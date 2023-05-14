Тур: 6.
0:1
Первый тайм: 44'
0'
18' Желтая карточкаWillian VI
25' Желтая карточкаМагиньо
0:1
31' ПенальтиСоарес Франсиско
32' Желтая карточкаMatheus Peixoto
38' Желтая карточкаLuis Geovanny Segovia
Ход матча
18'
25'
31'
0:1
32'
Прогноз на матч от Liveresult
2
Магиньо
19
Bruno
Melo
6
Sander
12
Willian
VI
20
Диего
Рибас
12
Lucas
Perri
34
Adryelson
6
Че
Че
- Основной состав
- Вратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
-
19 Bruno MeloЗащитник
-
6 SanderЗащитник
- Полузащитник
-
12 Willian VIПолузащитник
-
20 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Полузащитник
-
15 ФелипеНападающий
-
-
-
66 Hugo Farias
-
95 Dodozinho
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Emerson Avila
- Основной состав
-
12 Lucas PerriВратарь
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
39 JandersonНападающий
-
-
-
57 JP Galvao
-
Главный тренер: Кастру Луиш
История личных встреч
Гойяс
Ботафого Рио-де-Жанейро
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
22 матча
40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
22.7%
50%
27.3%
5 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.67
0.92
Среднее время на гол
54
98
Всего голов
35
21
Голов в среднем за матч
1.59
0.95
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
56
94
Бомбардиры внутри турнира
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.17
|Matheus Peixoto
|1
|0.17
|Lucas Halter
|1
|0.17
|Sander
|0
|0
|Julian Palacios
|0
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|6 (3)
|1
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.33
|Че Че
|1
|0.17
|Сантос Жуниор
|1
|0.17
|Виктор Жоао II
|1
|0.17
|Данило Барбоза
|1
|0.17
|Matheus Nascimento
|1
|0.17
|Ди Пласидо Леонель
|0
|0
|Куэста Виктор
|0
|0
|Matias Segovia
|0
|0
Карточки
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магиньо
|2
|1
|Bruno Melo
|3
|0
|Lucas Halter
|1
|1
|Matheus Peixoto
|2
|0
|Диего Рибас
|1
|0
|Vinicius XII
|1
|0
|Willian VI
|1
|0
|Лукас Джонни
|1
|0
|Sidimar Fernando Cigolini
|1
|0
|Ze Ricardo2
|1
|0
|Julian Palacios
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куэста Виктор
|3
|0
|Рафаэль да Сильва
|1
|1
|Luis Castro
|1
|1
|Соарес Франсиско
|2
|0
|Ди Пласидо Леонель
|2
|0
|Эдуардо Карлос II
|1
|0
|Luis Geovanny Segovia
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
Результаты матчей
Гойяс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
1
0
Гойяс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
0
7
Гойяс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
1
7
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
33%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
12
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
50%
3
25%
76-90
Пропущено
10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гойяс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фламенго - Гойяс 2:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0
Гойяс - Коринтианс 3:1 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Атлетико Гойаненсе 3:1 Гойяс - Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Анаполис 3:0 Агуя де Мараба - Гойяс 0:0 Анаполис - Гойяс 0:1 Гойяс - Гояния 2:0 АСА Арапирака - Гойяс 1:1 Гояния - Гойяс 3:8 Морриньос - Гойяс 1:3 Гойяс - Гояния 2:0 Гойяс - Гойянезия 2:0 Гойяс - Гремио Анаполис 3:0
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3
Ботафого Рио-де-Жанейро - Ипиранга Эрешин 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Ипиранга Эрешин - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аудакс Рио 5:2 Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 3:1 Португеза - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Бразильенсе 7:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3 Ресенде - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Сержипи - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1
Результаты матчей
Гойяс
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
0:5
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Гойяс
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
14
14
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|6
|0
|0
|13 - 4
|18
|2.
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|1:0
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|5.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|7.
|6
|2
|4
|0
|9 - 4
|10
|8.
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|9.
|0:1
|6
|3
|0
|3
|7 - 6
|9
|10.
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|13.
|6
|1
|4
|1
|9 - 11
|7
|14.
|6
|2
|0
|4
|8 - 11
|6
|15.
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|16.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|17.
|1:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|18.
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|19.
|0:1
|6
|1
|0
|5
|3 - 12
|3
|20.
|0:1
|6
|0
|1
|5
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|2.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|9.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|11.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|13.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|14.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|15.
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|16.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|17.
|1:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|18.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|3.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|14.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|16.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|19.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|6 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|3 (2)
|Америка Минейро
|Aloisio Santos
|3 (1)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|3
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|5
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 3
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 3
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 3
|Америка Минейро
|Eder 2
|4