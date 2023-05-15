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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 8. Стадион: .
АИК
0:1
Первый тайм: 12'
Гётеборг

Ход матча

4'
0:1
Ольссон Себастьян

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 76 Владение мячом, % 24
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Гётеборг
3.00
5.40
5.40
Все Коэффициенты
15
Нордфельдт
Кристоффер
16
Тихи
Робин
5
Милошевич
Александер
6
Халити
Йетмир
32
Модесто
Руй
8
Хуссейн
Билаль
22
Кейта
Абубакар
14
Магаши
Абдуссалам
25
Оума
Эрик
11
Гвидетти
Йон
9
Фараж
Омар
1
Дальберг
Понтус
2
Саломонссон
Эмиль
13
Свенссон
Густаф
3
Johan
Bangsbo
17
Вендт
Оскар
7
Эрикссон
Себастьян
21
Карлен
Адам
5
Ольссон
Себастьян
8
Хаген
Элиас
16
Linus
Carlstrand
14
Норлин
Густаф
АИК
3-5-2
Гётеборг
4-2-3-1

История личных встреч

АИК
Гётеборг

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
9 побед 9 ничьих 0 побед

16 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 16 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

34 матча

44.1%
8.8%
47.1%
15 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

35.3%
29.4%
35.3%
12 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

26.5%
38.2%
35.3%
9 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

А
1:0
А
1:0
А
3:1
А
2:0
А
2:0
А
1:0
А
1:0
А
3:0
А
0:2
А
2:0
А
2:1
А
2:1
ТМК
1:2
А
1:0
А
3:3
А
1:2
А
3:0
А
0:2
А
0:2
А
3:1
А
3:1
А
0:1
А
1:1
А
3:1
А
2:0
А
1:2
А
4:0
С
1:0
ШК
2:0
А
1:2
А
1:0
А
0:0
А
2:0
А
0:1

Голы

Всего голов

27
10

Голов в среднем за матч

1.42
0.67

Среднее время на гол

63
135

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.73
0.84

Среднее время на гол

51
106

Всего голов

53
26

Голов в среднем за матч

1.56
0.76

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

57
117

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexander Fesshaie Beraki 2 0.25
Модесто Руй 1 0.13
Фараж Омар 1 (1) 0.13
Хуссейн Билаль 0 0
Халити Йетмир 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольссон Себастьян 3 0.38
Берг Маркус 2 0.25
Хаген Элиас 1 0.13
Вендт Оскар 1 0.13
Свенссон Густаф 1 0.13
Саломонссон Эмиль 0 0
Хауснер Себастиан 0 0
Норлин Густаф 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьорнстрем Аксель 3 0
Папаяннопулос Сотирис 2 0
Хуссейн Билаль 2 0
Халити Йетмир 2 0
Alexander Fesshaie Beraki 2 0
Милошевич Александер 1 0
Кейта Абубакар 1 0
Тиль Венсан 1 0
Тихи Робин 1 0
Фараж Омар 1 0
Модесто Руй 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трондсен Андерс 1 1
Свенссон Густаф 2 0
Эрикссон Себастьян 2 0
Карлен Адам 2 0
Хауснер Себастиан 1 0
Норлин Густаф 1 0
Alai Ghasem 1 0

Результаты матчей

АИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Гётеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
АИК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Гётеборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

0
8
АИК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Гётеборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

0
8

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
50%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
2
50%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

9
4
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
22%
1
25%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мальмё - АИК 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Сириус 0:0 Вернаму - АИК 1:0
АИК - Хаммарбю 2:0 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 Хальмстад - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 0:3 АИК - Сириус 0:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Копенгаген - АИК 2:1 Брентфорд Б - АИК 1:1 Брондбю - АИК 2:1 АИК - Табю 3:1 АИК - Соллентуна 2:1 АИК - Вестерос 1:1 АИК - Сириус 2:2 АИК - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Гётеборг - АИК 1:0
Гётеборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:0
Гётеборг - Мальмё 0:1 Кальмар - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Гётеборг - Виборг 0:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Гётеборг - Хеккен 0:4 Гётеборг - АИК 1:0 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2

Результаты матчей

АИК
Гётеборг

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

АИК
Гётеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
2
5
1
6
1.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 8 8 0 0 21 - 4 24
2.
Эльфсборг
 8 6 1 1 20 - 7 19
3.
Хеккен
 8 6 0 2 23 - 9 18
4.
ИФК Норрчепинг
 8 5 2 1 14 - 7 17
5.
Броммапойкарна
 8 4 1 3 10 - 11 13
6.
Мьельбю
 8 3 3 2 8 - 5 12
7.
Кальмар
 8 3 2 3 11 - 10 11
8.
Юргорден
 8 3 1 4 12 - 14 10
9.
Хаммарбю
 8 3 1 4 12 - 15 10
10.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 10 9
11.
Хальмстад
 8 3 0 5 7 - 15 9
12.
Гётеборг
 1:0 8 2 2 4 8 - 6 8
13.
Дегерфорс
 8 2 0 6 8 - 23 6
14.
АИК
 0:1 8 1 2 5 4 - 10 5
15.
Сириус
 8 0 5 3 8 - 15 5
16.
Варберг БоИС
 8 0 4 4 5 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Хеккен
 5 4 0 1 17 - 7 12
3.
Хаммарбю
 4 3 1 0 9 - 4 10
4.
Юргорден
 3 3 0 0 7 - 2 9
5.
Эльфсборг
 4 3 0 1 13 - 3 9
6.
Хальмстад
 5 3 0 2 5 - 4 9
7.
Мьельбю
 5 2 2 1 7 - 3 8
8.
ИФК Норрчепинг
 3 2 1 0 5 - 2 7
9.
Кальмар
 4 2 1 1 7 - 5 7
10.
Вернаму
 4 2 0 2 4 - 3 6
11.
Дегерфорс
 4 2 0 2 6 - 6 6
12.
Броммапойкарна
 3 1 1 1 3 - 2 4
13.
Гётеборг
 1:0 4 1 1 2 7 - 3 4
14.
АИК
 0:1 4 1 1 2 2 - 4 4
15.
Варберг БоИС
 5 0 3 2 2 - 10 3
16.
Сириус
 3 0 1 2 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Эльфсборг
 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
ИФК Норрчепинг
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Броммапойкарна
 5 3 0 2 7 - 9 9
5.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 2 6
6.
Мьельбю
 3 1 1 1 1 - 2 4
7.
Кальмар
 4 1 1 2 4 - 5 4
8.
Гётеборг
 1:0 4 1 1 2 1 - 3 4
9.
Сириус
 5 0 4 1 4 - 7 4
10.
Вернаму
 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Варберг БоИС
 3 0 1 2 3 - 7 1
12.
АИК
 0:1 4 0 1 3 2 - 6 1
13.
Юргорден
 5 0 1 4 5 - 12 1
14.
Хальмстад
 3 0 0 3 2 - 11 0
15.
Хаммарбю
 4 0 0 4 3 - 11 0
16.
Дегерфорс
 4 0 0 4 2 - 17 0
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  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 8 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 6
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хаммарбю Странд Симон 1 2
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Весь список
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АИК
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Гётеборг
3.00
5.40
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