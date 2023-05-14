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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 6.
Гремио
0:0
Второй тайм: 83'
Форталеза Сеара
0'
21' Желтая карточка
Тити
41' Желтая карточка
Brayan Ceballos
43' Желтая карточка
Рейналдо Мануэл
52' Желтая карточка
Calebe
79' Желтая карточка
Каннеманн Вальтер
12
Gabriel
Chapeco
58
Thomas
Luciano
34
Bruno
VI
4
Каннеманн
Вальтер
22
Рейналдо
Мануэл
20
Вильясанти
Матиас
23
Pepe4
39
Bitello
19
Кристальдо
Франко
11
Vinicius
X
9
Суарес
Луис
1
Joao
Ricardo
II
20
Dudu
V1
3
Brayan
Ceballos
4
Тити
6
Bruno
Pacheco
III
88
Саша
Лукас
8
Александр
Кайо
27
Calebe
35
Эркулес
11
Romarinho3
9
Juan
Martin
Lucero
Гремио
4-2-3-1
Форталеза Сеара
4-2-3-1

История личных встреч

Гремио
Форталеза Сеара

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

СA
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
КБ
2:0
КБ
0:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.75
0.25

Среднее время на гол

120
360

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

0.88
0.5

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

102
180

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Henrique Souza Ewerthon3 2 0.33
Кристальдо Франко 1 (1) 0.17
Суарес Луис 1 0.17
Vinicius X 1 0.17
Педро Жоао II 1 0.17
Bitello 1 0.17
Zinho 0 0
Фабио да Сильва 0 0
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Moises Vieira 3 0.5
Picachu 2 0.33
Ромеро Сильвио 1 0.17
Александр Кайо 1 0.17
Эркулес 1 0.17
Тьяго Гальярдо 1 0.17
Emanuel Britez 0 0
Bruno Pacheco III 0 0
Guilherme dos Santos IX 0 0

Карточки

Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 4 0
Бруно Увини 2 0
Vinicius X 2 0
Суарес Луис 1 0
Diogo VII 1 0
Bruno VI 1 0
Рейналдо Мануэл 1 0
Натан Аллан 1 0
Вильясанти Матиас 1 0
Darlan Mendes 1 0
Henrique Souza Ewerthon3 1 0
Gabriel Chapeco 1 0
Bitello 1 0
Gustavo Martins 1 0
Mila 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emanuel Britez 3 1
Calebe 2 0
Тити 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Picachu 1 0
Bruno Pacheco III 1 0
Guilherme dos Santos IX 1 0
Brayan Ceballos 1 0

Результаты матчей

Гремио
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
1
Гремио
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Форталеза Сеара
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

2
5
Гремио
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Форталеза Сеара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

5
6

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
3
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
3
33%
1
25%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гремио
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Куяба - Гремио 1:2 Гремио - АБС 1:1
Крузейро - Гремио 1:0 Гремио - Сантос 1:0 АБС - Гремио 0:2 Гремио - Кашиас-ду-Сул 1:0 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:1 Гремио - Ипиранга Эрешин 2:1 Ипиранга Эрешин - Гремио 2:1 Гремио - Ферровиарио 3:0 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Кампиненсе - Гремио 0:2 Гремио - Нову-Амбургу 6:1 Сан-Луиз - Гремио 0:0 Гремио - Авенида 2:0 Жувентуде - Гремио 2:3 Гремио - Айморе 3:0
Форталеза Сеара
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2
Агуя де Мараба - Форталеза Сеара 0:2 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Форталеза Сеара - Агуя де Мараба 6:1 Сеара - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Палестино 4:0 Форталеза Сеара - Сеара 2:1 Форталеза Сеара - Сеара 2:3 Форталеза Сеара - Ферровиарио 4:0 Санта-Круз Ресифи - Форталеза Сеара 0:4 Форталеза Сеара - Ферровиарио 4:0 Серро Портеньо - Форталеза Сеара 2:1 Ферровиарио - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Серро Портеньо 0:1 Сеара - Форталеза Сеара 2:0

