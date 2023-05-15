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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес Гэлакси
0:0
Перерыв
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
27' Желтая карточка
Чичарито
35' Желтая карточка
Дельгадо Марко

Ход матча

27'
Чичарито
 
35'
Дельгадо Марко
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Сан-Хосе Эрткуэйкс
2.60
4.10
4.01
Все Коэффициенты
1
Бонд
Джонатан
2
Calegari
22
Касерес
Мартин
24
Нил
Джален
3
Julian
Aude
8
Дельгадо
Марко
5
Бругман
Гастон
11
Бойд
Тайлер
6
Пуч
Рикард
20
Родригес
Мемо
14
Чичарито
1
Марцинковски
Джеймс
3
Марье
Поль
4
Менса
Джонатан
26
Tonhao
21
Трауко
Мигель
14
Юилл
Джексон
7
Груэсо
Карлос
35
Монтейру
Жамиру
10
Эспиноса
Кристиан
11
Эбобисс
Жереми
28
Киканович
Бенджамин
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-3-3

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Сан-Хосе Эрткуэйкс

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
15 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

25 матчей

28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

32%
68%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед

45 матчей

35.6%
24.4%
40%
16 побед 11 ничьих 18 побед

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
15 побед 18 ничьих 12 побед

Второй тайм

35.6%
28.9%
35.5%
16 побед 13 ничьих 16 побед

История матчей

М
2:3
М
2:3
М
1:2
М
1:3
М
1:0
М
0:4
М
2:1
М
0:0
М
3:2
М
1:3
М
3:0
М
3:3
М
1:0
М
0:3
ОК
3:2
М
2:1
М
2:4
М
1:1
М
1:1
М
3:1
М
1:0
М
5:2
ОК
0:1
М
3:1
М
1:1
М
2:2
М
0:1
М
0:0
М
3:0
М
3:2
М
1:3
М
0:1
М
2:2
М
3:4
М
2:3
М
2:0
М
0:0
М
1:0
М
2:2
М
2:0
М
2:1
М
1:1
М
3:2
М
0:3
М
2:0

Голы

Всего голов

36
36

Голов в среднем за матч

1.71
1.5

Среднее время на гол

52
60

Всего голов

37
33

Голов в среднем за матч

1.54
1.57

Среднее время на гол

58
57

Всего голов

73
69

Голов в среднем за матч

1.62
1.53

Тотал матчей

2.5
42
Больше 93%
Меньше 7%
3
35
Больше 78%
Меньше 22%
10
28
Больше 62%
Меньше 38%
17
20
Больше 44%
Меньше 56%
25
11
Больше 24%
Меньше 76%
34
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
43

Среднее время на гол

55
58

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леердам Келвин 1 0.09
Чичарито 1 0.09
Дельгадо Марко 1 0.09
Йовелич Деян 1 0.09
Бойд Тайлер 1 0.09
Пуч Рикард 1 0.09
Нил Джален 1 0.09
Preston Judd 1 0.09
Бругман Гастон 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспиноса Кристиан 8 (3) 0.67
Эбобисс Жереми 5 (1) 0.42
Акапо Карлос 1 0.08
Юилл Джексон 1 0.08
Монтейру Жамиру 0 0
Груэсо Карлос 0 0
Марье Поль 0 0
Кауэлл Кейд 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуч Рикард 4 0
Касерес Мартин 2 1
Дельгадо Марко 3 0
Julian Aude 3 0
Бругман Гастон 2 0
Бойд Тайлер 2 0
Эдвардс Рахим 2 0
Нил Джален 2 0
Коста Дуглас 0 1
Леердам Келвин 1 0
Чичарито 1 0
Завалета Эрик 1 0
Родригес Мемо 1 0
Йовелич Деян 1 0
Calegari 1 0
Daniel Aguirre 1 0
Preston Judd 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монтейру Жамиру 2 1
Груэсо Карлос 2 0
Эспиноса Кристиан 2 0
Tonhao 2 0
Юилл Джексон 2 0
Марье Поль 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Менса Джонатан 1 0
Трауко Мигель 1 0
Акапо Карлос 1 0
Жудсон 1 0
Кауэлл Кейд 1 0
Бальдисимо Майкл 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
5
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

0
10
Лос-Анджелес Гэлакси
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

5
15

Голы по времени матча

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
33%
1
9%
61-75
1
11%
5
45%
76-90

Забито

1
10
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
3
38%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
15
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
0
0%
4
27%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
38%
1
7%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
2
25%
3
20%
61-75
2
25%
4
27%
76-90

