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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 6.
Америка Минейро
0:1
Первый тайм: 45'
Крузейро
0'
0:1
33' Гол
Дурадо Энрике
36' Желтая карточка
Potigar

Ход матча

33'
0:1
Дурадо Энрике
(Насименто Бруно III)
36'
Potigar
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Америка Минейро
Ничья
Крузейро
6.80
4.20
2.90
Все Коэффициенты
1
Матеус
Фернандо
Кавичиоли
25
Марсиньо
Силва
45
Potigar
33
Eder
2
6
Marlon
VII
16
Ale
87
Микаэл
8
Juninho
IX
10
Martin
Nicolas
Benitez
11
Felipe
Azevedo
99
Aloisio
Santos
1
Рафаэл
Кабрал
12
Виллиам
Фуртадо
6
Маркес
Лукас
4
Castan
da
Silva
Luciano
3
Хавьер
Марлон
23
Machado
8
Neto
XI
11
Уэсли
Лопес
17
Рамиро
9
Насименто
Бруно
III
99
Дурадо
Энрике
Америка Минейро
4-1-4-1
Крузейро
4-2-3-1

История личных встреч

Америка Минейро
Крузейро

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

27 матчей

33.3%
29.6%
37.1%
9 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

М
2:1
М
0:2
М
1:0
М
0:2
М
3:1
М
1:2
М
1:0
СB
1:2
СB
1:2
М
1:1
М
3:0
М
2:3
М
0:0
СA
1:2
СA
3:1
М
1:0
М1
2:0
М1
1:1
М1
0:1
СA
0:2
СA
1:1
М1
0:0
М1
2:0
М1
1:1
М1
0:2
СA
0:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.07
0.92

Среднее время на гол

84
97

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1.08
1.14

Среднее время на гол

83
78

Всего голов

29
28

Голов в среднем за матч

1.07
1.04

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

83
86

Бомбардиры внутри турнира

Америка Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Aloisio Santos 3 (2) 0.5
Everaldo 1 0.17
Ale 1 0.17
Marlon VII 0 0
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Насименто Бруно III 2 0.33
Уэсли Лопес 2 0.33
Рамиро 1 0.17
Дурадо Энрике 1 0.17
Gilberto IV 1 0.17
Маркес Лукас 1 0.17
Machado 0 0
Витал Матеус 0 0
Хавьер Марлон 0 0

Карточки

Америка Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eder 2 4 0
Everaldo 3 0
Ale 2 0
Майдана Яго 2 0
Матеус Фернандо Кавичиоли 0 1
Марсиньо Силва 1 0
Nino Paraiba 1 0
Lucas Kal 1 0
Marlon VII 1 0
Galiano da Costa Mateus III 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Лукас 3 1
Рамиро 3 0
Richard Almeida de Oliveira2 2 0
Nikao 1 0
Castan da Silva Luciano 1 0
Дурадо Энрике 1 0
Виллиам Фуртадо 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Gilberto IV 1 0
Нерис 1 0
Хавьер Марлон 1 0
Jussa 1 0

Результаты матчей

Америка Минейро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Крузейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Америка Минейро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Крузейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

2
3
Америка Минейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Крузейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

4
4

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
3
50%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

12
5
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
20%
31-45
2
17%
2
40%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
3
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Америка Минейро
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Америка Минейро - Куяба 1:2 Мильонариос - Америка Минейро 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:2
Америка Минейро - Нова-Игуасу 5:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Нова-Игуасу - Америка Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Пеньяроль 4:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Америка Минейро - Санта-Круз Ресифи 1:0 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Америка Минейро - Томбенсе 3:1 Токантинополис - Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Ипатинга - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Демократа ГВ 2:1
Крузейро
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Крузейро - Флуминенсе 0:2 Крузейро - Сантос 2:1 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Крузейро - Наутико 2:0
Крузейро - Гремио 1:0 Коринтианс - Крузейро 2:1 Наутико - Крузейро 1:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Демократа СЛ 1:1 Калденсе - Крузейро 1:2 Вилла Нова - Крузейро 0:4 Крузейро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Пусо Алегри 0:1 Америка Минейро - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей 1:1 Атлетико Патросиненсе - Крузейро 1:2 Крузейро - Алагоано 3:2 Новоризонтину - Крузейро 1:4

