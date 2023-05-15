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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Бурхардт Йорген
Раннерс
0:0
Первый тайм: 21'
Виборг
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Раннерс
Ничья
Виборг
4.20
3.80
2.60
Все Коэффициенты
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
41
Jeppe
Kudsk
4
Юханссон
Карл
II
15
Копплин
Бьорн
11
Бабаян
Эдгар
6
Йонсен
Лассер
Берг
16
Энггаард
Мэдс
17
Нордли
Симен
Болькан
40
Бундгаард
Филип
90
Одей
Стивен
1
Педерсен
Лукас
Лунд
2
Гааей
Антон
24
Аниембе
Даниэль
17
Бонде
Якуб
23
Бундгаард
Оливер
28
Вестергорд
Магнус
13
Гроннинг
Йеппе
14
Леманс
Клинт
30
Ибрагим
Саид
12
Джатта
Алассана
7
Mendes
Elias2
Раннерс
4-4-2
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Раннерс
Виборг

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

29 матчей

44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

24.1%
48.3%
27.6%
7 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.4%
34.5%
24.1%
12 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

СД
3:1
СД
2:2
СД
1:0
ТМК
3:2
СД
0:1
СД
1:2
ТМК
4:4
ТМС
5:1
ТМК
2:4
ТМК
2:0
ТМК
2:1
ТМК
0:0
СД
2:1
СД
0:1
ТМК
0:1
СД
2:3
СД
1:3
СД
0:1
ТМК
0:0
ТМС
1:1
СД
3:1
СД
1:1
СД
2:2
ПД
2:2
ПД
1:0
ТМС
0:1
ТМС
1:1
СЛ
0:1
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

19
26

Голов в среднем за матч

1.36
1.73

Среднее время на гол

66
51

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.47
1

Среднее время на гол

61
90

Всего голов

41
40

Голов в среднем за матч

1.41
1.38

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

63
65

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгхо Марвин 6 (1) 0.21
Бундгаард Филип 4 0.14
Анкерсен Якоб 3 0.1
Одей Стивен 3 0.1
Hugo Andersson2 3 0.1
Хег Даниэль 2 0.07
Копплин Бьорн 2 0.07
Бабаян Эдгар 2 0.07
Камара Аль-Хаджи 2 0.07
Нордли Симен Болькан 2 0.07
Андерссон Адам 1 0.03
Клюснер Тобиас 1 0.03
Кехинде Тосин 1 0.03
Энггаард Мэдс 1 0.03
Лауэнборг Фредерик 1 0.03
Юханссон Карл II 1 0.03
Гравес Симон 1 0.03
Педерсен Миккель 0 0
Йонсен Лассер Берг 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грот Джей-Рой 9 0.31
Mendes Elias2 6 0.21
Леманс Клинт 5 0.17
Ибрагим Саид 2 0.07
Соренсен Кристиан I 2 0.07
Лонвейк Джастин 2 0.07
Джатта Алассана 2 0.07
Бех Тобиас 2 0.07
Бонде Якуб 2 (1) 0.07
Гроннинг Йеппе 1 0.03
Мортимер Нилс 1 0.03
Жамбурек Ян 1 0.03
Бундгаард Оливер 1 0.03
Паулиньо Жозе 1 0.03
Лауритсен Мадс 1 0.03
Бюрги Николас 1 0.03
Вестергорд Магнус 1 0.03
Гааей Антон 0 0
Жуниор Ренато 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кехинде Тосин 5 0
Юханссон Карл II 3 1
Эгхо Марвин 4 0
Лауэнборг Фредерик 4 0
Hugo Andersson2 4 0
Энггаард Мэдс 4 0
Бабаян Эдгар 3 0
Педерсен Миккель 3 0
Одей Стивен 3 0
Хег Даниэль 2 0
Копплин Бьорн 2 0
Карлгрен Патрик 2 0
Камара Аль-Хаджи 2 0
Гравес Симон 2 0
Йонсен Лассер Берг 2 0
Анкерсен Якоб 1 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Каллесеэ Миккель 1 0
Клюснер Тобиас 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Залетел Жан 6 0
Гроннинг Йеппе 5 0
Бонде Якуб 5 0
Бюрги Николас 5 0
Ибрагим Саид 4 0
Леманс Клинт 4 0
Mendes Elias2 4 0
Лауритсен Мадс 2 1
Грот Джей-Рой 3 0
Мортимер Нилс 3 0
Лонвейк Джастин 2 0
Аниембе Даниэль 1 0
Бех Тобиас 1 0
Бундгаард Оливер 1 0
Сёндергаард Мадс 1 0

