  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 16.
Бока Хуниорс
2:0
Конец матча
Бельграно
0'
35' Желтая карточка
Nicolas Meriano
1:0
49' Гол
Пайеро Мартин
2:0
52' Гол
Бенедетто Дарио
58' Желтая карточка
Ронкалья Факундо
60' Желтая карточка
Пайеро Мартин
90'+5
1
Ромеро
Серхио
57
Вейгандт
Марсело
2
Ронкалья
Факундо
4
Фигаль
Хорхе
18
Фабра
Франк
11
Пайеро
Мартин
36
Медина
Кристиан
10
Ромеро
Оскар
17
Адвинкула
Луис
9
Бенедетто
Дарио
22
Вилья
Себастьян
25
Nahuel
Losada
4
Juan
Barinaga
24
Годой
Эрик
13
Nicolas
Meriano
22
Matias
Ibacache
12
Ulises
Sanchez
5
Santiago
Longo
32
Рохас
Ариэль
II
10
Bruno
Zapelli
29
Хара
Франко
9
Pablo
Vegetti
Бока Хуниорс
4-3-3
Бельграно
4-4-1-1

История личных встреч

Бока Хуниорс
Бельграно

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:1
С
4:0
П
3:0
П
0:1
П
0:1
П
2:3
П
1:2
П
0:0
П
3:1
П
1:1
ПА
0:0

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
1.17

Среднее время на гол

50
77

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.36
0.91

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

66
99

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайеро Мартин 4 0.25
Мерентиель Мигель 3 0.19
Luca Langoni 3 0.19
Фигаль Хорхе 3 0.19
Ромеро Оскар 2 0.13
Фернандес Пол 2 0.13
Бенедетто Дарио 1 0.06
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.06
Адвинкула Луис 0 0
Вилья Себастьян 0 0
Вейгандт Марсело 0 0
Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 9 (2) 0.56
Ulises Sanchez 2 0.13
Bruno Zapelli 1 0.06
Ariel Garcia 1 0.06
Lucas Diarte 1 0.06
Рохас Ариэль II 0 0
Хара Франко 0 0
Годой Эрик 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигаль Хорхе 5 1
Фернандес Игнасио 2 2
Фернандес Пол 5 0
Варела Алан 5 0
Пайеро Мартин 2 1
Валентини Николас 2 1
Ронкалья Факундо 3 0
Адвинкула Луис 3 0
Вальдес Бруно 3 0
Барко Валентин 3 0
Мерентиель Мигель 1 1
Вилья Себастьян 1 1
Фабра Франк 2 0
Ромеро Оскар 2 0
Сандез Агустин 2 0
Jorge Almiron 0 1
Ромеро Серхио 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Медина Кристиан 1 0
Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Diarte 5 0
Alejandro Rebola 1 2
Ariel Garcia 3 0
Pablo Vegetti 3 0
Nicolas Meriano 3 0
Рохас Ариэль II 2 0
Годой Эрик 2 0
Nahuel Losada 0 1
Бордагарай Фабиан 1 0
Ivan Ramirez 1 0
Gabriel Compagnucci 1 0
Guillermo Pereira 1 0
Matias Ibacache 1 0
Juan Barinaga 1 0
Ulises Sanchez 1 0
Bruno Zapelli 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Бельграно
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
1
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Бельграно
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

6
6
Бока Хуниорс
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Бельграно
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

9
7

Голы по времени матча

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
5
63%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
25%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
3
38%
2
20%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
2
20%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
4
67%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
1
14%
2
67%
76-90

Забито

21
14
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 7
4
19%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
24%
9
64%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
6
29%
2
14%
76-90

Пропущено

15
13
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 6
3
20%
2
15%
1-15
5
33%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
3
20%
2
15%
61-75
3
20%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2
Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Олимпо 2:1 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 3:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:0
Бельграно
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Бельграно - Уракан 2:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Бельграно - Сармиенто 0:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Бельграно - Ланус 0:0 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бельграно 0:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:2 Гильермо Браун - Бельграно 0:1 Бельграно - Чакарита Хуниорс 3:0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Бельграно

