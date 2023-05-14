Тур: 29. Стадион: Ceres Park. Зрители: 18173 Главный судья: Крог Мортен
1:1
Конец матча
Ход матча
45'
77'
84'
90'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
17
Якоб
Кевин
11
Линкс
Гифт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Якоб КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
19 Каль ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Бьюр ПетерНападающий
-
28 Adam Daghim
-
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Асконе РоккоПолузащитник
-
11 Хансен МадсНападающий
-
15 Марксен ЭрикНападающий
-
21 Фагир ВахидНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Hoff Thorup
История личных встреч
Орхус
Нордшелланн
23 матча
78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.5%
47.8%
8.7%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед
27 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 21 победа
Первый тайм
40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 18 побед
Второй тайм
29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед
50 матчей
36%
22%
42%
18 побед 11 ничьих 21 победа
Первый тайм
20%
44%
36%
10 побед 22 ничьи 18 побед
Второй тайм
32%
30%
38%
16 побед 15 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
37
Голов в среднем за матч
1.42
1.54
Среднее время на гол
63
58
Всего голов
42
38
Голов в среднем за матч
1.75
1.46
Среднее время на гол
51
61
Всего голов
79
75
Голов в среднем за матч
1.58
1.5
Тотал матчей
2.5
48
Больше 96%
Меньше 4%
2
37
Больше 74%
Меньше 26%
13
25
Больше 50%
Меньше 50%
25
20
Больше 40%
Меньше 60%
30
12
Больше 24%
Меньше 76%
38
7
Больше 14%
Меньше 86%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
2
Больше 4%
Меньше 96%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
Среднее время на гол
56
60
Бомбардиры внутри турнира
Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|14 (5)
|0.48
|Мадсен Мадс Эмиль
|3
|0.1
|Андерсон Микаэль
|3
|0.1
|Биссек Янн-Аурель
|3
|0.1
|Якоб Кевин
|2
|0.07
|Хеуген Сигурд
|2
|0.07
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.03
|Кристенсен Томас
|1
|0.03
|Тингагер Фредерик
|1
|0.03
|Sebastian Groenning
|1
|0.03
|Бьюр Петер
|1
|0.03
|Дёйн Йелле
|1
|0.03
|Поульсен Николай
|0
|0
|Линкс Гифт
|0
|0
|Хенриксен Тобиас
|0
|0
|Frederik Brandhof
|0
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ernest Nuamah
|10
|0.34
|Скьеллеруп Андреас
|10 (3)
|0.34
|Диоманде Мохаммед
|4
|0.14
|Фагир Вахид
|4
|0.14
|Хансен Эмилиано
|3
|0.1
|Свенссон Даниэль
|2
|0.07
|Фресе Мартин
|2
|0.07
|Lasso Coulibaly
|2
|0.07
|Хансен Мадс
|2
|0.07
|Беньямин Нюгрен
|2
|0.07
|Антман Оливер
|2
|0.07
|Асконе Рокко
|2
|0.07
|Adamo Nagalo
|1
|0.03
|Кристенсен Якоб
|0
|0
|Хансен Киан
|0
|0
|Вилладсен Оливер
|0
|0
|Mario Dorgeles
|0
|0
|Марксен Эрик
|0
|0
Карточки
Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|9
|1
|Беихмо Феликс
|4
|0
|Андерсон Микаэль
|4
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|4
|0
|Якоб Кевин
|4
|0
|Тингагер Фредерик
|2
|1
|Кристенсен Томас
|3
|0
|Дуэлунд Миккель
|3
|0
|Хенриксен Тобиас
|3
|0
|Каль Эрик
|3
|0
|Уве Реслер
|3
|0
|Мортенсен Патрик
|2
|0
|Хеуген Сигурд
|2
|0
|Frederik Brandhof
|2
|0
|Линкс Гифт
|2
|0
|Биссек Янн-Аурель
|2
|0
|Хансен Йеспер
|1
|0
|Д'Альберто Антони
|1
|0
|Sebastian Groenning
|1
|0
|Хауснер Себастиан
|1
|0
|Бьюр Петер
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
|Adam Daghim
|1
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adamo Nagalo
|4
|2
|Фресе Мартин
|7
|0
|Кристенсен Якоб
|7
|0
|Ernest Nuamah
|4
|1
|Бидструп Мадс
|5
|0
|Вилладсен Оливер
|3
|1
|Диоманде Мохаммед
|4
|0
|Марксен Эрик
|3
|0
|Хансен Киан
|2
|0
|Свенссон Даниэль
|2
|0
|Хансен Мадс
|2
|0
|Хансен Андреас III
|2
|0
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Скьеллеруп Андреас
|2
|0
|Lasso Coulibaly
|2
|0
|Mario Dorgeles
|2
|0
|Хансен Эмилиано
|1
|0
|Асконе Рокко
|1
|0
Результаты матчей
Орхус
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Нордшелланн
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
7% (1)
71% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
7
7
Орхус
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Нордшелланн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
12
31
Орхус
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (10)
48% (14)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Нордшелланн
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
52% (15)
28% (8)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
8
6
Волевые поражения
19
38
Голы по времени матча
Забито
20
17
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 9
18 Не забивали 18
2
10%
4
