Тур: 7.
1:1
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаЛупер Вильгельм
1:0
18' ГолБенгтссон Йохан
52' Желтая карточкаЛундстрём Роберт
54' Желтая карточкаХольст Фредерик
1:1
83' ГолСтоянович-Фредин Оливер
90'+5
Ход матча
14'
18'
52'
54'
83'
22
Симба
Мунга
13
Пичках
Пайя
11
Ринг
Эрик
33
Amar
Muhsin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Симба МунгаПолузащитник
-
13 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Молин ГуставВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Dusan JajicПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Ринг ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
28 Victor Blixt
-
Главный тренер: Бакстер Стюарт
История личных встреч
Сундсвалль
Хельсинборг
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
15 матчей
13.3%
13.3%
73.4%
2 победы 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
0.86
0.63
Среднее время на гол
105
144
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.75
1.86
Среднее время на гол
51
48
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1.33
1.2
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
67
75
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенгтссон Йохан
|3
|0.38
|Андерссон Эрик
|2
|0.25
|Пичках Пайя
|2
|0.25
|Энгблум Понтус
|1
|0.13
|Симба Мунга
|1
|0.13
|Халлениус Линус
|1
|0.13
|Блумквист Александр
|1
|0.13
|Стенсхаген Теодор
|1
|0.13
|Лундстрём Роберт
|0
|0
|Карстрем Йеспер
|0
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0.14
|Amar Muhsin
|1
|0.14
|Benjamin Acquah
|1
|0.14
|Amin Al-Hamawi
|1
|0.14
|Лупер Вильгельм
|0
|0
|Simon Bengtsson
|0
|0
|Ervin Gigovac
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерссон Эрик
|3
|0
|Симба Мунга
|1
|1
|Линдквист Расмус
|2
|0
|Пичках Пайя
|2
|0
|Лундгрен Фредрик
|1
|0
|Блумквист Александр
|1
|0
|Лундстрём Роберт
|1
|0
|Стенсхаген Теодор
|1
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Philip Reinhold
|3
|0
|Хелльборг Адам
|3
|0
|Хольст Фредерик
|2
|0
|Лупер Вильгельм
|2
|0
|Benjamin Acquah
|2
|0
|Хеллман Эмиль
|1
|0
|Victor Blixt
|1
|0
Результаты матчей
Сундсвалль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Хельсинборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
2
Сундсвалль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Хельсинборг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
5
2
Сундсвалль
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Хельсинборг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
10
4
Голы по времени матча
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Пропущено
10
5
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Пропущено
5
3
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
20%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
12
4
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
8%
1
25%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
3
25%
2
50%
76-90
Пропущено
15
8
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
7%
1
13%
1-15
5
33%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
3
20%
1
13%
61-75
2
13%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Браге - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3
Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Сундсвалль - Сандвикен Берген 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сундсвалль - Гефле 1:1 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сириус 2:3 Юргорден - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Сундсвалль - ИФК Норрчепинг 1:3 Мьельбю - Сундсвалль 1:1
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
75%
5 побед 0 ничьих 15 поражений
Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 Браге - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1
Гефле - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эстер 0:1 Хельсинборг - АИК 0:3 Хельсинборг - Кальмар 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 Хельсингор - Хельсинборг 0:1 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Ангелхолм - Хельсинборг 2:1 Хиттарп - Хельсинборг 0:3 Ramloesa Soedra - Хельсинборг 0:9 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2 ИФК Норрчепинг - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:3
Результаты матчей
Сундсвалль
Хельсинборг
Точный счет
2:3
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Сундсвалль
Хельсинборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
12
32
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
34
44
16
17
17
- — Выход в Аллсвенскан
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|6
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|6
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|5 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|4 (3)
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 3
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|4
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|4
|Ландскруна
|Camil Jebara
|1 2