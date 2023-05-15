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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Бурхардт Йорген
Раннерс
0:2
Конец матча
Виборг
0'
45' Желтая карточка
Каллесеэ Миккель
0:1
49' Гол
Ибрагим Саид
0:2
54' Гол
Ибрагим Саид
71' Желтая карточка
Юханссон Карл
0:2
76' Не забитый пенальти
Эгхо Марвин
76' Желтая карточка
Гроннинг Йеппе
82' Желтая карточка
Бонде Якуб
90'+8

Ход матча

45'
Каллесеэ Миккель
 
49'
0:1
Ибрагим Саид
(Гроннинг Йеппе)
54'
0:2
Ибрагим Саид
(Mendes Elias2)
60'
Кехинде Тосин
Нордли Симен Болькан
 
60'
Эгхо Марвин
Одей Стивен
 
60'
Клюснер Тобиас
Бабаян Эдгар
 
63'
 
Жуниор Ренато
Джатта Алассана
71'
Юханссон Карл
 
76'
Эгхо Марвин
0:2
76'
 
Гроннинг Йеппе
78'
 
Жамбурек Ян
Ибрагим Саид
78'
 
Сёндергаард Мадс
Гроннинг Йеппе
82'
Энггаард Мэдс
Бундгаард Филип
 
82'
Камара Аль-Хаджи
 
82'
 
Бонде Якуб
82'
Педерсен Миккель
Леманс Клинт
 
85'
 
Бергер Софус
Mendes Elias2
85'
 
Jakob Nielsen

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 11
  • 4 Угловые 10
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 448 Количество передач 447
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
41
Jeppe
Kudsk
4
Юханссон
Карл
II
15
Копплин
Бьорн
11
Бабаян
Эдгар
6
Йонсен
Лассер
Берг
16
Энггаард
Мэдс
17
Нордли
Симен
Болькан
40
Бундгаард
Филип
90
Одей
Стивен
1
Педерсен
Лукас
Лунд
2
Гааей
Антон
24
Аниембе
Даниэль
17
Бонде
Якуб
23
Бундгаард
Оливер
28
Вестергорд
Магнус
13
Гроннинг
Йеппе
14
Леманс
Клинт
30
Ибрагим
Саид
12
Джатта
Алассана
7
Mendes
Elias2
Раннерс
4-4-2
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Раннерс
Виборг

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

29 матчей

44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

24.1%
48.3%
27.6%
7 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.4%
34.5%
24.1%
12 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

СД
3:1
СД
2:2
СД
1:0
ТМК
3:2
СД
0:1
СД
1:2
ТМК
4:4
ТМС
5:1
ТМК
2:4
ТМК
2:0
ТМК
2:1
ТМК
0:0
СД
2:1
СД
0:1
ТМК
0:1
СД
2:3
СД
1:3
СД
0:1
ТМК
0:0
ТМС
1:1
СД
3:1
СД
1:1
СД
2:2
ПД
2:2
ПД
1:0
ТМС
0:1
ТМС
1:1
СЛ
0:1
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