24%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
2
10%
4
24%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
3
15%
2
12%
61-75
4
20%
6
35%
76-90
Пропущено
13
14
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
15%
4
29%
61-75
8
62%
6
43%
76-90
Забито
13
31
5 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
1
8%
6
19%
1-15
2
15%
5
16%
16-30
2
15%
3
10%
31-45
2
15%
3
10%
46-60
2
15%
5
16%
61-75
4
31%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 12
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
40%
2
15%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
5
50%
6
46%
76-90
Забито
33
48
14 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 26
18 Забивали первыми 20
8 Не забивали 6
3
9%
10
21%
1-15
7
21%
5
10%
16-30
4
12%
7
15%
31-45
6
18%
4
8%
46-60
5
15%
7
15%
61-75
8
24%
15
31%
76-90
Пропущено
23
27
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 23
1
4%
2
7%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
6
26%
2
7%
31-45
1
4%
2
7%
46-60
2
9%
6
22%
61-75
13
57%
12
44%
76-90
Результаты последних матчей
Орхус
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Орхус - Виборг 3:0 Нордшелланн - Орхус 0:1 Орхус - Копенгаген 0:0 Брондбю - Орхус 1:0
Виборг - Орхус 0:1 Орхус - Раннерс 1:1 Хольштайн Киль - Орхус 0:2 Орхус - Оденсе 1:0 Раннерс - Орхус 1:2 Орхус - Хорсенс 2:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Ольборг - Орхус 0:1 Мальмё - Орхус 4:3 Хеккен - Орхус 3:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Шахтёр Караганда - Орхус 1:3 Орхус - Волеренга 1:1 Орхус - Диошдьёр 1:1 Сённерйюск - Орхус 5:1 Орхус - Фредерисия 0:1
Нордшелланн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Нордшелланн - Орхус 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2
Виборг - Нордшелланн 1:0 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Нордшелланн - Орхус Фремад 4:1 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус Фремад - Нордшелланн 0:3 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Поли Яссы 1:1 Заря - Нордшелланн 1:4 Нордшелланн - Шериф 1:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1
Результаты матчей
Орхус
Нордшелланн
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 29%
1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
6 раз 21%
0:1
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 24%
2:1
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
0
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
3 раза 10%
1
10 раз 34%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Орхус
Нордшелланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
122
69
95
312
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
114
311
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
236
920
1316
326
722
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|16
|4
|9
|54 - 30
|52
|2.
|29
|14
|9
|6
|46 - 29
|51
|3.
|29
|13
|8
|8
|33 - 23
|47
|4.
|28
|13
|7
|8
|40 - 32
|46
|5.
|28
|10
|10
|8
|37 - 38
|40
|6.
|29
|11
|6
|12
|39 - 47
|39
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|11
|11
|7
|46 - 34
|44
|2.
|29
|10
|10
|9
|39 - 48
|40
|3.
|29
|9
|7
|13
|39 - 46
|34
|4.
|29
|7
|6
|16
|32 - 55
|27
|5.
|29
|6
|9
|14
|33 - 40
|27
|6.
|29
|5
|9
|15
|28 - 44
|24
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|29 - 15
|32
|2.
|14
|9
|2
|3
|26 - 11
|29
|3.
|14
|7
|5
|2
|20 - 15
|26
|4.
|15
|6
|6
|3
|20 - 13
|24
|5.
|14
|6
|3
|5
|15 - 17
|21
|6.
|15
|6
|3
|6
|22 - 28
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|3
|6
|22 - 23
|21
|2.
|15
|5
|5
|5
|19 - 22
|20
|3.
|14
|5
|4
|5
|21 - 27
|19
|4.
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|5.
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|6.
|14
|3
|5
|6
|14 - 16
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|2
|5
|13 - 10
|23
|2.
|15
|7
|2
|6
|28 - 19
|23
|3.
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|4.
|14
|4
|7
|3
|22 - 21
|19
|5.
|15
|4
|7
|4
|17 - 14
|19
|6.
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|7
|1
|29 - 15
|25
|2.
|14
|5
|5
|4
|20 - 26
|20
|3.
|14
|3
|4
|7
|17 - 23
|13
|4.
|15
|3
|4
|8
|19 - 24
|13
|5.
|15
|2
|3
|10
|14 - 23
|9
|6.
|15
|2
|2
|11
|11 - 28
|8
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|14 (3)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|14 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|11 (4)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|11 (1)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|10 (4)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 9
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|8
|Копенгаген
|Харальдссон Хакон-Арнар
|8
|Брондбю
|Васс Даниэль
|1 6
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 6