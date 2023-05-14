Тур: 6.
0:0
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаТити
41' Желтая карточкаBrayan Ceballos
43' Желтая карточкаРейналдо Мануэл
52' Желтая карточкаCalebe
78' Желтая карточкаКаннеманн Вальтер
90' Желтая карточкаВильясанти Матиас
90' Желтая карточкаСаша
90'+9
Ход матча
21'
41'
43'
52'
81'
81'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Bruno
VI
23
Pepe4
39
Bitello
11
Vinicius
X
20
Dudu
V1
4
Тити
88
Саша
Лукас
27
Calebe
35
Эркулес
11
Romarinho3
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Bruno VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Pepe4Полузащитник
-
39 BitelloПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Vinicius XПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 БренноВратарь
-
15 Бруно УвиниЗащитник
-
77 АндреПолузащитник
-
17 GustavinhoПолузащитник
-
48 ZinhoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
45 Mila
-
-
54 Cuiabano
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Dudu V1Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
27 CalebeПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
-
11 Romarinho3Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
-
22 PicachuПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
2 Tinga I
-
-
25 Vinicius3
-
37 Alix
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
История личных встреч
Гремио
Форталеза Сеара
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.75
0.25
Среднее время на гол
120
360
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
0.88
0.5
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
102
180
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Henrique Souza Ewerthon3
|2
|0.33
|Кристальдо Франко
|1 (1)
|0.17
|Суарес Луис
|1
|0.17
|Vinicius X
|1
|0.17
|Педро Жоао II
|1
|0.17
|Bitello
|1
|0.17
|Zinho
|0
|0
|Фабио да Сильва
|0
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Moises Vieira
|3
|0.5
|Picachu
|2
|0.33
|Ромеро Сильвио
|1
|0.17
|Александр Кайо
|1
|0.17
|Эркулес
|1
|0.17
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.17
|Emanuel Britez
|0
|0
|Bruno Pacheco III
|0
|0
|Guilherme dos Santos IX
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|5
|0
|Бруно Увини
|2
|0
|Vinicius X
|2
|0
|Вильясанти Матиас
|2
|0
|Суарес Луис
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Bruno VI
|1
|0
|Рейналдо Мануэл
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Darlan Mendes
|1
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|1
|0
|Gabriel Chapeco
|1
|0
|Bitello
|1
|0
|Gustavo Martins
|1
|0
|Mila
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emanuel Britez
|3
|1
|Calebe
|2
|0
|Тити
|1
|0
|Саша Лукас
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Picachu
|1
|0
|Bruno Pacheco III
|1
|0
|Guilherme dos Santos IX
|1
|0
|Brayan Ceballos
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
1
Гремио
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Форталеза Сеара
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
2
5
Гремио
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Форталеза Сеара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
5
6
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
3
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
3
33%
1
25%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Куяба - Гремио 1:2 Гремио - АБС 1:1
Крузейро - Гремио 1:0 Гремио - Сантос 1:0 АБС - Гремио 0:2 Гремио - Кашиас-ду-Сул 1:0 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:1 Гремио - Ипиранга Эрешин 2:1 Ипиранга Эрешин - Гремио 2:1 Гремио - Ферровиарио 3:0 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Кампиненсе - Гремио 0:2 Гремио - Нову-Амбургу 6:1 Сан-Луиз - Гремио 0:0 Гремио - Авенида 2:0 Жувентуде - Гремио 2:3 Гремио - Айморе 3:0
Форталеза Сеара
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2
Агуя де Мараба - Форталеза Сеара 0:2 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Форталеза Сеара - Агуя де Мараба 6:1 Сеара - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Палестино 4:0 Форталеза Сеара - Сеара 2:1 Форталеза Сеара - Сеара 2:3 Форталеза Сеара - Ферровиарио 4:0 Санта-Круз Ресифи - Форталеза Сеара 0:4 Форталеза Сеара - Ферровиарио 4:0 Серро Портеньо - Форталеза Сеара 2:1 Ферровиарио - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Серро Портеньо 0:1 Сеара - Форталеза Сеара 2:0
Результаты матчей
Гремио
Форталеза Сеара
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Гремио
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
24
15
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|6
|0
|0
|13 - 4
|18
|2.
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|1:0
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|5.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|7.
|6
|2
|4
|0
|9 - 4
|10
|8.
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|9.
|0:1
|6
|3
|0
|3
|7 - 6
|9
|10.
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|13.
|6
|1
|4
|1
|9 - 11
|7
|14.
|6
|2
|0
|4
|8 - 11
|6
|15.
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|16.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|17.
|1:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|18.
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|19.
|0:1
|6
|1
|0
|5
|3 - 12
|3
|20.
|0:1
|6
|0
|1
|5
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|2.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|9.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|11.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|13.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|14.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|15.
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|16.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|17.
|1:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|18.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|3.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|14.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|16.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|19.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|5 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|3 (2)
|Америка Минейро
|Aloisio Santos
|3 (1)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|3
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|5
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 3
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 3
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 3
|Америка Минейро
|Eder 2
|4