Результаты матчей

Раннерс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Виборг
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

8
5
Раннерс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Виборг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

20
20
Раннерс
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (7)
57% (16)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
Виборг
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

13
8

Волевые поражения

28
25

Голы по времени матча

Забито

15
20
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
2
13%
3
15%
1-15
1
7%
4
20%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
4
27%
7
35%
61-75
5
33%
3
15%
76-90

Пропущено

17
17
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
1
6%
5
29%
29%
1-15
3
18%
3
18%
16-30
5
29%
29%
2
12%
31-45
2
12%
3
18%
46-60
2
12%
3
18%
61-75
4
24%
1
6%
76-90

Забито

24
20
8 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
1
4%
5
25%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
5
21%
2
10%
31-45
6
25%
3
15%
46-60
6
25%
1
5%
61-75
4
17%
6
30%
76-90

Пропущено

19
15
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
7
37%
2
13%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
4
21%
3
20%
46-60
1
5%
5
33%
61-75
4
21%
3
20%
76-90

Забито

39
40
12 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 11
5 Не забивали 7
3
8%
8
20%
1-15
3
8%
7
18%
16-30
6
15%
4
10%
31-45
8
21%
4
10%
46-60
10
26%
8
20%
61-75
9
23%
9
23%
76-90

Пропущено

36
32
19 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 21
8
22%
7
22%
1-15
4
11%
3
9%
16-30
7
19%
4
13%
31-45
6
17%
6
19%
46-60
3
8%
8
25%
61-75
8
22%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Раннерс - Брондбю 1:3 Виборг - Раннерс 3:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Раннерс - Нордшелланн 1:1
Раннерс - Копенгаген 1:0 Орхус - Раннерс 1:1 Ольборг - Раннерс 0:1 Раннерс - Орхус 1:2 Виборг - Раннерс 2:2 Раннерс - Люнгбю 1:0 Оденсе - Раннерс 0:0 Раннерс - Сурхон 3:0 Раннерс - Сабуртало 2:1 Раннерс - Сённерйюск 5:1 Раннерс - Фредерисия 2:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Силькеборг 1:3 Хорсенс - Раннерс 5:1
Виборг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Орхус - Виборг 3:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - Виборг 2:1
Виборг - Орхус 0:1 Виборг - Ольборг 1:0 Брондбю - Виборг 0:3 Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Виборг - Раннерс 2:2 Ольборг - Виборг 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3 Виборг - Митьюлланд 0:4 Гётеборг - Виборг 0:3 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Виборг - Ольборг 2:1 Силькеборг - Виборг 1:2 Виборг - Венсюссель 2:0 Брондбю - Виборг 0:2

Результаты матчей

Раннерс
Виборг

Точный счет

1:0
5 раз 36%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Точный счет

1:0
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 50%
0
5 раз 18%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
2
8 раз 29%
1
8 раз 29%
0
7 раз 25%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
7
7
1
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
6
8
3
11
2.5
3
11
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
21
7
9
19
1.5
13
15
4
24
2.5
5
23
1
27
3.5
1
27

