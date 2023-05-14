Тур: 36. Стадион: OPAP Arena.
Ход матча
16'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
79 Владение мячом, % 21
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
10
Цубер
Стивен
66
Пиринен
Юха
13
Луна
Антонио
28
Каче
Эргюс
17
Си
Аруна
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
- Защитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
-
28 Каче ЭргюсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Си АрунаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
История личных встреч
АЕК
Волос
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
125%
0 побед 5 ничьих 2 победы
12 матчей
58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
0.71
1.8
Среднее время на гол
126
50
Всего голов
15
23
Голов в среднем за матч
1.25
1.92
Тотал матчей
2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
72
46
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Арис Салоники - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:0 АЕК - ПАОК 4:0
Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1 АЕК - Арис Салоники 3:1 Волос - АЕК 0:1 ПАОК - АЕК 0:1 АЕК - Панатинаикос 0:0 АЕК - Олимпиакос 1:3 Атромитос - АЕК 0:1 ОФИ - АЕК 0:3 АЕК - Астерас 2:0 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Левадиакос 3:0 АЕК - Олимпиакос 3:0 АЕК - Арис Салоники 3:0 Пансерраикос - АЕК 1:3 Ионикос - АЕК 1:2
Волос
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - Волос 4:2 Олимпиакос - Волос 5:0 Волос - Панатинаикос 0:2
Волос - Арис Салоники 0:3 ПАОК - Волос 4:2 Волос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:3 Волос - ПАОК 0:1 ПАС Янина - Волос 0:1 Волос - Ираклис Лариса 1:1 Волос - Ламия 1:1 Лариса - Волос 1:3 Панатинаикос - Волос 2:0 Волос - Атромитос 2:1 Левадиакос - Волос 0:3 Волос - Панетоликос 2:3 Арис Салоники - Волос 3:0 Ионикос - Волос 0:1