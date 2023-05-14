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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 6.
Коринтианс
1:1
Конец матча
Сан-Паулу
0'
5' Желтая карточка
Фагнер Лемос
11' Желтая карточка
Lucas Beraldo
0:1
15' Гол
Michel Araujo
27' Желтая карточка
Жил Карлос
29' Желтая карточка
Caio Paulista
45' Желтая карточка
Рафинья Марсио
1:1
45' Пенальти
Roger I
45' Желтая карточка
Лусиано Невес
90'+8
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
4
Жил
Карлос
34
Мурильо
Джейсон
21
Bidu
5
Вера
Фаусто
36
Уэсли
Лопес
20
Жулиано
де
Паула
7
Майкон
Барберан
10
Roger
I
9
Алберто
Юри
23
Рафаэл
Пирес
13
Рафинья
Марсио
5
Арболеда
Роберт
35
Lucas
Beraldo
38
Caio
Paulista
20
Невес
Габриэль
29
Pablo
Maia
27
Wellington
Rato
10
Лусиано
Невес
15
Michel
Araujo
9
Кальери
Хонатан
Коринтианс
4-1-4-1
Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Коринтианс
Сан-Паулу

33 матча

78.8%
21.2%
3.5527136788005E-15%
26 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
21 победа 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

48.5%
39.4%
12.1%
16 побед 13 ничьих 0 побед

26 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 14 побед

Первый тайм

57.7%
42.3%
0 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

73.1%
26.9%
0 побед 19 ничьих 11 побед

59 матчей

44.1%
32.2%
23.7%
26 побед 19 ничьих 14 побед

Первый тайм

35.6%
45.8%
18.6%
21 победа 27 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.1%
54.2%
18.7%
16 побед 32 ничьи 11 побед

История матчей

ПА
1:2
СA
1:1
СA
1:1
ПА
2:1
ПА
1:0
СA
1:0
СA
0:0
ПА
2:2
СA
1:0
СA
2:1
ПА
0:0
СA
1:0
СA
1:0
ПА
2:1
ПА
0:0
ПА
2:1
СA
1:1
СA
3:1
П
1:0
П
1:0
П
2:1
СA
1:1
СA
3:2
ПА
1:1
ПА
0:2
ПА
1:1
ТМК
0:0
СA
4:0
СA
1:1
ПА
2:0
СA
6:1
СA
1:1
КЛ
2:0
ПА
0:1
КЛ
2:0
БСА
3:2
БСА
1:1
П
2:3
БСА
0:0
БСА
0:0
РС
2:0
РС
1:2
П
0:0
П
1:2
СA
3:1
СA
1:2
CP
1:0
СA
0:0
СA
5:0
CP
2:1
СA
0:2
СA
3:0
CP
4:3
СA
1:1
СA
3:1
CP
0:2
CP
2:1
CP
1:1
CP
0:0

Голы

Всего голов

54
25

Голов в среднем за матч

1.93
0.81

Среднее время на гол

46
111

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

1.03
0.86

Среднее время на гол

87
105

Всего голов

86
49

Голов в среднем за матч

1.46
0.83

Тотал матчей

2.5
50
Больше 85%
Меньше 15%
9
41
Больше 69%
Меньше 31%
18
23
Больше 39%
Меньше 61%
36
11
Больше 19%
Меньше 81%
48
6
Больше 10%
Меньше 90%
53
2
Больше 3%
Меньше 97%
57
2
Больше 3%
Меньше 97%
57

Среднее время на гол

61
108

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roger I 3 (1) 0.5
Алберто Юри 1 0.17
Matheus Araujo 1 0.17
Вера Фаусто 0 0
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусиано Невес 2 0.33
Пауло Маркос 2 0.33
Кальери Хонатан 2 0.33
Michel Araujo 1 0.17
Pablo Maia 1 0.17
Рафинья Марсио 0 0
Alisson II 0 0
Caio Paulista 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Фаусто 3 0
Жил Карлос 2 0
Roger I 2 0
Fabio Santos IV 2 0
Фагнер Лемос 2 0
Рони 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Жулиано де Паула 1 0
Eduardo Queiroz 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Nestor 1 1
Рафинья Марсио 2 0
Лусиано Невес 2 0
Невес Габриэль 2 0
Rai Ramos 2 0
Пауло Маркос 1 0
Кальери Хонатан 1 0
Мендес Джегсон 1 0
Alisson II 1 0
Michel Araujo 1 0
Patryck 1 0
Caio Paulista 1 0
Wellington Rato 1 0
Lucas Beraldo 1 0
Pablo Maia 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сан-Паулу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
3
Коринтианс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

0
5
Коринтианс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сан-Паулу
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

