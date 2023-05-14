Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Даниэль Свенссон из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Андерсон Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Норшеланн пытается что-то создать.

48' Норшеланн контролирует мяч.

48' Норшеланн контролирует мяч.

48' Биссек Янн-Аурель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Норшеланн

47' Андерсон Микаэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Кристенсен Якоб - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

45' Андерсон Микаэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Норшеланн контролирует мяч.

45' Норшеланн пытается что-то создать.

45' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Норшеланн пытается что-то создать.

44' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

42' Ernest Nuamah создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Матч возобновится спорным мячом

40' Хансен Киан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Дуэлунд Миккель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Норшеланн контролирует мяч.

38' Удар от ворот произведет Орхус

38' Кристенсен Якоб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Норшеланн пытается что-то создать.

37' Норшеланн контролирует мяч.

36' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

35' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

33' Норшеланн пытается что-то создать.

33' Норшеланн контролирует мяч.

32' Норшеланн контролирует мяч.

32' Норшеланн контролирует мяч.

31' Норшеланн пытается что-то создать.

31' Норшеланн контролирует мяч.

31' Норшеланн контролирует мяч.

30' Норшеланн контролирует мяч.

30' Норшеланн пытается что-то создать.

29' Кристенсен Якоб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

28' Норшеланн контролирует мяч.

28' Норшеланн контролирует мяч.

28' Хенриксен Тобиас наказан за толчок Мохаммед Диоманд

27' Удар от ворот произведет Норшеланн

27' Даниэль Свенссон из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

26' Ernest Nuamah из команды Норшеланн в офсайде

26' Норшеланн контролирует мяч.

26' Даниэль Свенссон выиграл воздушное противоборство у Беихмо Феликс

25' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

25' Норшеланн пытается что-то создать.

25' Норшеланн контролирует мяч.

24' Норшеланн контролирует мяч.

24' Якоб Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Норшеланн контролирует мяч.

23' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Удар от ворот произведет Норшеланн

22' Андерсон Микаэль не смог попасть в створ ударом издали

22' Линкс Гифт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

20' Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

19' Удар от ворот произведет Норшеланн

19' Матч возобновлен

18' Ох, нехорошо это выглядит. Фресе Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Фресе Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

18' Дуэлунд Миккель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Норшеланн

16' Линкс Гифт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Хорошую попытку сделал Адамо Нагало . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Кристенсен Якоб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Норшеланн начинает контратаку

14' Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

13' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет Норшеланн

12' Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Андерсон Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Хенриксен Тобиас наказан за толчок Мохаммед Диоманд

11' Норшеланн контролирует мяч.

10' Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Адамо Нагало из команды Норшеланн в офсайде

8' Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Мохаммед Диоманд пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем

7' Даниэль Свенссон из команды Норшеланн подал угловой слева.

6' Норшеланн пытается что-то создать.

6' Удар от ворот произведет Орхус

6' Игрок из команды Норшеланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

5' Игрок из команды Норшеланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

5' Норшеланн пытается что-то создать.

4' Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн в офсайде

4' Ernest Nuamah создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Ernest Nuamah выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Норшеланн контролирует мяч.

3' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Норшеланн контролирует мяч.

2' Хенриксен Тобиас наказан за толчок Мохаммед Диоманд

2' Норшеланн пытается что-то создать.

2' Норшеланн контролирует мяч.

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Норшеланн начинает с центра поля