19
26

Голов в среднем за матч

1.36
1.73

Среднее время на гол

66
51

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.47
1

Среднее время на гол

61
90

Всего голов

41
40

Голов в среднем за матч

1.41
1.38

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

63
65

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгхо Марвин 6 (1) 0.21
Бундгаард Филип 4 0.14
Анкерсен Якоб 3 0.1
Одей Стивен 3 0.1
Hugo Andersson2 3 0.1
Хег Даниэль 2 0.07
Копплин Бьорн 2 0.07
Бабаян Эдгар 2 0.07
Камара Аль-Хаджи 2 0.07
Нордли Симен Болькан 2 0.07
Андерссон Адам 1 0.03
Клюснер Тобиас 1 0.03
Кехинде Тосин 1 0.03
Энггаард Мэдс 1 0.03
Лауэнборг Фредерик 1 0.03
Юханссон Карл II 1 0.03
Гравес Симон 1 0.03
Педерсен Миккель 0 0
Йонсен Лассер Берг 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грот Джей-Рой 9 0.31
Mendes Elias2 6 0.21
Леманс Клинт 5 0.17
Ибрагим Саид 4 0.14
Соренсен Кристиан I 2 0.07
Лонвейк Джастин 2 0.07
Джатта Алассана 2 0.07
Бех Тобиас 2 0.07
Бонде Якуб 2 (1) 0.07
Гроннинг Йеппе 1 0.03
Мортимер Нилс 1 0.03
Жамбурек Ян 1 0.03
Бундгаард Оливер 1 0.03
Паулиньо Жозе 1 0.03
Лауритсен Мадс 1 0.03
Бюрги Николас 1 0.03
Вестергорд Магнус 1 0.03
Гааей Антон 0 0
Жуниор Ренато 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юханссон Карл II 4 1
Кехинде Тосин 5 0
Эгхо Марвин 4 0
Лауэнборг Фредерик 4 0
Hugo Andersson2 4 0
Энггаард Мэдс 4 0
Бабаян Эдгар 3 0
Педерсен Миккель 3 0
Одей Стивен 3 0
Хег Даниэль 2 0
Копплин Бьорн 2 0
Карлгрен Патрик 2 0
Каллесеэ Миккель 2 0
Камара Аль-Хаджи 2 0
Гравес Симон 2 0
Йонсен Лассер Берг 2 0
Анкерсен Якоб 1 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Клюснер Тобиас 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гроннинг Йеппе 6 0
Бонде Якуб 6 0
Залетел Жан 6 0
Бюрги Николас 5 0
Ибрагим Саид 4 0
Леманс Клинт 4 0
Mendes Elias2 4 0
Лауритсен Мадс 2 1
Грот Джей-Рой 3 0
Мортимер Нилс 3 0
Лонвейк Джастин 2 0
Аниембе Даниэль 1 0
Бех Тобиас 1 0
Бундгаард Оливер 1 0
Сёндергаард Мадс 1 0

Результаты матчей

Раннерс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Виборг
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

8
5
Раннерс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Виборг
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

20
20
Раннерс
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (7)
59% (17)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Виборг
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

13
8

Волевые поражения

28
25

Голы по времени матча

Забито

15
22
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
2
13%
3
14%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
1
7%
2
9%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
4
27%
7
32%
61-75
5
33%
3
14%
76-90

Пропущено

19
17
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
5%
5
29%
29%
1-15
3
16%
3
18%
16-30
5
26%
2
12%
31-45
4
21%
3
18%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
4
21%
1
6%
76-90

Забито

24
20
8 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
1
4%
5
25%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
5
21%
2
10%
31-45
6
25%
3
15%
46-60
6
25%
1
5%
61-75
4
17%
6
30%
76-90

Пропущено

19
15
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
7
37%
2
13%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
4
21%
3
20%
46-60
1
5%
5
33%
61-75
4
21%
3
20%
76-90

Забито

39
42
12 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 12
6 Не забивали 7
3
8%
8
19%
1-15
3
8%
7
17%
16-30
6
15%
4
10%
31-45
8
21%
6
14%
46-60
10
26%
8
19%
61-75
9
23%
9
21%
76-90

Пропущено

38
32
19 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 21
8
21%
7
22%
1-15
4
11%
3
9%
16-30
7
18%
4
13%
31-45
8
21%
6
19%
46-60
3
8%
8
25%
61-75
8
21%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Раннерс - Брондбю 1:3 Виборг - Раннерс 3:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Раннерс - Нордшелланн 1:1
Раннерс - Копенгаген 1:0 Орхус - Раннерс 1:1 Ольборг - Раннерс 0:1 Раннерс - Орхус 1:2 Виборг - Раннерс 2:2 Раннерс - Люнгбю 1:0 Оденсе - Раннерс 0:0 Раннерс - Сурхон 3:0 Раннерс - Сабуртало 2:1 Раннерс - Сённерйюск 5:1 Раннерс - Фредерисия 2:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Силькеборг 1:3 Хорсенс - Раннерс 5:1
Виборг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Орхус - Виборг 3:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - Виборг 2:1
Виборг - Орхус 0:1 Виборг - Ольборг 1:0 Брондбю - Виборг 0:3 Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Виборг - Раннерс 2:2 Ольборг - Виборг 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3 Виборг - Митьюлланд 0:4 Гётеборг - Виборг 0:3 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Виборг - Ольборг 2:1 Силькеборг - Виборг 1:2 Виборг - Венсюссель 2:0 Брондбю - Виборг 0:2