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 29 16 4 9 54 - 30 52
2.
Нордшелланн
 29 14 9 6 46 - 29 51
3.
Орхус
 29 13 8 8 33 - 23 47
4.
Виборг
 0:0 29 13 8 8 40 - 32 47
5.
Раннерс
 0:0 29 10 11 8 37 - 38 41
6.
Брондбю
 29 11 6 12 39 - 47 39

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 29 11 11 7 46 - 34 44
2.
Оденсе
 29 10 10 9 39 - 48 40
3.
Силькеборг
 29 9 7 13 39 - 46 34
4.
Хорсенс
 29 7 6 16 32 - 55 27
5.
Ольборг
 29 6 9 14 33 - 40 27
6.
Люнгбю
 29 5 9 15 28 - 44 24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 14 10 2 2 29 - 15 32
2.
Копенгаген
 14 9 2 3 26 - 11 29
3.
Виборг
 0:0 14 7 5 2 20 - 15 26
4.
Орхус
 15 6 6 3 20 - 13 24
5.
Раннерс
 0:0 15 6 4 5 15 - 17 22
6.
Брондбю
 15 6 3 6 22 - 28 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 15 6 3 6 22 - 23 21
2.
Оденсе
 15 5 5 5 19 - 22 20
3.
Хорсенс
 14 5 4 5 21 - 27 19
4.
Митьюлланд
 15 5 4 6 17 - 19 19
5.
Люнгбю
 14 3 6 5 14 - 21 15
6.
Ольборг
 14 3 5 6 14 - 16 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орхус
 14 7 2 5 13 - 10 23
2.
Копенгаген
 15 7 2 6 28 - 19 23
3.
Виборг
 0:0 15 6 3 6 20 - 17 21
4.
Раннерс
 0:0 14 4 7 3 22 - 21 19
5.
Нордшелланн
 15 4 7 4 17 - 14 19
6.
Брондбю
 14 5 3 6 17 - 19 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 14 6 7 1 29 - 15 25
2.
Оденсе
 14 5 5 4 20 - 26 20
3.
Силькеборг
 14 3 4 7 17 - 23 13
4.
Ольборг
 15 3 4 8 19 - 24 13
5.
Люнгбю
 15 2 3 10 14 - 23 9
6.
Хорсенс
 15 2 2 11 11 - 28 8

Топ бомбардиров
Митьюлланд Исаксен Густав 14 (3)
Орхус Мортенсен Патрик 14 (1)
Копенгаген Классон Виктор 11 (4)
Брондбю Омойджуфано Охи 11 (1)
Нордшелланн Ernest Nuamah 10 (4)
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Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 9
Ольборг Соуза Аллан II 8
Копенгаген Харальдссон Хакон-Арнар 8
Брондбю Васс Даниэль 1 6
Хорсенс Киилерик Мальте 1 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 11'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Юханссон Карл II ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Угловой
      10'
      Леманс Клинт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 10'
      Контроль мяча: Раннерс: 50%, Виборг: 50%.
    • 10'
      Jeppe Kudsk выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Одей Стивен выиграл воздушное противоборство у Аниембе Даниэль.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 8'
      Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Jeppe Kudsk выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Каллесеэ Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 6'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 5'
      Контроль мяча: Раннерс: 53%, Виборг: 47%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 5'
      Шанс! Джатта Алассана из команды Виборг пробил головой, но мимо
    • 5'
      Элиас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      5'
      Леманс Клинт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 4'
      Хорошую попытку сделал Ибрагим Саид. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 4'
      Джатта Алассана создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Jeppe Kudsk из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Джатта Алассана нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 4'
      Элиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Виборг начинает контратаку
    • 4'
      Йонсен Лассер Берг нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 4'
      Каллесеэ Миккель создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 3'
      Каллесеэ Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Раннерс начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Раннерс
    Ничья
    Виборг
    4.20
    3.80
    2.60
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    Где смотреть матч Раннерс 0:0 Виборг онлайн

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