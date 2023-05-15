Тур: 29. Стадион: Cepheus Park Randers. Главный судья: Бурхардт Йорген
0'
45' Желтая карточкаКаллесеэ Миккель
0:1
49' ГолИбрагим Саид
0:2
54' ГолИбрагим Саид
71' Желтая карточкаЮханссон Карл
0:2
76' Не забитый пенальтиЭгхо Марвин
76' Желтая карточкаГроннинг Йеппе
82' Желтая карточкаБонде Якуб
90'+8
Ход матча
45'
49'
0:1
54'
0:2
71'
76'
0:2
76'
82'
82'
85'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 11
-
4 Угловые 10
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
448 Количество передач 447
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
41
Jeppe
Kudsk
11
Бабаян
Эдгар
90
Одей
Стивен
17
Бонде
Якуб
14
Леманс
Клинт
30
Ибрагим
Саид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
41 Jeppe KudskЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Нападающий
-
-
42 Sabil Hansen
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Бонде ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
-
30 Ибрагим СаидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Жамбурек ЯнПолузащитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Джакоб Фриис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Раннерс
Виборг
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
29 матчей
44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
24.1%
48.3%
27.6%
7 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.4%
34.5%
24.1%
12 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
26
Голов в среднем за матч
1.36
1.73
Среднее время на гол
66
51
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
1.47
1
Среднее время на гол
61
90
Всего голов
41
40
Голов в среднем за матч
1.41
1.38
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
63
65
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгхо Марвин
|6 (1)
|0.21
|Бундгаард Филип
|4
|0.14
|Анкерсен Якоб
|3
|0.1
|Одей Стивен
|3
|0.1
|Hugo Andersson2
|3
|0.1
|Хег Даниэль
|2
|0.07
|Копплин Бьорн
|2
|0.07
|Бабаян Эдгар
|2
|0.07
|Камара Аль-Хаджи
|2
|0.07
|Нордли Симен Болькан
|2
|0.07
|Андерссон Адам
|1
|0.03
|Клюснер Тобиас
|1
|0.03
|Кехинде Тосин
|1
|0.03
|Энггаард Мэдс
|1
|0.03
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.03
|Юханссон Карл II
|1
|0.03
|Гравес Симон
|1
|0.03
|Педерсен Миккель
|0
|0
|Йонсен Лассер Берг
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грот Джей-Рой
|9
|0.31
|Mendes Elias2
|6
|0.21
|Леманс Клинт
|5
|0.17
|Ибрагим Саид
|4
|0.14
|Соренсен Кристиан I
|2
|0.07
|Лонвейк Джастин
|2
|0.07
|Джатта Алассана
|2
|0.07
|Бех Тобиас
|2
|0.07
|Бонде Якуб
|2 (1)
|0.07
|Гроннинг Йеппе
|1
|0.03
|Мортимер Нилс
|1
|0.03
|Жамбурек Ян
|1
|0.03
|Бундгаард Оливер
|1
|0.03
|Паулиньо Жозе
|1
|0.03
|Лауритсен Мадс
|1
|0.03
|Бюрги Николас
|1
|0.03
|Вестергорд Магнус
|1
|0.03
|Гааей Антон
|0
|0
|Жуниор Ренато
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юханссон Карл II
|4
|1
|Кехинде Тосин
|5
|0
|Эгхо Марвин
|4
|0
|Лауэнборг Фредерик
|4
|0
|Hugo Andersson2
|4
|0
|Энггаард Мэдс
|4
|0
|Бабаян Эдгар
|3
|0
|Педерсен Миккель
|3
|0
|Одей Стивен
|3
|0
|Хег Даниэль
|2
|0
|Копплин Бьорн
|2
|0
|Карлгрен Патрик
|2
|0
|Каллесеэ Миккель
|2
|0
|Камара Аль-Хаджи
|2
|0
|Гравес Симон
|2
|0
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0
|Анкерсен Якоб
|1
|0
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Клюснер Тобиас
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гроннинг Йеппе
|6
|0
|Бонде Якуб
|6
|0
|Залетел Жан
|6
|0
|Бюрги Николас
|5
|0
|Ибрагим Саид
|4
|0
|Леманс Клинт
|4
|0
|Mendes Elias2
|4
|0
|Лауритсен Мадс
|2
|1
|Грот Джей-Рой
|3
|0
|Мортимер Нилс
|3
|0
|Лонвейк Джастин
|2
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Бех Тобиас
|1
|0
|Бундгаард Оливер
|1
|0
|Сёндергаард Мадс
|1
|0
Результаты матчей
Раннерс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Виборг
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
8
5
Раннерс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Виборг
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
5
Волевые поражения
20
20
Раннерс
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (7)
59% (17)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Виборг
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
13
8
Волевые поражения
28
25
Голы по времени матча
Забито
15
22
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
2
13%
3
14%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
1
7%
2
9%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
4
27%
