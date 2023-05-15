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Китай: Суперлига
2023

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Memetjan Ahmat
Бэйцзин Гоань
1:0
Конец матча
Наньтун Чжиюнь
0'
1:0
23' Гол
Адеми Ариян
44' Желтая карточка
Junmin Xu
75' Желтая карточка
Ming Yang Yang
90' Желтая карточка
Jiaqi Han
90'+5

Ход матча

23'
Адеми Ариян
1:0
44'
 
Junmin Xu
55'
Чжанг Сичже
Tianyi Gao
 
55'
Дабао Юй
Ziming Wang
 
59'
 
Морелатто Лукас
Junmin Xu
72'
Чи Чжунго
Адеми Ариян
 
72'
 
Kang Cao
Xiangbin Li
72'
 
Haoqian Zheng
Kamiran Halimurat
75'
 
Ming Yang Yang
79'
Чендун Чжан
Соуза Жосеф
 
79'
Кан Сан-У
Адегбенро Самуэль
 
83'
 
Zilei Jiang
Yeljan Shinar
83'
 
Song Wang
Ming Yang Yang
90'
Jiaqi Han
 

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 7
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 450 Количество передач 312
  • 58 Владение мячом, % 42
1
Jiaqi
Han
27
Gang
Wang
32
Нгадеу
Майкл
26
Yang
Bai
4
Ли
Лэй
17
Liyn
Yang
45
Адеми
Ариян
5
Соуза
Жосеф
15
Tianyi
Gao
11
Адегбенро
Самуэль
20
Ziming
Wang
23
Xiaodong
Shi
4
Yeljan
Shinar
5
Sheng
Ma
14
Брессан
Матеус
19
Лю
Хуань
17
Kamiran
Halimurat
30
Xiangbin
Li
6
Ming
Yang
Yang
10
Junmin
Xu
11
Балде
Ромарио
9
Кастильо
Роман
Бэйцзин Гоань
4-5-1
Наньтун Чжиюнь
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Liyn Yang 2 0.29
Адеми Ариян 1 0.14
Соуза Жосеф 1 0.14
Ziming Wang 1 0.14
Чжанг Сичже 1 (1) 0.14
Gang Wang 0 0
Наньтун Чжиюнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастильо Роман 3 0.43
Балде Ромарио 2 0.29
Ming Yang Yang 0 0
Junmin Xu 0 0

Карточки

Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jiaqi Han 3 0
Ли Лэй 2 0
Gang Wang 2 0
Соуза Жосеф 1 0
Чи Чжунго 1 0
Кан Сан-У 1 0
Tianyi Gao 1 0
Наньтун Чжиюнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junmin Xu 2 0
Xiaodong Shi 2 0
Ming Yang Yang 1 0
Балде Ромарио 1 0
Брессан Матеус 1 0
Морелатто Лукас 1 0
Yeljan Shinar 1 0
Wei Liu2 1 0
Xiangbin Li 1 0
Sheng Ma 1 0

Результаты матчей

Бэйцзин Гоань
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Наньтун Чжиюнь
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
3
Бэйцзин Гоань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Наньтун Чжиюнь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

2
1
Бэйцзин Гоань
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Наньтун Чжиюнь
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

4
4

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
50%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
17%
2
25%
1-15
2
33%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1
Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:3 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Цзиньчуань Вэньхуэй 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Цзянье 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 4:1
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0
Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Наньтун Чжиюнь 3:2 Нанкин Сити - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэбэй Кунг Фу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Цзядин Хуэйлун 4:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Наньтун Чжиюнь - Шэньси Атлетик 0:1 Наньтун Чжиюнь - Нанкин Сити 0:0 Хэбэй Кунг Фу - Наньтун Чжиюнь 0:1 Сычуань Цзюнью - Наньтун Чжиюнь 0:1 Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 1:0 Бэйцзин Спорт Юниверсити - Наньтун Чжиюнь 0:1

Результаты матчей

Бэйцзин Гоань
Наньтун Чжиюнь

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Бэйцзин Гоань
Наньтун Чжиюнь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 7 5 2 0 11 - 5 17
2.
Шанхай Шеньхуа
 7 5 2 0 9 - 3 17
3.
Ченду Беттер Сити
 7 3 4 0 12 - 8 13
4.
Тянцзинь Тэда
 7 3 4 0 8 - 4 13
5.
Чанчунь Ятай
 7 3 2 2 11 - 10 11
6.
Ухань Три Таунс
 7 2 4 1 8 - 6 10
7.
Бэйцзин Гоань
 7 2 4 1 6 - 6 10
8.
Мэйчжоу Хакка
 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
Циндао Чжуннэн
 7 2 1 4 9 - 11 7
10.
Шэньчжэнь
 7 2 1 4 8 - 12 7
11.
Шаньдун Тайшань
 7 1 4 2 7 - 8 7
12.
Шицзячжуан
 7 1 4 2 6 - 7 7
13.
Далянь Ифан
 7 1 3 3 7 - 9 6
14.
Наньтун Чжиюнь
 7 1 2 4 5 - 8 5
15.
Чжэцзян Профессионал
 7 1 1 5 5 - 11 4
16.
Хэнань Цзянье
 7 0 4 3 3 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 4 3 1 0 4 - 1 10
2.
Тянцзинь Тэда
 4 2 2 0 4 - 2 8
3.
Ченду Беттер Сити
 4 2 2 0 9 - 7 8
4.
Шанхай СИПГ
 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Шэньчжэнь
 6 2 1 3 6 - 9 7
6.
Циндао Чжуннэн
 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Далянь Ифан
 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Бэйцзин Гоань
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Чанчунь Ятай
 3 1 1 1 6 - 7 4
11.
Наньтун Чжиюнь
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Мэйчжоу Хакка
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Хэнань Цзянье
 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Шицзячжуан
 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Ухань Три Таунс
 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Ухань Три Таунс
 4 2 2 0 7 - 3 8
3.
Шанхай Шеньхуа
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Чанчунь Ятай
 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Тянцзинь Тэда
 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Ченду Беттер Сити
 3 1 2 0 3 - 1 5
7.
Шицзячжуан
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Мэйчжоу Хакка
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Бэйцзин Гоань
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Чжэцзян Профессионал
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Шаньдун Тайшань
 5 0 3 2 4 - 6 3
12.
Наньтун Чжиюнь
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Хэнань Цзянье
 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
Циндао Чжуннэн
 4 0 1 3 4 - 7 1
15.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Далянь Ифан
 3 0 0 3 3 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай СИПГ Лэй У 5 (1)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 4 (1)
Ченду Беттер Сити Ким Мин-У 4
Шицзячжуан Локадия Юрген 3 (2)
Шаньдун Тайшань Феллайни Маруан 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 4
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 3
Хэнань Цзянье Шунич Тони 3
Весь список
  • 72'
    Kamiran Halimurat уходит с поля. Haoqian Zheng выходит вместо него
  • 72'
    Xiangbin Li уходит с поля. Kang Cao выходит вместо него
  • 72'
    Адеми Ариян уходит с поля. Чи Чжунго выходит вместо него
  • 59'
    Junmin Xu уходит с поля. Морелатто Лукас выходит вместо него
  • 55'
    Ziming Wang уходит с поля. Дабао Юй выходит вместо него
  • 55'
    Tianyi Gao уходит с поля. Чжанг Сичже выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      44'
      Junmin Xu получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Адеми Ариян бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Бэйцзин Гоань 1:0 Наньтун Чжиюнь онлайн

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