Точный счет

3:1
2 раза 22%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Бельграно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
3
4
5
1.5
2
5
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
4
3
4
1.5
2
7
1
6
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
9
7
7
9
1.5
4
12
3
13
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 0:0 16 12 2 2 26 - 6 38
2.
Сан-Лоренсо
 16 9 5 2 17 - 6 32
3.
Дефенса и Хустисия
 16 8 5 3 21 - 9 29
4.
Тальерес Кордоба
 0:0 16 8 4 4 27 - 14 28
5.
Эстудиантес Ла Плата
 16 8 4 4 19 - 14 28
6.
Бельграно
 16 8 3 5 14 - 13 27
7.
Росарио Сентраль
 15 7 5 3 23 - 19 26
8.
Ланус
 14 7 4 3 22 - 14 25
9.
Аргентинос Хуниорс
 16 6 5 5 21 - 15 23
10.
Годой Крус
 16 6 5 5 18 - 18 23
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 16 6 5 5 14 - 14 23
12.
Бока Хуниорс
 16 6 3 7 20 - 16 21
13.
Тигре
 16 5 6 5 17 - 18 21
14.
Атлетико Платенсе
 16 5 5 6 18 - 21 20
15.
Институто
 16 5 5 6 14 - 19 20
16.
Сармиенто
 15 5 4 6 16 - 15 19
17.
Сентраль Кордоба Росарио
 15 5 3 7 10 - 16 18
18.
Химнасия Ла-Плата
 15 5 3 7 15 - 23 18
19.
Расинг Авельянеда
 16 5 3 8 19 - 26 18
20.
Барракас Централь
 15 4 5 6 13 - 18 17
21.
Уракан
 16 4 5 7 15 - 20 17
22.
Колон
 16 3 8 5 14 - 17 17
23.
Индепендьенте Авельянеда
 16 3 8 5 15 - 18 17
24.
Велес Сарсфилд
 15 3 7 5 16 - 15 16
25.
Банфилд
 16 3 6 7 10 - 19 15
26.
Атлетико Тукуман
 16 2 8 6 13 - 20 14
27.
Арсенал Саранди
 16 3 2 11 12 - 24 11
28.
Унион Санта-Фе
 14 1 6 7 8 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 8 6 2 0 15 - 5 20
2.
Сан-Лоренсо
 8 6 2 0 9 - 0 20
3.
Ривер Плейт
 0:0 7 6 0 1 13 - 3 18
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 5 2 1 7 - 1 17
5.
Ланус
 7 5 1 1 11 - 4 16
6.
Дефенса и Хустисия
 9 4 3 2 12 - 8 15
7.
Аргентинос Хуниорс
 7 4 2 1 17 - 8 14
8.
Бельграно
 7 4 2 1 6 - 3 14
9.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 10 - 6 14
10.
Тальерес Кордоба
 0:0 9 4 2 3 11 - 6 14
11.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
12.
Атлетико Платенсе
 9 3 4 2 12 - 10 13
13.
Институто
 9 3 4 2 7 - 8 13
14.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
15.
Уракан
 8 3 3 2 8 - 9 12
16.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 2 2 8 - 7 11
17.
Тигре
 7 3 2 2 8 - 7 11
18.
Барракас Централь
 8 3 2 3 7 - 8 11
19.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
20.
Велес Сарсфилд
 8 2 5 1 12 - 7 11
21.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
22.
Сентраль Кордоба Росарио
 8 3 1 4 5 - 7 10
23.
Колон
 8 2 4 2 9 - 9 10
24.
Банфилд
 9 2 4 3 3 - 7 10
25.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 3 3 11 - 12 9
26.
Арсенал Саранди
 7 2 1 4 7 - 10 7
27.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 8 - 12 7
28.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 0:0 9 6 2 1 13 - 3 20
2.
Дефенса и Хустисия
 7 4 2 1 9 - 1 14
3.
Тальерес Кордоба
 0:0 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Бельграно
 9 4 1 4 8 - 10 13
6.
Сан-Лоренсо
 8 3 3 2 8 - 6 12
7.
Годой Крус
 9 3 2 4 7 - 11 11
8.
Тигре
 9 2 4 3 9 - 11 10
9.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
10.
Сармиенто
 8 2 3 3 5 - 5 9
11.
Аргентинос Хуниорс
 9 2 3 4 4 - 7 9
12.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 2 2 3 5 - 9 8
13.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 5 2 4 - 6 8
14.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 8 - 8 7
15.
Институто
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Атлетико Платенсе
 7 2 1 4 6 - 11 7
17.
Расинг Авельянеда
 8 2 1 5 9 - 14 7
18.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 1 5 7 - 16 7
19.
Колон
 8 1 4 3 5 - 8 7
20.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 5 - 8 7
21.
Барракас Централь
 7 1 3 3 6 - 10 6
22.
Росарио Сентраль
 7 1 3 3 8 - 14 6
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 7 - 13 6
24.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
25.
Банфилд
 7 1 2 4 7 - 12 5
26.
Уракан
 8 1 2 5 7 - 11 5
27.
Унион Санта-Фе
 8 0 4 4 4 - 11 4
28.
Арсенал Саранди
 9 1 1 7 5 - 14 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 11 (4)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Бельграно Pablo Vegetti 9 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 6
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 6
Уракан Patricio Pizarro 2 4
Институто Adrian Martinez 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 49'
      Вейгандт Марсело сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      49'
      Г О О О О Л - Пайеро Мартин бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      35'
      Nicolas Meriano получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бока Хуниорс 2:0 Бельграно онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     