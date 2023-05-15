  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 16.
Тальерес Кордоба
0:0
Перерыв
Ривер Плейт
0'
8' Желтая карточка
Ramon Sosa
33' Желтая карточка
Фернандес Игнасио
38' Желтая карточка
Ортегоса Диего

Ход матча

8'
Ramon Sosa
 
33'
 
Фернандес Игнасио
38'
Ортегоса Диего
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Ривер Плейт
3.44
3.40
2.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
3
Lucas
Suarez
II
28
Juan
Portillo
30
Ортегоса
Диего
18
Вильягра
Родриго
7
Валойес
Диего
16
Гарро
Родриго
24
Ramon
Sosa
9
Майкл
Сантос
1
Армани
Франко
20
Каско
Милтон
14
Пирес
Леандро
17
Диас
Пауло
13
Диас
Энцо
Эрнан
11
Де
ла
Крус
Николас
24
Перес
Энцо
10
Фернандес
Игнасио
18
Бельтран
Лукас
21
Барко
Эсекьель
25
Рондон
Саломон
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Ривер Плейт
4-2-3-1

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Ривер Плейт

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
1:0
ЛП
0:2
С
0:1
С
0:2
С
4:0
П
0:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.71
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

126
90

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майкл Сантос 11 0.69
Ramon Sosa 3 0.19
Пиццини Франсиско 3 0.19
Бустос Науэль 3 0.19
Гарро Родриго 2 0.13
Валойес Диего 2 (1) 0.13
Каталан Матиас 1 0.06
Juan Portillo 1 0.06
Jose Romero 0 0
Франко Алан 0 0
Бенавидес Гастон Америко 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бельтран Лукас 5 (3) 0.31
Барко Эсекьель 4 (3) 0.25
Фернандес Игнасио 3 0.19
Борха Мигель 3 (2) 0.19
Солари Пабло 2 0.13
Парадела Хосе 2 0.13
Рондон Саломон 2 (1) 0.13
Альендро Родриго 1 0.06
Суарес Матиас 1 0.06
Пирес Леандро 1 0.06
Палавесино Агустин 1 0.06
Каско Милтон 0 0
Перес Энцо 0 0
Диас Энцо Эрнан 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майкл Сантос 3 0
Juan Rodriguez2 3 0
Juan Portillo 1 1
Мартино Анджело 1 1
Паскини Николас 2 0
Каталан Матиас 2 0
Валойес Диего 2 0
Франко Алан 2 0
Бустос Науэль 2 0
Бенавидес Гастон Америко 2 0
Вильягра Родриго 2 0
Ортегоса Диего 2 0
Ramon Sosa 2 0
Пиццини Франсиско 1 0
Эррера Гидо 1 0
Олива Кристиан 1 0
Valentin Depietri 1 0
Гарро Родриго 1 0
Diego Barrera 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 6 0
Диас Энцо Эрнан 6 0
Фернандес Игнасио 4 1
Парадела Хосе 3 1
Палавесино Агустин 2 1
Каско Милтон 3 0
Пирес Леандро 3 0
Альендро Родриго 3 0
Солари Пабло 3 0
Борха Мигель 2 0
Гомес Элиас 0 1
Центурион Эзекиль 0 1
Майдана Джонатан 1 0
Рондон Саломон 1 0
Армани Франко 1 0
Диас Пауло 1 0
Барко Эсекьель 1 0
Эррера Марсело II 1 0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Ривер Плейт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
1
Тальерес Кордоба
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Ривер Плейт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

16
12
Тальерес Кордоба
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Ривер Плейт
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

19
13

Голы по времени матча

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
3
25%
2
17%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
3
25%
2
17%
61-75
1
8%
4
33%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

16
13
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
5
31%
2
15%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
4
25%
3
23%
61-75
4
25%
4
31%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
1
13%
1
33%
76-90

Забито

28
25
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 12
3 Не забивали 1
8
29%
4
16%
1-15
3
11%
5
20%
16-30
1
4%
1
4%
31-45
4
14%
2
8%
46-60
7
25%
5
20%
61-75
5
18%
8
32%
76-90

Пропущено

13
7
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
1
8%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
2
29%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
2
15%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0
Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 3:0 Институто - Тальерес Кордоба 0:3 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 У. Де Чили - Тальерес Кордоба 2:1 Универсидад Католика Сантьяго - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 0:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0
Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Ривер Плейт - У. Де Чили 4:3 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Ривер Плейт - Расинг Кордова 3:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 0:2

