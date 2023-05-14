Тур: 6.
0:0
Второй тайм: 83'
0'
21' Желтая карточкаТити
41' Желтая карточкаBrayan Ceballos
43' Желтая карточкаРейналдо Мануэл
52' Желтая карточкаCalebe
79' Желтая карточкаКаннеманн Вальтер
Ход матча
21'
41'
43'
52'
82'
82'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Bruno
VI
23
Pepe4
39
Bitello
11
Vinicius
X
20
Dudu
V1
4
Тити
88
Саша
Лукас
27
Calebe
35
Эркулес
11
Romarinho3
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Bruno VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Pepe4Полузащитник
-
39 BitelloПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Vinicius XПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 БренноВратарь
-
15 Бруно УвиниЗащитник
-
77 АндреПолузащитник
-
17 GustavinhoПолузащитник
-
48 ZinhoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
45 Mila
-
-
54 Cuiabano
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Dudu V1Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
27 CalebeПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
-
11 Romarinho3Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
-
22 PicachuПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
2 Tinga I
-
-
25 Vinicius3
-
37 Alix
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
История личных встреч
Гремио
Форталеза Сеара
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.75
0.25
Среднее время на гол
120
360
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
0.88
0.5
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
102
180
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Henrique Souza Ewerthon3
|2
|0.33
|Кристальдо Франко
|1 (1)
|0.17
|Суарес Луис
|1
|0.17
|Vinicius X
|1
|0.17
|Педро Жоао II
|1
|0.17
|Bitello
|1
|0.17
|Zinho
|0
|0
|Фабио да Сильва
|0
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Moises Vieira
|3
|0.5
|Picachu
|2
|0.33
|Ромеро Сильвио
|1
|0.17
|Александр Кайо
|1
|0.17
|Эркулес
|1
|0.17
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.17
|Emanuel Britez
|0
|0
|Bruno Pacheco III
|0
|0
|Guilherme dos Santos IX
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|4
|0
|Бруно Увини
|2
|0
|Vinicius X
|2
|0
|Суарес Луис
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Bruno VI
|1
|0
|Рейналдо Мануэл
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Вильясанти Матиас
|1
|0
|Darlan Mendes
|1
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|1
|0
|Gabriel Chapeco
|1
|0
|Bitello
|1
|0
|Gustavo Martins
|1
|0
|Mila
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emanuel Britez
|3
|1
|Calebe
|2
|0
|Тити
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Picachu
|1
|0
|Bruno Pacheco III
|1
|0
|Guilherme dos Santos IX
|1
|0
|Brayan Ceballos
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
1
Гремио
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Форталеза Сеара
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
2
5
Гремио
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Форталеза Сеара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
5
6
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
3
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
3
33%
1
25%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Куяба - Гремио 1:2 Гремио - АБС 1:1
Крузейро - Гремио 1:0 Гремио - Сантос 1:0 АБС - Гремио 0:2 Гремио - Кашиас-ду-Сул 1:0 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:1 Гремио - Ипиранга Эрешин 2:1 Ипиранга Эрешин - Гремио 2:1 Гремио - Ферровиарио 3:0 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Кампиненсе - Гремио 0:2 Гремио - Нову-Амбургу 6:1 Сан-Луиз - Гремио 0:0 Гремио - Авенида 2:0 Жувентуде - Гремио 2:3 Гремио - Айморе 3:0
Форталеза Сеара
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2
Агуя де Мараба - Форталеза Сеара 0:2 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Форталеза Сеара - Агуя де Мараба 6:1 Сеара - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Палестино 4:0 Форталеза Сеара - Сеара 2:1 Форталеза Сеара - Сеара 2:3 Форталеза Сеара - Ферровиарио 4:0 Санта-Круз Ресифи - Форталеза Сеара 0:4 Форталеза Сеара - Ферровиарио 4:0 Серро Портеньо - Форталеза Сеара 2:1 Ферровиарио - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Серро Портеньо 0:1 Сеара - Форталеза Сеара 2:0
Результаты матчей
Гремио
Форталеза Сеара
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Гремио
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
23
14
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|5.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|6.
|0:0
|6
|2
|4
|0
|9 - 4
|10
|7.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|8.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|9.
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|10.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|11.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|13.
|6
|1
|4
|1
|9 - 11
|7
|14.
|6
|2
|0
|4
|8 - 11
|6
|15.
|0:1
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|16.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|17.
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|18.
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|19.
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|20.
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|1:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|11.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|13.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|14.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|15.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|16.
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|17.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|18.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|3.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|4.
|0:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|14.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|15.
|1:1
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|18.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|20.
|1:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|5 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|3 (2)
|Америка Минейро
|Aloisio Santos
|3 (1)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|3
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 3
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 3
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 3
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|4
|Америка Минейро
|Eder 2
|4