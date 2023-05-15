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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 7.
Сундсвалль
1:1
Конец матча
Хельсинборг
0'
14' Желтая карточка
Лупер Вильгельм
1:0
18' Гол
Бенгтссон Йохан
52' Желтая карточка
Лундстрём Роберт
54' Желтая карточка
Хольст Фредерик
1:1
83' Гол
Стоянович-Фредин Оливер
90'+5
1
Йонссон
Оскар
15
Лундстрём
Роберт
3
Лундгрен
Фредрик
4
Блумквист
Александр
6
Линдквист
Расмус
22
Симба
Мунга
13
Пичках
Пайя
7
Андерссон
Эрик
14
Бенгтссон
Йохан
21
Энгблум
Понтус
11
Карстрем
Йеспер
1
Йоэльссон
Калле
11
Ринг
Эрик
3
Виделль
Каспер
24
Хеллман
Эмиль
16
Ervin
Gigovac
25
Хелльборг
Адам
5
Хольст
Фредерик
27
Benjamin
Acquah
13
Лупер
Вильгельм
33
Amar
Muhsin
15
Amin
Al-Hamawi
Сундсвалль
4-3-3
Хельсинборг
3-4-3

История личных встреч

Сундсвалль
Хельсинборг

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

15 матчей

13.3%
13.3%
73.4%
2 победы 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

А
1:2
А
1:0
С
1:2
С
2:2
А
1:2
А
1:1
ТМК
1:0
А
2:1
А
0:2
А
2:1
А
2:0
А
4:0
А
0:1
А
2:1
А
0:3

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

0.86
0.63

Среднее время на гол

105
144

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.75
1.86

Среднее время на гол

51
48

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.33
1.2

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

67
75

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенгтссон Йохан 3 0.38
Андерссон Эрик 2 0.25
Пичках Пайя 2 0.25
Энгблум Понтус 1 0.13
Симба Мунга 1 0.13
Халлениус Линус 1 0.13
Блумквист Александр 1 0.13
Стенсхаген Теодор 1 0.13
Лундстрём Роберт 0 0
Карстрем Йеспер 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стоянович-Фредин Оливер 1 0.14
Amar Muhsin 1 0.14
Benjamin Acquah 1 0.14
Amin Al-Hamawi 1 0.14
Лупер Вильгельм 0 0
Simon Bengtsson 0 0
Ervin Gigovac 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерссон Эрик 3 0
Симба Мунга 1 1
Линдквист Расмус 2 0
Пичках Пайя 2 0
Лундгрен Фредрик 1 0
Блумквист Александр 1 0
Лундстрём Роберт 1 0
Стенсхаген Теодор 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Philip Reinhold 3 0
Хелльборг Адам 3 0
Хольст Фредерик 2 0
Лупер Вильгельм 2 0
Benjamin Acquah 2 0
Хеллман Эмиль 1 0
Victor Blixt 1 0

Результаты матчей

Сундсвалль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Хельсинборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
2
Сундсвалль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Хельсинборг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

5
2
Сундсвалль
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Хельсинборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

10
4

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Пропущено

10
5
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Пропущено

5
3
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
20%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

12
4
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
8%
1
25%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
3
25%
2
50%
76-90

Пропущено

15
8
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
7%
1
13%
1-15
5
33%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
3
20%
1
13%
61-75
2
13%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Браге - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3
Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Сундсвалль - Сандвикен Берген 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сундсвалль - Гефле 1:1 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сириус 2:3 Юргорден - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Сундсвалль - ИФК Норрчепинг 1:3 Мьельбю - Сундсвалль 1:1
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
75%
5 побед 0 ничьих 15 поражений
Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 Браге - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1
Гефле - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эстер 0:1 Хельсинборг - АИК 0:3 Хельсинборг - Кальмар 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 Хельсингор - Хельсинборг 0:1 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Ангелхолм - Хельсинборг 2:1 Хиттарп - Хельсинборг 0:3 Ramloesa Soedra - Хельсинборг 0:9 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2 ИФК Норрчепинг - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:3

Результаты матчей

Сундсвалль
Хельсинборг

Точный счет

2:3
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Сундсвалль
Хельсинборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
2
3
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
4
4
4
1.5
1
6
1
7
2.5
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ГАИС
 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Эстер
 8 5 1 2 19 - 11 16
3.
Вестерос
 7 4 2 1 10 - 3 14
4.
Утсиктенс
 7 4 2 1 13 - 7 14
5.
Эстерсунд
 7 3 3 1 10 - 6 12
6.
Гефле
 7 3 1 3 8 - 8 10
7.
Ландскруна
 7 3 1 3 6 - 8 10
8.
Браге
 7 3 1 3 7 - 9 10
9.
Йёнчёпинг
 7 2 4 1 14 - 13 10
10.
Сундсвалль
 8 3 1 4 12 - 16 10
11.
Эребру
 6 2 2 2 5 - 6 8
12.
Сирианска Эскильстуна
 7 2 2 3 7 - 12 8
13.
Треллеборг
 7 2 0 5 9 - 13 6
14.
Эргрюте
 6 0 4 2 7 - 10 4
15.
Хельсинборг
 7 1 1 5 4 - 8 4
16.
Сковде АИК
 7 0 2 5 6 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ГАИС
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Утсиктенс
 4 3 0 1 8 - 4 9
3.
Ландскруна
 4 3 0 1 6 - 4 9
4.
Йёнчёпинг
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Гефле
 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Браге
 3 2 0 1 4 - 2 6
7.
Эстер
 4 2 0 2 9 - 5 6
8.
Треллеборг
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Вестерос
 3 1 2 0 3 - 0 5
10.
Эстерсунд
 3 1 2 0 6 - 5 5
11.
Эребру
 3 1 1 1 3 - 2 4
12.
Сирианска Эскильстуна
 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Сундсвалль
 5 1 1 3 7 - 11 4
14.
Хельсинборг
 3 1 0 2 2 - 3 3
15.
Эргрюте
 3 0 3 0 6 - 6 3
16.
Сковде АИК
 3 0 2 1 4 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 4 3 1 0 10 - 6 10
2.
Вестерос
 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Эстерсунд
 4 2 1 1 4 - 1 7
4.
ГАИС
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Сундсвалль
 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Утсиктенс
 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Эребру
 3 1 1 1 2 - 4 4
8.
Браге
 4 1 1 2 3 - 7 4
9.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 5 - 10 4
10.
Гефле
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Йёнчёпинг
 3 0 3 0 8 - 8 3
12.
Эргрюте
 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Ландскруна
 3 0 1 2 0 - 4 1
14.
Хельсинборг
 4 0 1 3 2 - 5 1
15.
Треллеборг
 3 0 0 3 3 - 8 0
16.
Сковде АИК
 4 0 0 4 2 - 9 0
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 6
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 6
ГАИС Линдберг Юлиус 5 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 3
Эстер Вестермарк Йеспер 4
Эстер Хедлунд Себастьян 4
Утсиктенс Albin Skoglund 4
Ландскруна Camil Jebara 1 2
Весь список
  • Желтая карточка
    54'
    Хольст Фредерик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    52'
    Лундстрём Роберт получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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