Пропущено

17
14
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
2
14%
16-30
4
24%
5
36%
31-45
2
12%
1
7%
46-60
6
35%
1
7%
61-75
1
6%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Фресно - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монтерей Бей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:1
4 раза 36%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес Гэлакси
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
2
2
8
1.5
5
6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 12 7 2 3 19 - 9 23
2.
Лос-Анджелес
 10 6 3 1 20 - 8 21
3.
Сент-Луис Сити
 11 6 1 4 22 - 13 19
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 12 5 4 3 15 - 14 19
5.
Даллас
 11 5 3 3 13 - 11 18
6.
Портленд Тимберс
 12 4 3 5 18 - 19 15
7.
Хьюстон Динамо
 10 4 2 4 10 - 9 14
8.
Ванкувер Уайткэпс
 11 3 5 3 15 - 12 14
9.
Миннесота Юнайтед
 11 3 3 5 10 - 14 12
10.
Колорадо Рэпидс
 12 2 6 4 10 - 14 12
11.
Реал Солт-Лейк
 11 3 2 6 10 - 20 11
12.
Остин
 11 2 4 5 10 - 17 10
13.
Спортинг Канзас-Сити
 12 2 3 7 8 - 16 9
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 11 1 4 6 8 - 17 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 11 7 3 1 15 - 12 24
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 12 7 3 2 19 - 11 24
3.
Нэшвилл
 12 5 4 3 15 - 7 19
4.
Атланта Юнайтед
 12 5 3 4 21 - 21 18
5.
Филадельфия Юнион
 11 5 2 4 17 - 14 17
6.
Интер Майами
 11 5 0 6 12 - 12 15
7.
Клёб де Фут Монреаль
 11 5 0 6 11 - 17 15
8.
Коламбус Кру
 11 4 3 4 21 - 14 15
9.
Орландо Сити
 11 4 3 4 12 - 14 15
10.
Ди Си Юнайтед
 12 4 3 5 16 - 16 15
11.
Нью-Йорк Сити
 12 4 3 5 14 - 15 15
12.
Шарлотт
 12 4 3 5 16 - 22 15
13.
Чикаго Файр
 11 3 5 3 14 - 16 14
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 12 2 6 4 8 - 11 12
15.
Торонто
 12 2 6 4 13 - 17 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Сиэтл Саундерс
 6 4 1 1 11 - 2 13
3.
Хьюстон Динамо
 6 4 1 1 7 - 1 13
4.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
5.
Ванкувер Уайткэпс
 6 3 2 1 11 - 5 11
6.
Портленд Тимберс
 6 3 2 1 11 - 6 11
7.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
8.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
9.
Реал Солт-Лейк
 6 2 1 3 7 - 11 7
10.
Остин
 6 1 3 2 6 - 7 6
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 6 1 2 3 7 - 9 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 5 1 1 3 4 - 7 4
13.
Миннесота Юнайтед
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Колорадо Рэпидс
 5 0 3 2 3 - 5 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 6 6 0 0 9 - 3 18
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 4 2 0 12 - 3 14
3.
Нэшвилл
 7 4 2 1 11 - 3 14
4.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
5.
Атланта Юнайтед
 6 4 1 1 12 - 7 13
6.
Клёб де Фут Монреаль
 5 4 0 1 9 - 3 12
7.
Интер Майами
 6 4 0 2 10 - 6 12
8.
Коламбус Кру
 6 3 2 1 16 - 6 11
9.
Чикаго Файр
 7 2 5 0 10 - 8 11
10.
Филадельфия Юнион
 5 3 1 1 10 - 5 10
11.
Торонто
 6 2 3 1 8 - 7 9
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 2 3 1 5 - 4 9
13.
Ди Си Юнайтед
 6 2 2 2 9 - 8 8
14.
Шарлотт
 6 2 2 2 7 - 9 8
15.
Орландо Сити
 6 2 1 3 5 - 7 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
2.
Сиэтл Саундерс
 6 3 1 2 8 - 7 10
3.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
4.
Миннесота Юнайтед
 7 3 0 4 7 - 10 9
5.
Колорадо Рэпидс
 7 2 3 2 7 - 9 9
6.
Даллас
 6 2 2 2 5 - 6 8
7.
Спортинг Канзас-Сити
 7 1 2 4 4 - 9 5
8.
Остин
 5 1 1 3 4 - 10 4
9.
Реал Солт-Лейк
 5 1 1 3 3 - 9 4
10.
Портленд Тимберс
 6 1 1 4 7 - 13 4
11.
Ванкувер Уайткэпс
 5 0 3 2 4 - 7 3
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 6 0 3 3 5 - 11 3
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 5 0 2 3 1 - 8 2
14.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 3 1 2 7 - 8 10
2.
Орландо Сити
 5 2 2 1 7 - 7 8
3.
Ди Си Юнайтед
 6 2 1 3 7 - 8 7
4.
Филадельфия Юнион
 6 2 1 3 7 - 9 7
5.
Шарлотт
 6 2 1 3 9 - 13 7
6.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
7.
Нэшвилл
 5 1 2 2 4 - 4 5
8.
Атланта Юнайтед
 6 1 2 3 9 - 14 5
9.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
10.
Чикаго Файр
 4 1 0 3 4 - 8 3
11.
Интер Майами
 5 1 0 4 2 - 6 3
12.
Клёб де Фут Монреаль
 6 1 0 5 2 - 14 3
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 0 3 3 3 - 7 3
14.
Торонто
 6 0 3 3 5 - 10 3
15.
Нью-Йорк Сити
 7 0 2 5 4 - 10 2
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 9 (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Нэшвилл Мукхтар Хани 6 (4)
Даллас Феррейра Хесус 6
Весь список

Топ нарушителей
Портленд Тимберс Макгро Зак 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 4
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 4
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 2
Сент-Луис Сити Паркер Тим 5
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    35'
    Дельгадо Марко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Чичарито получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Сан-Хосе Эрткуэйкс
2.60
4.10
4.01
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс онлайн

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