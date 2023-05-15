Тур: 16.
0:0
Перерыв
0'
8' Желтая карточкаRamon Sosa
33' Желтая карточкаФернандес Игнасио
38' Желтая карточкаОртегоса Диего
Ход матча
8'
38'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эррера
Гидо
24
Ramon
Sosa
20
Каско
Милтон
17
Диас
Пауло
24
Перес
Энцо
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ramon SosaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
-
-
-
41 Tomas Olmos
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Ривер Плейт
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.71
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
126
90
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майкл Сантос
|11
|0.69
|Ramon Sosa
|3
|0.19
|Пиццини Франсиско
|3
|0.19
|Бустос Науэль
|3
|0.19
|Гарро Родриго
|2
|0.13
|Валойес Диего
|2 (1)
|0.13
|Каталан Матиас
|1
|0.06
|Juan Portillo
|1
|0.06
|Jose Romero
|0
|0
|Франко Алан
|0
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бельтран Лукас
|5 (3)
|0.31
|Барко Эсекьель
|4 (3)
|0.25
|Фернандес Игнасио
|3
|0.19
|Борха Мигель
|3 (2)
|0.19
|Солари Пабло
|2
|0.13
|Парадела Хосе
|2
|0.13
|Рондон Саломон
|2 (1)
|0.13
|Альендро Родриго
|1
|0.06
|Суарес Матиас
|1
|0.06
|Пирес Леандро
|1
|0.06
|Палавесино Агустин
|1
|0.06
|Каско Милтон
|0
|0
|Перес Энцо
|0
|0
|Диас Энцо Эрнан
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майкл Сантос
|3
|0
|Juan Rodriguez2
|3
|0
|Juan Portillo
|1
|1
|Мартино Анджело
|1
|1
|Паскини Николас
|2
|0
|Каталан Матиас
|2
|0
|Валойес Диего
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Бустос Науэль
|2
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|2
|0
|Вильягра Родриго
|2
|0
|Ортегоса Диего
|2
|0
|Ramon Sosa
|2
|0
|Пиццини Франсиско
|1
|0
|Эррера Гидо
|1
|0
|Олива Кристиан
|1
|0
|Valentin Depietri
|1
|0
|Гарро Родриго
|1
|0
|Diego Barrera
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|6
|0
|Диас Энцо Эрнан
|6
|0
|Фернандес Игнасио
|4
|1
|Парадела Хосе
|3
|1
|Палавесино Агустин
|2
|1
|Каско Милтон
|3
|0
|Пирес Леандро
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Солари Пабло
|3
|0
|Борха Мигель
|2
|0
|Гомес Элиас
|0
|1
|Центурион Эзекиль
|0
|1
|Майдана Джонатан
|1
|0
|Рондон Саломон
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Диас Пауло
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Эррера Марсело II
|1
|0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Ривер Плейт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
3
1
Тальерес Кордоба
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Ривер Плейт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
16
12
Тальерес Кордоба
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Ривер Плейт
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
19
13
Голы по времени матча
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
3
25%
2
17%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
3
25%
2
17%
61-75
1
8%
4
33%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
16
13
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
5
31%
2
15%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
4
25%
3
23%
61-75
4
25%
4
31%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Забито
28
25
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 12
3 Не забивали 1
8
29%
4
16%
1-15
3
11%
5
20%
16-30
1
4%
1
4%
31-45
4
14%
2
8%
46-60
7
25%
5
20%
61-75
5
18%
8
32%
76-90
Пропущено
13
7
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
1
8%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
2
29%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
2
15%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0
Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 3:0 Институто - Тальерес Кордоба 0:3 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 У. Де Чили - Тальерес Кордоба 2:1 Универсидад Католика Сантьяго - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 0:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0
Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Ривер Плейт - У. Де Чили 4:3 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Ривер Плейт - Расинг Кордова 3:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 0:2
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
Ривер Плейт
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
2:4
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:4
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Тальерес Кордоба
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
43
26
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
44
34
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
96
87
510
312
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|12
|2
|2
|26 - 6
|38
|2.
|16
|9
|5
|2
|17 - 6
|32
|3.
|16
|8
|5
|3
|21 - 9
|29
|4.
|0:0
|16
|8
|4
|4
|27 - 14
|28
|5.
|16
|8
|4
|4
|19 - 14
|28
|6.
|16
|8
|3
|5
|14 - 13
|27
|7.
|15
|7
|5
|3
|23 - 19
|26
|8.
|14
|7
|4
|3
|22 - 14
|25
|9.
|16
|6
|5
|5
|21 - 15
|23
|10.
|16
|6
|5
|5
|18 - 18
|23
|11.
|16
|6
|5
|5
|14 - 14
|23
|12.
|16
|6
|3
|7
|20 - 16
|21
|13.
|16
|5
|6
|5
|17 - 18
|21
|14.
|16
|5
|5
|6
|18 - 21
|20
|15.
|16
|5
|5
|6
|14 - 19
|20
|16.
|15
|5
|4
|6
|16 - 15
|19
|17.
|15
|5
|3
|7
|10 - 16
|18
|18.
|15
|5
|3
|7
|15 - 23
|18
|19.
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|20.
|15
|4
|5
|6
|13 - 18
|17
|21.
|16
|4
|5
|7
|15 - 20
|17
|22.
|16
|3
|8
|5
|14 - 17
|17
|23.
|16
|3
|8
|5
|15 - 18
|17
|24.
|15
|3
|7
|5
|16 - 15
|16
|25.
|16
|3
|6
|7
|10 - 19
|15
|26.
|16
|2
|8
|6
|13 - 20
|14
|27.
|16
|3
|2
|11
|12 - 24
|11
|28.
|14
|1
|6
|7
|8 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|15 - 5
|20
|2.
|8
|6
|2
|0
|9 - 0
|20
|3.
|0:0
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|7 - 1
|17
|5.
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|7.
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|8.
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|9.
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|10.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|11 - 6
|14
|11.
|9
|4
|2
|3
|12 - 8
|14
|12.
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|13.
|9
|3
|4
|2
|7 - 8
|13
|14.
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|15.
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|16.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|17.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|18.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|19.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|20.
|8
|2
|5
|1
|12 - 7
|11
|21.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|22.
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|23.
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|24.
|9
|2
|4
|3
|3 - 7
|10
|25.
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|26.
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|27.
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|28.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|13 - 3
|20
|2.
|7
|4
|2
|1
|9 - 1
|14
|3.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|5.
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|7.
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|8.
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|5 - 5
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|4 - 7
|9
|12.
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|13.
|8
|1
|5
|2
|4 - 6
|8
|14.
|7
|2
|1
|4
|8 - 8
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|16.
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|17.
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|18.
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|20.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|21.
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|22.
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|23.
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|24.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|25.
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|26.
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|27.
|8
|0
|4
|4
|4 - 11
|4
|28.
|9
|1
|1
|7
|5 - 14
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|9 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|9 (1)
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 6
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4
|Институто
|Adrian Martinez
|7