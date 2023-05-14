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  3. Греция: Суперлига: Чемпионская группа
Тур: 36. Стадион: .
Панатинаикос
1:1
Первый тайм: 38'
Арис Салоники
0'
1:0
6' Гол
Кляйнхайслер Ласло
1:1
25' Гол
Итурбе Хуан
32' Желтая карточка
Грэй Андре
37' Желтая карточка

Ход матча

6'
Кляйнхайслер Ласло
(Бернард Дуарте)
1:0
25'
1:1
Итурбе Хуан
32'
 
Грэй Андре
37'
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Арис Салоники
1.39
4.70
9.20
Все Коэффициенты
12
Лодыгин
Юрий
27
Котсирас
Яннис
31
Шарлия
Звонимир
23
Магнуссон
Хёрдур
3
Хуанкар
4
Перес
Рубен
21
Курбелис
Димитрис
17
Мансини
Даниэль
10
Бернард
Дуарте
8
Кляйнхайслер
Ласло
7
Иоаннидис
Фотис
99
Сиампанис
Мариос
22
Одубаджо
Мозес
3
Н'Кулу
Николя
43
Пеерсман
Марвин
18
Мазику
Брэдли
16
Дарида
Владимир
13
Этебо
Огенекаро
88
Сгурдос
Рафаил
11
Итурбе
Хуан
9
Грэй
Андре
7
Христодулопулос
Лазарос
Панатинаикос
4-2-3-1
Арис Салоники
4-3-3

История личных встреч

Панатинаикос
Арис Салоники

23 матча

91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.8%
43.5%
8.7%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
21.7%
8.7%
16 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 5 побед

35 матчей

60%
20%
20%
21 победа 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

31.4%
54.3%
14.3%
11 побед 19 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.7%
40%
14.3%
16 побед 14 ничьих 5 побед

История матчей

С
0:1
С
1:2
С
1:0
ТМК
1:0
С
1:0
С
0:0
С
2:0
С
1:0
С
0:0
С
1:2
С
0:1
С
0:1
С
0:1
С
2:0
С
0:0
С
4:0
С
2:0
С
1:1
С
4:1
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
3:1
С
1:0
С
0:1
К
1:0
С
0:0
С
2:1
С
4:0
С
1:2
С
3:1
С
1:1
С
1:0
С
0:1

Голы

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

1.59
0.82

Среднее время на гол

56
109

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

0.78
0.39

Среднее время на гол

115
231

Всего голов

41
21

Голов в среднем за матч

1.17
0.6

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

76
150

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:0 Волос - Панатинаикос 0:2
ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 2:0 Арис Салоники - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Ламия 2:0 Астерас - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - ПАОК 0:3 ПАОК - Панатинаикос 2:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1
Арис Салоники
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Арис Салоники - АЕК 1:2 Арис Салоники - Волос 4:2 ПАОК - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1
Волос - Арис Салоники 0:3 АЕК - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2 Арис Салоники - РФШ Рига 0:2 Арис Салоники - ПАОК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 Ламия - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Атромитос 2:1 ОФИ - Арис Салоники 0:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:2 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Арис Салоники 3:0 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Арис Салоники - Волос 3:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Арис Салоники
1.39
4.70
9.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Панатинаикос 1:1 Арис Салоники онлайн

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