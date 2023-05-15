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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 7.
Треллеборг
0:0
Первый тайм: 20'
Эстерсунд
0'
8' Желтая карточка
Халльберг Херман

Ход матча

8'
Халльберг Херман
 
Лучшие коэффициенты
Треллеборг
Ничья
Эстерсунд
2.61
3.53
3.20
Все Коэффициенты
1
Кристенсен
Каспер
24
Хёрберг
Феликс
20
Дхайни
Мухаммед-Али
19
Карлссон
Тобиас
23
Бедварссон
Бедвар
10
Саид
Мохаммед
8
Халльберг
Херман
26
Бркич
Харис
2
Бьеркен
Фритьоф
17
Filip
Bohman
18
Оффия
Генри
1
Кейта
Али
II
2
Вейлид
Сесар
27
Ziad
Ghanoum
18
Miroslav
Mazur
28
Аджумани
Янник
11
Мусолитин
Николай
29
Calvin
Kabuye
7
Andre
Oesterholm
21
Кроон
Симон
26
Chovanie
Amatkarijo
9
Карлссон
Грач
Себастьян
Треллеборг
4-3-3
Эстерсунд
4-2-3-1

История личных встреч

Треллеборг
Эстерсунд

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:0
С
1:1
А
0:1
А
4:1
К
3:0
К
4:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

13
2

Голов в среднем за матч

3.25
1

Среднее время на гол

27
90

Всего голов

14
4

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

38
135

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Filip Bohman 3 0.43
Дхайни Мухаммед-Али 2 0.29
Бркич Харис 1 0.14
Андерссон Маттиас 1 0.14
Саид Мохаммед 0 0
Бьеркен Фритьоф 0 0
Хёрберг Феликс 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Chovanie Amatkarijo 3 0.43
Карлссон Грач Себастьян 3 0.43
Miroslav Mazur 1 0.14
Штольт Малкольм 1 0.14
Брэндон Эрик 0 0
Аджумани Янник 0 0
Ziad Ghanoum 0 0
Jakob Johnsson 0 0

Карточки

Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дхайни Мухаммед-Али 3 0
Халльберг Херман 2 0
Карлссон Тобиас 1 0
Саид Мохаммед 1 0
Вийтикко Микко 1 0
Бркич Харис 1 0
Хёрберг Феликс 1 0
Оффия Генри 1 0
Filip Bohman 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mansour Sinyan 1 1
Вейлид Сесар 2 0
Miroslav Mazur 2 0
Раск Теодор 2 0
Штольт Малкольм 2 0
Брэндон Эрик 2 0
Calvin Kabuye 2 0
Кроон Симон 1 0
Кейта Али II 1 0
Аджумани Янник 1 0

Результаты матчей

Треллеборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Эстерсунд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
0
Треллеборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Эстерсунд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

0
5
Треллеборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Эстерсунд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
22%
3
50%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Пропущено

14
7
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
7%
1
14%
1-15
3
21%
3
43%
16-30
3
21%
1
14%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
4
29%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
ГАИС - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Эргрюте 2:0
Эстер - Треллеборг 5:2 Треллеборг - Гефле 0:1 Брондбю - Треллеборг 1:1 Лунд БОИС - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Ариана 3:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Роскильде КФУМ - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Эстер - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Сковде АИК - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Браге - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Эргрюте 2:1
Эстерсунд
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Эстер - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3
Эребру - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Левангер 0:2 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эстерсунд - Ког 0:2 Эстерсунд - Фалькенберг 2:0 Фалькенберг - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Норрбю 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Далкурд - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 0:2 Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1

Результаты матчей

Треллеборг
Эстерсунд

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Треллеборг
Эстерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
3
3
1
5
2.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ГАИС
 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Эстер
 8 5 1 2 19 - 11 16
3.
Вестерос
 7 4 2 1 10 - 3 14
4.
Утсиктенс
 7 4 2 1 13 - 7 14
5.
Эстерсунд
 0:0 7 3 4 0 10 - 5 13
6.
Сундсвалль
 1:0 8 4 0 4 12 - 15 12
7.
Гефле
 7 3 1 3 8 - 8 10
8.
Браге
 7 3 1 3 7 - 9 10
9.
Ландскруна
 7 3 1 3 6 - 8 10
10.
Йёнчёпинг
 7 2 4 1 14 - 13 10
11.
Эребру
 6 2 2 2 5 - 6 8
12.
Сирианска Эскильстуна
 7 2 2 3 7 - 12 8
13.
Эргрюте
 6 0 4 2 7 - 10 4
14.
Треллеборг
 0:0 7 1 1 5 8 - 13 4
15.
Хельсинборг
 0:1 7 1 0 6 3 - 8 3
16.
Сковде АИК
 7 0 2 5 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ГАИС
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Утсиктенс
 4 3 0 1 8 - 4 9
3.
Ландскруна
 4 3 0 1 6 - 4 9
4.
Йёнчёпинг
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Гефле
 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Браге
 3 2 0 1 4 - 2 6
7.
Эстер
 4 2 0 2 9 - 5 6
8.
Сундсвалль
 1:0 5 2 0 3 7 - 10 6
9.
Вестерос
 3 1 2 0 3 - 0 5
10.
Эстерсунд
 0:0 3 1 2 0 6 - 5 5
11.
Эребру
 3 1 1 1 3 - 2 4
12.
Сирианска Эскильстуна
 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Треллеборг
 0:0 4 1 1 2 5 - 5 4
14.
Хельсинборг
 0:1 3 1 0 2 2 - 3 3
15.
Эргрюте
 3 0 3 0 6 - 6 3
16.
Сковде АИК
 3 0 2 1 4 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 4 3 1 0 10 - 6 10
2.
Вестерос
 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Эстерсунд
 0:0 4 2 2 0 4 - 0 8
4.
ГАИС
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Сундсвалль
 1:0 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Утсиктенс
 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Эребру
 3 1 1 1 2 - 4 4
8.
Браге
 4 1 1 2 3 - 7 4
9.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 5 - 10 4
10.
Гефле
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Йёнчёпинг
 3 0 3 0 8 - 8 3
12.
Эргрюте
 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Ландскруна
 3 0 1 2 0 - 4 1
14.
Треллеборг
 0:0 3 0 0 3 3 - 8 0
15.
Хельсинборг
 0:1 4 0 0 4 1 - 5 0
16.
Сковде АИК
 4 0 0 4 2 - 9 0
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 6
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 6
ГАИС Линдберг Юлиус 5 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 3
Эстер Вестермарк Йеспер 4
Эстер Хедлунд Себастьян 4
Утсиктенс Albin Skoglund 4
Ландскруна Camil Jebara 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    8'
    Халльберг Херман получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Треллеборг
Ничья
Эстерсунд
2.61
3.53
3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Треллеборг 0:0 Эстерсунд онлайн

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