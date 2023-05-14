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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 16.
Атлетико Платенсе
3:0
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
1:0
5' Гол
Gonzalo Valdivia
13' Желтая карточка
Franco Diaz
16' Желтая карточка
Gonzalo Valdivia
2:0
24' Гол
Ronaldo Martinez
25' Желтая карточка
Ronaldo Martinez
27' Желтая карточка
Jonathan Galvan
31' Желтая карточка
Фертоли Эктор
53' Желтая карточка
Nicolas Morgantini
80' Желтая карточка
Catriel Cabellos
3:0
90' Пенальти
Nicolas Servetto
90'+8
12
Ramiro
Macagno
4
Nicolas
Morgantini
27
Miguel
Jacquet
31
Marco
Pellegrino
18
Sasha
Marcich
77
Ronaldo
Martinez
15
Росси
Иван
8
Franco
Diaz
40
Gonzalo
Valdivia
11
Nicolas
Castro1
9
Mauro
Quiroga
21
Ариас
Габриэль
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
8
Jonathan
Galvan
3
Gabriel
Rojas1
5
Juan
Ignacio
Nardoni
29
Морено
Анибал
37
Baltasar
Rodriguez
39
Emiliano
Saliadarre
9
Nicolas
Reniero
24
Фертоли
Эктор
Атлетико Платенсе
4-4-2
Расинг Авельянеда
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Платенсе
Расинг Авельянеда

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
0:1
ЛП
0:1
ЛП
0:2

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
1.33

Среднее время на гол

0
67

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
1.25

Тотал матчей

1.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

0
72

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Servetto 5 (1) 0.31
Nicolas Castro1 3 0.19
Ronaldo Martinez 2 0.13
Vicente Taborda 2 (1) 0.13
Mauro Quiroga 1 (1) 0.06
Gaston Suso 1 0.06
Nicolas Morgantini 1 0.06
Franco Baldassarra 1 0.06
Gonzalo Valdivia 1 0.06
Maximiliano Zalazar 1 0.06
Juan Infante 0 0
Ignacio Vazquez 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Rojas II 6 (2) 0.38
Ромеро Максимильяно 3 0.19
Ауче Габриэль 2 0.13
Gonzalo Piovi 2 0.13
Пильюд Иван 1 0.06
Nicolas Reniero 1 0.06
Герреро Паоло 1 0.06
Jonathan David Gomez 1 0.06
Nicolas Oroz 1 0.06
Мура Факундо 1 0.06
Инсуа Эмилиано 0 0
Моралес Максимильяно 0 0
Jonathan Galvan 0 0
Морено Анибал 0 0
Juan Ignacio Nardoni 0 0

Карточки

Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Suso 6 0
Nicolas Castro1 5 0
Nicolas Morgantini 4 0
Franco Diaz 4 0
Ronaldo Martinez 3 0
Vicente Taborda 3 0
Росси Иван 2 0
Каччьябуэ Жеронимо 2 0
Ignacio Vazquez 2 0
Franco Baldassarra 2 0
Marco Pellegrino 2 0
Miguel Jacquet 0 1
Nicolas Servetto 1 0
Juan Infante 1 0
Alexis Sabella 1 0
Sasha Marcich 1 0
Gonzalo Valdivia 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигали Леонардо 4 0
Gabriel Rojas1 2 1
Герреро Паоло 3 0
Инсуа Эмилиано 3 0
Мура Факундо 3 0
Карбонеро Йохан 3 0
Juan Ignacio Nardoni 1 1
Моралес Максимильяно 2 0
Jonathan David Gomez 2 0
Опасо Оскар 2 0
Ауче Габриэль 2 0
Jonathan Galvan 2 0
Gonzalo Piovi 2 0
Matias Rojas II 2 0
Nicolas Reniero 2 0
Морено Анибал 2 0
Juan Caceres 0 1
Пильюд Иван 1 0
Кардона Эдвин 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Фертоли Эктор 1 0
Baltasar Rodriguez 1 0
Tomas Aviles 1 0
Catriel Cabellos 1 0

Результаты матчей

Атлетико Платенсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Расинг Авельянеда
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

7
3
Атлетико Платенсе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Расинг Авельянеда
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

5
7
Атлетико Платенсе
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Расинг Авельянеда
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
9

Волевые поражения

12
10

Голы по времени матча

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
2
22%
16-30
2
17%
3
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
3
33%
61-75
3
25%
1
11%
76-90

Пропущено

10
14
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
4
40%
5
36%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
1
10%
3
21%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
17%
1
10%
1-15
3
50%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
27%
3
25%
61-75
2
18%
1
8%
76-90

Забито

18
19
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
2
11%
1
5%
1-15
6
33%
3
16%
16-30
2
11%
4
21%
31-45
1
6%
5
26%
46-60
4
22%
4
21%
61-75
3
17%
2
11%
76-90

Пропущено

21
26
12 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
6
29%
6
23%
1-15
2
10%
4
15%
16-30
4
19%
2
8%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
6
29%
5
19%
61-75
3
14%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Платенсе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0
Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Барракас Централь - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Институто 1:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1 Уракан - Атлетико Платенсе 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3
Расинг Авельянеда - Аукас 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Формоса 3:1 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2

