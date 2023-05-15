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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Красны Себастьян
Варта Познань
1:2
Конец матча
Радомьяк Радом
0'
0:1
23' Гол
Машаду Луиш
0:2
28' Гол
Семеду Лисандру
52' Желтая карточка
Damian Jakubik
1:2
53' Гол
Савич Стефан
55' Желтая карточка
Копчински Михал
85' Желтая карточка
Шмыт Каетан
90' Желтая карточка
Бранко Рафаэл
90' Желтая карточка
Абрамович Давид
90' Желтая карточка
Журавски Мачей
90' Желтая карточка
Килиба Бартош
90'+10
1
Лис
Адриан
2
Гжесик
Ян
14
Косцельны
Камиль
34
Плеснерович
Виктор
24
Шмыт
Каетан
21
Купчак
Матеуш
15
Копчински
Михал
22
Konrad
Matuszewski
94
Дестан
Энис
99
Зреляк
Адам
77
Савич
Стефан
V
1
Gabriel
Kobylak
14
Damian
Jakubik
16
Цихоцки
Матеуш
29
Бранко
Рафаэл
33
Абрамович
Давид
10
Roberto
Alves
77
Донис
Христос
7
Семеду
Лисандру
70
Кастаньеда
Франк
20
Машаду
Луиш
19
Jean
Sarmiento
Варта Познань
3-4-3
Радомьяк Радом
4-2-3-1

История личных встреч

Варта Познань
Радомьяк Радом

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

Э
2:3
Э
3:1
Э
1:0
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
0:2
ВД
1:0
ВД
0:0
ВД
1:1
ВД
3:2

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.2
0.4

Среднее время на гол

75
225

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.6
0.9

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

56
100

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 8 0.25
Щепаньски Милош 4 0.13
Журавски Мачей 4 0.13
Гжесик Ян 4 0.13
Савич Стефан V 3 0.09
Шмыт Каетан 2 0.06
Луиш Мигел 2 0.06
Ставропулос Димитрис 2 0.06
Шимонович Давид 1 0.03
Иванов Роберт 1 0.03
Коррин Милан 1 0.03
Дестан Энис 1 0.03
Копчински Михал 1 (1) 0.03
Konrad Matuszewski 0 0
Мяйнпя Нило 0 0
Купчак Матеуш 0 0
Кьельб Якуб 0 0
Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роча Леонардо 6 (1) 0.19
Мауридес Жуниор 4 0.13
Машаду Луиш 4 0.13
Roberto Alves 3 0.09
Нашименту Филипе 3 (3) 0.09
Абрамович Давид 3 0.09
Семеду Лисандру 2 0.06
Mateusz Grzybek 2 0.06
Бранко Рафаэл 2 0.06
Michal Feliks 1 0.03
Майк Сестор 0 0
Damian Jakubik 0 0
Леандро 0 0
Thabo Cele 0 0
Pedro Justiniano 0 0
Gabriel Kobylak 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ставропулос Димитрис 7 0
Мяйнпя Нило 5 1
Гжесик Ян 5 0
Шмыт Каетан 5 0
Дестан Энис 5 0
Копчински Михал 4 0
Зреляк Адам 4 0
Шимонович Давид 4 0
Плеснерович Виктор 4 0
Журавски Мачей 3 0
Лис Адриан 2 0
Купчак Матеуш 2 0
Кьельб Якуб 2 0
Косцельны Камиль 2 0
Щепаньски Милош 2 0
Иванов Роберт 2 0
Коррин Милан 2 0
Луиш Мигел 2 0
Konrad Matuszewski 2 0
Килиба Бартош 1 0
Гробельны Енджей 1 0
Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Машаду Луиш 12 0
Бранко Рафаэл 10 1
Нашименту Филипе 8 0
Цихоцки Матеуш 5 1
Абрамович Давид 6 0
Pedro Justiniano 4 1
Damian Jakubik 4 0
Roberto Alves 4 0
Мауридес Жуниор 3 0
Кайарга Берто 3 0
Gabriel Kobylak 3 0
Майк Сестор 2 0
Донис Христос 2 0
Леандро 2 0
Рамуш Франсишку 2 0
Роча Леонардо 2 0
Mateusz Grzybek 1 0
Семеду Лисандру 1 0
Thabo Cele 1 0
Павловски Дариуш 1 0
Кастаньеда Франк 1 0
Пик Даниэль 1 0
Tiago Matos 1 0
Jakub Nowakowski 1 0

Результаты матчей

Варта Познань
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Радомьяк Радом
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

8
3
Варта Познань
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Радомьяк Радом
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

12
15

Волевые поражения

13
10
Варта Познань
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (8)
50% (16)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
28% (9)
31% (10)
Радомьяк Радом
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

14
20

Волевые поражения

21
13

Голы по времени матча

Забито

21
17
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 22
2
10%
3
18%
1-15
5
24%
4
24%
16-30
2
10%
2
12%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
6
29%
2
12%
61-75
3
14%
3
18%
76-90

Пропущено

16
17
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
2
13%
2
12%
1-15
4
25%
1
6%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
3
19%
4
24%
46-60
3
19%
2
12%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90

Забито

16
14
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
23 Не забивали 24
2
13%
2
14%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
5
31%
4
29%
76-90

Пропущено

16
19
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
13%
1
5%
1-15
3
19%
4
21%
16-30
3
19%
5
26%
31-45
4
25%
2
11%
46-60
2
13%
4
21%
61-75
2
13%
3
16%
76-90

