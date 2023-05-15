Тур: 32. Стадион: Stadion Dyskobolii. Главный судья: Красны Себастьян
0:0
Первый тайм: 18'
0'
24
Шмыт
Каетан
94
Дестан
Энис
99
Зреляк
Адам
20
Машаду
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Шмыт КаетанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
99 Зреляк АдамНападающий
-
77 Савич СтефанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 Майк СесторЗащитник
- Защитник
-
11 Пик ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
История личных встреч
Варта Познань
Радомьяк Радом
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
2
1.4
Среднее время на гол
45
64
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.2
0.4
Среднее время на гол
75
225
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.6
0.9
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
56
100
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|8
|0.25
|Щепаньски Милош
|4
|0.13
|Журавски Мачей
|4
|0.13
|Гжесик Ян
|4
|0.13
|Шмыт Каетан
|2
|0.06
|Савич Стефан V
|2
|0.06
|Луиш Мигел
|2
|0.06
|Ставропулос Димитрис
|2
|0.06
|Шимонович Давид
|1
|0.03
|Иванов Роберт
|1
|0.03
|Коррин Милан
|1
|0.03
|Дестан Энис
|1
|0.03
|Копчински Михал
|1 (1)
|0.03
|Konrad Matuszewski
|0
|0
|Мяйнпя Нило
|0
|0
|Купчак Матеуш
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роча Леонардо
|6 (1)
|0.19
|Мауридес Жуниор
|4
|0.13
|Roberto Alves
|3
|0.09
|Нашименту Филипе
|3 (3)
|0.09
|Машаду Луиш
|3
|0.09
|Абрамович Давид
|3
|0.09
|Mateusz Grzybek
|2
|0.06
|Бранко Рафаэл
|2
|0.06
|Семеду Лисандру
|1
|0.03
|Michal Feliks
|1
|0.03
|Майк Сестор
|0
|0
|Damian Jakubik
|0
|0
|Леандро
|0
|0
|Thabo Cele
|0
|0
|Pedro Justiniano
|0
|0
|Gabriel Kobylak
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ставропулос Димитрис
|7
|0
|Мяйнпя Нило
|5
|1
|Гжесик Ян
|5
|0
|Дестан Энис
|5
|0
|Зреляк Адам
|4
|0
|Шимонович Давид
|4
|0
|Плеснерович Виктор
|4
|0
|Шмыт Каетан
|4
|0
|Копчински Михал
|3
|0
|Журавски Мачей
|2
|0
|Лис Адриан
|2
|0
|Купчак Матеуш
|2
|0
|Кьельб Якуб
|2
|0
|Косцельны Камиль
|2
|0
|Щепаньски Милош
|2
|0
|Иванов Роберт
|2
|0
|Коррин Милан
|2
|0
|Луиш Мигел
|2
|0
|Konrad Matuszewski
|2
|0
|Гробельны Енджей
|1
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Машаду Луиш
|12
|0
|Бранко Рафаэл
|9
|1
|Нашименту Филипе
|8
|0
|Цихоцки Матеуш
|5
|1
|Pedro Justiniano
|4
|1
|Абрамович Давид
|5
|0
|Roberto Alves
|4
|0
|Damian Jakubik
|3
|0
|Мауридес Жуниор
|3
|0
|Кайарга Берто
|3
|0
|Gabriel Kobylak
|3
|0
|Майк Сестор
|2
|0
|Донис Христос
|2
|0
|Леандро
|2
|0
|Рамуш Франсишку
|2
|0
|Роча Леонардо
|2
|0
|Mateusz Grzybek
|1
|0
|Семеду Лисандру
|1
|0
|Thabo Cele
|1
|0
|Павловски Дариуш
|1
|0
|Кастаньеда Франк
|1
|0
|Пик Даниэль
|1
|0
|Tiago Matos
|1
|0
|Jakub Nowakowski
|1
|0
Результаты матчей
Варта Познань
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Радомьяк Радом
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
7
3
Варта Познань
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Радомьяк Радом
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
12
15
Волевые поражения
13
10
Варта Познань
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (8)
52% (16)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
29% (9)
32% (10)
Радомьяк Радом
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
Сухие победы
8
8
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
14
19
Волевые поражения
20
13
Голы по времени матча
Забито
20
15
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
2
10%
3
20%
1-15
5
25%
2
13%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
2
10%
3
20%
46-60
6
30%
2
13%
61-75
3
15%
3
20%
76-90
Пропущено
14
16
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
2
14%
3
19%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
2
14%
5
31%
76-90
Забито
16
14
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
22 Не забивали 23
2
13%
2
14%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
5
31%
4
29%
76-90
Пропущено
16
19
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
13%
1
5%
