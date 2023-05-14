Тур: 16.
3:0
Конец матча
0'
1:0
5' ГолGonzalo Valdivia
13' Желтая карточкаFranco Diaz
16' Желтая карточкаGonzalo Valdivia
2:0
24' ГолRonaldo Martinez
25' Желтая карточкаRonaldo Martinez
27' Желтая карточкаJonathan Galvan
31' Желтая карточкаФертоли Эктор
53' Желтая карточкаNicolas Morgantini
80' Желтая карточкаCatriel Cabellos
3:0
90' ПенальтиNicolas Servetto
90'+8
Ход матча
5'
13'
16'
24'
25'
27'
31'
80'
90'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
15
Росси
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Росси ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
22 Gonzalo Asis
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Опасо ОскарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Nicolas OrozПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
История личных встреч
Атлетико Платенсе
Расинг Авельянеда
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
1.33
Среднее время на гол
0
67
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
1.25
Тотал матчей
1.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
0
72
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Servetto
|5 (1)
|0.31
|Nicolas Castro1
|3
|0.19
|Ronaldo Martinez
|2
|0.13
|Vicente Taborda
|2 (1)
|0.13
|Mauro Quiroga
|1 (1)
|0.06
|Gaston Suso
|1
|0.06
|Nicolas Morgantini
|1
|0.06
|Franco Baldassarra
|1
|0.06
|Gonzalo Valdivia
|1
|0.06
|Maximiliano Zalazar
|1
|0.06
|Juan Infante
|0
|0
|Ignacio Vazquez
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Rojas II
|6 (2)
|0.38
|Ромеро Максимильяно
|3
|0.19
|Ауче Габриэль
|2
|0.13
|Gonzalo Piovi
|2
|0.13
|Пильюд Иван
|1
|0.06
|Nicolas Reniero
|1
|0.06
|Герреро Паоло
|1
|0.06
|Jonathan David Gomez
|1
|0.06
|Nicolas Oroz
|1
|0.06
|Мура Факундо
|1
|0.06
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Моралес Максимильяно
|0
|0
|Jonathan Galvan
|0
|0
|Морено Анибал
|0
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|0
|0
Карточки
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Suso
|6
|0
|Nicolas Castro1
|5
|0
|Nicolas Morgantini
|4
|0
|Franco Diaz
|4
|0
|Ronaldo Martinez
|3
|0
|Vicente Taborda
|3
|0
|Росси Иван
|2
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|2
|0
|Ignacio Vazquez
|2
|0
|Franco Baldassarra
|2
|0
|Marco Pellegrino
|2
|0
|Miguel Jacquet
|0
|1
|Nicolas Servetto
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Alexis Sabella
|1
|0
|Sasha Marcich
|1
|0
|Gonzalo Valdivia
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сигали Леонардо
|4
|0
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|Герреро Паоло
|3
|0
|Инсуа Эмилиано
|3
|0
|Мура Факундо
|3
|0
|Карбонеро Йохан
|3
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|1
|Моралес Максимильяно
|2
|0
|Jonathan David Gomez
|2
|0
|Опасо Оскар
|2
|0
|Ауче Габриэль
|2
|0
|Jonathan Galvan
|2
|0
|Gonzalo Piovi
|2
|0
|Matias Rojas II
|2
|0
|Nicolas Reniero
|2
|0
|Морено Анибал
|2
|0
|Juan Caceres
|0
|1
|Пильюд Иван
|1
|0
|Кардона Эдвин
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Фертоли Эктор
|1
|0
|Baltasar Rodriguez
|1
|0
|Tomas Aviles
|1
|0
|Catriel Cabellos
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Платенсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Расинг Авельянеда
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
7
3
Атлетико Платенсе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Расинг Авельянеда
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
8
Волевые поражения
5
7
Атлетико Платенсе
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Расинг Авельянеда
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
9
Волевые поражения
12
10
Голы по времени матча
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
2
22%
16-30
2
17%
3
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
3
33%
61-75
3
25%
1
11%
76-90
Пропущено
10
14
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
4
40%
5
36%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
1
10%
3
21%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
17%
1
10%
1-15
3
50%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
11
12
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
27%
3
25%
61-75
2
18%
1
8%
76-90
Забито
18
19
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
2
11%
1
5%
1-15
6
33%
3
16%
16-30
2
11%
4
21%
31-45
1
6%
5
26%
46-60
4
22%
4
21%
61-75
3
17%
2
11%
76-90
Пропущено
21
26
12 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
6
29%
6
23%
1-15
2
10%
4
15%
16-30
4
19%
2
8%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
6
29%
5
19%
61-75
3
14%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0
Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Барракас Централь - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Институто 1:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1 Уракан - Атлетико Платенсе 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3
Расинг Авельянеда - Аукас 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Формоса 3:1 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2
Результаты матчей
Атлетико Платенсе
Расинг Авельянеда
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
3:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Атлетико Платенсе
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
62
36
44
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
53
25
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
115
511
610
115
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|1
|2
|26 - 6
|37
|2.
