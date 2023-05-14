Тур: 16.
1:1
Конец матча
0'
23' Красная карточкаFacundo Gutierrez
35' Желтая карточкаСолари Сантьяго
1:0
37' ГолNicolas Fernandez I
1:1
45' ГолРольхейсер Бенхамин
76' Желтая карточкаАскасибар Сантьяго
81' Желтая карточкаGaston Benedetti
89' Желтая карточкаDario Caceres
90'+5
Ход матча
35'
37'
45'
81'
89'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Унсаин
Луис
11
Gaston
Togni
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Daniel SappaВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Годой МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
11 Deian Veron
-
-
18 Juan Guasone
-
40 Axel Atum
-
14 Eros Mancuso
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Эстудиантес Ла Плата
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
11 матчей
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.2
1.33
Среднее время на гол
75
67
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.83
0.8
Среднее время на гол
108
112
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1
1.09
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
Среднее время на гол
90
82
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|8 (3)
|0.5
|Солари Сантьяго
|4
|0.25
|Gaston Togni
|3
|0.19
|David Barbona
|2
|0.13
|Кардона Томас
|2
|0.13
|Facundo Gutierrez
|1
|0.06
|Juan Bautista Miritello
|1
|0.06
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Сото Алексис
|0
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Мауро
|6
|0.38
|Аскасибар Сантьяго
|3
|0.19
|Рольхейсер Бенхамин
|2
|0.13
|Gaston Benedetti
|2
|0.13
|Leonardo Godoy
|1
|0.06
|Jorge Rodriguez I
|1
|0.06
|Годой Матиас
|1
|0.06
|Лолло Лусиано
|1
|0.06
|Mauro Menzdez
|1
|0.06
|Zaid Abner Romero
|1
|0.06
|Пьятти Пабло
|0
|0
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|Axel Atum
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Томас
|6
|0
|Сото Алексис
|5
|0
|Agustin Sant'Anna
|5
|0
|Facundo Gutierrez
|1
|2
|Nazareno Colombo
|4
|0
|David Barbona
|3
|0
|Angel Benitez
|3
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|3
|0
|Малатини Хулиан
|3
|0
|Кастеллани Гонсало
|1
|1
|Солари Сантьяго
|2
|0
|Nicolas Fernandez I
|2
|0
|Julian Alejo Lopez
|2
|0
|Juan Bautista Miritello
|2
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|0
|1
|Rodrigo Bogarin
|1
|0
|Dario Caceres
|1
|0
|Edwin Mosquera
|1
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукуи Фернандо
|5
|0
|Аскасибар Сантьяго
|4
|0
|Santiago Nunez
|4
|0
|Лолло Лусиано
|3
|0
|Leonardo Godoy
|3
|0
|Jorge Rodriguez I
|3
|0
|Андухар Марьяно
|2
|0
|Gaston Benedetti
|2
|0
|Мас Эмануэль
|1
|0
|Годой Матиас
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0
|Zaid Abner Romero
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Эстудиантес Ла Плата
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
4
2
Дефенса и Хустисия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Эстудиантес Ла Плата
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
9
9
Дефенса и Хустисия
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
13
11
Голы по времени матча
Забито
11
9
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
1
9%
3
33%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
4
36%
1
11%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
3
33%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
1
17%
76-90
Забито
9
10
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
2
22%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
2
22%
5
50%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
2
20%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
20
19
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
3
15%
4
21%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
5
25%
2
11%
31-45
4
20%
6
32%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
2
10%
5
26%
76-90
Пропущено
8
12
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 8
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
3
38%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 0:2
Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Дефенса и Хустисия - Институто 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Итусаиндо 3:2 Дефенса и Хустисия - Уракан 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:1
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0
Эстудиантес Ла Плата - Такуари 4:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Чивилькой 3:0 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 1:2 Химназия Мендоса - Эстудиантес Ла Плата 0:1
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
Эстудиантес Ла Плата
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:2
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Дефенса и Хустисия
Эстудиантес Ла Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
35
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
43
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
78
510
213
114
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|9 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|9 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 6
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 4
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4
|Институто
|Adrian Martinez
|7