Результаты матчей

Раннерс
Виборг

Точный счет

1:0
5 раз 33%
0:2
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
0:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 48%
0
6 раз 21%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
2
9 раз 31%
1
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
4
3
12
1.5
7
7
1
14
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
3
6
8
1.5
7
8
3
11
2.5
3
12
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
22
7
9
20
1.5
14
15
4
25
2.5
5
24
1
28
3.5
1
28

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 29 16 4 9 54 - 30 52
2.
Нордшелланн
 29 14 9 6 46 - 29 51
3.
Виборг
 29 14 7 8 42 - 32 49
4.
Орхус
 29 13 8 8 33 - 23 47
5.
Раннерс
 29 10 10 9 37 - 40 40
6.
Брондбю
 29 11 6 12 39 - 47 39

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 29 11 11 7 46 - 34 44
2.
Оденсе
 29 10 10 9 39 - 48 40
3.
Силькеборг
 29 9 7 13 39 - 46 34
4.
Хорсенс
 29 7 6 16 32 - 55 27
5.
Ольборг
 29 6 9 14 33 - 40 27
6.
Люнгбю
 29 5 9 15 28 - 44 24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 14 10 2 2 29 - 15 32
2.
Копенгаген
 14 9 2 3 26 - 11 29
3.
Виборг
 14 7 5 2 20 - 15 26
4.
Орхус
 15 6 6 3 20 - 13 24
5.
Раннерс
 15 6 3 6 15 - 19 21
6.
Брондбю
 15 6 3 6 22 - 28 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 15 6 3 6 22 - 23 21
2.
Оденсе
 15 5 5 5 19 - 22 20
3.
Хорсенс
 14 5 4 5 21 - 27 19
4.
Митьюлланд
 15 5 4 6 17 - 19 19
5.
Люнгбю
 14 3 6 5 14 - 21 15
6.
Ольборг
 14 3 5 6 14 - 16 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орхус
 14 7 2 5 13 - 10 23
2.
Копенгаген
 15 7 2 6 28 - 19 23
3.
Виборг
 15 7 2 6 22 - 17 23
4.
Раннерс
 14 4 7 3 22 - 21 19
5.
Нордшелланн
 15 4 7 4 17 - 14 19
6.
Брондбю
 14 5 3 6 17 - 19 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 14 6 7 1 29 - 15 25
2.
Оденсе
 14 5 5 4 20 - 26 20
3.
Силькеборг
 14 3 4 7 17 - 23 13
4.
Ольборг
 15 3 4 8 19 - 24 13
5.
Люнгбю
 15 2 3 10 14 - 23 9
6.
Хорсенс
 15 2 2 11 11 - 28 8

