Тур: 6.
0:0
Первый тайм: 12'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
30
Бамбу
Робсон
3
Leo
XV
8
Jair
II
88
Cauan
Barros
11
Gabriel
Pec
34
Жуан
Пауло
24
Мессиас
28
Joaquim
22
Сантос
Натан
19
Дуглас
XV
30
Lucas
Braga
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Бамбу РобсонЗащитник
-
3 Leo XVЗащитник
- Защитник
-
8 Jair IIПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Cauan BarrosПолузащитник
-
11 Gabriel PecНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
66 Виктор ПаулоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
96 Энрике ПаулоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Eguinaldo
-
-
-
-
85 Mateus Cocao
-
77 Rayan
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
- Защитник
-
24 МессиасЗащитник
-
28 JoaquimЗащитник
-
22 Сантос НатанЗащитник
- Полузащитник
-
19 Дуглас XVПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Лима ЛукасПолузащитник
-
30 Lucas BragaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 ВладимирВратарь
- Защитник
-
5 АлисонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Joao Lucas2
-
-
38 Kevyson
-
-
37 Ed Carlos
-
-
-
Главный тренер: Odair Hellmann
История личных встреч
Васко да Гама
Сантос
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
17 матчей
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.86
1
Среднее время на гол
105
90
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.7
0.89
Среднее время на гол
52
101
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.35
0.94
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
Среднее время на гол
66
95
Бомбардиры внутри турнира
Васко да Гама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gabriel Pec
|2
|0.4
|Раул Педро
|2
|0.4
|Сантос Андрей
|1
|0.2
|_Erick Marcus
|1
|0.2
|Тейшейра Алекс
|0
|0
|Lucas Piton
|0
|0
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендоса Стивен
|2
|0.4
|Angelo Borges
|2
|0.4
|Marcos Leonardo
|1 (1)
|0.2
|Deivid de Souza
|1
|0.2
|Габриэль Эдуардо
|1
|0.2
|Сотельдо Йеферсон
|0
|0
|Лима Лукас III
|0
|0
Карточки
Васко да Гама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mauricio Barbieri
|1
|1
|Раул Педро
|2
|0
|Gabriel Pec
|2
|0
|Сантос Андрей
|2
|0
|Jair II
|1
|0
|Алвес Родриго
|1
|0
|Бамбу Робсон
|1
|0
|Лео Жардим
|1
|0
|Lucas Piton
|1
|0
|Matias Galarza
|1
|0
|Lucas Figueiredo
|1
|0
|Eguinaldo
|1
|0
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас XV
|3
|0
|Rodrigo Fernandez2
|3
|0
|Сотельдо Йеферсон
|1
|1
|Лима Лукас III
|2
|0
|Габриэль Эдуардо
|0
|1
|Deivid de Souza
|1
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|1
|0
|Lucas Braga
|1
|0
|Luan Dias
|1
|0
|Сантос Натан
|1
|0
|Gabriel Inocencio
|1
|0
Результаты матчей
Васко да Гама
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сантос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Васко да Гама
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сантос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
6
Васко да Гама
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сантос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
7
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
3
75%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
7
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
3
50%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
67%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Васко да Гама
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Коритиба Парана - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2
Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Васко да Гама - Фламенго 1:3 Васко да Гама - АБС 0:0 Фламенго - Васко да Гама 3:2 Васко да Гама - Бангу 2:0 Фламенго - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Боавишта РЖ 4:1 Трем - Васко да Гама 0:4 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Нова-Игуасу - Васко да Гама 0:2 Васко да Гама - Ресенде 5:0 Васко да Гама - Волта-Редонда 1:2 Португеза - Васко да Гама 0:2 Аудакс Рио - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Мадурейра 0:0
Сантос
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сантос - Байя 3:0 Крузейро - Сантос 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Сантос - Америка Минейро 3:2
Сантос - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Аудакс Итальяно 0:0 Гремио - Сантос 1:0 Ботафого Сан-Паулу - Сантос 0:2 Блуминг - Сантос 0:1 Сантос - Игуату 3:0 Итуано - Сантос 3:0 Сантос - Коринтианс 2:2 Сейландия - Сантос 0:1 Сантос - Португеза 4:0 Санту-Андре - Сантос 1:1 Сан-Паулу - Сантос 3:1 Сантос - Сан-Бенту 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 3:1 Сантос - Ферровиарио 1:1
Результаты матчей
Васко да Гама
Сантос
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Васко да Гама
Сантос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|5.
|0:0
|6
|2
|4
|0
|9 - 4
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|7.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|8.
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|9.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 3
|9
|10.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|11.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|13.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|14.
|6
|1
|4
|1
|9 - 11
|7
|15.
|6
|2
|0
|4
|8 - 11
|6
|16.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|17.
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|18.
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|19.
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|20.
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|11.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|13.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|14.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|15.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|16.
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|17.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|19.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|3.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|4.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|14.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|15.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|18.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|20.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|5 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|3 (2)
|Америка Минейро
|Aloisio Santos
|3 (1)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|3
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 3
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 3
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 3
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|4
|Америка Минейро
|Eder 2
|4