|16
|9
|5
|2
|17 - 6
|32
|3.
|16
|8
|5
|3
|21 - 9
|29
|4.
|16
|8
|4
|4
|19 - 14
|28
|5.
|0:0
|16
|8
|4
|4
|14 - 11
|28
|6.
|15
|8
|3
|4
|27 - 14
|27
|7.
|15
|7
|5
|3
|23 - 19
|26
|8.
|14
|7
|4
|3
|22 - 14
|25
|9.
|16
|6
|5
|5
|21 - 15
|23
|10.
|16
|6
|5
|5
|18 - 18
|23
|11.
|16
|6
|5
|5
|14 - 14
|23
|12.
|16
|5
|6
|5
|17 - 18
|21
|13.
|16
|5
|5
|6
|18 - 21
|20
|14.
|16
|5
|5
|6
|14 - 19
|20
|15.
|15
|5
|4
|6
|16 - 15
|19
|16.
|0:0
|16
|5
|4
|7
|18 - 16
|19
|17.
|15
|5
|3
|7
|10 - 16
|18
|18.
|15
|5
|3
|7
|15 - 23
|18
|19.
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|20.
|15
|4
|5
|6
|13 - 18
|17
|21.
|16
|4
|5
|7
|15 - 20
|17
|22.
|16
|3
|8
|5
|14 - 17
|17
|23.
|16
|3
|8
|5
|15 - 18
|17
|24.
|15
|3
|7
|5
|16 - 15
|16
|25.
|16
|3
|6
|7
|10 - 19
|15
|26.
|16
|2
|8
|6
|13 - 20
|14
|27.
|16
|3
|2
|11
|12 - 24
|11
|28.
|14
|1
|6
|7
|8 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|15 - 5
|20
|2.
|8
|6
|2
|0
|9 - 0
|20
|3.
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|7 - 1
|17
|5.
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|7.
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|8.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|9.
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|10.
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|11.
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|12.
|9
|3
|4
|2
|7 - 8
|13
|13.
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|14.
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|15.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|10 - 8
|12
|16.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|17.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|18.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|19.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|20.
|8
|2
|5
|1
|12 - 7
|11
|21.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|22.
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|23.
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|24.
|9
|2
|4
|3
|3 - 7
|10
|25.
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|26.
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|27.
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|28.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|13 - 3
|19
|2.
|7
|4
|2
|1
|9 - 1
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|5.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|8 - 8
|14
|6.
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|7.
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|8.
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|5 - 5
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|4 - 7
|9
|12.
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|13.
|8
|1
|5
|2
|4 - 6
|8
|14.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|8 - 8
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|16.
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|17.
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|18.
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|20.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|21.
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|22.
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|23.
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|24.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|25.
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|26.
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|27.
|8
|0
|4
|4
|4 - 11
|4
|28.
|9
|1
|1
|7
|5 - 14
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|9 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|9 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 6
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 4
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4
|Институто
|Adrian Martinez
|7