Результаты матчей

Америка Минейро
Крузейро

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Америка Минейро
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 6 6 0 0 13 - 4 18
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Флуминенсе
 6 4 1 1 12 - 5 13
4.
Крузейро
 1:0 6 4 0 2 8 - 5 12
5.
Атлетико Минейро
 6 3 1 2 9 - 5 10
6.
Сантос
 6 3 1 2 8 - 5 10
7.
Форталеза Сеара
 6 2 4 0 9 - 4 10
8.
Фламенго
 6 3 0 3 12 - 9 9
9.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 6 3 0 3 7 - 6 9
10.
Сан-Паулу
 6 2 3 1 8 - 4 9
11.
Гремио
 6 2 2 2 7 - 9 8
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 1 3 4 - 8 7
13.
Ред Булл Брагантино
 6 1 4 1 9 - 11 7
14.
Байя
 6 2 0 4 8 - 11 6
15.
Васко да Гама
 6 1 3 2 6 - 7 6
16.
Коринтианс
 6 1 2 3 6 - 11 5
17.
Коритиба Парана
 1:0 6 1 2 3 4 - 11 5
18.
Куяба
 6 1 1 4 5 - 12 4
19.
Гойяс
 0:1 6 1 0 5 3 - 12 3
20.
Америка Минейро
 0:1 6 0 1 5 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 9 - 4 10
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Флуминенсе
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Сантос
 3 2 1 0 6 - 2 7
5.
Сан-Паулу
 2 2 0 0 5 - 0 6
6.
Фламенго
 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Атлетико Минейро
 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 3 2 0 1 4 - 2 6
9.
Крузейро
 1:0 3 2 0 1 3 - 3 6
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 3 6
11.
Форталеза Сеара
 3 1 2 0 5 - 3 5
12.
Гремио
 3 1 2 0 4 - 3 5
13.
Коринтианс
 3 1 2 0 4 - 3 5
14.
Ред Булл Брагантино
 3 1 1 1 4 - 6 4
15.
Байя
 3 1 0 2 6 - 6 3
16.
Гойяс
 0:1 3 1 0 2 3 - 7 3
17.
Коритиба Парана
 1:0 3 0 2 1 2 - 5 2
18.
Васко да Гама
 3 0 1 2 2 - 4 1
19.
Куяба
 3 0 1 2 2 - 7 1
20.
Америка Минейро
 0:1 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Флуминенсе
 3 2 0 1 7 - 4 6
3.
Крузейро
 1:0 3 2 0 1 5 - 2 6
4.
Форталеза Сеара
 3 1 2 0 4 - 1 5
5.
Васко да Гама
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 1 1 0 7 - 2 4
7.
Атлетико Минейро
 3 1 1 1 4 - 2 4
8.
Сантос
 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
Фламенго
 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Куяба
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Гремио
 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Байя
 3 1 0 2 2 - 5 3
14.
Коритиба Парана
 1:0 3 1 0 2 2 - 6 3
15.
Ред Булл Брагантино
 3 0 3 0 5 - 5 3
16.
Сан-Паулу
 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Америка Минейро
 0:1 3 0 1 2 4 - 8 1
19.
Гойяс
 0:1 3 0 0 3 0 - 5 0
20.
Коринтианс
 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 6 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 3 (2)
Америка Минейро Aloisio Santos 3 (1)
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 3
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 5
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 3
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 3
Крузейро Маркес Лукас 1 3
Америка Минейро Eder 2 4
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Америка Минейро
Ничья
Крузейро
6.80
4.20
2.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Америка Минейро 0:1 Крузейро онлайн

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