2
8

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

9
0
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
3
38%
76-90

Пропущено

12
4
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
17%
2
50%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
6
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1
Коринтианс - Ремо 2:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Аргентинос Хуниорс 0:1 Коринтианс - Крузейро 2:1 Ремо - Коринтианс 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3 Коринтианс - Итуано 1:1 Коринтианс - Санту-Андре 3:1 Сантос - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Мирасол 3:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Португеза - Коринтианс 0:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Гуарани Кампинас 2:1
Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Сан-Паулу 0:0 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1
Итуано - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Сан-Паулу - Академия Пуэрто-Кабельо 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Итуано 0:0 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Агуа-Санта 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Сан-Бернарду 0:1 Сан-Бенту - Сан-Паулу 0:3 Сан-Паулу - Интер Лимейра 5:1 Сан-Паулу - Сантос 3:1 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 2:1 Санту-Андре - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Коринтианс 1:2 Сан-Паулу - Португеза 4:1

Результаты матчей

Коринтианс
Сан-Паулу

Точный счет

1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 6 6 0 0 13 - 4 18
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Флуминенсе
 6 4 1 1 12 - 5 13
4.
Крузейро
 1:0 6 4 0 2 8 - 5 12
5.
Атлетико Минейро
 6 3 1 2 9 - 5 10
6.
Сантос
 6 3 1 2 8 - 5 10
7.
Форталеза Сеара
 6 2 4 0 9 - 4 10
8.
Фламенго
 6 3 0 3 12 - 9 9
9.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 6 3 0 3 7 - 6 9
10.
Сан-Паулу
 6 2 3 1 8 - 4 9
11.
Гремио
 6 2 2 2 7 - 9 8
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 1 3 4 - 8 7
13.
Ред Булл Брагантино
 6 1 4 1 9 - 11 7
14.
Байя
 6 2 0 4 8 - 11 6
15.
Васко да Гама
 6 1 3 2 6 - 7 6
16.
Коринтианс
 6 1 2 3 6 - 11 5
17.
Коритиба Парана
 1:0 6 1 2 3 4 - 11 5
18.
Куяба
 6 1 1 4 5 - 12 4
19.
Гойяс
 0:1 6 1 0 5 3 - 12 3
20.
Америка Минейро
 0:1 6 0 1 5 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 9 - 4 10
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Флуминенсе
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Сантос
 3 2 1 0 6 - 2 7
5.
Сан-Паулу
 2 2 0 0 5 - 0 6
6.
Фламенго
 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Атлетико Минейро
 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 3 2 0 1 4 - 2 6
9.
Крузейро
 1:0 3 2 0 1 3 - 3 6
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 3 6
11.
Форталеза Сеара
 3 1 2 0 5 - 3 5
12.
Гремио
 3 1 2 0 4 - 3 5
13.
Коринтианс
 3 1 2 0 4 - 3 5
14.
Ред Булл Брагантино
 3 1 1 1 4 - 6 4
15.
Байя
 3 1 0 2 6 - 6 3
16.
Гойяс
 0:1 3 1 0 2 3 - 7 3
17.
Коритиба Парана
 1:0 3 0 2 1 2 - 5 2
18.
Васко да Гама
 3 0 1 2 2 - 4 1
19.
Куяба
 3 0 1 2 2 - 7 1
20.
Америка Минейро
 0:1 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Флуминенсе
 3 2 0 1 7 - 4 6
3.
Крузейро
 1:0 3 2 0 1 5 - 2 6
4.
Форталеза Сеара
 3 1 2 0 4 - 1 5
5.
Васко да Гама
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 1 1 0 7 - 2 4
7.
Атлетико Минейро
 3 1 1 1 4 - 2 4
8.
Сантос
 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
Фламенго
 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Куяба
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Гремио
 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Байя
 3 1 0 2 2 - 5 3
14.
Коритиба Парана
 1:0 3 1 0 2 2 - 6 3
15.
Ред Булл Брагантино
 3 0 3 0 5 - 5 3
16.
Сан-Паулу
 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Америка Минейро
 0:1 3 0 1 2 4 - 8 1
19.
Гойяс
 0:1 3 0 0 3 0 - 5 0
20.
Коринтианс
 3 0 0 3 2 - 8 0
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Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 5 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 3 (2)
Америка Минейро Aloisio Santos 3 (1)
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 3
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 5
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 3
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 3
Крузейро Маркес Лукас 1 3
Америка Минейро Eder 2 4
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  • 74'
    Кальери Хонатан уходит с поля. Жуан выходит вместо него
  • 73'
    Мичел Араухо уходит с поля. Пауло Маркос выходит вместо него
  • 55'
    Wesley уходит с поля. Адсон выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    52'
    Лусиано Невес получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    51'
    Г О О О О Л - Roger Guedes из команды Коринтианс забивает с точки!
  • Желтая карточка
    49'
    Рафинья Марсио получил желтую карточку от судьи
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