7
32%
61-75
5
33%
3
14%
76-90
Пропущено
19
17
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
5%
5
29%
29%
1-15
3
16%
3
18%
16-30
5
26%
2
12%
31-45
4
21%
3
18%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
4
21%
1
6%
76-90
Забито
24
20
8 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
1
4%
5
25%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
5
21%
2
10%
31-45
6
25%
3
15%
46-60
6
25%
1
5%
61-75
4
17%
6
30%
76-90
Пропущено
19
15
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
7
37%
2
13%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
4
21%
3
20%
46-60
1
5%
5
33%
61-75
4
21%
3
20%
76-90
Забито
39
42
12 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 12
6 Не забивали 7
3
8%
8
19%
1-15
3
8%
7
17%
16-30
6
15%
4
10%
31-45
8
21%
6
14%
46-60
10
26%
8
19%
61-75
9
23%
9
21%
76-90
Пропущено
38
32
19 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 21
8
21%
7
22%
1-15
4
11%
3
9%
16-30
7
18%
4
13%
31-45
8
21%
6
19%
46-60
3
8%
8
25%
61-75
8
21%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Раннерс - Брондбю 1:3 Виборг - Раннерс 3:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Раннерс - Нордшелланн 1:1
Раннерс - Копенгаген 1:0 Орхус - Раннерс 1:1 Ольборг - Раннерс 0:1 Раннерс - Орхус 1:2 Виборг - Раннерс 2:2 Раннерс - Люнгбю 1:0 Оденсе - Раннерс 0:0 Раннерс - Сурхон 3:0 Раннерс - Сабуртало 2:1 Раннерс - Сённерйюск 5:1 Раннерс - Фредерисия 2:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Силькеборг 1:3 Хорсенс - Раннерс 5:1
Виборг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Орхус - Виборг 3:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - Виборг 2:1
Виборг - Орхус 0:1 Виборг - Ольборг 1:0 Брондбю - Виборг 0:3 Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Виборг - Раннерс 2:2 Ольборг - Виборг 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3 Виборг - Митьюлланд 0:4 Гётеборг - Виборг 0:3 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Виборг - Ольборг 2:1 Силькеборг - Виборг 1:2 Виборг - Венсюссель 2:0 Брондбю - Виборг 0:2
Результаты матчей
Раннерс
Виборг
Точный счет
1:0
5 раз 33%
0:2
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
0:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 48%
0
6 раз 21%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
2
9 раз 31%
1
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Раннерс
Виборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
104
312
77
114
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
123
68
78
311
312
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
227
920
1415
425
524
128
128
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|16
|4
|9
|54 - 30
|52
|2.
|29
|14
|9
|6
|46 - 29
|51
|3.
|29
|14
|7
|8
|42 - 32
|49
|4.
|29
|13
|8
|8
|33 - 23
|47
|5.
|29
|10
|10
|9
|37 - 40
|40
|6.
|29
|11
|6
|12
|39 - 47
|39
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|11
|11
|7
|46 - 34
|44
|2.
|29
|10
|10
|9
|39 - 48
|40
|3.
|29
|9
|7
|13
|39 - 46
|34
|4.
|29
|7
|6
|16
|32 - 55
|27
|5.
|29
|6
|9
|14
|33 - 40
|27
|6.
|29
|5
|9
|15
|28 - 44
|24
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|29 - 15
|32
|2.
|14
|9
|2
|3
|26 - 11
|29
|3.
|14
|7
|5
|2
|20 - 15
|26
|4.
|15
|6
|6
|3
|20 - 13
|24
|5.
|15
|6
|3
|6
|15 - 19
|21
|6.
|15
|6
|3
|6
|22 - 28
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|3
|6
|22 - 23
|21
|2.
|15
|5
|5
|5
|19 - 22
|20
|3.
|14
|5
|4
|5
|21 - 27
|19
|4.
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|5.
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|6.
|14
|3
|5
|6
|14 - 16
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|2
|5
|13 - 10
|23
|2.
|15
|7
|2
|6
|28 - 19
|23
|3.
|15
|7
|2
|6
|22 - 17
|23
|4.
|14
|4
|7
|3
|22 - 21
|19
|5.
|15
|4
|7
|4
|17 - 14
|19
|6.
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|7
|1
|29 - 15
|25
|2.
|14
|5
|5
|4
|20 - 26
|20
|3.
|14
|3
|4
|7
|17 - 23
|13
|4.
|15
|3
|4
|8
|19 - 24
|13
|5.
|15
|2
|3
|10
|14 - 23
|9
|6.
|15
|2
|2
|11
|11 - 28
|8
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|14 (3)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|14 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|11 (4)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|11 (1)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|10 (4)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 9
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|8
|Копенгаген
|Харальдссон Хакон-Арнар
|8
|Брондбю
|Васс Даниэль
|1 6
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 6