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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 6.
Атлетико Паранаэнсе
3:2
Конец матча
Коритиба Парана
0'
0:1
20' Гол
Морено Марселино
21' Желтая карточка
Морено Марселино
30' Желтая карточка
Гомес Бруно
40' Желтая карточка
Marcos Vinicius2
1:1
49' Гол
Pablo I
63' Желтая карточка
Фернандо Менегаццо
1:2
66' Гол
Robson IV
87' Желтая карточка
Фернандиньо Фернандо
2:2
90' Гол
Виллиан Сикейра
3:2
90' Гол
Каноббио Агустин
90' Желтая карточка
90'+11
1
Bento
Krepski
2
Khellven
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
6
Фернандо
Менегаццо
26
Erick2
5
Фернандиньо
Фернандо
10
David
Terans
88
Christian
Cardoso
92
Pablo
I
39
Роке
Витор
1
Габриэл
Васконселлос
5
Виана
Бруно
3
Henrique
XIV
4
Чансельор
Джон
22
Marcos
Vinicius2
83
Jamerson
10
Морено
Марселино
31
Lizeiro
6
Гомес
Бруно
30
Robson
IV
18
Ze
Roberto
III
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1
Коритиба Парана
5-4-1

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Коритиба Парана

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

19%
71.4%
9.6%
4 победы 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
33.3%
16 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

84.2%
15.8%
0 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

40 матчей

40%
27.5%
32.5%
16 побед 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

10%
77.5%
12.5%
4 победы 31 ничья 5 побед

Второй тайм

40%
35%
25%
16 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

П
1:1
СA
1:0
СA
0:1
П
1:1
П
1:2
П
0:0
П
2:1
СA
0:0
СA
1:0
П
1:2
П
1:0
П
4:0
P2S
1:1
П1ЙГЭ
1:2
PCF
2:0
PCF
1:0
П1ЙГЭ
0:1
СA
1:1
СA
1:0
ПДП
0:0
ПДП
0:3
ПДП
2:0
СA
2:0
СA
1:0
ПДП
0:2
ПДП
3:0
ПДП
0:2
СA
2:0
СA
2:2
ПДП
2:0
БСА
1:0
БСА
2:0
БСА
2:1
БСА
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

27
11

Голов в среднем за матч

1.29
0.58

Среднее время на гол

70
155

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.05
0.81

Среднее время на гол

85
111

Всего голов

47
28

Голов в среднем за матч

1.18
0.7

Тотал матчей

2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
25
Больше 63%
Меньше 38%
15
10
Больше 25%
Меньше 75%
30
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

76
128

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роке Витор 2 0.33
Виллиан Сикейра 2 0.33
Christian Cardoso 2 0.33
Pablo I 1 0.17
Каноббио Агустин 1 0.17
Erick2 1 0.17
Энрике Педру II 1 0.17
Фернандиньо Фернандо 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Витор Буэно 0 0
Bento Krepski 0 0
Коритиба Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ze Roberto III 1 0.17
Бошилья Габриэл 1 0.17
Гомес Бруно 1 0.17
Robson IV 1 0.17
Морено Марселино 1 0.17
Alef Manga 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантана Алекс 1 1
Фернандиньо Фернандо 2 0
Энрике Педру II 2 0
Pablo I 2 0
Erick2 2 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Педринью Роша 1 0
Витор Буэно 1 0
Каноббио Агустин 1 0
Hugo Moura 1 0
Bento Krepski 1 0
Leonardo Linck 1 0
Коритиба Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Бруно 2 0
Ze Roberto III 2 0
Урсо Жуниор 1 0
Виллиан Фариас 1 0
Луис Виктор 1 0
Габриэл Васконселлос 1 0
Jamerson 1 0
Натанаэл 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
Кушчевич Бенхамин 1 0
William Pottker 1 0
Henrique XIV 1 0
Морено Марселино 1 0
Виана Бруно 1 0
Marcos Vinicius2 1 0
Alef Manga 1 0
Cesar Andrade Lima Kaio 1 0
Antonio Zago 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Коритиба Парана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
4
Атлетико Паранаэнсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Коритиба Парана
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

2
2
Атлетико Паранаэнсе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Коритиба Парана
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

2
6

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
1
13%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
4
80%
76-90

Забито

10
6
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
6
60%
0
0%
76-90

Пропущено

7
13
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
3
43%
1
8%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
29%
2
15%
61-75
1
14%
7
54%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Атлетико Паранаэнсе - КРБ Масейо 2:1 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 КРБ Масейо - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 0:0 Альянса Лима - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Каскавел - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 1:0 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Хосеенсе 4:0 Сан-Хосеенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:5 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 3:1 Сианорти - Атлетико Паранаэнсе 0:1
Коритиба Парана
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Коритиба Парана - Васко да Гама 1:1 Байя - Коритиба Парана 3:1 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Спорт Ресифи - Коритиба Парана 2:0
Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Коритиба Парана - Спорт Ресифи 3:3 Коритиба Парана - Крисьюма 1:1 Коритиба Парана - Каскавел 0:0 Каскавел - Коритиба Парана 3:1 Операрио Ферровиарио - Коритиба Парана 3:0 Умаита - Коритиба Парана 0:3 Каскавел - Коритиба Парана 0:0 Коритиба Парана - Лондрина ЭК 1:0 Коритиба Парана - Сан-Хосеенсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 1:1 Коритиба Парана - Сианорти 3:1 Коритиба Парана - Азурис 2:2 Маринга - Коритиба Парана 0:1 Коритиба Парана - Рио-Бранко Паранагуа 1:0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Коритиба Парана

