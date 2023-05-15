Тур: 1. Стадион: Dignity Health Sports Park.
0:0
Перерыв
Ход матча
27'
35'
Прогноз на матч от Liveresult
2
Calegari
24
Нил
Джален
11
Бойд
Тайлер
14
Чичарито
26
Tonhao
14
Юилл
Джексон
- Основной состав
- Вратарь
-
2 CalegariЗащитник
- Защитник
-
24 Нил ДжаленЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Gino Vivi
-
-
31 Preston Judd
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 TonhaoЗащитник
- Защитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
-
24 Daniel Munie
-
-
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Сан-Хосе Эрткуэйкс
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
15 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
25 матчей
28%
72%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
32%
68%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед
45 матчей
35.6%
24.4%
40%
16 побед 11 ничьих 18 побед
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
15 побед 18 ничьих 12 побед
Второй тайм
35.6%
28.9%
35.5%
16 побед 13 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
36
Голов в среднем за матч
1.71
1.5
Среднее время на гол
52
60
Всего голов
37
33
Голов в среднем за матч
1.54
1.57
Среднее время на гол
58
57
Всего голов
73
69
Голов в среднем за матч
1.62
1.53
Тотал матчей
2.5
42
Больше 93%
Меньше 7%
3
35
Больше 78%
Меньше 22%
10
28
Больше 62%
Меньше 38%
17
20
Больше 44%
Меньше 56%
25
11
Больше 24%
Меньше 76%
34
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
Среднее время на гол
55
58
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леердам Келвин
|1
|0.09
|Чичарито
|1
|0.09
|Дельгадо Марко
|1
|0.09
|Йовелич Деян
|1
|0.09
|Бойд Тайлер
|1
|0.09
|Пуч Рикард
|1
|0.09
|Нил Джален
|1
|0.09
|Preston Judd
|1
|0.09
|Бругман Гастон
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|0.67
|Эбобисс Жереми
|5 (1)
|0.42
|Акапо Карлос
|1
|0.08
|Юилл Джексон
|1
|0.08
|Монтейру Жамиру
|0
|0
|Груэсо Карлос
|0
|0
|Марье Поль
|0
|0
|Кауэлл Кейд
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуч Рикард
|4
|0
|Касерес Мартин
|2
|1
|Дельгадо Марко
|3
|0
|Julian Aude
|3
|0
|Бругман Гастон
|2
|0
|Бойд Тайлер
|2
|0
|Эдвардс Рахим
|2
|0
|Нил Джален
|2
|0
|Коста Дуглас
|0
|1
|Леердам Келвин
|1
|0
|Чичарито
|1
|0
|Завалета Эрик
|1
|0
|Родригес Мемо
|1
|0
|Йовелич Деян
|1
|0
|Calegari
|1
|0
|Daniel Aguirre
|1
|0
|Preston Judd
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Монтейру Жамиру
|2
|1
|Груэсо Карлос
|2
|0
|Эспиноса Кристиан
|2
|0
|Tonhao
|2
|0
|Юилл Джексон
|2
|0
|Марье Поль
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Менса Джонатан
|1
|0
|Трауко Мигель
|1
|0
|Акапо Карлос
|1
|0
|Жудсон
|1
|0
|Кауэлл Кейд
|1
|0
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
5
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
0
10
Лос-Анджелес Гэлакси
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
5
15
Голы по времени матча
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
33%
1
9%
61-75
1
11%
5
45%
76-90
Забито
1
10
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
3
38%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
15
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
0
0%
4
27%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
38%
1
7%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
2
25%
3
20%
61-75
2
25%
4
27%
76-90
Пропущено
17
14
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
2
14%
16-30
4
24%
5
36%
31-45
2
12%
1
7%
46-60
6
35%
1
7%
61-75
1
6%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Фресно - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монтерей Бей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:1
4 раза 36%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес Гэлакси
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
92
28
56
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|19 - 9
|23
|2.
|10
|6
|3
|1
|20 - 8
|21
|3.
|11
|6
|1
|4
|22 - 13
|19
|4.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|15 - 14
|19
|5.
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|6.
|12
|4
|3
|5
|18 - 19
|15
|7.
|10
|4
|2
|4
|10 - 9
|14
|8.
|11
|3
|5
|3
|15 - 12
|14
|9.
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|10.
|12
|2
|6
|4
|10 - 14
|12
|11.
|11
|3
|2
|6
|10 - 20
|11
|12.
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|13.
|12
|2
|3
|7
|8 - 16
|9
|14.
|0:0
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|6
|4
|1
|1
|11 - 2
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|7 - 1
|13
|4.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|7.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|12 - 5
|9
|9.
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|10.
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|11.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|12.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|13.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|14.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|2.
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|3.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|4.
|7
|3
|0
|4
|7 - 10
|9
|5.
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|7.
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|8.
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|10.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|11.
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|12.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|13.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|9 (1)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|6 (4)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|6
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 4
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 4
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 2
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|5