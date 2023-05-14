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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 16.
Дефенса и Хустисия
1:0
Первый тайм: 38'
Эстудиантес Ла Плата
0'
23' Красная карточка
Facundo Gutierrez
35' Желтая карточка
Солари Сантьяго
1:0
37' Гол
Nicolas Fernandez I

Ход матча

23'
Facundo Gutierrez
 
35'
Солари Сантьяго
 
36'
 
Соса Хосе
Santiago Nunez
37'
Nicolas Fernandez I
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Эстудиантес Ла Плата
2.85
3.05
2.60
Все Коэффициенты
22
Унсаин
Луис
2
Малатини
Хулиан
25
Кардона
Томас
6
Nazareno
Colombo
3
Сото
Алексис
5
Facundo
Gutierrez
8
Julian
Alejo
Lopez
27
Солари
Сантьяго
19
David
Barbona
11
Gaston
Togni
29
Nicolas
Fernandez
I
21
Андухар
Марьяно
4
Santiago
Nunez
26
Лолло
Лусиано
2
Zaid
Abner
Romero
30
Jorge
Rodriguez
I
29
Leonardo
Godoy
5
Аскасибар
Сантьяго
8
Сукуи
Фернандо
13
Gaston
Benedetti
10
Рольхейсер
Бенхамин
16
Mauro
Menzdez
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1
Эстудиантес Ла Плата
3-1-4-2

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Эстудиантес Ла Плата

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

11 матчей

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
2:1
К
1:0
КДЛС
2:1
С
1:2
С
1:1
С
0:1
П
1:2
П
2:1
П
0:1
П
0:0

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.2
1.33

Среднее время на гол

75
67

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.83
0.8

Среднее время на гол

108
112

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1
1.09

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5

Среднее время на гол

90
82

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 7 (3) 0.44
Солари Сантьяго 4 0.25
Gaston Togni 3 0.19
David Barbona 2 0.13
Кардона Томас 2 0.13
Facundo Gutierrez 1 0.06
Juan Bautista Miritello 1 0.06
Agustin Sant'Anna 0 0
Сото Алексис 0 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 6 0.38
Аскасибар Сантьяго 3 0.19
Gaston Benedetti 2 0.13
Leonardo Godoy 1 0.06
Рольхейсер Бенхамин 1 0.06
Jorge Rodriguez I 1 0.06
Годой Матиас 1 0.06
Лолло Лусиано 1 0.06
Mauro Menzdez 1 0.06
Zaid Abner Romero 1 0.06
Пьятти Пабло 0 0
Сукуи Фернандо 0 0
Axel Atum 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Томас 6 0
Сото Алексис 5 0
Agustin Sant'Anna 5 0
Nazareno Colombo 4 0
Facundo Gutierrez 2 1
David Barbona 3 0
Angel Benitez 3 0
Lautaro Tomas Escalante 3 0
Малатини Хулиан 3 0
Кастеллани Гонсало 1 1
Nicolas Fernandez I 2 0
Julian Alejo Lopez 2 0
Juan Bautista Miritello 2 0
Минго Сантьяго Рамос 0 1
Солари Сантьяго 1 0
Rodrigo Bogarin 1 0
Edwin Mosquera 1 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукуи Фернандо 5 0
Santiago Nunez 4 0
Лолло Лусиано 3 0
Leonardo Godoy 3 0
Jorge Rodriguez I 3 0
Аскасибар Сантьяго 3 0
Андухар Марьяно 2 0
Мас Эмануэль 1 0
Годой Матиас 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Рольхейсер Бенхамин 1 0
Zaid Abner Romero 1 0
Juan Guasone 1 0
Gaston Benedetti 1 0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Эстудиантес Ла Плата
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

4
2
Дефенса и Хустисия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Эстудиантес Ла Плата
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

9
9
Дефенса и Хустисия
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

13
11

Голы по времени матча

Забито

11
9
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
1
9%
3
33%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
4
36%
1
11%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
3
33%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
2
22%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
2
22%
5
50%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
2
20%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

20
19
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
3
15%
4
21%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
5
25%
2
11%
31-45
4
20%
6
32%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
2
10%
5
26%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 8
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
3
38%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 0:2
Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Дефенса и Хустисия - Институто 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Итусаиндо 3:2 Дефенса и Хустисия - Уракан 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:1
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0
Эстудиантес Ла Плата - Такуари 4:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Чивилькой 3:0 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 1:2 Химназия Мендоса - Эстудиантес Ла Плата 0:1

