  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 16.
Атлетико Платенсе
2:0
Второй тайм: 54'
Расинг Авельянеда
0'
1:0
5' Гол
Gonzalo Valdivia
13' Желтая карточка
Franco Diaz
16' Желтая карточка
Gonzalo Valdivia
2:0
24' Гол
Ronaldo Martinez
26' Желтая карточка
Ronaldo Martinez
27' Желтая карточка
Jonathan Galvan
31' Желтая карточка
Фертоли Эктор
53' Желтая карточка
Nicolas Morgantini

Ход матча

5'
Gonzalo Valdivia
(Ronaldo Martinez)
1:0
13'
Franco Diaz
 
16'
Gonzalo Valdivia
 
24'
Ronaldo Martinez
(Nicolas Castro1)
2:0
26'
Ronaldo Martinez
 
27'
 
Jonathan Galvan
31'
 
Фертоли Эктор
46'
Franco Baldassarra
Franco Diaz
 
46'
 
Ауче Габриэль
Juan Ignacio Nardoni
53'
Nicolas Morgantini
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико Платенсе
Ничья
Расинг Авельянеда
3.40
8.50
29.00
Все Коэффициенты
12
Ramiro
Macagno
4
Nicolas
Morgantini
27
Miguel
Jacquet
31
Marco
Pellegrino
18
Sasha
Marcich
77
Ronaldo
Martinez
15
Росси
Иван
8
Franco
Diaz
40
Gonzalo
Valdivia
11
Nicolas
Castro1
9
Mauro
Quiroga
21
Ариас
Габриэль
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
8
Jonathan
Galvan
3
Gabriel
Rojas1
5
Juan
Ignacio
Nardoni
29
Морено
Анибал
37
Baltasar
Rodriguez
39
Emiliano
Saliadarre
9
Nicolas
Reniero
24
Фертоли
Эктор
Атлетико Платенсе
4-4-2
Расинг Авельянеда
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Платенсе
Расинг Авельянеда

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
0:1
ЛП
0:1
ЛП
0:2

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
1.33

Среднее время на гол

0
67

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
1.25

Тотал матчей

1.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

0
72

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Servetto 4 0.25
Nicolas Castro1 3 0.19
Ronaldo Martinez 2 0.13
Vicente Taborda 2 (1) 0.13
Mauro Quiroga 1 (1) 0.06
Gaston Suso 1 0.06
Nicolas Morgantini 1 0.06
Franco Baldassarra 1 0.06
Gonzalo Valdivia 1 0.06
Maximiliano Zalazar 1 0.06
Juan Infante 0 0
Ignacio Vazquez 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Rojas II 6 (2) 0.38
Ромеро Максимильяно 3 0.19
Ауче Габриэль 2 0.13
Gonzalo Piovi 2 0.13
Пильюд Иван 1 0.06
Nicolas Reniero 1 0.06
Герреро Паоло 1 0.06
Jonathan David Gomez 1 0.06
Nicolas Oroz 1 0.06
Мура Факундо 1 0.06
Инсуа Эмилиано 0 0
Моралес Максимильяно 0 0
Jonathan Galvan 0 0
Морено Анибал 0 0
Juan Ignacio Nardoni 0 0

Карточки

Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Suso 6 0
Nicolas Castro1 5 0
Franco Diaz 4 0
Ronaldo Martinez 3 0
Nicolas Morgantini 3 0
Vicente Taborda 3 0
Росси Иван 2 0
Каччьябуэ Жеронимо 2 0
Ignacio Vazquez 2 0
Franco Baldassarra 2 0
Marco Pellegrino 2 0
Miguel Jacquet 0 1
Nicolas Servetto 1 0
Juan Infante 1 0
Alexis Sabella 1 0
Sasha Marcich 1 0
Gonzalo Valdivia 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигали Леонардо 4 0
Gabriel Rojas1 2 1
Герреро Паоло 3 0
Инсуа Эмилиано 3 0
Мура Факундо 3 0
Карбонеро Йохан 3 0
Juan Ignacio Nardoni 1 1
Моралес Максимильяно 2 0
Jonathan David Gomez 2 0
Опасо Оскар 2 0
Ауче Габриэль 2 0
Jonathan Galvan 2 0
Gonzalo Piovi 2 0
Matias Rojas II 2 0
Nicolas Reniero 2 0
Морено Анибал 2 0
Juan Caceres 0 1
Пильюд Иван 1 0
Кардона Эдвин 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Фертоли Эктор 1 0
Baltasar Rodriguez 1 0
Tomas Aviles 1 0

