккель создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 39'
      Орхус начинает контратаку
    • Фол, нарушение
      39'
      Хансен Киан из команды Норшеланн фолит на Мортенсен Патрик, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 39'
      Орхус контролирует мяч.
    • 39'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 38'
      Биссек Янн-Аурель из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      38'
      Кристенсен Якоб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Биссек Янн-Аурель из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 37'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      37'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Линкс Гифт.
    • 36'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Орхус контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      36'
      Mario Dorgeles наказан за толчок Дуэлунд Миккель
    • 36'
      Орхус контролирует мяч.
    • 35'
      Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
    • 35'
      Биссек Янн-Аурель успешно блокирует удар.
    • 35'
      Ernest Nuamah нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Контроль мяча: Орхус: 43%, Норшеланн: 57%.
    • 35'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 34'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 34'
      Орхус контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      34'
      Бидструп Мадс наказан за толчок Мадсен Мадс Эмиль
    • 33'
      Орхус контролирует мяч.
    • 33'
      Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
    • 33'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 33'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 32'
      Орхус контролирует мяч.
    • 32'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 32'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 31'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 31'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 31'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 30'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 30'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Орхус: 46%, Норшеланн: 54%.
    • Фол, нарушение
      30'
      Хансен Киан наказан за толчок Биссек Янн-Аурель
    • 30'
      Биссек Янн-Аурель из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      29'
      Кристенсен Якоб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 29'
      Биссек Янн-Аурель из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 28'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 28'
      Якоб Кевин выиграл воздушное противоборство у Бидструп Мадс.
    • 28'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      28'
      Хенриксен Тобиас наказан за толчок Мохаммед Диоманд
    • 27'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 27'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 26'
      Орхус контролирует мяч.
    • Офсайд
      26'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн в офсайде
    • 26'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 26'
      Орхус контролирует мяч.
    • 26'
      Даниэль Свенссон выиграл воздушное противоборство у Беихмо Феликс.
    • 25'
      Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
    • 25'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Орхус: 50%, Норшеланн: 50%.
    • 25'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 24'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 24'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 24'
      Якоб Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Тингагер Фредерик выиграл воздушное противоборство у Ernest Nuamah.
    • 24'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 23'
      Орхус контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      23'
      Судья сигнализирует, что Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Мадсен Мадс Эмиль
    • 23'
      Орхус контролирует мяч.
    • 23'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Орхус контролирует мяч.
    • 23'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 22'
      Андерсон Микаэль не смог попасть в створ ударом издали
    • 22'
      Линкс Гифт создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 22'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      22'
      Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 21'
      Фресе Мартин получил травму и заменен. Mario Dorgeles выходит на поле.
    • 21'
      Кристенсен Якоб ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 21'
      Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Контроль мяча: Орхус: 42%, Норшеланн: 58%.
    • 21'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 20'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 20'
      Орхус контролирует мяч.
    • 19'
      Биссек Янн-Аурель выиграл воздушное противоборство у Ernest Nuamah.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 19'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      18'
      Ох, нехорошо это выглядит. Фресе Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      18'
      Фресе Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 18'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 18'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      18'
      Дуэлунд Миккель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 18'
      Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Орхус начинает контратаку
    • Фол, нарушение
      18'
      Кристенсен Якоб из команды Норшеланн фолит на Андерсон Микаэль, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 18'
      Мортенсен Патрик выиграл воздушное противоборство у Хансен Киан.
    • 17'
      Орхус контролирует мяч.
    • 17'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 16'
      Линкс Гифт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 15'
      Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Контроль мяча: Орхус: 41%, Норшеланн: 59%.
    • 15'
      Хорошую попытку сделал Адамо Нагало. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 15'
      Кристенсен Якоб из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Якоб Кевин из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      15'
      Кристенсен Якоб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 14'
      Беихмо Феликс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 14'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 14'
      Орхус контролирует мяч.
    • 13'
      Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
    • 13'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 13'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Орхус контролирует мяч.
    • 13'
      Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      12'
      Судья сигнализирует, что Мортенсен Патрик из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Кристенсен Якоб
    • 12'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 12'
      Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Орхус начинает контратаку
    • 12'
      Андерсон Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      11'
      Хенриксен Тобиас наказан за толчок Мохаммед Диоманд
    • 11'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 11'
      Фресе Мартин выиграл воздушное противоборство у Беихмо Феликс.
    • 10'
      Орхус контролирует мяч.
    • 10'
      Тингагер Фредерик выиграл воздушное противоборство у Беньямин Нюгрен.
    • 10'
      Контроль мяча: Орхус: 34%, Норшеланн: 66%.
    • Фол, нарушение
      10'
      Судья сигнализирует, что Биссек Янн-Аурель из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Хансен Киан
    • 10'
      Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Орхус пытается что-то создать.
    • 9'
      Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Орхус контролирует мяч.
    • Офсайд
      9'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн в офсайде
    • 9'
      Биссек Янн-Аурель из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Биссек Янн-Аурель выиграл воздушное противоборство у Хансен Киан.
    • Фол, нарушение
      8'
      Судья сигнализирует, что Хенриксен Тобиас из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Беньямин Нюгрен
    • 8'
      Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Мохаммед Диоманд пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем
    • 7'
      Биссек Янн-Аурель из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      7'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 6'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 6'
      Орхус контролирует мяч.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 6'
      Игрок из команды Норшеланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 6'
      Мадсен Мадс Эмиль из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Игрок из команды Норшеланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 5'
      Контроль мяча: Орхус: 26%, Норшеланн: 74%.
    • 5'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 4'
      Орхус контролирует мяч.
    • 4'
      Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Офсайд
      4'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн в офсайде
    • 4'
      Ernest Nuamah создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Ernest Nuamah выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Орхус контролирует мяч.
    • 3'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 3'
      Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      2'
      Хенриксен Тобиас наказан за толчок Мохаммед Диоманд
    • 2'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 2'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Орхус 1:1 Нордшелланн онлайн

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