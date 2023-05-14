Тур: 16.
2:0
Второй тайм: 83'
0'
35' Желтая карточкаNicolas Meriano
1:0
50' ГолПайеро Мартин
2:0
53' ГолБенедетто Дарио
58' Желтая карточкаРонкалья Факундо
60' Желтая карточкаПайеро Мартин
Ход матча
35'
50'
53'
58'
60'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Фабра
Франк
10
Ромеро
Оскар
24
Годой
Эрик
29
Хара
Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Генес НауэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Годой ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Ivan RamirezПолузащитник
-
20 Mariano Mino
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Farre
История личных встреч
Бока Хуниорс
Бельграно
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.8
1.17
Среднее время на гол
50
77
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.36
0.91
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
66
99
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайеро Мартин
|4
|0.25
|Мерентиель Мигель
|3
|0.19
|Luca Langoni
|3
|0.19
|Фигаль Хорхе
|3
|0.19
|Ромеро Оскар
|2
|0.13
|Фернандес Пол
|2
|0.13
|Бенедетто Дарио
|1
|0.06
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.06
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Вилья Себастьян
|0
|0
|Вейгандт Марсело
|0
|0
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|9 (2)
|0.56
|Ulises Sanchez
|2
|0.13
|Bruno Zapelli
|1
|0.06
|Ariel Garcia
|1
|0.06
|Lucas Diarte
|1
|0.06
|Рохас Ариэль II
|0
|0
|Хара Франко
|0
|0
|Годой Эрик
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигаль Хорхе
|5
|1
|Фернандес Игнасио
|2
|2
|Фернандес Пол
|5
|0
|Варела Алан
|5
|0
|Пайеро Мартин
|2
|1
|Валентини Николас
|2
|1
|Ронкалья Факундо
|3
|0
|Адвинкула Луис
|3
|0
|Вальдес Бруно
|3
|0
|Барко Валентин
|3
|0
|Мерентиель Мигель
|1
|1
|Вилья Себастьян
|1
|1
|Фабра Франк
|2
|0
|Ромеро Оскар
|2
|0
|Сандез Агустин
|2
|0
|Jorge Almiron
|0
|1
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Diarte
|5
|0
|Alejandro Rebola
|1
|2
|Ariel Garcia
|3
|0
|Pablo Vegetti
|3
|0
|Nicolas Meriano
|3
|0
|Рохас Ариэль II
|2
|0
|Годой Эрик
|2
|0
|Nahuel Losada
|0
|1
|Бордагарай Фабиан
|1
|0
|Ivan Ramirez
|1
|0
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|Guillermo Pereira
|1
|0
|Matias Ibacache
|1
|0
|Juan Barinaga
|1
|0
|Ulises Sanchez
|1
|0
|Bruno Zapelli
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Бельграно
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
1
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Бельграно
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
6
6
Бока Хуниорс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Бельграно
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
9
7
Голы по времени матча
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
5
63%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
3
38%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
4
67%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
1
14%
2
67%
76-90
Забито
19
14
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
4
21%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
26%
9
64%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
6
32%
2
14%
76-90
Пропущено
15
11
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 5
3
20%
2
18%
1-15
5
33%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
3
20%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2
Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Олимпо 2:1 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 3:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:0
Бельграно
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Бельграно - Уракан 2:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Бельграно - Сармиенто 0:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Бельграно - Ланус 0:0 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бельграно 0:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:2 Гильермо Браун - Бельграно 0:1 Бельграно - Чакарита Хуниорс 3:0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Бельграно
Точный счет
0:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Бельграно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
43
35
25
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
53
34
26
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
96
69
411
312
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|1
|2
|26 - 6
|37
|2.
|16
|9
|5
|2
|17 - 6
|32
|3.
|16
|8
|5
|3
|21 - 9
|29
|4.
|16
|8
|4
|4
|19 - 14
|28
|5.
|15
|8
|3
|4
|27 - 14
|27
|6.
|0:2
|16
|8
|3
|5
|14 - 13
|27
|7.
|15
|7
|5
|3
|23 - 19
|26
|8.
|14
|7
|4
|3
|22 - 14
|25
|9.
|16
|6
|5
|5
|21 - 15
|23
|10.
|16
|6
|5
|5
|18 - 18
|23
|11.
|16
|6
|5
|5
|14 - 14
|23
|12.
|2:0
|16
|6
|3
|7
|20 - 16
|21
|13.
|16
|5
|6
|5
|17 - 18
|21
|14.
|16
|5
|5
|6
|18 - 21
|20
|15.
|16
|5
|5
|6
|14 - 19
|20
|16.
|15
|5
|4
|6
|16 - 15
|19
|17.
|15
|5
|3
|7
|10 - 16
|18
|18.
|15
|5
|3
|7
|15 - 23
|18
|19.
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|20.
|15
|4
|5
|6
|13 - 18
|17
|21.
|16
|4
|5
|7
|15 - 20
|17
|22.
|16
|3
|8
|5
|14 - 17
|17
|23.
|16
|3
|8
|5
|15 - 18
|17
|24.
|15
|3
|7
|5
|16 - 15
|16
|25.
|16
|3
|6
|7
|10 - 19
|15
|26.
|16
|2
|8
|6
|13 - 20
|14
|27.
|16
|3
|2
|11
|12 - 24
|11
|28.
|14
|1
|6
|7
|8 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|15 - 5
|20
|2.
|8
|6
|2
|0
|9 - 0
|20
|3.
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|7 - 1
|17
|5.
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|7.
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|8.
|0:2
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|9.
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|10.
|2:0
|9
|4
|2
|3
|12 - 8
|14
|11.
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|12.
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|13.
|9
|3
|4
|2
|7 - 8
|13
|14.
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|15.
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|16.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|17.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|18.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|19.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|20.
|8
|2
|5
|1
|12 - 7
|11
|21.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|22.
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|23.
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|24.
|9
|2
|4
|3
|3 - 7
|10
|25.
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|26.
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|27.
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|28.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|13 - 3
|19
|2.
|7
|4
|2
|1
|9 - 1
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|5.
|0:2
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|7.
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|8.
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|5 - 5
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|4 - 7
|9
|12.
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|13.
|8
|1
|5
|2
|4 - 6
|8
|14.
|2:0
|7
|2
|1
|4
|8 - 8
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|16.
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|17.
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|18.
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|20.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|21.
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|22.
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|23.
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|24.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|25.
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|26.
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|27.
|8
|0
|4
|4
|4 - 11
|4
|28.
|9
|1
|1
|7
|5 - 14
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|9 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|9 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 6
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 4
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4
|Институто
|Adrian Martinez
|7