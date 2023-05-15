Тур: 7.
1:0
Первый тайм: 22'
Ход матча
14'
18'
22
Симба
Мунга
13
Пичках
Пайя
11
Ринг
Эрик
33
Amar
Muhsin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Симба МунгаПолузащитник
-
13 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Молин ГуставВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Dusan JajicПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Ринг ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
28 Victor Blixt
-
Главный тренер: Бакстер Стюарт
История личных встреч
Сундсвалль
Хельсинборг
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
15 матчей
13.3%
13.3%
73.4%
2 победы 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
0.86
0.63
Среднее время на гол
105
144
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.75
1.86
Среднее время на гол
51
48
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1.33
1.2
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
67
75
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенгтссон Йохан
|3
|0.38
|Андерссон Эрик
|2
|0.25
|Пичках Пайя
|2
|0.25
|Энгблум Понтус
|1
|0.13
|Симба Мунга
|1
|0.13
|Халлениус Линус
|1
|0.13
|Блумквист Александр
|1
|0.13
|Стенсхаген Теодор
|1
|0.13
|Лундстрём Роберт
|0
|0
|Карстрем Йеспер
|0
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|1
|0.14
|Benjamin Acquah
|1
|0.14
|Amin Al-Hamawi
|1
|0.14
|Лупер Вильгельм
|0
|0
|Ervin Gigovac
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерссон Эрик
|3
|0
|Симба Мунга
|1
|1
|Линдквист Расмус
|2
|0
|Пичках Пайя
|2
|0
|Лундгрен Фредрик
|1
|0
|Блумквист Александр
|1
|0
|Стенсхаген Теодор
|1
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Philip Reinhold
|3
|0
|Хелльборг Адам
|3
|0
|Лупер Вильгельм
|2
|0
|Benjamin Acquah
|2
|0
|Хольст Фредерик
|1
|0
|Хеллман Эмиль
|1
|0
|Victor Blixt
|1
|0
Результаты матчей
Сундсвалль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Хельсинборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
1
Сундсвалль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Хельсинборг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
5
2
Сундсвалль
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Хельсинборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
9
3
Голы по времени матча
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
100%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
3
33%
1
25%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Пропущено
5
3
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
20%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
11
3
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
9%
1
33%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
3
27%
1
33%
76-90
Пропущено
14
7
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
7%
1
14%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
3
21%
1
14%
61-75
1
7%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Браге - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3
Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Сундсвалль - Сандвикен Берген 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сундсвалль - Гефле 1:1 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сириус 2:3 Юргорден - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Сундсвалль - ИФК Норрчепинг 1:3 Мьельбю - Сундсвалль 1:1
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
75%
5 побед 0 ничьих 15 поражений
Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 Браге - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1
Гефле - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эстер 0:1 Хельсинборг - АИК 0:3 Хельсинборг - Кальмар 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 Хельсингор - Хельсинборг 0:1 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Ангелхолм - Хельсинборг 2:1 Хиттарп - Хельсинборг 0:3 Ramloesa Soedra - Хельсинборг 0:9 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2 ИФК Норрчепинг - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:3
Результаты матчей
Сундсвалль
Хельсинборг
Точный счет
2:3
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Сундсвалль
Хельсинборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
31
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
24
43
15
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|8
|5
|1
|2
|19 - 11
|16
|3.
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|5.
|0:0
|7
|3
|4
|0
|10 - 5
|13
|6.
|1:0
|8
|4
|0
|4
|12 - 15
|12
|7.
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|10.
|7
|2
|4
|1
|14 - 13
|10
|11.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|12.
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|13.
|6
|0
|4
|2
|7 - 10
|4
|14.
|0:0
|7
|1
|1
|5
|8 - 13
|4
|15.
|0:1
|7
|1
|0
|6
|3 - 8
|3
|16.
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|8.
|1:0
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|9.
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|10.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|11.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|15.
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|16.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|10 - 6
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 0
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|8 - 8
|3
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|14.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|15.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|1 - 5
|0
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
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|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|6
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|6
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|5 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|4 (3)
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 3
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|4
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|4
|Ландскруна
|Camil Jebara
|1 2