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Коритиба Парана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
1
5
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 5 0 1 13 - 6 15
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Флуминенсе
 6 4 1 1 12 - 5 13
4.
Крузейро
 6 4 0 2 11 - 5 12
5.
Атлетико Паранаэнсе
 6 4 0 2 10 - 7 12
6.
Атлетико Минейро
 6 3 1 2 9 - 5 10
7.
Сантос
 6 3 1 2 8 - 5 10
8.
Форталеза Сеара
 6 2 4 0 9 - 4 10
9.
Фламенго
 6 3 0 3 12 - 9 9
10.
Сан-Паулу
 6 2 3 1 8 - 4 9
11.
Гремио
 6 2 2 2 7 - 9 8
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 1 3 4 - 8 7
13.
Ред Булл Брагантино
 6 1 4 1 9 - 11 7
14.
Байя
 6 2 0 4 8 - 11 6
15.
Гойяс
 6 2 0 4 5 - 12 6
16.
Васко да Гама
 6 1 3 2 6 - 7 6
17.
Коринтианс
 6 1 2 3 6 - 11 5
18.
Куяба
 6 1 1 4 5 - 12 4
19.
Коритиба Парана
 6 0 2 4 5 - 14 2
20.
Америка Минейро
 6 0 1 5 5 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 9 - 4 10
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 7 - 3 9
4.
Флуминенсе
 3 2 1 0 5 - 1 7
5.
Сантос
 3 2 1 0 6 - 2 7
6.
Сан-Паулу
 2 2 0 0 5 - 0 6
7.
Фламенго
 3 2 0 1 7 - 3 6
8.
Атлетико Минейро
 3 2 0 1 5 - 3 6
9.
Крузейро
 3 2 0 1 3 - 3 6
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 3 6
11.
Гойяс
 3 2 0 1 5 - 7 6
12.
Форталеза Сеара
 3 1 2 0 5 - 3 5
13.
Гремио
 3 1 2 0 4 - 3 5
14.
Коринтианс
 3 1 2 0 4 - 3 5
15.
Ред Булл Брагантино
 3 1 1 1 4 - 6 4
16.
Байя
 3 1 0 2 6 - 6 3
17.
Коритиба Парана
 3 0 2 1 2 - 5 2
18.
Васко да Гама
 3 0 1 2 2 - 4 1
19.
Куяба
 3 0 1 2 2 - 7 1
20.
Америка Минейро
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крузейро
 3 2 0 1 8 - 2 6
2.
Флуминенсе
 3 2 0 1 7 - 4 6
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Форталеза Сеара
 3 1 2 0 4 - 1 5
5.
Васко да Гама
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 1 1 0 7 - 2 4
7.
Атлетико Минейро
 3 1 1 1 4 - 2 4
8.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 0 2 3 - 4 3
9.
Сантос
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Фламенго
 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Куяба
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Гремио
 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Байя
 3 1 0 2 2 - 5 3
14.
Ред Булл Брагантино
 3 0 3 0 5 - 5 3
15.
Сан-Паулу
 4 0 3 1 3 - 4 3
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 0 1 2 1 - 5 1
17.
Америка Минейро
 3 0 1 2 4 - 8 1
18.
Гойяс
 3 0 0 3 0 - 5 0
19.
Коринтианс
 3 0 0 3 2 - 8 0
20.
Коритиба Парана
 3 0 0 3 3 - 9 0
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Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 6 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 3 (2)
Америка Минейро Aloisio Santos 3 (1)
Крузейро Gilberto IV 3
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 5
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 3
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 3
Крузейро Маркес Лукас 1 3
Америка Минейро Eder 2 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    98'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 98'
    Эрик сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    98'
    Г О О О О Л - Каноббио Агустин бьет в цель!
  • 91'
    Vitor Roque сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    91'
    Г О О О О Л - Виллиан Сикейра бьет в цель!
  • 87'
    Морено Марселино уходит с поля. Kaio выходит вместо него
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    • Описание гола
      66'
      Г О О О О Л - Робсон бьет в цель!
    • 64'
      Давид Теранс уходит с поля. Витор Буэно выходит вместо него
    • Желтая карточка
      63'
      Fernando получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      49'
      Г О О О О Л - Пабло бьет в цель!
    • 49'
      Fernando сделал результативную передачу.
    • 46'
      Хеллвен уходит с поля. Мадсон выходит вместо него
    • 46'
      Энрике Педру II уходит с поля. Ивалдо выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      40'
      Marcos Vinicius получил желтую карточку от судьи
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    Где смотреть матч Атлетико Паранаэнсе 3:2 Коритиба Парана онлайн

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