Тур: 36. Стадион: Апостолос Николаидис.
1:1
Конец матча
0'
1:0
6' ГолКляйнхайслер Ласло
1:1
29' ГолИтурбе Хуан
32' Желтая карточкаГрэй Андре
37' Желтая карточкаШарлия Звонимир
1:1
77' Не забитый пенальтиКамара Абубакар
80' Желтая карточкаПальма Луис
89' Желтая карточкаДарида Владимир
90'+8
Ход матча
6'
29'
1:1
32'
37'
77'
1:1
80'
89'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
12
Лодыгин
Юрий
3
Хуанкар
11
Итурбе
Хуан
- Основной состав
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Чокай ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Итурбе ХуанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Пальма ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Матео ГарсияНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Terzis
История личных встреч
Панатинаикос
Арис Салоники
23 матча
91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.8%
43.5%
8.7%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.6%
21.7%
8.7%
16 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 5 побед
35 матчей
60%
20%
20%
21 победа 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
31.4%
54.3%
14.3%
11 побед 19 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.7%
40%
14.3%
16 побед 14 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
14
Голов в среднем за матч
1.59
0.82
Среднее время на гол
56
109
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
0.78
0.39
Среднее время на гол
115
231
Всего голов
41
21
Голов в среднем за матч
1.17
0.6
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
76
150
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:0 Волос - Панатинаикос 0:2
ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 2:0 Арис Салоники - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Ламия 2:0 Астерас - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - ПАОК 0:3 ПАОК - Панатинаикос 2:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1
Арис Салоники
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Арис Салоники - АЕК 1:2 Арис Салоники - Волос 4:2 ПАОК - Арис Салоники 3:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1
Волос - Арис Салоники 0:3 АЕК - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2 Арис Салоники - РФШ Рига 0:2 Арис Салоники - ПАОК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 Ламия - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Атромитос 2:1 ОФИ - Арис Салоники 0:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:2 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Арис Салоники 3:0 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Арис Салоники - Волос 3:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0