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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 6.
Гойяс
2:1
Конец матча
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
18' Желтая карточка
Willian VI
25' Желтая карточка
Магиньо
32' Желтая карточка
Matheus Peixoto
0:1
33' Пенальти
Соарес Франсиско
38' Желтая карточка
Luis Geovanny Segovia
1:1
45' Гол
Bruno Melo
2:1
57' Гол
Магиньо
70' Желтая карточка
Lucas Halter
77' Желтая карточка
Марсал Фернандо
87' Желтая карточка
Adryelson
90' Желтая карточка
Dodozinho
90' Желтая карточка
Ze Ricardo2
90'+9
88
Фильо
Марсело
2
Магиньо
3
Lucas
Halter
19
Bruno
Melo
6
Sander
5
Ze
Ricardo2
12
Willian
VI
20
Диего
Рибас
10
Julian
Palacios
11
Гонсалвеш
Диего
17
Matheus
Peixoto
12
Lucas
Perri
24
Ди
Пласидо
Леонель
34
Adryelson
4
Luis
Geovanny
Segovia
21
Марсал
Фернандо
17
Marlon
Freitas
6
Че
Че
33
Эдуардо
Карлос
II
10
Зауэр
Густаво
7
Виктор
Жоао
II
9
Соарес
Франсиско
Гойяс
4-2-3-1
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-2-3-1

История личных встреч

Гойяс
Ботафого Рио-де-Жанейро

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

22 матча

40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

22.7%
50%
27.3%
5 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

СA
0:1
СA
1:2
СB
1:1
СB
0:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
3:1
СA
1:0
К
4:2
КБ
2:2
БСА
1:0
БСА
2:0
КБ
0:0
КБ
2:0
БСА
1:0
БСА
1:1
СA
4:1
СA
3:0
СA
1:3
СA
1:4
СA
3:1
СA
2:0

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.67
0.92

Среднее время на гол

54
98

Всего голов

35
21

Голов в среднем за матч

1.59
0.95

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

56
94

Бомбардиры внутри турнира

Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matheus Peixoto 1 0.17
Аподи Диаллиссон 1 0.17
Магиньо 1 0.17
Bruno Melo 1 0.17
Lucas Halter 1 0.17
Sander 0 0
Ze Ricardo2 0 0
Julian Palacios 0 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 6 (3) 1
Эдуардо Карлос II 2 0.33
Че Че 1 0.17
Сантос Жуниор 1 0.17
Виктор Жоао II 1 0.17
Данило Барбоза 1 0.17
Matheus Nascimento 1 0.17
Ди Пласидо Леонель 0 0
Куэста Виктор 0 0
Matias Segovia 0 0

Карточки

Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магиньо 2 1
Lucas Halter 2 1
Bruno Melo 3 0
Matheus Peixoto 2 0
Ze Ricardo2 2 0
Диего Рибас 1 0
Vinicius XII 1 0
Willian VI 1 0
Лукас Джонни 1 0
Sidimar Fernando Cigolini 1 0
Julian Palacios 1 0
Dodozinho 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куэста Виктор 3 0
Рафаэль да Сильва 1 1
Luis Castro 1 1
Соарес Франсиско 2 0
Ди Пласидо Леонель 2 0
Эдуардо Карлос II 1 0
Марсал Фернандо 1 0
Adryelson 1 0
Luis Geovanny Segovia 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0

Результаты матчей

Гойяс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

1
0
Гойяс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
7
Гойяс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

1
7

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
33%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
12
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
50%
3
25%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гойяс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фламенго - Гойяс 2:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0
Гойяс - Коринтианс 3:1 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Атлетико Гойаненсе 3:1 Гойяс - Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Анаполис 3:0 Агуя де Мараба - Гойяс 0:0 Анаполис - Гойяс 0:1 Гойяс - Гояния 2:0 АСА Арапирака - Гойяс 1:1 Гояния - Гойяс 3:8 Морриньос - Гойяс 1:3 Гойяс - Гояния 2:0 Гойяс - Гойянезия 2:0 Гойяс - Гремио Анаполис 3:0
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3
Ботафого Рио-де-Жанейро - Ипиранга Эрешин 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Ипиранга Эрешин - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аудакс Рио 5:2 Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 3:1 Португеза - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Бразильенсе 7:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3 Ресенде - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Сержипи - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1

