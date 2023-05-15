Тур: 7.
0:0
Первый тайм: 20'
Ход матча
26
Бркич
Харис
17
Filip
Bohman
18
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Нападающий
-
17 Filip BohmanНападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Ziad GhanoumЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кроон СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Anton Berg
-
Главный тренер: Magnus Powell
История личных встреч
Треллеборг
Эстерсунд
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
13
2
Голов в среднем за матч
3.25
1
Среднее время на гол
27
90
Всего голов
14
4
Голов в среднем за матч
2.33
0.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
38
135
Бомбардиры внутри турнира
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Filip Bohman
|3
|0.43
|Дхайни Мухаммед-Али
|2
|0.29
|Бркич Харис
|1
|0.14
|Андерссон Маттиас
|1
|0.14
|Саид Мохаммед
|0
|0
|Бьеркен Фритьоф
|0
|0
|Хёрберг Феликс
|0
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Chovanie Amatkarijo
|3
|0.43
|Карлссон Грач Себастьян
|3
|0.43
|Miroslav Mazur
|1
|0.14
|Штольт Малкольм
|1
|0.14
|Брэндон Эрик
|0
|0
|Аджумани Янник
|0
|0
|Ziad Ghanoum
|0
|0
|Jakob Johnsson
|0
|0
Карточки
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0
|Халльберг Херман
|2
|0
|Карлссон Тобиас
|1
|0
|Саид Мохаммед
|1
|0
|Вийтикко Микко
|1
|0
|Бркич Харис
|1
|0
|Хёрберг Феликс
|1
|0
|Оффия Генри
|1
|0
|Filip Bohman
|1
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mansour Sinyan
|1
|1
|Вейлид Сесар
|2
|0
|Miroslav Mazur
|2
|0
|Раск Теодор
|2
|0
|Штольт Малкольм
|2
|0
|Брэндон Эрик
|2
|0
|Calvin Kabuye
|2
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Аджумани Янник
|1
|0
Результаты матчей
Треллеборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Эстерсунд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
0
Треллеборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Эстерсунд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
0
5
Треллеборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Эстерсунд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
3
5
Голы по времени матча
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
22%
3
50%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
7
8
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
14%
3
38%
76-90
Пропущено
14
7
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
7%
1
14%
1-15
3
21%
3
43%
16-30
3
21%
1
14%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
4
29%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
ГАИС - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Эргрюте 2:0
Эстер - Треллеборг 5:2 Треллеборг - Гефле 0:1 Брондбю - Треллеборг 1:1 Лунд БОИС - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Ариана 3:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Роскильде КФУМ - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Эстер - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Сковде АИК - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Браге - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Эргрюте 2:1
Эстерсунд
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Эстер - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3
Эребру - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Левангер 0:2 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эстерсунд - Ког 0:2 Эстерсунд - Фалькенберг 2:0 Фалькенберг - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Норрбю 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Далкурд - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 0:2 Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1
Результаты матчей
Треллеборг
Эстерсунд
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Треллеборг
Эстерсунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
33
33
15
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|8
|5
|1
|2
|19 - 11
|16
|3.
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|5.
|0:0
|7
|3
|4
|0
|10 - 5
|13
|6.
|1:0
|8
|4
|0
|4
|12 - 15
|12
|7.
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|10.
|7
|2
|4
|1
|14 - 13
|10
|11.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|12.
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|13.
|6
|0
|4
|2
|7 - 10
|4
|14.
|0:0
|7
|1
|1
|5
|8 - 13
|4
|15.
|0:1
|7
|1
|0
|6
|3 - 8
|3
|16.
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|8.
|1:0
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|9.
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|10.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|11.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|15.
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|16.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|10 - 6
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 0
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|8 - 8
|3
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|14.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|15.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|1 - 5
|0
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|6
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|6
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|5 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|4 (3)
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 3
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|4
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|4
|Ландскруна
|Camil Jebara
|1 2