Забито

37
31
17 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 14
12 Не забивали 14
4
11%
5
16%
1-15
7
19%
7
23%
16-30
6
16%
2
6%
31-45
4
11%
6
19%
46-60
8
22%
4
13%
61-75
8
22%
7
23%
76-90

Пропущено

32
36
16 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 24
4
13%
3
8%
1-15
7
22%
5
14%
16-30
5
16%
8
22%
31-45
7
22%
6
17%
46-60
5
16%
6
17%
61-75
4
13%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Ягеллония - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Легия 1:0 Варта Познань - Шлёнск 3:1
Лех - Варта Познань 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Варта Познань - Олимпия Эльблонг 1:4 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Варта Познань - ККС 1925 Калиш 1:0 Варта Познань - Юниа Сважендз 3:2 Варта Познань - Ракув 1:1 Варта Познань - Дукаджини 1:0 Варта Познань - Сабах Баку 1:1 Сьрода - Варта Познань 3:4
Радомьяк Радом
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Радомьяк Радом - Пяст 0:1 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Лех 1:1 Краковия - Радомьяк Радом 3:0
Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:0 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Нефтчи Фергана 1:2 Радомьяк Радом - Алемания 1:2 Радомьяк Радом - Ботошани 2:3 Радомьяк Радом - Сепси 1:2 РБ Лейпциг - Радомьяк Радом 6:0

Результаты матчей

Варта Познань
Радомьяк Радом

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:2
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 38%
1
9 раз 28%
2
8 раз 25%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
14 раз 44%
1
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Варта Познань
Радомьяк Радом

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
8
8
5
11
1.5
4
12
2
14
2.5
1
15
1
15
3.5
1
15
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
10
6
6
10
1.5
5
11
1
15
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
12
0.5
Больше Меньше
18
14
11
21
1.5
9
23
3
29
2.5
3
29
1
31
3.5
1
31
1
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 32 22 5 5 60 - 22 71
2.
Легия
 32 18 9 5 54 - 35 63
3.
Погонь Щецин
 32 16 9 7 52 - 44 57
4.
Лех
 32 15 10 7 46 - 29 55
5.
Пяст
 32 14 7 11 36 - 30 49
6.
Варта Познань
 32 12 8 12 36 - 33 44
7.
Гурник Забже
 32 12 8 12 43 - 42 44
8.
Краковия
 32 11 9 12 37 - 34 42
9.
Видзев Лодзь
 32 11 8 13 37 - 41 41
10.
Радомьяк Радом
 32 11 8 13 31 - 36 41
11.
Заглембе Любин
 32 11 8 13 32 - 43 41
12.
Сталь Мелец
 32 10 10 12 35 - 38 40
13.
Ягеллония
 32 9 13 10 47 - 46 40
14.
Корона Кельце
 32 10 8 14 36 - 45 38
15.
Висла Плоцк
 32 10 7 15 40 - 45 37
16.
Шлёнск
 32 8 11 13 30 - 43 35
17.
Лехия Гданьск
 32 7 6 19 27 - 53 27
18.
Медзь
 32 4 10 18 31 - 51 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 16 14 1 1 40 - 9 43
2.
Легия
 16 11 5 0 35 - 16 38
3.
Погонь Щецин
 16 9 4 3 29 - 23 31
4.
Висла Плоцк
 16 8 4 4 22 - 14 28
5.
Ягеллония
 16 8 3 5 29 - 21 27
6.
Корона Кельце
 16 8 3 5 19 - 16 27
7.
Лех
 16 8 2 6 23 - 15 26
8.
Краковия
 16 7 5 4 20 - 10 26
9.
Пяст
 16 6 4 6 17 - 15 22
10.
Сталь Мелец
 16 5 7 4 17 - 14 22
11.
Варта Познань
 16 5 6 5 20 - 17 21
12.
Шлёнск
 16 5 6 5 19 - 21 21
13.
Гурник Забже
 16 5 5 6 21 - 22 20
14.
Видзев Лодзь
 16 5 3 8 22 - 25 18
15.
Радомьяк Радом
 16 4 4 8 14 - 19 16
16.
Лехия Гданьск
 16 4 4 8 14 - 22 16
17.
Медзь
 16 3 6 7 16 - 23 15
18.
Заглембе Любин
 16 3 5 8 11 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 16 7 8 1 23 - 14 29
2.
Ракув
 16 8 4 4 20 - 13 28
3.
Пяст
 16 8 3 5 19 - 15 27
4.
Заглембе Любин
 16 8 3 5 21 - 23 27
5.
Погонь Щецин
 16 7 5 4 23 - 21 26
6.
Легия
 16 7 4 5 19 - 19 25
7.
Радомьяк Радом
 16 7 4 5 17 - 17 25
8.
Гурник Забже
 16 7 3 6 22 - 20 24
9.
Варта Познань
 16 7 2 7 16 - 16 23
10.
Видзев Лодзь
 16 6 5 5 15 - 16 23
11.
Сталь Мелец
 16 5 3 8 18 - 24 18
12.
Краковия
 16 4 4 8 17 - 24 16
13.
Шлёнск
 16 3 5 8 11 - 22 14
14.
Ягеллония
 16 1 10 5 18 - 25 13
15.
Лехия Гданьск
 16 3 2 11 13 - 31 11
16.
Корона Кельце
 16 2 5 9 17 - 29 11
17.
Висла Плоцк
 16 2 3 11 18 - 31 9
18.
Медзь
 16 1 4 11 15 - 28 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 16 (6)
Ягеллония Имас Хесус 13 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 12 (5)
Легия Жозуэ Филипе 12 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Легия Енджейчик Артур 1 10
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 10
Ягеллония Нене III 1 10
Весь список
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