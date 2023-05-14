Тур: 6.
3:2
Конец матча
0'
0:1
20' ГолМорено Марселино
21' Желтая карточкаМорено Марселино
30' Желтая карточкаГомес Бруно
40' Желтая карточкаMarcos Vinicius2
1:1
49' ГолPablo I
63' Желтая карточкаФернандо Менегаццо
1:2
66' ГолRobson IV
87' Желтая карточкаФернандиньо Фернандо
2:2
90' ГолВиллиан Сикейра
3:2
90' ГолКаноббио Агустин
90'+11
Ход матча
20'
0:1
21'
30'
40'
46'
49'
1:1
66'
1:2
76'
90'
2:2
90'
3:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
2
Khellven
26
Erick2
10
David
Terans
92
Pablo
I
39
Роке
Витор
83
Jamerson
31
Lizeiro
30
Robson
IV
- Основной состав
- Вратарь
-
2 KhellvenЗащитник
-
34 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
-
10 David TeransПолузащитник
- Полузащитник
-
92 Pablo IПолузащитник
-
39 Роке ВиторНападающий
- Запасные игроки
-
3 IvaldoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Хавьер ТиагоНападающий
-
-
28 Tomas Cuello
-
22 Madson II
-
-
-
17 Hugo Moura
-
Главный тренер: Paulo Turra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
83 JamersonЗащитник
- Полузащитник
-
31 LizeiroПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Robson IVПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Luan PolliВратарь
-
26 Луис ВикторЗащитник
-
16 НатанаэлЗащитник
-
28 VilarЗащитник
- Полузащитник
-
7 АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Коритиба Парана
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
19%
71.4%
9.6%
4 победы 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
33.3%
16 побед 7 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
84.2%
15.8%
0 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
40 матчей
40%
27.5%
32.5%
16 побед 11 ничьих 13 побед
Первый тайм
10%
77.5%
12.5%
4 победы 31 ничья 5 побед
Второй тайм
40%
35%
25%
16 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
11
Голов в среднем за матч
1.29
0.58
Среднее время на гол
70
155
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.05
0.81
Среднее время на гол
85
111
Всего голов
47
28
Голов в среднем за матч
1.18
0.7
Тотал матчей
2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
25
Больше 63%
Меньше 38%
15
10
Больше 25%
Меньше 75%
30
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
76
128
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роке Витор
|2
|0.33
|Виллиан Сикейра
|2
|0.33
|Christian Cardoso
|2
|0.33
|Pablo I
|1
|0.17
|Каноббио Агустин
|1
|0.17
|Erick2
|1
|0.17
|Энрике Педру II
|1
|0.17
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Витор Буэно
|0
|0
|Bento Krepski
|0
|0
Коритиба Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ze Roberto III
|1
|0.17
|Бошилья Габриэл
|1
|0.17
|Гомес Бруно
|1
|0.17
|Robson IV
|1
|0.17
|Морено Марселино
|1
|0.17
|Alef Manga
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантана Алекс
|1
|1
|Фернандиньо Фернандо
|2
|0
|Энрике Педру II
|2
|0
|Pablo I
|2
|0
|Erick2
|2
|0
|Фернандо Менегаццо
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Витор Буэно
|1
|0
|Каноббио Агустин
|1
|0
|Hugo Moura
|1
|0
|Bento Krepski
|1
|0
|Leonardo Linck
|1
|0
Коритиба Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Бруно
|2
|0
|Ze Roberto III
|2
|0
|Урсо Жуниор
|1
|0
|Виллиан Фариас
|1
|0
|Луис Виктор
|1
|0
|Габриэл Васконселлос
|1
|0
|Jamerson
|1
|0
|Натанаэл
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0
|William Pottker
|1
|0
|Henrique XIV
|1
|0
|Морено Марселино
|1
|0
|Виана Бруно
|1
|0
|Marcos Vinicius2
|1
|0
|Alef Manga
|1
|0
|Cesar Andrade Lima Kaio
|1
|0
|Antonio Zago
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Коритиба Парана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
4
Атлетико Паранаэнсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Коритиба Парана
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
2
2
Атлетико Паранаэнсе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Коритиба Парана
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
2
6
Голы по времени матча
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
1
13%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
4
80%
76-90
Забито
10
6
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
6
60%
0
0%
76-90
Пропущено
7
13
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
3
43%
1
8%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
29%
2
15%
61-75
1
14%
7
54%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Атлетико Паранаэнсе - КРБ Масейо 2:1 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 КРБ Масейо - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 0:0 Альянса Лима - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Каскавел - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 1:0 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Хосеенсе 4:0 Сан-Хосеенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:5 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 3:1 Сианорти - Атлетико Паранаэнсе 0:1
Коритиба Парана
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Коритиба Парана - Васко да Гама 1:1 Байя - Коритиба Парана 3:1 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Спорт Ресифи - Коритиба Парана 2:0
Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Коритиба Парана - Спорт Ресифи 3:3 Коритиба Парана - Крисьюма 1:1 Коритиба Парана - Каскавел 0:0 Каскавел - Коритиба Парана 3:1 Операрио Ферровиарио - Коритиба Парана 3:0 Умаита - Коритиба Парана 0:3 Каскавел - Коритиба Парана 0:0 Коритиба Парана - Лондрина ЭК 1:0 Коритиба Парана - Сан-Хосеенсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 1:1 Коритиба Парана - Сианорти 3:1 Коритиба Парана - Азурис 2:2 Маринга - Коритиба Парана 0:1 Коритиба Парана - Рио-Бранко Паранагуа 1:0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Коритиба Парана
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Коритиба Парана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
15
15
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|6 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|3 (2)
|Америка Минейро
|Aloisio Santos
|3 (1)
|Крузейро
|Gilberto IV
|3
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|5
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 3
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 3
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 3
|Америка Минейро
|Eder 2
|4