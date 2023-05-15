Тур: 16.
2:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаRamon Sosa
32' Желтая карточкаФернандес Игнасио
38' Желтая карточкаОртегоса Диего
53' Желтая карточкаLucas Suarez II
58' Желтая карточкаJuan Portillo
1:0
63' ГолГарро Родриго
65' Желтая карточкаДиас Энцо Эрнан
2:0
73' ГолГарро Родриго
2:1
79' ГолСуарес Матиас
80' Желтая карточкаЭррера Гидо
90'+6
Ход матча
8'
38'
53'
58'
63'
1:0
65'
73'
2:0
79'
2:1
80'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эррера
Гидо
24
Ramon
Sosa
20
Каско
Милтон
17
Диас
Пауло
24
Перес
Энцо
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ramon SosaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
-
-
-
41 Tomas Olmos
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Ривер Плейт
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.71
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
126
90
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майкл Сантос
|11
|0.69
|Гарро Родриго
|4
|0.25
|Ramon Sosa
|3
|0.19
|Пиццини Франсиско
|3
|0.19
|Бустос Науэль
|3
|0.19
|Валойес Диего
|2 (1)
|0.13
|Каталан Матиас
|1
|0.06
|Juan Portillo
|1
|0.06
|Jose Romero
|0
|0
|Франко Алан
|0
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бельтран Лукас
|5 (3)
|0.31
|Барко Эсекьель
|4 (3)
|0.25
|Фернандес Игнасио
|3
|0.19
|Борха Мигель
|3 (2)
|0.19
|Солари Пабло
|2
|0.13
|Парадела Хосе
|2
|0.13
|Суарес Матиас
|2
|0.13
|Рондон Саломон
|2 (1)
|0.13
|Альендро Родриго
|1
|0.06
|Пирес Леандро
|1
|0.06
|Палавесино Агустин
|1
|0.06
|Каско Милтон
|0
|0
|Перес Энцо
|0
|0
|Диас Энцо Эрнан
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Portillo
|2
|1
|Майкл Сантос
|3
|0
|Juan Rodriguez2
|3
|0
|Мартино Анджело
|1
|1
|Эррера Гидо
|2
|0
|Паскини Николас
|2
|0
|Каталан Матиас
|2
|0
|Валойес Диего
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Бустос Науэль
|2
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|2
|0
|Вильягра Родриго
|2
|0
|Ортегоса Диего
|2
|0
|Ramon Sosa
|2
|0
|Пиццини Франсиско
|1
|0
|Lucas Suarez II
|1
|0
|Олива Кристиан
|1
|0
|Valentin Depietri
|1
|0
|Гарро Родриго
|1
|0
|Diego Barrera
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диас Энцо Эрнан
|7
|0
|Перес Энцо
|6
|0
|Фернандес Игнасио
|4
|1
|Парадела Хосе
|3
|1
|Палавесино Агустин
|2
|1
|Каско Милтон
|3
|0
|Пирес Леандро
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Солари Пабло
|3
|0
|Борха Мигель
|2
|0
|Гомес Элиас
|0
|1
|Центурион Эзекиль
|0
|1
|Майдана Джонатан
|1
|0
|Рондон Саломон
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Диас Пауло
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Эррера Марсело II
|1
|0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Ривер Плейт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
3
2
Тальерес Кордоба
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Ривер Плейт
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
16
12
Тальерес Кордоба
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Ривер Плейт
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
13% (2)
38% (6)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
19
14
Голы по времени матча
Забито
14
13
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
3
21%
2
15%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
5
36%
2
15%
61-75
1
7%
5
38%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Забито
16
13
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
5
31%
2
15%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
4
25%
3
23%
61-75
4
25%
4
31%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Забито
30
26
12 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 12
3 Не забивали 1
8
27%
4
15%
1-15
3
10%
5
19%
16-30
1
3%
1
4%
31-45
4
13%
2
8%
46-60
9
30%
5
19%
61-75
5
17%
9
35%
76-90
Пропущено
14
9
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
1
7%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
2
22%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
1
7%
4
44%
61-75
3
21%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0
Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 3:0 Институто - Тальерес Кордоба 0:3 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 У. Де Чили - Тальерес Кордоба 2:1 Универсидад Католика Сантьяго - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 0:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0
Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Ривер Плейт - У. Де Чили 4:3 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Ривер Плейт - Расинг Кордова 3:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 0:2
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
Ривер Плейт
Точный счет
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
2:4
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
Тальерес Кордоба
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
43
27
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
45
34
18
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
106
88
511
313
214
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|9 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|9 (1)
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 6
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4
|Институто
|Adrian Martinez
|7