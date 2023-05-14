Тур: 6.
0:0
Первый тайм: 10'
Ход матча
5'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
21
Bidu
36
Уэсли
Лопес
10
Roger
I
23
Рафаэл
Пирес
29
Pablo
Maia
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 BiduЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Roger IПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мендес БруноЗащитник
-
29 РониПолузащитник
- Полузащитник
-
28 AdsonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
14 Joao Caetano
-
-
-
Главный тренер: Vanderlei Luxemburgo
- Основной состав
-
23 Рафаэл ПиресВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Pablo MaiaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Пауло МаркосНападающий
-
31 Жуан БланкоНападающий
-
-
8 Luan5
-
-
-
36 Patryck
-
34 Rai Ramos
-
28 Alan Franco1
-
Главный тренер: Dorival Junior
История личных встреч
Коринтианс
Сан-Паулу
33 матча
78.8%
21.2%
3.5527136788005E-15%
26 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
21 победа 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
48.5%
39.4%
12.1%
16 побед 13 ничьих 0 побед
26 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 14 побед
Первый тайм
57.7%
42.3%
0 побед 15 ничьих 11 побед
Второй тайм
73.1%
26.9%
0 побед 19 ничьих 11 побед
59 матчей
44.1%
32.2%
23.7%
26 побед 19 ничьих 14 побед
Первый тайм
35.6%
45.8%
18.6%
21 победа 27 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.1%
54.2%
18.7%
16 побед 32 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
54
25
Голов в среднем за матч
1.93
0.81
Среднее время на гол
46
111
Всего голов
32
24
Голов в среднем за матч
1.03
0.86
Среднее время на гол
87
105
Всего голов
86
49
Голов в среднем за матч
1.46
0.83
Тотал матчей
2.5
50
Больше 85%
Меньше 15%
9
41
Больше 69%
Меньше 31%
18
23
Больше 39%
Меньше 61%
36
11
Больше 19%
Меньше 81%
48
6
Больше 10%
Меньше 90%
53
2
Больше 3%
Меньше 97%
57
2
Больше 3%
Меньше 97%
57
Среднее время на гол
61
108
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Roger I
|2
|0.4
|Алберто Юри
|1
|0.2
|Matheus Araujo
|1
|0.2
|Вера Фаусто
|0
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусиано Невес
|2
|0.4
|Пауло Маркос
|2
|0.4
|Кальери Хонатан
|2
|0.4
|Pablo Maia
|1
|0.2
|Alisson II
|0
|0
|Michel Araujo
|0
|0
|Caio Paulista
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Фаусто
|3
|0
|Roger I
|2
|0
|Fabio Santos IV
|2
|0
|Рони
|1
|0
|Жил Карлос
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Жулиано де Паула
|1
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Eduardo Queiroz
|1
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Nestor
|1
|1
|Невес Габриэль
|2
|0
|Rai Ramos
|2
|0
|Рафинья Марсио
|1
|0
|Пауло Маркос
|1
|0
|Кальери Хонатан
|1
|0
|Мендес Джегсон
|1
|0
|Alisson II
|1
|0
|Лусиано Невес
|1
|0
|Michel Araujo
|1
|0
|Patryck
|1
|0
|Wellington Rato
|1
|0
|Pablo Maia
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сан-Паулу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
2
Коринтианс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
0
5
Коринтианс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сан-Паулу
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
0
Волевые поражения
1
7
Голы по времени матча
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
9
0
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
2
50%
3
43%
76-90
Пропущено
11
3
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
9%
2
67%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
6
55%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1
Коринтианс - Ремо 2:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Аргентинос Хуниорс 0:1 Коринтианс - Крузейро 2:1 Ремо - Коринтианс 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3 Коринтианс - Итуано 1:1 Коринтианс - Санту-Андре 3:1 Сантос - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Мирасол 3:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Португеза - Коринтианс 0:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Гуарани Кампинас 2:1
Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Сан-Паулу 0:0 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1
Итуано - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Сан-Паулу - Академия Пуэрто-Кабельо 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Итуано 0:0 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Агуа-Санта 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Сан-Бернарду 0:1 Сан-Бенту - Сан-Паулу 0:3 Сан-Паулу - Интер Лимейра 5:1 Сан-Паулу - Сантос 3:1 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 2:1 Санту-Андре - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Коринтианс 1:2 Сан-Паулу - Португеза 4:1
Результаты матчей
Коринтианс
Сан-Паулу
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|5.
|0:0
|6
|2
|4
|0
|9 - 4
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|7.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|8.
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|9.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 3
|9
|10.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|11.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|13.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|14.
|6
|1
|4
|1
|9 - 11
|7
|15.
|6
|2
|0
|4
|8 - 11
|6
|16.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|17.
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|18.
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|19.
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|20.
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|11.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|13.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|14.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|15.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|16.
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|17.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|19.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|3.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|4.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|14.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|15.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|18.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|20.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|5 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|3 (2)
|Америка Минейро
|Aloisio Santos
|3 (1)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|3
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 3
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 3
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 3
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|4
|Америка Минейро
|Eder 2
|4