1-15
3
19%
4
21%
16-30
3
19%
5
26%
31-45
4
25%
2
11%
46-60
2
13%
4
21%
61-75
2
13%
3
16%
76-90
Забито
36
29
17 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 13
12 Не забивали 14
4
11%
5
17%
1-15
7
19%
5
17%
16-30
6
17%
2
7%
31-45
3
8%
6
21%
46-60
8
22%
4
14%
61-75
8
22%
7
24%
76-90
Пропущено
30
35
14 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 23
4
13%
3
9%
1-15
5
17%
5
14%
16-30
5
17%
8
23%
31-45
7
23%
5
14%
46-60
5
17%
6
17%
61-75
4
13%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Ягеллония - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Легия 1:0 Варта Познань - Шлёнск 3:1
Лех - Варта Познань 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Варта Познань - Олимпия Эльблонг 1:4 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Варта Познань - ККС 1925 Калиш 1:0 Варта Познань - Юниа Сважендз 3:2 Варта Познань - Ракув 1:1 Варта Познань - Дукаджини 1:0 Варта Познань - Сабах Баку 1:1 Сьрода - Варта Познань 3:4
Радомьяк Радом
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Радомьяк Радом - Пяст 0:1 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Лех 1:1 Краковия - Радомьяк Радом 3:0
Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:0 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Нефтчи Фергана 1:2 Радомьяк Радом - Алемания 1:2 Радомьяк Радом - Ботошани 2:3 Радомьяк Радом - Сепси 1:2 РБ Лейпциг - Радомьяк Радом 6:0
Результаты матчей
Варта Познань
Радомьяк Радом
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:2
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 39%
1
8 раз 26%
2
8 раз 26%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
14 раз 45%
1
9 раз 29%
2
5 раз 16%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Варта Познань
Радомьяк Радом
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
88
510
412
213
115
114
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
96
610
411
115
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1912
Больше Меньше
1714
1120
823
328
328
130
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|22
|5
|5
|60 - 22
|71
|2.
|32
|18
|9
|5
|54 - 35
|63
|3.
|32
|16
|9
|7
|52 - 44
|57
|4.
|32
|15
|10
|7
|46 - 29
|55
|5.
|32
|14
|7
|11
|36 - 30
|49
|6.
|0:0
|32
|12
|9
|11
|35 - 31
|45
|7.
|32
|12
|8
|12
|43 - 42
|44
|8.
|32
|11
|9
|12
|37 - 34
|42
|9.
|32
|11
|8
|13
|37 - 41
|41
|10.
|32
|11
|8
|13
|32 - 43
|41
|11.
|32
|10
|10
|12
|35 - 38
|40
|12.
|32
|9
|13
|10
|47 - 46
|40
|13.
|0:0
|32
|10
|9
|13
|29 - 35
|39
|14.
|32
|10
|8
|14
|36 - 45
|38
|15.
|32
|10
|7
|15
|40 - 45
|37
|16.
|32
|8
|11
|13
|30 - 43
|35
|17.
|32
|7
|6
|19
|27 - 53
|27
|18.
|32
|4
|10
|18
|31 - 51
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|14
|1
|1
|40 - 9
|43
|2.
|16
|11
|5
|0
|35 - 16
|38
|3.
|16
|9
|4
|3
|29 - 23
|31
|4.
|16
|8
|4
|4
|22 - 14
|28
|5.
|16
|8
|3
|5
|29 - 21
|27
|6.
|16
|8
|3
|5
|19 - 16
|27
|7.
|16
|8
|2
|6
|23 - 15
|26
|8.
|16
|7
|5
|4
|20 - 10
|26
|9.
|16
|6
|4
|6
|17 - 15
|22
|10.
|0:0
|16
|5
|7
|4
|19 - 15
|22
|11.
|16
|5
|7
|4
|17 - 14
|22
|12.
|16
|5
|6
|5
|19 - 21
|21
|13.
|16
|5
|5
|6
|21 - 22
|20
|14.
|16
|5
|3
|8
|22 - 25
|18
|15.
|0:0
|16
|4
|4
|8
|14 - 19
|16
|16.
|16
|4
|4
|8
|14 - 22
|16
|17.
|16
|3
|6
|7
|16 - 23
|15
|18.
|16
|3
|5
|8
|11 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|7
|8
|1
|23 - 14
|29
|2.
|16
|8
|4
|4
|20 - 13
|28
|3.
|16
|8
|3
|5
|19 - 15
|27
|4.
|16
|8
|3
|5
|21 - 23
|27
|5.
|16
|7
|5
|4
|23 - 21
|26
|6.
|16
|7
|4
|5
|19 - 19
|25
|7.
|16
|7
|3
|6
|22 - 20
|24
|8.
|0:0
|16
|7
|2
|7
|16 - 16
|23
|9.
|0:0
|16
|6
|5
|5
|15 - 16
|23
|10.
|16
|6
|5
|5
|15 - 16
|23
|11.
|16
|5
|3
|8
|18 - 24
|18
|12.
|16
|4
|4
|8
|17 - 24
|16
|13.
|16
|3
|5
|8
|11 - 22
|14
|14.
|16
|1
|10
|5
|18 - 25
|13
|15.
|16
|3
|2
|11
|13 - 31
|11
|16.
|16
|2
|5
|9
|17 - 29
|11
|17.
|16
|2
|3
|11
|18 - 31
|9
|18.
|16
|1
|4
|11
|15 - 28
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|16 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|12 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 10
|Ягеллония
|Нене III
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11