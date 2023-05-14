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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 6.
Васко да Гама
0:0
Первый тайм: 12'
Сантос
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Васко да Гама
Ничья
Сантос
3.15
3.48
5.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лео
Жардим
2
Родригес
Хосе
Луис
II
30
Бамбу
Робсон
3
Leo
XV
6
Lucas
Piton
8
Jair
II
19
Matias
Galarza
88
Cauan
Barros
11
Gabriel
Pec
9
Раул
Педро
15
Lucas
Figueiredo
34
Жуан
Пауло
12
Gabriel
Inocencio
24
Мессиас
28
Joaquim
22
Сантос
Натан
14
Rodrigo
Fernandez2
19
Дуглас
XV
11
Angelo
Borges
23
Лима
Лукас
III
30
Lucas
Braga
36
Deivid
de
Souza
Васко да Гама
4-3-3
Сантос
4-2-3-1

История личных встреч

Васко да Гама
Сантос

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

17 матчей

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:2
СA
0:1
СA
3:0
К
2:1
К
2:0
СA
1:1
СA
0:3
СA
1:2
СA
0:0
К
0:2
К
2:2
К
3:1
К
3:0
К
1:1
СA
1:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.86
1

Среднее время на гол

105
90

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.7
0.89

Среднее время на гол

52
101

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.35
0.94

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

66
95

Бомбардиры внутри турнира

Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabriel Pec 2 0.4
Раул Педро 2 0.4
Сантос Андрей 1 0.2
_Erick Marcus 1 0.2
Тейшейра Алекс 0 0
Lucas Piton 0 0
Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендоса Стивен 2 0.4
Angelo Borges 2 0.4
Marcos Leonardo 1 (1) 0.2
Deivid de Souza 1 0.2
Габриэль Эдуардо 1 0.2
Сотельдо Йеферсон 0 0
Лима Лукас III 0 0

Карточки

Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mauricio Barbieri 1 1
Раул Педро 2 0
Gabriel Pec 2 0
Сантос Андрей 2 0
Jair II 1 0
Алвес Родриго 1 0
Бамбу Робсон 1 0
Лео Жардим 1 0
Lucas Piton 1 0
Matias Galarza 1 0
Lucas Figueiredo 1 0
Eguinaldo 1 0
Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас XV 3 0
Rodrigo Fernandez2 3 0
Сотельдо Йеферсон 1 1
Лима Лукас III 2 0
Габриэль Эдуардо 0 1
Deivid de Souza 1 0
Guilherme de Aguiar Camacho 1 0
Lucas Braga 1 0
Luan Dias 1 0
Сантос Натан 1 0
Gabriel Inocencio 1 0

Результаты матчей

Васко да Гама
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сантос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Васко да Гама
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сантос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
6
Васко да Гама
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сантос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
7

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
3
75%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
7
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
3
50%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
67%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Васко да Гама
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Коритиба Парана - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2
Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Васко да Гама - Фламенго 1:3 Васко да Гама - АБС 0:0 Фламенго - Васко да Гама 3:2 Васко да Гама - Бангу 2:0 Фламенго - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Боавишта РЖ 4:1 Трем - Васко да Гама 0:4 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Нова-Игуасу - Васко да Гама 0:2 Васко да Гама - Ресенде 5:0 Васко да Гама - Волта-Редонда 1:2 Португеза - Васко да Гама 0:2 Аудакс Рио - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Мадурейра 0:0
Сантос
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сантос - Байя 3:0 Крузейро - Сантос 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Сантос - Америка Минейро 3:2
Сантос - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Аудакс Итальяно 0:0 Гремио - Сантос 1:0 Ботафого Сан-Паулу - Сантос 0:2 Блуминг - Сантос 0:1 Сантос - Игуату 3:0 Итуано - Сантос 3:0 Сантос - Коринтианс 2:2 Сейландия - Сантос 0:1 Сантос - Португеза 4:0 Санту-Андре - Сантос 1:1 Сан-Паулу - Сантос 3:1 Сантос - Сан-Бенту 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 3:1 Сантос - Ферровиарио 1:1

Результаты матчей

Васко да Гама
Сантос

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Васко да Гама
Сантос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Флуминенсе
 6 4 1 1 12 - 5 13
4.
Атлетико Минейро
 6 3 1 2 9 - 5 10
5.
Форталеза Сеара
 0:0 6 2 4 0 9 - 4 10
6.
Крузейро
 5 3 0 2 7 - 5 9
7.
Атлетико Паранаэнсе
 5 3 0 2 7 - 5 9
8.
Фламенго
 6 3 0 3 12 - 9 9
9.
Сан-Паулу
 0:0 6 2 3 1 7 - 3 9
10.
Сантос
 0:0 6 2 2 2 7 - 5 8
11.
Гремио
 0:0 6 2 2 2 7 - 9 8
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 1 3 4 - 8 7
13.
Васко да Гама
 0:0 6 1 4 1 6 - 6 7
14.
Ред Булл Брагантино
 6 1 4 1 9 - 11 7
15.
Байя
 6 2 0 4 8 - 11 6
16.
Коринтианс
 0:0 6 1 2 3 5 - 10 5
17.
Куяба
 6 1 1 4 5 - 12 4
18.
Гойяс
 5 1 0 4 3 - 11 3
19.
Коритиба Парана
 5 0 2 3 3 - 11 2
20.
Америка Минейро
 5 0 1 4 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 9 - 4 10
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Флуминенсе
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Сантос
 0:0 3 2 1 0 6 - 2 7
5.
Сан-Паулу
 0:0 2 2 0 0 5 - 0 6
6.
Атлетико Паранаэнсе
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Фламенго
 3 2 0 1 7 - 3 6
8.
Атлетико Минейро
 3 2 0 1 5 - 3 6
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 3 6
10.
Крузейро
 3 2 0 1 3 - 3 6
11.
Форталеза Сеара
 0:0 3 1 2 0 5 - 3 5
12.
Гремио
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
13.
Коринтианс
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
14.
Ред Булл Брагантино
 3 1 1 1 4 - 6 4
15.
Гойяс
 2 1 0 1 3 - 6 3
16.
Байя
 3 1 0 2 6 - 6 3
17.
Васко да Гама
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Коритиба Парана
 3 0 2 1 2 - 5 2
19.
Куяба
 3 0 1 2 2 - 7 1
20.
Америка Минейро
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Флуминенсе
 3 2 0 1 7 - 4 6
3.
Форталеза Сеара
 0:0 3 1 2 0 4 - 1 5
4.
Васко да Гама
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 1 1 0 7 - 2 4
6.
Атлетико Минейро
 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Крузейро
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 0 2 3 - 4 3
9.
Фламенго
 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Куяба
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Гремио
 0:0 3 1 0 2 3 - 6 3
12.
Байя
 3 1 0 2 2 - 5 3
13.
Ред Булл Брагантино
 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
Сан-Паулу
 0:0 4 0 3 1 2 - 3 3
15.
Сантос
 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 0 1 2 1 - 5 1
17.
Америка Минейро
 3 0 1 2 4 - 8 1
18.
Коритиба Парана
 2 0 0 2 1 - 6 0
19.
Гойяс
 3 0 0 3 0 - 5 0
20.
Коринтианс
 0:0 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 5 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 3 (2)
Америка Минейро Aloisio Santos 3 (1)
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 3
Весь список

Топ нарушителей
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 3
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 3
Крузейро Маркес Лукас 1 3
Гремио Каннеманн Вальтер 4
Америка Минейро Eder 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Васко да Гама
Ничья
Сантос
3.15
3.48
5.00
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