Результаты матчей

Гойяс
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

0:5
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Гойяс
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
1
4
2.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 5 0 1 13 - 6 15
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Флуминенсе
 6 4 1 1 12 - 5 13
4.
Крузейро
 6 4 0 2 11 - 5 12
5.
Атлетико Паранаэнсе
 6 4 0 2 10 - 7 12
6.
Атлетико Минейро
 6 3 1 2 9 - 5 10
7.
Сантос
 6 3 1 2 8 - 5 10
8.
Форталеза Сеара
 6 2 4 0 9 - 4 10
9.
Фламенго
 6 3 0 3 12 - 9 9
10.
Сан-Паулу
 6 2 3 1 8 - 4 9
11.
Гремио
 6 2 2 2 7 - 9 8
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 1 3 4 - 8 7
13.
Ред Булл Брагантино
 6 1 4 1 9 - 11 7
14.
Байя
 6 2 0 4 8 - 11 6
15.
Гойяс
 6 2 0 4 5 - 12 6
16.
Васко да Гама
 6 1 3 2 6 - 7 6
17.
Коринтианс
 6 1 2 3 6 - 11 5
18.
Куяба
 6 1 1 4 5 - 12 4
19.
Коритиба Парана
 6 0 2 4 5 - 14 2
20.
Америка Минейро
 6 0 1 5 5 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 9 - 4 10
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 7 - 3 9
4.
Флуминенсе
 3 2 1 0 5 - 1 7
5.
Сантос
 3 2 1 0 6 - 2 7
6.
Сан-Паулу
 2 2 0 0 5 - 0 6
7.
Фламенго
 3 2 0 1 7 - 3 6
8.
Атлетико Минейро
 3 2 0 1 5 - 3 6
9.
Крузейро
 3 2 0 1 3 - 3 6
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 3 6
11.
Гойяс
 3 2 0 1 5 - 7 6
12.
Форталеза Сеара
 3 1 2 0 5 - 3 5
13.
Гремио
 3 1 2 0 4 - 3 5
14.
Коринтианс
 3 1 2 0 4 - 3 5
15.
Ред Булл Брагантино
 3 1 1 1 4 - 6 4
16.
Байя
 3 1 0 2 6 - 6 3
17.
Коритиба Парана
 3 0 2 1 2 - 5 2
18.
Васко да Гама
 3 0 1 2 2 - 4 1
19.
Куяба
 3 0 1 2 2 - 7 1
20.
Америка Минейро
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крузейро
 3 2 0 1 8 - 2 6
2.
Флуминенсе
 3 2 0 1 7 - 4 6
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Форталеза Сеара
 3 1 2 0 4 - 1 5
5.
Васко да Гама
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 1 1 0 7 - 2 4
7.
Атлетико Минейро
 3 1 1 1 4 - 2 4
8.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 0 2 3 - 4 3
9.
Сантос
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Фламенго
 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Куяба
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Гремио
 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Байя
 3 1 0 2 2 - 5 3
14.
Ред Булл Брагантино
 3 0 3 0 5 - 5 3
15.
Сан-Паулу
 4 0 3 1 3 - 4 3
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 0 1 2 1 - 5 1
17.
Америка Минейро
 3 0 1 2 4 - 8 1
18.
Гойяс
 3 0 0 3 0 - 5 0
19.
Коринтианс
 3 0 0 3 2 - 8 0
20.
Коритиба Парана
 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 6 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 3 (2)
Америка Минейро Aloisio Santos 3 (1)
Крузейро Gilberto IV 3
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 5
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 3
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 3
Крузейро Маркес Лукас 1 3
Америка Минейро Eder 2 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    95'
    Ze Ricardo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    92'
    Dodozinho получил желтую карточку от судьи
  • 88'
    Diego уходит с поля. Sidimar Fernando Cigolini выходит вместо него
  • Желтая карточка
    87'
    Адриэлсон получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    Хулиан Паласиос уходит с поля. Pedro Junqueira выходит вместо него
  • 84'
    Магиньо уходит с поля. Dodozinho выходит вместо него
  • 84'
    Luis Geovanny Segovia уходит с поля. Карлос Альберто выходит вместо него
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    • 46'
      Гонсалвеш Диего уходит с поля. Alesson Batista выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Гойяс 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро онлайн

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