Тур: 36. Стадион: Тумба.
0:1
Конец матча
0'
0:1
33' ГолСамассеку Диади
74' Желтая карточкаНтои Андреас-Ричардос
81' Желтая карточкаСоареш Филипе
89' Желтая карточкаТайсон Фреда
90'+5
Ход матча
33'
81'
89'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
55
Луиш
Рафаэл
26
Данташ
Тьягу
45
Рябчук
Олег
33
Ин-Бом
Хван
21
Биэл
Пеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
-
26 Данташ ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
-
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
-
33 Ин-Бом ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Биэл ПепНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
-
47 Каньос СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аниго Хосе
История личных встреч
ПАОК
Олимпиакос
26 матчей
65.4%
34.6%
17 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.5%
69.2%
10 побед 18 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
53.8%
14 побед 14 ничьих 0 побед
28 матчей
17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы
Первый тайм
46.4%
53.6%
0 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 16 побед
54 матча
31.5%
25.9%
42.6%
17 побед 14 ничьих 23 победы
Первый тайм
18.5%
57.4%
24.1%
10 побед 31 ничья 13 побед
Второй тайм
25.9%
44.4%
29.7%
14 побед 24 ничьи 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
0.92
0.71
Среднее время на гол
97
126
Всего голов
42
22
Голов в среднем за матч
1.5
0.85
Среднее время на гол
60
106
Всего голов
66
42
Голов в среднем за матч
1.22
0.78
Тотал матчей
2.5
48
Больше 89%
Меньше 11%
6
35
Больше 65%
Меньше 35%
19
20
Больше 37%
Меньше 63%
34
4
Больше 7%
Меньше 93%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
53
Среднее время на гол
73
115
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Волос - ПАОК 0:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 3:2 АЕК - ПАОК 4:0
ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Ламия 1:1 ПАОК - Волос 4:2 Олимпиакос - ПАОК 3:1 ПАОК - АЕК 0:1 ПАОК - Фарул Констанца 3:0 Арис Салоники - ПАОК 1:2 Волос - ПАОК 0:1 Ламия - ПАОК 1:5 ПАОК - Ионикос 6:0 ПАС Янина - ПАОК 0:0 ПАОК - АЕК 2:0 Астерас - ПАОК 2:2 ПАОК - Олимпиакос 0:0 ПАОК - Левадиакос 3:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1
Олимпиакос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 АЕК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Волос 5:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1
Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 3:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2 Волос - Олимпиакос 0:3 АЕК - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Левадиакос 6:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 6:1 АЕК - Олимпиакос 3:0 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Атромитос - Олимпиакос 1:1