Результаты матчей

Атлетико Платенсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Расинг Авельянеда
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

7
3
Атлетико Платенсе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Расинг Авельянеда
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

5
7
Атлетико Платенсе
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Расинг Авельянеда
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
9

Волевые поражения

12
10

Голы по времени матча

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
3
33%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
4
40%
4
36%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
30%
2
18%
61-75
1
10%
2
18%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
17%
1
10%
1-15
3
50%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
27%
3
25%
61-75
2
18%
1
8%
76-90

Забито

15
19
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
1
7%
1
5%
1-15
5
33%
3
16%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
1
7%
5
26%
46-60
4
27%
4
21%
61-75
2
13%
2
11%
76-90

Пропущено

21
23
12 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
6
29%
5
22%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
4
19%
2
9%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
6
29%
5
22%
61-75
3
14%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Платенсе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0
Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Барракас Централь - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Институто 1:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1 Уракан - Атлетико Платенсе 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3
Расинг Авельянеда - Аукас 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Формоса 3:1 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2

Результаты матчей

Атлетико Платенсе
Расинг Авельянеда

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Атлетико Платенсе
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
4
11
1.5
6
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 15 12 1 2 26 - 6 37
2.
Сан-Лоренсо
 16 9 5 2 17 - 6 32
3.
Дефенса и Хустисия
 16 8 5 3 21 - 9 29
4.
Эстудиантес Ла Плата
 16 8 4 4 19 - 14 28
5.
Тальерес Кордоба
 15 8 3 4 27 - 14 27
6.
Бельграно
 15 8 3 4 14 - 11 27
7.
Росарио Сентраль
 15 7 5 3 23 - 19 26
8.
Ланус
 14 7 4 3 22 - 14 25
9.
Аргентинос Хуниорс
 16 6 5 5 21 - 15 23
10.
Годой Крус
 16 6 5 5 18 - 18 23
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 16 6 5 5 14 - 14 23
12.
Тигре
 16 5 6 5 17 - 18 21
13.
Атлетико Платенсе
 2:0 16 5 5 6 17 - 21 20
14.
Институто
 16 5 5 6 14 - 19 20
15.
Сармиенто
 15 5 4 6 16 - 15 19
16.
Бока Хуниорс
 15 5 3 7 18 - 16 18
17.
Сентраль Кордоба Росарио
 15 5 3 7 10 - 16 18
18.
Химнасия Ла-Плата
 15 5 3 7 15 - 23 18
19.
Расинг Авельянеда
 0:2 16 5 3 8 19 - 25 18
20.
Барракас Централь
 15 4 5 6 13 - 18 17
21.
Уракан
 16 4 5 7 15 - 20 17
22.
Колон
 16 3 8 5 14 - 17 17
23.
Индепендьенте Авельянеда
 16 3 8 5 15 - 18 17
24.
Велес Сарсфилд
 15 3 7 5 16 - 15 16
25.
Банфилд
 16 3 6 7 10 - 19 15
26.
Атлетико Тукуман
 16 2 8 6 13 - 20 14
27.
Арсенал Саранди
 16 3 2 11 12 - 24 11
28.
Унион Санта-Фе
 14 1 6 7 8 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 8 6 2 0 15 - 5 20
2.
Сан-Лоренсо
 8 6 2 0 9 - 0 20
3.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 13 - 3 18
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 5 2 1 7 - 1 17
5.
Ланус
 7 5 1 1 11 - 4 16
6.
Дефенса и Хустисия
 9 4 3 2 12 - 8 15
7.
Аргентинос Хуниорс
 7 4 2 1 17 - 8 14
8.
Бельграно
 7 4 2 1 6 - 3 14
9.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 10 - 6 14
10.
Тальерес Кордоба
 8 4 1 3 11 - 6 13
