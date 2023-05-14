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  3. Греция: Суперлига: Чемпионская группа
Тур: 36. Стадион: .
АЕК
4:0
Конец матча
Волос
0'
1:0
16' Гол
Цубер Стивен
2:0
33' Гол
Гачинович Мийат
3:0
59' Гол
Пинеда Орбелин
4:0
85' Гол
Шиманьски Дамиан
90'+2
30
Атанасиадис
Гиоргос
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
2
Мукуди
Ароль
28
Хаджсафи
Эсхан
4
Шиманьски
Дамиан
5
Амрабат
Нордин
8
Гачинович
Мийат
6
Йонссон
Йенс
10
Цубер
Стивен
7
Гарсия
Леви
68
Panagiotis
Avgerinos
32
Тахатос
Эфстатиос
66
Пиринен
Юха
4
Асланидис
Кириакос
13
Луна
Антонио
28
Каче
Эргюс
21
Dimitris
Metaxas
6
Цоканис
Тасос
3
Алхо
Николай
8
Enzo
Gaggi
17
Си
Аруна
АЕК
4-1-2-1-2
Волос
4-3-3

История личных встреч

АЕК
Волос

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 2 победы

12 матчей

58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

С
0:1
С
0:4
С
0:1
С
1:2
С
1:3
С
1:0
К
1:0
К
4:2
С
2:2
С
1:3
С
3:2
К
1:3

Голы

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.71
1.8

Среднее время на гол

126
50

Всего голов

15
23

Голов в среднем за матч

1.25
1.92

Тотал матчей

2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

72
46

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Арис Салоники - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:0 АЕК - ПАОК 4:0
Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1 АЕК - Арис Салоники 3:1 Волос - АЕК 0:1 ПАОК - АЕК 0:1 АЕК - Панатинаикос 0:0 АЕК - Олимпиакос 1:3 Атромитос - АЕК 0:1 ОФИ - АЕК 0:3 АЕК - Астерас 2:0 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Левадиакос 3:0 АЕК - Олимпиакос 3:0 АЕК - Арис Салоники 3:0 Пансерраикос - АЕК 1:3 Ионикос - АЕК 1:2
Волос
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - Волос 4:2 Олимпиакос - Волос 5:0 Волос - Панатинаикос 0:2
Волос - Арис Салоники 0:3 ПАОК - Волос 4:2 Волос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:3 Волос - ПАОК 0:1 ПАС Янина - Волос 0:1 Волос - Ираклис Лариса 1:1 Волос - Ламия 1:1 Лариса - Волос 1:3 Панатинаикос - Волос 2:0 Волос - Атромитос 2:1 Левадиакос - Волос 0:3 Волос - Панетоликос 2:3 Арис Салоники - Волос 3:0 Ионикос - Волос 0:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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