Результаты матчей

Атлетико Платенсе
Расинг Авельянеда

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
3:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Атлетико Платенсе
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
2
3
6
1.5
4
4
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
5
5
11
1.5
6
10
1
15
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 15 12 1 2 26 - 6 37
2.
Сан-Лоренсо
 16 9 5 2 17 - 6 32
3.
Дефенса и Хустисия
 16 8 5 3 21 - 9 29
4.
Эстудиантес Ла Плата
 16 8 4 4 19 - 14 28
5.
Бельграно
 0:0 16 8 4 4 14 - 11 28
6.
Тальерес Кордоба
 15 8 3 4 27 - 14 27
7.
Росарио Сентраль
 15 7 5 3 23 - 19 26
8.
Ланус
 14 7 4 3 22 - 14 25
9.
Аргентинос Хуниорс
 16 6 5 5 21 - 15 23
10.
Годой Крус
 16 6 5 5 18 - 18 23
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 16 6 5 5 14 - 14 23
12.
Тигре
 16 5 6 5 17 - 18 21
13.
Атлетико Платенсе
 16 5 5 6 18 - 21 20
14.
Институто
 16 5 5 6 14 - 19 20
15.
Сармиенто
 15 5 4 6 16 - 15 19
16.
Бока Хуниорс
 0:0 16 5 4 7 18 - 16 19
17.
Сентраль Кордоба Росарио
 15 5 3 7 10 - 16 18
18.
Химнасия Ла-Плата
 15 5 3 7 15 - 23 18
19.
Расинг Авельянеда
 16 5 3 8 19 - 26 18
20.
Барракас Централь
 15 4 5 6 13 - 18 17
21.
Уракан
 16 4 5 7 15 - 20 17
22.
Колон
 16 3 8 5 14 - 17 17
23.
Индепендьенте Авельянеда
 16 3 8 5 15 - 18 17
24.
Велес Сарсфилд
 15 3 7 5 16 - 15 16
25.
Банфилд
 16 3 6 7 10 - 19 15
26.
Атлетико Тукуман
 16 2 8 6 13 - 20 14
27.
Арсенал Саранди
 16 3 2 11 12 - 24 11
28.
Унион Санта-Фе
 14 1 6 7 8 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 8 6 2 0 15 - 5 20
2.
Сан-Лоренсо
 8 6 2 0 9 - 0 20
3.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 13 - 3 18
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 5 2 1 7 - 1 17
5.
Ланус
 7 5 1 1 11 - 4 16
6.
Дефенса и Хустисия
 9 4 3 2 12 - 8 15
7.
Аргентинос Хуниорс
 7 4 2 1 17 - 8 14
8.
Бельграно
 0:0 7 4 2 1 6 - 3 14
9.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 10 - 6 14
10.
Тальерес Кордоба
 8 4 1 3 11 - 6 13
11.
Атлетико Платенсе
 9 3 4 2 12 - 10 13
12.
Институто
 9 3 4 2 7 - 8 13
13.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
14.
Уракан
 8 3 3 2 8 - 9 12
15.
Бока Хуниорс
 0:0 9 3 3 3 10 - 8 12
16.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 2 2 8 - 7 11
17.
Тигре
 7 3 2 2 8 - 7 11
18.
Барракас Централь
 8 3 2 3 7 - 8 11
19.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
20.
Велес Сарсфилд
 8 2 5 1 12 - 7 11
21.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
22.
Сентраль Кордоба Росарио
 8 3 1 4 5 - 7 10
23.
Колон
 8 2 4 2 9 - 9 10
24.
Банфилд
 9 2 4 3 3 - 7 10
25.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 3 3 11 - 12 9
26.
Арсенал Саранди
 7 2 1 4 7 - 10 7
27.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 8 - 12 7
28.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 8 6 1 1 13 - 3 19
2.
Дефенса и Хустисия
 7 4 2 1 9 - 1 14
3.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Бельграно
 0:0 9 4 2 3 8 - 8 14
6.
Сан-Лоренсо
 8 3 3 2 8 - 6 12
7.
Годой Крус
 9 3 2 4 7 - 11 11
8.
Тигре
 9 2 4 3 9 - 11 10
9.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
10.
Сармиенто
 8 2 3 3 5 - 5 9
11.
Аргентинос Хуниорс
 9 2 3 4 4 - 7 9
12.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 2 2 3 5 - 9 8
13.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 5 2 4 - 6 8
14.
Бока Хуниорс
 0:0 7 2 1 4 8 - 8 7
15.
Институто
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Атлетико Платенсе
 7 2 1 4 6 - 11 7
17.
Расинг Авельянеда
 8 2 1 5 9 - 14 7
18.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 1 5 7 - 16 7
19.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 5 - 8 7
20.
Колон
 8 1 4 3 5 - 8 7
21.
Барракас Централь
 7 1 3 3 6 - 10 6
22.
Росарио Сентраль
 7 1 3 3 8 - 14 6
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 7 - 13 6
24.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
25.
Банфилд
 7 1 2 4 7 - 12 5
26.
Уракан
 8 1 2 5 7 - 11 5
27.
Унион Санта-Фе
 8 0 4 4 4 - 11 4
28.
Арсенал Саранди
 9 1 1 7 5 - 14 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 11 (4)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Бельграно Pablo Vegetti 9 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 6
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 6
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 4
Уракан Patricio Pizarro 2 4
Институто Adrian Martinez 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      31'
      Фертоли Эктор получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Джонатан Гальван получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      25'
      Ronaldo Martinez получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Николас Кастро сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Ronaldo Martinez бьет в цель!
    • Желтая карточка
      16'
      Gonzalo Valdivia получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      13'
      Franco Diaz получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Ronaldo Martinez сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Gonzalo Valdivia бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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