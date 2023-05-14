Тур: 6.
0:4
Конец матча
0'
0:1
33' ГолДурадо Энрике
36' Желтая карточкаPotigar
68' Желтая карточкаAloisio Santos
0:2
70' ГолХавьер Марлон
0:3
84' ГолGilberto IV
0:4
90' ГолGilberto IV
90'+5
Ход матча
33'
36'
62'
68'
70'
0:2
84'
0:3
90'
0:4
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.80 Обе забьют — да
-
45
Potigar
33
Eder
2
16
Ale
87
Микаэл
23
Machado
8
Neto
XI
11
Уэсли
Лопес
17
Рамиро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
45 PotigarЗащитник
-
33 Eder 2Защитник
- Защитник
-
16 AleПолузащитник
-
87 МикаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Lucas KalПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Henrique I
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 MachadoПолузащитник
-
8 Neto XIПолузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 НерисЗащитник
-
10 NikaoПолузащитник
- Нападающий
-
20 _Ian Luccas
-
33 Igor Marques
-
29 Reynaldo2
-
18 Jussa
-
-
-
-
21 Gilberto IV
-
Главный тренер: Пепа
История личных встреч
Америка Минейро
Крузейро
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
27 матчей
33.3%
29.6%
37.1%
9 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.07
0.92
Среднее время на гол
84
97
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
1.08
1.14
Среднее время на гол
83
78
Всего голов
29
28
Голов в среднем за матч
1.07
1.04
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
83
86
Бомбардиры внутри турнира
Америка Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Aloisio Santos
|3 (2)
|0.5
|Everaldo
|1
|0.17
|Ale
|1
|0.17
|Marlon VII
|0
|0
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gilberto IV
|3
|0.5
|Насименто Бруно III
|2
|0.33
|Уэсли Лопес
|2
|0.33
|Рамиро
|1
|0.17
|Хавьер Марлон
|1
|0.17
|Дурадо Энрике
|1
|0.17
|Маркес Лукас
|1
|0.17
|Machado
|0
|0
|Виллиам Фуртадо
|0
|0
|Витал Матеус
|0
|0
|Igor Marques
|0
|0
Карточки
Америка Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eder 2
|4
|0
|Everaldo
|3
|0
|Ale
|2
|0
|Майдана Яго
|2
|0
|Матеус Фернандо Кавичиоли
|0
|1
|Марсиньо Силва
|1
|0
|Nino Paraiba
|1
|0
|Aloisio Santos
|1
|0
|Potigar
|1
|0
|Lucas Kal
|1
|0
|Marlon VII
|1
|0
|Galiano da Costa Mateus III
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Лукас
|3
|1
|Рамиро
|3
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|2
|0
|Nikao
|1
|0
|Castan da Silva Luciano
|1
|0
|Дурадо Энрике
|1
|0
|Виллиам Фуртадо
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Gilberto IV
|1
|0
|Нерис
|1
|0
|Хавьер Марлон
|1
|0
|Jussa
|1
|0
Результаты матчей
Америка Минейро
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Крузейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Америка Минейро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Крузейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
2
3
Америка Минейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Крузейро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
4
4
Голы по времени матча
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
50%
4
50%
76-90
Пропущено
8
2
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
50%
61-75
3
38%
1
50%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
3
50%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
33%
4
36%
76-90
Пропущено
16
5
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
1
20%
31-45
2
13%
2
40%
46-60
3
19%
1
20%
61-75
5
31%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Америка Минейро
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Америка Минейро - Куяба 1:2 Мильонариос - Америка Минейро 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:2
Америка Минейро - Нова-Игуасу 5:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Нова-Игуасу - Америка Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Пеньяроль 4:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Америка Минейро - Санта-Круз Ресифи 1:0 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Америка Минейро - Томбенсе 3:1 Токантинополис - Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Ипатинга - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Демократа ГВ 2:1
Крузейро
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Крузейро - Флуминенсе 0:2 Крузейро - Сантос 2:1 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Крузейро - Наутико 2:0
Крузейро - Гремио 1:0 Коринтианс - Крузейро 2:1 Наутико - Крузейро 1:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Демократа СЛ 1:1 Калденсе - Крузейро 1:2 Вилла Нова - Крузейро 0:4 Крузейро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Пусо Алегри 0:1 Америка Минейро - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей 1:1 Атлетико Патросиненсе - Крузейро 1:2 Крузейро - Алагоано 3:2 Новоризонтину - Крузейро 1:4
Результаты матчей
Америка Минейро
Крузейро
Точный счет
0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Америка Минейро
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
24
33
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|6 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|3 (2)
|Америка Минейро
|Aloisio Santos
|3 (1)
|Крузейро
|Gilberto IV
|3
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|5
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 3
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 3
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 3
|Америка Минейро
|Eder 2
|4