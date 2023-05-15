Тур: 8. Стадион: Френдс Арена.
Ход матча
4'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
76 Владение мячом, % 24
Прогноз на матч от Liveresult
16
Тихи
Робин
32
Модесто
Руй
25
Оума
Эрик
11
Гвидетти
Йон
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Тихи РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Оума ЭрикПолузащитник
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Дурмаз ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
45 Taha Ayari
-
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Амброз ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Alexander Tengryd
История личных встреч
АИК
Гётеборг
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
44.4%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
9 побед 9 ничьих 0 побед
16 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 16 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
34 матча
44.1%
8.8%
47.1%
15 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
35.3%
29.4%
35.3%
12 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
26.5%
38.2%
35.3%
9 побед 13 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
10
Голов в среднем за матч
1.42
0.67
Среднее время на гол
63
135
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
1.73
0.84
Среднее время на гол
51
106
Всего голов
53
26
Голов в среднем за матч
1.56
0.76
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
57
117
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0.25
|Модесто Руй
|1
|0.13
|Фараж Омар
|1 (1)
|0.13
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Халити Йетмир
|0
|0
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольссон Себастьян
|3
|0.38
|Берг Маркус
|2
|0.25
|Хаген Элиас
|1
|0.13
|Вендт Оскар
|1
|0.13
|Свенссон Густаф
|1
|0.13
|Саломонссон Эмиль
|0
|0
|Хауснер Себастиан
|0
|0
|Норлин Густаф
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьорнстрем Аксель
|3
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|2
|0
|Хуссейн Билаль
|2
|0
|Халити Йетмир
|2
|0
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0
|Милошевич Александер
|1
|0
|Кейта Абубакар
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Тихи Робин
|1
|0
|Фараж Омар
|1
|0
|Модесто Руй
|1
|0
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трондсен Андерс
|1
|1
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Эрикссон Себастьян
|2
|0
|Карлен Адам
|2
|0
|Хауснер Себастиан
|1
|0
|Норлин Густаф
|1
|0
|Alai Ghasem
|1
|0
Результаты матчей
АИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Гётеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
АИК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Гётеборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
0
8
АИК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Гётеборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
0
8
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
50%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
2
50%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
9
4
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
22%
1
25%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мальмё - АИК 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Сириус 0:0 Вернаму - АИК 1:0
АИК - Хаммарбю 2:0 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 Хальмстад - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 0:3 АИК - Сириус 0:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Копенгаген - АИК 2:1 Брентфорд Б - АИК 1:1 Брондбю - АИК 2:1 АИК - Табю 3:1 АИК - Соллентуна 2:1 АИК - Вестерос 1:1 АИК - Сириус 2:2 АИК - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Гётеборг - АИК 1:0
Гётеборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:0
Гётеборг - Мальмё 0:1 Кальмар - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Гётеборг - Виборг 0:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Гётеборг - Хеккен 0:4 Гётеборг - АИК 1:0 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2
Результаты матчей
АИК
Гётеборг
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
АИК
Гётеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
25
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|21 - 4
|24
|2.
|8
|6
|1
|1
|20 - 7
|19
|3.
|8
|6
|0
|2
|23 - 9
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|5.
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|7.
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|8.
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|9.
|8
|3
|1
|4
|12 - 15
|10
|10.
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|11.
|8
|3
|0
|5
|7 - 15
|9
|12.
|1:0
|8
|2
|2
|4
|8 - 6
|8
|13.
|8
|2
|0
|6
|8 - 23
|6
|14.
|0:1
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
|15.
|8
|0
|5
|3
|8 - 15
|5
|16.
|8
|0
|4
|4
|5 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|5
|4
|0
|1
|17 - 7
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|5.
|4
|3
|0
|1
|13 - 3
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|8.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|10.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|11.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|12.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|13.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|7 - 3
|4
|14.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|15.
|5
|0
|3
|2
|2 - 10
|3
|16.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|6.
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|8.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|9.
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|12.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|13.
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|15.
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|8 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|6 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|6
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|5 (1)
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 2
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|3