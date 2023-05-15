Тур: 32. Стадион: Stadion Dyskobolii. Главный судья: Красны Себастьян
1:2
Конец матча
0'
0:1
23' ГолМашаду Луиш
0:2
28' ГолСемеду Лисандру
52' Желтая карточкаDamian Jakubik
1:2
53' ГолСавич Стефан
55' Желтая карточкаКопчински Михал
85' Желтая карточкаШмыт Каетан
90' Желтая карточкаБранко Рафаэл
90' Желтая карточкаАбрамович Давид
90' Желтая карточкаЖуравски Мачей
90' Желтая карточкаКилиба Бартош
90'+10
Ход матча
23'
0:1
28'
0:2
52'
53'
1:2
55'
85'
90'
90'
90'
90'
24
Шмыт
Каетан
94
Дестан
Энис
99
Зреляк
Адам
20
Машаду
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Шмыт КаетанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
99 Зреляк АдамНападающий
-
77 Савич СтефанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 Майк СесторЗащитник
- Защитник
-
11 Пик ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
История личных встреч
Варта Познань
Радомьяк Радом
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
2
1.4
Среднее время на гол
45
64
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.2
0.4
Среднее время на гол
75
225
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.6
0.9
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
56
100
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|8
|0.25
|Щепаньски Милош
|4
|0.13
|Журавски Мачей
|4
|0.13
|Гжесик Ян
|4
|0.13
|Савич Стефан V
|3
|0.09
|Шмыт Каетан
|2
|0.06
|Луиш Мигел
|2
|0.06
|Ставропулос Димитрис
|2
|0.06
|Шимонович Давид
|1
|0.03
|Иванов Роберт
|1
|0.03
|Коррин Милан
|1
|0.03
|Дестан Энис
|1
|0.03
|Копчински Михал
|1 (1)
|0.03
|Konrad Matuszewski
|0
|0
|Мяйнпя Нило
|0
|0
|Купчак Матеуш
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роча Леонардо
|6 (1)
|0.19
|Мауридес Жуниор
|4
|0.13
|Машаду Луиш
|4
|0.13
|Roberto Alves
|3
|0.09
|Нашименту Филипе
|3 (3)
|0.09
|Абрамович Давид
|3
|0.09
|Семеду Лисандру
|2
|0.06
|Mateusz Grzybek
|2
|0.06
|Бранко Рафаэл
|2
|0.06
|Michal Feliks
|1
|0.03
|Майк Сестор
|0
|0
|Damian Jakubik
|0
|0
|Леандро
|0
|0
|Thabo Cele
|0
|0
|Pedro Justiniano
|0
|0
|Gabriel Kobylak
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ставропулос Димитрис
|7
|0
|Мяйнпя Нило
|5
|1
|Гжесик Ян
|5
|0
|Шмыт Каетан
|5
|0
|Дестан Энис
|5
|0
|Копчински Михал
|4
|0
|Зреляк Адам
|4
|0
|Шимонович Давид
|4
|0
|Плеснерович Виктор
|4
|0
|Журавски Мачей
|3
|0
|Лис Адриан
|2
|0
|Купчак Матеуш
|2
|0
|Кьельб Якуб
|2
|0
|Косцельны Камиль
|2
|0
|Щепаньски Милош
|2
|0
|Иванов Роберт
|2
|0
|Коррин Милан
|2
|0
|Луиш Мигел
|2
|0
|Konrad Matuszewski
|2
|0
|Килиба Бартош
|1
|0
|Гробельны Енджей
|1
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Машаду Луиш
|12
|0
|Бранко Рафаэл
|10
|1
|Нашименту Филипе
|8
|0
|Цихоцки Матеуш
|5
|1
|Абрамович Давид
|6
|0
|Pedro Justiniano
|4
|1
|Damian Jakubik
|4
|0
|Roberto Alves
|4
|0
|Мауридес Жуниор
|3
|0
|Кайарга Берто
|3
|0
|Gabriel Kobylak
|3
|0
|Майк Сестор
|2
|0
|Донис Христос
|2
|0
|Леандро
|2
|0
|Рамуш Франсишку
|2
|0
|Роча Леонардо
|2
|0
|Mateusz Grzybek
|1
|0
|Семеду Лисандру
|1
|0
|Thabo Cele
|1
|0
|Павловски Дариуш
|1
|0
|Кастаньеда Франк
|1
|0
|Пик Даниэль
|1
|0
|Tiago Matos
|1
|0
|Jakub Nowakowski
|1
|0
Результаты матчей
Варта Познань
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Радомьяк Радом
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
8
3
Варта Познань
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Радомьяк Радом
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
12
15
Волевые поражения
13
10
Варта Познань
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (8)
50% (16)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
28% (9)
31% (10)
Радомьяк Радом
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
Сухие победы
8
8
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
14
20
Волевые поражения
21
13
Голы по времени матча
Забито
21
17
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 22
2
10%
3
18%
1-15
5
24%
4
24%
16-30
2
10%
2
12%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
6
29%
2
12%
61-75
3
14%
3
18%
76-90
Пропущено
16
17
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
2
13%
2
12%
1-15
4
25%
1
6%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
3
19%
4
24%
46-60
3
19%
2
12%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90
Забито
16
14
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
23 Не забивали 24
2
13%
2
14%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
5
31%
4
29%
76-90
Пропущено
16
19
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
13%
1
5%
1-15
3
19%
4
21%
16-30
3
19%
5
26%
31-45
4
25%
2
11%
46-60
2
13%
4
21%
61-75
2
13%
3
16%
76-90
Забито
37
31
17 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 14
12 Не забивали 14
4
11%
5
16%
1-15
7
19%
7
23%
16-30
6
16%
2
6%
31-45
4
11%
6
19%
46-60
8
22%
4
13%
61-75
8
22%
7
23%
76-90
Пропущено
32
36
16 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 24
4
13%
3
8%
1-15
7
22%
5
14%
16-30
5
16%
8
22%
31-45
7
22%
6
17%
46-60
5
16%
6
17%
61-75
4
13%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Ягеллония - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Легия 1:0 Варта Познань - Шлёнск 3:1
Лех - Варта Познань 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Варта Познань - Олимпия Эльблонг 1:4 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Варта Познань - ККС 1925 Калиш 1:0 Варта Познань - Юниа Сважендз 3:2 Варта Познань - Ракув 1:1 Варта Познань - Дукаджини 1:0 Варта Познань - Сабах Баку 1:1 Сьрода - Варта Познань 3:4
Радомьяк Радом
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Радомьяк Радом - Пяст 0:1 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Лех 1:1 Краковия - Радомьяк Радом 3:0
Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:0 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Нефтчи Фергана 1:2 Радомьяк Радом - Алемания 1:2 Радомьяк Радом - Ботошани 2:3 Радомьяк Радом - Сепси 1:2 РБ Лейпциг - Радомьяк Радом 6:0
Результаты матчей
Варта Познань
Радомьяк Радом
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:2
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 38%
1
9 раз 28%
2
8 раз 25%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
14 раз 44%
1
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Варта Познань
Радомьяк Радом
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
88
511
412
214
115
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
106
610
511
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2012
Больше Меньше
1814
1121
923
329
329
131
131
131
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|16 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|12 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 10
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 10
|Ягеллония
|Нене III
|1 10