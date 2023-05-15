Тур: 7. Стадион: Воркерс. Главный судья: Memetjan Ahmat
1:0
Конец матча
0'
1:0
23' ГолАдеми Ариян
44' Желтая карточкаJunmin Xu
75' Желтая карточкаMing Yang Yang
90' Желтая карточкаJiaqi Han
90'+5
Ход матча
23'
1:0
44'
55'
72'
72'
75'
90'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 3
-
8 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
450 Количество передач 312
-
58 Владение мячом, % 42
27
Gang
Wang
32
Нгадеу
Майкл
26
Yang
Bai
4
Ли
Лэй
17
Liyn
Yang
45
Адеми
Ариян
15
Tianyi
Gao
20
Ziming
Wang
23
Xiaodong
Shi
5
Sheng
Ma
19
Лю
Хуань
30
Xiangbin
Li
10
Junmin
Xu
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Gang WangЗащитник
-
32 Нгадеу МайклЗащитник
-
26 Yang BaiЗащитник
-
4 Ли ЛэйЗащитник
-
17 Liyn YangПолузащитник
-
45 Адеми АриянПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Tianyi GaoПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ziming WangНападающий
- Запасные игроки
-
34 Сень ХоуВратарь
-
22 Дабао ЮйЗащитник
-
16 Boxuan FengЗащитник
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чендун ЧжанПолузащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
-
33 Nureli Abbas
-
18 Hao Fang
-
43 Wenhao Jiang
-
-
Главный тренер: Stanley Menzo
- Основной состав
-
23 Xiaodong ShiВратарь
- Защитник
-
5 Sheng MaЗащитник
- Защитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
- Полузащитник
-
30 Xiangbin LiПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Junmin XuПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лэ СуньВратарь
- Полузащитник
-
25 Kang CaoПолузащитник
-
20 Хуан ЦунПолузащитник
-
33 Song WangПолузащитник
-
-
-
27 Wu Xu
-
2 Lai Wei
-
3 Jie Wang
-
-
15 Wei Liu2
-
Главный тренер: David Patricio
Бомбардиры внутри турнира
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Liyn Yang
|2
|0.29
|Адеми Ариян
|1
|0.14
|Соуза Жосеф
|1
|0.14
|Ziming Wang
|1
|0.14
|Чжанг Сичже
|1 (1)
|0.14
|Gang Wang
|0
|0
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастильо Роман
|3
|0.43
|Балде Ромарио
|2
|0.29
|Ming Yang Yang
|0
|0
|Junmin Xu
|0
|0
Карточки
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jiaqi Han
|3
|0
|Ли Лэй
|2
|0
|Gang Wang
|2
|0
|Соуза Жосеф
|1
|0
|Чи Чжунго
|1
|0
|Кан Сан-У
|1
|0
|Tianyi Gao
|1
|0
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junmin Xu
|2
|0
|Xiaodong Shi
|2
|0
|Ming Yang Yang
|1
|0
|Балде Ромарио
|1
|0
|Брессан Матеус
|1
|0
|Морелатто Лукас
|1
|0
|Yeljan Shinar
|1
|0
|Wei Liu2
|1
|0
|Xiangbin Li
|1
|0
|Sheng Ma
|1
|0
Результаты матчей
Бэйцзин Гоань
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Наньтун Чжиюнь
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
3
Бэйцзин Гоань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
2
1
Бэйцзин Гоань
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Наньтун Чжиюнь
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
4
4
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
50%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
17%
2
25%
1-15
2
33%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1
Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:3 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Цзиньчуань Вэньхуэй 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0
Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Наньтун Чжиюнь 3:2 Нанкин Сити - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэбэй Кунг Фу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Цзядин Хуэйлун 4:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Наньтун Чжиюнь - Шэньси Атлетик 0:1 Наньтун Чжиюнь - Нанкин Сити 0:0 Хэбэй Кунг Фу - Наньтун Чжиюнь 0:1 Сычуань Цзюнью - Наньтун Чжиюнь 0:1 Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 1:0 Бэйцзин Спорт Юниверсити - Наньтун Чжиюнь 0:1
Результаты матчей
Бэйцзин Гоань
Наньтун Чжиюнь
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Бэйцзин Гоань
Наньтун Чжиюнь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|5 (1)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|4 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Ким Мин-У
|4
|Шицзячжуан
|Локадия Юрген
|3 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Феллайни Маруан
|3 (1)
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|4
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 2
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|3
|Хэнань Цзянье
|Шунич Тони
|3