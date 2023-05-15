Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Хорошую попытку сделал Оливер Бундгар Кристенсен. Удар в створ, но вратарь начеку

Ибрагим Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Леманс Клинт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Jeppe Kudsk выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Раннерс

8' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

8' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Jeppe Kudsk выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Каллесеэ Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

6' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

5' Удар от ворот произведет Раннерс

5' Элиас нанес удар, но тот был заблокирован.

5' Леманс Клинт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Хорошую попытку сделал Ибрагим Саид. Удар в створ, но вратарь начеку

4' Джатта Алассана создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Элиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Каллесеэ Миккель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Каллесеэ Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Раннерс начинает с центра поля