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
Эстудиантес Ла Плата

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Дефенса и Хустисия
Эстудиантес Ла Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
2
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
7
8
1.5
5
10
2
13
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 15 12 1 2 26 - 6 37
2.
Сан-Лоренсо
 16 9 5 2 17 - 6 32
3.
Дефенса и Хустисия
 0:0 16 8 5 3 20 - 8 29
4.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 16 8 4 4 18 - 13 28
5.
Тальерес Кордоба
 15 8 3 4 27 - 14 27
6.
Бельграно
 15 8 3 4 14 - 11 27
7.
Росарио Сентраль
 15 7 5 3 23 - 19 26
8.
Ланус
 14 7 4 3 22 - 14 25
9.
Аргентинос Хуниорс
 16 6 5 5 21 - 15 23
10.
Годой Крус
 16 6 5 5 18 - 18 23
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 16 6 5 5 14 - 14 23
12.
Тигре
 16 5 6 5 17 - 18 21
13.
Институто
 16 5 5 6 14 - 19 20
14.
Сармиенто
 15 5 4 6 16 - 15 19
15.
Бока Хуниорс
 15 5 3 7 18 - 16 18
16.
Расинг Авельянеда
 15 5 3 7 19 - 23 18
17.
Сентраль Кордоба Росарио
 15 5 3 7 10 - 16 18
18.
Химнасия Ла-Плата
 15 5 3 7 15 - 23 18
19.
Барракас Централь
 15 4 5 6 13 - 18 17
20.
Атлетико Платенсе
 15 4 5 6 15 - 21 17
21.
Уракан
 16 4 5 7 15 - 20 17
22.
Колон
 16 3 8 5 14 - 17 17
23.
Индепендьенте Авельянеда
 16 3 8 5 15 - 18 17
24.
Велес Сарсфилд
 15 3 7 5 16 - 15 16
25.
Банфилд
 16 3 6 7 10 - 19 15
26.
Атлетико Тукуман
 16 2 8 6 13 - 20 14
27.
Арсенал Саранди
 16 3 2 11 12 - 24 11
28.
Унион Санта-Фе
 14 1 6 7 8 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 8 6 2 0 15 - 5 20
2.
Сан-Лоренсо
 8 6 2 0 9 - 0 20
3.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 13 - 3 18
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 5 2 1 7 - 1 17
5.
Ланус
 7 5 1 1 11 - 4 16
6.
Дефенса и Хустисия
 0:0 9 4 3 2 11 - 7 15
7.
Аргентинос Хуниорс
 7 4 2 1 17 - 8 14
8.
Бельграно
 7 4 2 1 6 - 3 14
9.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 8 4 2 2 10 - 6 14
10.
Тальерес Кордоба
 8 4 1 3 11 - 6 13
11.
Институто
 9 3 4 2 7 - 8 13
12.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
13.
Уракан
 8 3 3 2 8 - 9 12
14.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 2 2 8 - 7 11
15.
Тигре
 7 3 2 2 8 - 7 11
16.
Бока Хуниорс
 8 3 2 3 10 - 8 11
17.
Барракас Централь
 8 3 2 3 7 - 8 11
18.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
19.
Велес Сарсфилд
 8 2 5 1 12 - 7 11
20.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
21.
Сентраль Кордоба Росарио
 8 3 1 4 5 - 7 10
22.
Колон
 8 2 4 2 9 - 9 10
23.
Атлетико Платенсе
 8 2 4 2 9 - 10 10
24.
Банфилд
 9 2 4 3 3 - 7 10
25.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 3 3 11 - 12 9
26.
Арсенал Саранди
 7 2 1 4 7 - 10 7
27.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 8 - 12 7
28.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 8 6 1 1 13 - 3 19
2.
Дефенса и Хустисия
 0:0 7 4 2 1 9 - 1 14
3.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 8 4 2 2 8 - 7 14
5.
Бельграно
 8 4 1 3 8 - 8 13
6.
Сан-Лоренсо
 8 3 3 2 8 - 6 12
7.
Годой Крус
 9 3 2 4 7 - 11 11
8.
Тигре
 9 2 4 3 9 - 11 10
9.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
10.
Сармиенто
 8 2 3 3 5 - 5 9
11.
Аргентинос Хуниорс
 9 2 3 4 4 - 7 9
12.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 2 2 3 5 - 9 8
13.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 5 2 4 - 6 8
14.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 8 - 8 7
15.
Расинг Авельянеда
 7 2 1 4 9 - 11 7
16.
Институто
 7 2 1 4 7 - 11 7
17.
Атлетико Платенсе
 7 2 1 4 6 - 11 7
18.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 1 5 7 - 16 7
19.
Колон
 8 1 4 3 5 - 8 7
20.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 5 - 8 7
21.
Барракас Централь
 7 1 3 3 6 - 10 6
22.
Росарио Сентраль
 7 1 3 3 8 - 14 6
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 7 - 13 6
24.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
25.
Банфилд
 7 1 2 4 7 - 12 5
26.
Уракан
 8 1 2 5 7 - 11 5
27.
Унион Санта-Фе
 8 0 4 4 4 - 11 4
28.
Арсенал Саранди
 9 1 1 7 5 - 14 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 11 (4)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Бельграно Pablo Vegetti 9 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 6
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 6
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 4
Уракан Patricio Pizarro 2 4
Институто Adrian Martinez 7
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Эстудиантес Ла Плата
2.85
3.05
2.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Дефенса и Хустисия 1:0 Эстудиантес Ла Плата онлайн

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Дефенса и Хустисия
Эстудиантес Ла Плата
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