Топ бомбардиров
Митьюлланд Исаксен Густав 14 (3)
Орхус Мортенсен Патрик 14 (1)
Копенгаген Классон Виктор 11 (4)
Брондбю Омойджуфано Охи 11 (1)
Нордшелланн Ernest Nuamah 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 9
Ольборг Соуза Аллан II 8
Копенгаген Харальдссон Хакон-Арнар 8
Брондбю Васс Даниэль 1 6
Хорсенс Киилерик Мальте 1 6
Весь список
  • Угловой
    95'
    Бергер Софус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 94'
    Каллесеэ Миккель успешно блокирует удар.
  • 94'
    Jakob Vester нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 93'
    Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Удар от ворот произведет Раннерс
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
  • Угловой
    91'
    Бергер Софус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 90'
    Виборг заслуженно побеждает в отличном матче
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Раннерс: 48%, Виборг: 52%.
    • 47'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      47'
      Элиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 47'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • Желтая карточка
      46'
      Каллесеэ Миккель получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      46'
      Безумный фол. Каллесеэ Миккель грубо играет против соперника. Пострадал Элиас
    • 46'
      Хорошую попытку сделал Ибрагим Саид. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 45'
      Элиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Второй тайм начался
      45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 45'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 45'
      Виборг начинает контратаку
    • 45'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • Фол, нарушение
      43'
      Судья сигнализирует, что Гроннинг Йеппе из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Одей Стивен
    • 43'
      Хорошую попытку сделал Элиас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 43'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Хорошую попытку сделал Бундгаард Филип. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 42'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 41'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Вестергорд Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Контроль мяча: Раннерс: 46%, Виборг: 54%.
    • 40'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Бабаян Эдгар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Карлгрен Патрик делает важнейший сейв!
    • 39'
      Хорошую попытку сделал Бонде Якуб. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 38'
      Элиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 38'
      Хорошую попытку сделал Джатта Алассана. Удар в створ, но вратарь начеку
    • Угловой
      38'
      Леманс Клинт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 37'
      Юханссон Карл II из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Jeppe Kudsk из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Виборг начинает контратаку
    • 36'
      Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
    • 36'
      Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Угловой
      36'
      Бабаян Эдгар из команды Раннерс разыграл угловой с левого угла.
    • 35'
      Ибрагим Саид из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Контроль мяча: Раннерс: 51%, Виборг: 49%.
    • 35'
      Бонде Якуб успешно блокирует удар.
    • 35'
      Бундгаард Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 34'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Матч возобновлен
    • 34'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 33'
      Леманс Клинт решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • Фол, нарушение
      32'
      Судья сигнализирует, что Бабаян Эдгар из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Элиас
    • 31'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Вестергорд Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      30'
      Судья сигнализирует, что Вестергорд Магнус из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Мадс Энггаард
    • 30'
      Контроль мяча: Раннерс: 50%, Виборг: 50%.
    • 29'
      Каллесеэ Миккель выиграл воздушное противоборство у Элиас.
    • 29'
      Бонде Якуб выиграл воздушное противоборство у Одей Стивен.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 28'
      Шанс! Бонде Якуб из команды Виборг пробил головой, но мимо
    • Угловой
      28'
      Леманс Клинт из команды Виборг подал угловой справа.
    • 27'
      Копплин Бьорн ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      27'
      Леманс Клинт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 26'
      Виборг контролирует мяч.
    • 26'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Копплин Бьорн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 25'
      Леманс Клинт не смог попасть в створ ударом издали
    • 25'
      Контроль мяча: Раннерс: 54%, Виборг: 46%.
    • Угловой
      25'
      Йонсен Лассер Берг навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 24'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Юханссон Карл II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 23'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 22'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 20'
      Контроль мяча: Раннерс: 54%, Виборг: 46%.
    • 20'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      20'
      Судья сигнализирует, что Леманс Клинт из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Бабаян Эдгар
    • 19'
      Аниембе Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      18'
      Судья сигнализирует, что Гроннинг Йеппе из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Одей Стивен
    • 17'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 17'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      17'
      Бабаян Эдгар наказан за толчок Леманс Клинт
    • 17'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Офсайд
      16'
      Джатта Алассана из команды Виборг в офсайде
    • 16'
      Вестергорд Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 15'
      Контроль мяча: Раннерс: 54%, Виборг: 46%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 15'
      Бабаян Эдгар решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • Фол, нарушение
      14'
      Судья сигнализирует, что Вестергорд Магнус из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Бундгаард Филип
    • 13'
      Раннерс начинает контратаку
    • 13'
      Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Ибрагим Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Леманс Клинт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 13'
      Хорошую попытку сделал Оливер Бундгар Кристенсен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 13'
      Леманс Клинт из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      12'
      Судья сигнализирует, что Гроннинг Йеппе из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Нордли Симен Болькан
    • Фол, нарушение
      12'
      Судья сигнализирует, что Бонде Якуб из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Копплин Бьорн
    • 11'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Юханссон Карл II ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Угловой
      10'
      Леманс Клинт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 10'
      Контроль мяча: Раннерс: 50%, Виборг: 50%.
    • 10'
      Jeppe Kudsk выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Одей Стивен выиграл воздушное противоборство у Аниембе Даниэль.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 8'
      Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Jeppe Kudsk выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Каллесеэ Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 6'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 5'
      Контроль мяча: Раннерс: 53%, Виборг: 47%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 5'
      Шанс! Джатта Алассана из команды Виборг пробил головой, но мимо
    • 5'
      Элиас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      5'
      Леманс Клинт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 4'
      Хорошую попытку сделал Ибрагим Саид. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 4'
      Джатта Алассана создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Jeppe Kudsk из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Джатта Алассана нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 4'
      Элиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Виборг начинает контратаку
    • 4'
      Йонсен Лассер Берг нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 4'
      Каллесеэ Миккель создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 3'
      Каллесеэ Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Раннерс начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Раннерс 0:2 Виборг онлайн

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