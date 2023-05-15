Тур: 16.
2:0
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаNicolas Meriano
1:0
49' ГолПайеро Мартин
2:0
52' ГолБенедетто Дарио
58' Желтая карточкаРонкалья Факундо
60' Желтая карточкаПайеро Мартин
90'+5
Ход матча
35'
49'
52'
58'
60'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Фабра
Франк
10
Ромеро
Оскар
24
Годой
Эрик
29
Хара
Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Генес НауэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Годой ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Ivan RamirezПолузащитник
-
20 Mariano Mino
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Farre
История личных встреч
Бока Хуниорс
Бельграно
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.8
1.17
Среднее время на гол
50
77
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.36
0.91
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
66
99
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайеро Мартин
|4
|0.25
|Мерентиель Мигель
|3
|0.19
|Luca Langoni
|3
|0.19
|Фигаль Хорхе
|3
|0.19
|Ромеро Оскар
|2
|0.13
|Фернандес Пол
|2
|0.13
|Бенедетто Дарио
|1
|0.06
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.06
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Вилья Себастьян
|0
|0
|Вейгандт Марсело
|0
|0
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|9 (2)
|0.56
|Ulises Sanchez
|2
|0.13
|Bruno Zapelli
|1
|0.06
|Ariel Garcia
|1
|0.06
|Lucas Diarte
|1
|0.06
|Рохас Ариэль II
|0
|0
|Хара Франко
|0
|0
|Годой Эрик
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигаль Хорхе
|5
|1
|Фернандес Игнасио
|2
|2
|Фернандес Пол
|5
|0
|Варела Алан
|5
|0
|Пайеро Мартин
|2
|1
|Валентини Николас
|2
|1
|Ронкалья Факундо
|3
|0
|Адвинкула Луис
|3
|0
|Вальдес Бруно
|3
|0
|Барко Валентин
|3
|0
|Мерентиель Мигель
|1
|1
|Вилья Себастьян
|1
|1
|Фабра Франк
|2
|0
|Ромеро Оскар
|2
|0
|Сандез Агустин
|2
|0
|Jorge Almiron
|0
|1
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Diarte
|5
|0
|Alejandro Rebola
|1
|2
|Ariel Garcia
|3
|0
|Pablo Vegetti
|3
|0
|Nicolas Meriano
|3
|0
|Рохас Ариэль II
|2
|0
|Годой Эрик
|2
|0
|Nahuel Losada
|0
|1
|Бордагарай Фабиан
|1
|0
|Ivan Ramirez
|1
|0
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|Guillermo Pereira
|1
|0
|Matias Ibacache
|1
|0
|Juan Barinaga
|1
|0
|Ulises Sanchez
|1
|0
|Bruno Zapelli
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Бельграно
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
1
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Бельграно
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
6
6
Бока Хуниорс
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Бельграно
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
9
7
Голы по времени матча
Забито
12
8
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
5
63%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
25%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
3
38%
2
20%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
2
20%
76-90
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
4
67%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
1
14%
2
67%
76-90
Забито
21
14
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 7
4
19%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
24%
9
64%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
6
29%
2
14%
76-90
Пропущено
15
13
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 6
3
20%
2
15%
1-15
5
33%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
3
20%
2
15%
61-75
3
20%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2
Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Олимпо 2:1 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 3:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:0
Бельграно
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Бельграно - Уракан 2:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Бельграно - Сармиенто 0:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Бельграно - Ланус 0:0 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бельграно 0:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:2 Гильермо Браун - Бельграно 0:1 Бельграно - Чакарита Хуниорс 3:0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Бельграно
Точный счет
3:1
2 раза 22%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Бельграно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
43
45
25
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
54
34
27
16
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
97
79
412
313
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|12
|2
|2
|26 - 6
|38
|2.
|16
|9
|5
|2
|17 - 6
|32
|3.
|16
|8
|5
|3
|21 - 9
|29
|4.
|0:0
|16
|8
|4
|4
|27 - 14
|28
|5.
|16
|8
|4
|4
|19 - 14
|28
|6.
|16
|8
|3
|5
|14 - 13
|27
|7.
|15
|7
|5
|3
|23 - 19
|26
|8.
|14
|7
|4
|3
|22 - 14
|25
|9.
|16
|6
|5
|5
|21 - 15
|23
|10.
|16
|6
|5
|5
|18 - 18
|23
|11.
|16
|6
|5
|5
|14 - 14
|23
|12.
|16
|6
|3
|7
|20 - 16
|21
|13.
|16
|5
|6
|5
|17 - 18
|21
|14.
|16
|5
|5
|6
|18 - 21
|20
|15.
|16
|5
|5
|6
|14 - 19
|20
|16.
|15
|5
|4
|6
|16 - 15
|19
|17.
|15
|5
|3
|7
|10 - 16
|18
|18.
|15
|5
|3
|7
|15 - 23
|18
|19.
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|20.
|15
|4
|5
|6
|13 - 18
|17
|21.
|16
|4
|5
|7
|15 - 20
|17
|22.
|16
|3
|8
|5
|14 - 17
|17
|23.
|16
|3
|8
|5
|15 - 18
|17
|24.
|15
|3
|7
|5
|16 - 15
|16
|25.
|16
|3
|6
|7
|10 - 19
|15
|26.
|16
|2
|8
|6
|13 - 20
|14
|27.
|16
|3
|2
|11
|12 - 24
|11
|28.
|14
|1
|6
|7
|8 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|15 - 5
|20
|2.
|8
|6
|2
|0
|9 - 0
|20
|3.
|0:0
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|7 - 1
|17
|5.
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|7.
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|8.
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|9.
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|10.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|11 - 6
|14
|11.
|9
|4
|2
|3
|12 - 8
|14
|12.
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|13.
|9
|3
|4
|2
|7 - 8
|13
|14.
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|15.
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|16.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|17.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|18.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|19.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|20.
|8
|2
|5
|1
|12 - 7
|11
|21.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|22.
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|23.
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|24.
|9
|2
|4
|3
|3 - 7
|10
|25.
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|26.
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|27.
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|28.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|13 - 3
|20
|2.
|7
|4
|2
|1
|9 - 1
|14
|3.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|5.
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|7.
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|8.
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|5 - 5
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|4 - 7
|9
|12.
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|13.
|8
|1
|5
|2
|4 - 6
|8
|14.
|7
|2
|1
|4
|8 - 8
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|16.
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|17.
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|18.
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|20.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|21.
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|22.
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|23.
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|24.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|25.
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|26.
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|27.
|8
|0
|4
|4
|4 - 11
|4
|28.
|9
|1
|1
|7
|5 - 14
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|9 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|9 (1)
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 6
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4
|Институто
|Adrian Martinez
|7