Результаты матчей

Гремио
Форталеза Сеара

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Гремио
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Флуминенсе
 6 4 1 1 12 - 5 13
4.
Атлетико Минейро
 6 3 1 2 9 - 5 10
5.
Сантос
 1:0 6 3 1 2 8 - 5 10
6.
Форталеза Сеара
 0:0 6 2 4 0 9 - 4 10
7.
Крузейро
 5 3 0 2 7 - 5 9
8.
Атлетико Паранаэнсе
 5 3 0 2 7 - 5 9
9.
Фламенго
 6 3 0 3 12 - 9 9
10.
Сан-Паулу
 1:1 6 2 3 1 8 - 4 9
11.
Гремио
 0:0 6 2 2 2 7 - 9 8
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 1 3 4 - 8 7
13.
Ред Булл Брагантино
 6 1 4 1 9 - 11 7
14.
Байя
 6 2 0 4 8 - 11 6
15.
Васко да Гама
 0:1 6 1 3 2 6 - 7 6
16.
Коринтианс
 1:1 6 1 2 3 6 - 11 5
17.
Куяба
 6 1 1 4 5 - 12 4
18.
Гойяс
 5 1 0 4 3 - 11 3
19.
Коритиба Парана
 5 0 2 3 3 - 11 2
20.
Америка Минейро
 5 0 1 4 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 9 - 4 10
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Флуминенсе
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Сантос
 1:0 3 2 1 0 6 - 2 7
5.
Сан-Паулу
 1:1 2 2 0 0 5 - 0 6
6.
Атлетико Паранаэнсе
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Фламенго
 3 2 0 1 7 - 3 6
8.
Атлетико Минейро
 3 2 0 1 5 - 3 6
9.
Крузейро
 3 2 0 1 3 - 3 6
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 3 6
11.
Форталеза Сеара
 0:0 3 1 2 0 5 - 3 5
12.
Гремио
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
13.
Коринтианс
 1:1 3 1 2 0 4 - 3 5
14.
Ред Булл Брагантино
 3 1 1 1 4 - 6 4
15.
Гойяс
 2 1 0 1 3 - 6 3
16.
Байя
 3 1 0 2 6 - 6 3
17.
Коритиба Парана
 3 0 2 1 2 - 5 2
18.
Васко да Гама
 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1
19.
Куяба
 3 0 1 2 2 - 7 1
20.
Америка Минейро
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Флуминенсе
 3 2 0 1 7 - 4 6
3.
Форталеза Сеара
 0:0 3 1 2 0 4 - 1 5
4.
Васко да Гама
 0:1 3 1 2 0 4 - 3 5
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 1 1 0 7 - 2 4
6.
Атлетико Минейро
 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Крузейро
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Сантос
 1:0 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 0 2 3 - 4 3
10.
Фламенго
 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Куяба
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Гремио
 0:0 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Байя
 3 1 0 2 2 - 5 3
14.
Ред Булл Брагантино
 3 0 3 0 5 - 5 3
15.
Сан-Паулу
 1:1 4 0 3 1 3 - 4 3
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 0 1 2 1 - 5 1
17.
Америка Минейро
 3 0 1 2 4 - 8 1
18.
Коритиба Парана
 2 0 0 2 1 - 6 0
19.
Гойяс
 3 0 0 3 0 - 5 0
20.
Коринтианс
 1:1 3 0 0 3 2 - 8 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 5 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 3 (2)
Америка Минейро Aloisio Santos 3 (1)
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 3
Весь список

Топ нарушителей
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 3
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 3
Крузейро Маркес Лукас 1 3
Гремио Каннеманн Вальтер 4
Америка Минейро Eder 2 4
Весь список
  • 67'
    Hercules уходит с поля. Яго Пикачу выходит вместо него
  • 65'
    Кристальдо Франко уходит с поля. Everton выходит вместо него
  • Желтая карточка
    52'
    Калебе получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Рейналдо Мануэл получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Brayan Ceballos получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Тити получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Гремио
    Ничья
    Форталеза Сеара
    4.10
    3.70
    7.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Гремио 0:0 Форталеза Сеара онлайн

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