Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Мадс Энггаард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Anton Gaaei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Anton Gaaei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Матч возобновлен

47' Элиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Каллесеэ Миккель получил желтую карточку от судьи

46' Хорошую попытку сделал Ибрагим Саид. Удар в створ, но вратарь начеку

45' Элиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

45' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Удар от ворот произведет Виборг

43' Хорошую попытку сделал Элиас . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Хорошую попытку сделал Бундгаард Филип . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Вестергорд Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Бабаян Эдгар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Хорошую попытку сделал Бонде Якуб . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Элиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Хорошую попытку сделал Джатта Алассана . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Леманс Клинт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Ибрагим Саид из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

35' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Удар от ворот произведет Раннерс

33' Леманс Клинт решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

31' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Вестергорд Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Раннерс

27' Леманс Клинт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Копплин Бьорн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Удар от ворот произведет Раннерс

25' Леманс Клинт не смог попасть в створ ударом издали

25' Йонсен Лассер Берг навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Юханссон Карл II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Удар от ворот произведет Виборг

23' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Удар от ворот произведет Виборг

22' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Матч возобновится спорным мячом

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Аниембе Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Раннерс

17' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Вестергорд Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Удар от ворот произведет Виборг

15' Бабаян Эдгар решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

13' Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Ибрагим Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Леманс Клинт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Хорошую попытку сделал Оливер Бундгар Кристенсен. Удар в створ, но вратарь начеку

13' Леманс Клинт из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Леманс Клинт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Jeppe Kudsk выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Раннерс

8' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

8' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Jeppe Kudsk выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Каллесеэ Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

6' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

5' Удар от ворот произведет Раннерс

5' Элиас нанес удар, но тот был заблокирован.

5' Леманс Клинт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Хорошую попытку сделал Ибрагим Саид. Удар в створ, но вратарь начеку

4' Джатта Алассана создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Элиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Каллесеэ Миккель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Каллесеэ Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Раннерс начинает с центра поля