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
Ривер Плейт

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

2:4
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:4
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Тальерес Кордоба
Ривер Плейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
4
3
2
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
4
4
3
4
2.5
1
7
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
6
1.5
8
7
5
10
2.5
3
12
2
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 0:0 16 12 2 2 26 - 6 38
2.
Сан-Лоренсо
 16 9 5 2 17 - 6 32
3.
Дефенса и Хустисия
 16 8 5 3 21 - 9 29
4.
Тальерес Кордоба
 0:0 16 8 4 4 27 - 14 28
5.
Эстудиантес Ла Плата
 16 8 4 4 19 - 14 28
6.
Бельграно
 16 8 3 5 14 - 13 27
7.
Росарио Сентраль
 15 7 5 3 23 - 19 26
8.
Ланус
 14 7 4 3 22 - 14 25
9.
Аргентинос Хуниорс
 16 6 5 5 21 - 15 23
10.
Годой Крус
 16 6 5 5 18 - 18 23
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 16 6 5 5 14 - 14 23
12.
Бока Хуниорс
 16 6 3 7 20 - 16 21
13.
Тигре
 16 5 6 5 17 - 18 21
14.
Атлетико Платенсе
 16 5 5 6 18 - 21 20
15.
Институто
 16 5 5 6 14 - 19 20
16.
Сармиенто
 15 5 4 6 16 - 15 19
17.
Сентраль Кордоба Росарио
 15 5 3 7 10 - 16 18
18.
Химнасия Ла-Плата
 15 5 3 7 15 - 23 18
19.
Расинг Авельянеда
 16 5 3 8 19 - 26 18
20.
Барракас Централь
 15 4 5 6 13 - 18 17
21.
Уракан
 16 4 5 7 15 - 20 17
22.
Колон
 16 3 8 5 14 - 17 17
23.
Индепендьенте Авельянеда
 16 3 8 5 15 - 18 17
24.
Велес Сарсфилд
 15 3 7 5 16 - 15 16
25.
Банфилд
 16 3 6 7 10 - 19 15
26.
Атлетико Тукуман
 16 2 8 6 13 - 20 14
27.
Арсенал Саранди
 16 3 2 11 12 - 24 11
28.
Унион Санта-Фе
 14 1 6 7 8 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 8 6 2 0 15 - 5 20
2.
Сан-Лоренсо
 8 6 2 0 9 - 0 20
3.
Ривер Плейт
 0:0 7 6 0 1 13 - 3 18
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 5 2 1 7 - 1 17
5.
Ланус
 7 5 1 1 11 - 4 16
6.
Дефенса и Хустисия
 9 4 3 2 12 - 8 15
7.
Аргентинос Хуниорс
 7 4 2 1 17 - 8 14
8.
Бельграно
 7 4 2 1 6 - 3 14
9.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 10 - 6 14
10.
Тальерес Кордоба
 0:0 9 4 2 3 11 - 6 14
11.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
12.
Атлетико Платенсе
 9 3 4 2 12 - 10 13
13.
Институто
 9 3 4 2 7 - 8 13
14.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
15.
Уракан
 8 3 3 2 8 - 9 12
16.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 2 2 8 - 7 11
17.
Тигре
 7 3 2 2 8 - 7 11
18.
Барракас Централь
 8 3 2 3 7 - 8 11
19.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
20.
Велес Сарсфилд
 8 2 5 1 12 - 7 11
21.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
22.
Сентраль Кордоба Росарио
 8 3 1 4 5 - 7 10
23.
Колон
 8 2 4 2 9 - 9 10
24.
Банфилд
 9 2 4 3 3 - 7 10
25.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 3 3 11 - 12 9
26.
Арсенал Саранди
 7 2 1 4 7 - 10 7
27.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 8 - 12 7
28.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 0:0 9 6 2 1 13 - 3 20
2.
Дефенса и Хустисия
 7 4 2 1 9 - 1 14
3.
Тальерес Кордоба
 0:0 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Бельграно
 9 4 1 4 8 - 10 13
6.
Сан-Лоренсо
 8 3 3 2 8 - 6 12
7.
Годой Крус
 9 3 2 4 7 - 11 11
8.
Тигре
 9 2 4 3 9 - 11 10
9.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
10.
Сармиенто
 8 2 3 3 5 - 5 9
11.
Аргентинос Хуниорс
 9 2 3 4 4 - 7 9
12.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 2 2 3 5 - 9 8
13.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 5 2 4 - 6 8
14.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 8 - 8 7
15.
Институто
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Атлетико Платенсе
 7 2 1 4 6 - 11 7
17.
Расинг Авельянеда
 8 2 1 5 9 - 14 7
18.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 1 5 7 - 16 7
19.
Колон
 8 1 4 3 5 - 8 7
20.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 5 - 8 7
21.
Барракас Централь
 7 1 3 3 6 - 10 6
22.
Росарио Сентраль
 7 1 3 3 8 - 14 6
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 7 - 13 6
24.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
25.
Банфилд
 7 1 2 4 7 - 12 5
26.
Уракан
 8 1 2 5 7 - 11 5
27.
Унион Санта-Фе
 8 0 4 4 4 - 11 4
28.
Арсенал Саранди
 9 1 1 7 5 - 14 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 11 (4)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Бельграно Pablo Vegetti 9 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 6
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 6
Уракан Patricio Pizarro 2 4
Институто Adrian Martinez 7
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Ортегоса Диего получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Фернандес Игнасио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Ramon Sosa получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Ривер Плейт
3.44
3.40
2.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Тальерес Кордоба 0:0 Ривер Плейт онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Тальерес Кордоба
Ривер Плейт
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 