11.
Атлетико Платенсе
 2:0 9 3 4 2 11 - 10 13
12.
Институто
 9 3 4 2 7 - 8 13
13.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
14.
Уракан
 8 3 3 2 8 - 9 12
15.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 2 2 8 - 7 11
16.
Тигре
 7 3 2 2 8 - 7 11
17.
Бока Хуниорс
 8 3 2 3 10 - 8 11
18.
Барракас Централь
 8 3 2 3 7 - 8 11
19.
Расинг Авельянеда
 0:2 8 3 2 3 10 - 12 11
20.
Велес Сарсфилд
 8 2 5 1 12 - 7 11
21.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
22.
Сентраль Кордоба Росарио
 8 3 1 4 5 - 7 10
23.
Колон
 8 2 4 2 9 - 9 10
24.
Банфилд
 9 2 4 3 3 - 7 10
25.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 3 3 11 - 12 9
26.
Арсенал Саранди
 7 2 1 4 7 - 10 7
27.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 8 - 12 7
28.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 8 6 1 1 13 - 3 19
2.
Дефенса и Хустисия
 7 4 2 1 9 - 1 14
3.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Бельграно
 8 4 1 3 8 - 8 13
6.
Сан-Лоренсо
 8 3 3 2 8 - 6 12
7.
Годой Крус
 9 3 2 4 7 - 11 11
8.
Тигре
 9 2 4 3 9 - 11 10
9.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
10.
Сармиенто
 8 2 3 3 5 - 5 9
11.
Аргентинос Хуниорс
 9 2 3 4 4 - 7 9
12.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 2 2 3 5 - 9 8
13.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 5 2 4 - 6 8
14.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 8 - 8 7
15.
Институто
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Атлетико Платенсе
 2:0 7 2 1 4 6 - 11 7
17.
Расинг Авельянеда
 0:2 8 2 1 5 9 - 13 7
18.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 1 5 7 - 16 7
19.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 5 - 8 7
20.
Колон
 8 1 4 3 5 - 8 7
21.
Барракас Централь
 7 1 3 3 6 - 10 6
22.
Росарио Сентраль
 7 1 3 3 8 - 14 6
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 7 - 13 6
24.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
25.
Банфилд
 7 1 2 4 7 - 12 5
26.
Уракан
 8 1 2 5 7 - 11 5
27.
Унион Санта-Фе
 8 0 4 4 4 - 11 4
28.
Арсенал Саранди
 9 1 1 7 5 - 14 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 11 (4)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Бельграно Pablo Vegetti 9 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 6
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 6
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 4
Уракан Patricio Pizarro 2 4
Институто Adrian Martinez 7
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    53'
    Николас Моргантини получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Хуан Нардони уходит с поля. Ауче Габриэль выходит вместо него
  • 46'
    Franco Diaz уходит с поля. Франко Бальдассарра выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    31'
    Фертоли Эктор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Джонатан Гальван получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Ronaldo Martinez получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Николас Кастро сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Ronaldo Martinez бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Gonzalo Valdivia получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Franco Diaz получил желтую карточку от судьи
  • 5'
    Ronaldo Martinez сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Gonzalo Valdivia бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико Платенсе
    Ничья
    Расинг Авельянеда
    3.40
    8.50
    29.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Атлетико Платенсе 2:0 Расинг Авельянеда онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Атлетико Платенсе
    Расинг Авельянеда
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     