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  3. Греция: Суперлига: Чемпионская группа
Тур: 36. Стадион: .
ПАОК
0:1
Конец матча
Олимпиакос
0'
0:1
33' Гол
Самассеку Диади
74' Желтая карточка
Нтои Андреас-Ричардос
81' Желтая карточка
Соареш Филипе
89' Желтая карточка
Тайсон Фреда
90'+5
42
Котарски
Доминик
16
Кедзёра
Томаш
4
Ингасон
Сверрир
3
Несберг
Иван
55
Луиш
Рафаэл
8
Дуглас
Гомес
26
Данташ
Тьягу
14
Живкович
Андрия
65
Константелиас
Янис
21
Бисесвар
Диего
71
Брэндон
Льямас
88
Цолакис
Костас
23
Марсело
Родиней
15
Папастатопулос
Сократис
74
Нтои
Андреас-Ричардос
45
Рябчук
Олег
33
Ин-Бом
Хван
6
М'Вила
Янн
38
Самассеку
Диади
21
Биэл
Пеп
94
Бакамбу
Седрик
7
Фортунис
Костас
ПАОК
4-2-3-1
Олимпиакос
4-3-3

История личных встреч

ПАОК
Олимпиакос

26 матчей

65.4%
34.6%
17 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.5%
69.2%
10 побед 18 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
53.8%
14 побед 14 ничьих 0 побед

28 матчей

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы

Первый тайм

46.4%
53.6%
0 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 16 побед

54 матча

31.5%
25.9%
42.6%
17 побед 14 ничьих 23 победы

Первый тайм

18.5%
57.4%
24.1%
10 побед 31 ничья 13 побед

Второй тайм

25.9%
44.4%
29.7%
14 побед 24 ничьи 16 побед

История матчей

С
3:1
С
0:0
С
1:2
С
1:1
С
1:2
К
1:1
К
0:0
С
1:1
С
2:1
К
1:2
С
1:0
С
2:0
С
3:0
С
1:1
С
0:1
К
2:0
С
0:1
К
3:2
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
0:1
С
0:3
С
1:0
С
2:0
С
2:1
К
3:0
С
1:0
С
0:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
КГ
1:0
КГ
2:1
С
2:1
С
4:0
С
0:0
С
1:1
С
0:2
С
2:1
С
2:1
К
1:0
К
1:1
С
3:0
С
0:1
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
0:0
К
2:0
К
1:0
С
2:0
С
1:1
С
2:1

Голы

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

0.92
0.71

Среднее время на гол

97
126

Всего голов

42
22

Голов в среднем за матч

1.5
0.85

Среднее время на гол

60
106

Всего голов

66
42

Голов в среднем за матч

1.22
0.78

Тотал матчей

2.5
48
Больше 89%
Меньше 11%
6
35
Больше 65%
Меньше 35%
19
20
Больше 37%
Меньше 63%
34
4
Больше 7%
Меньше 93%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
53

Среднее время на гол

73
115

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Волос - ПАОК 0:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 3:2 АЕК - ПАОК 4:0
ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Ламия 1:1 ПАОК - Волос 4:2 Олимпиакос - ПАОК 3:1 ПАОК - АЕК 0:1 ПАОК - Фарул Констанца 3:0 Арис Салоники - ПАОК 1:2 Волос - ПАОК 0:1 Ламия - ПАОК 1:5 ПАОК - Ионикос 6:0 ПАС Янина - ПАОК 0:0 ПАОК - АЕК 2:0 Астерас - ПАОК 2:2 ПАОК - Олимпиакос 0:0 ПАОК - Левадиакос 3:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1
Олимпиакос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 АЕК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Волос 5:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1
Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 3:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2 Волос - Олимпиакос 0:3 АЕК - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Левадиакос 6:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 6:1 АЕК - Олимпиакос 3:0 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Атромитос - Олимпиакос 1:1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Марсело Родиней сделал результативную передачу.
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