  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 16.
Барракас Централь
1:2
Второй тайм: 62'
Сентраль Кордоба Росарио
0'
0:1
13' Гол
Lucas Emanuel Gamba
35' Желтая карточка
Facundo Castelli
0:2
38' Гол
Facundo Castelli
48' Желтая карточка
Mauro Pitton
52' Желтая карточка
Gustavo Canto
1:2
57' Пенальти
Ivan Tapia
1
Andres
Desabato
4
Mauro
Peinipil
16
Francisco
Alvarez1
2
Nicolas
Capraro
6
Rodrigo
Insua
33
Facundo
Mater
19
Carlos
Martin
Arce
10
Ivan
Tapia
21
Brian
Calderara
29
Bruno
Christian
Sepulveda
15
Fernando
Prado
1
Marcos
Ledesma
17
Brian
Blasi
14
Gonzalo
Goni
29
Gustavo
Canto
16
Marcelo
Benitez
II
28
Mauro
Pitton
23
Калински
Энсо
19
Жордан
Федерико
20
Facundo
Castelli
77
Lucas
Besozzi
18
Lucas
Emanuel
Gamba
Барракас Централь
4-4-2
Сентраль Кордоба Росарио
4-2-3-1

История личных встреч

Барракас Централь
Сентраль Кордоба Росарио

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
3:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Барракас Централь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 5 (1) 0.31
Facundo Mater 2 0.13
Ivan Tapia 2 (2) 0.13
Francisco Alvarez1 2 0.13
Carlos Martin Arce 1 0.06
Nicolas Capraro 1 0.06
Адриан Рикардо 0 0
Juan Diaz4 0 0
Rodrigo Insua 0 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Emanuel Gamba 3 0.19
Масиэль Леандро 2 0.13
Lucas Besozzi 1 0.06
Ciro Rius 1 0.06
Facundo Castelli 1 0.06
Brian Farioli 1 0.06
Торрес Кристиан 1 0.06
Marcelo Benitez II 1 0.06
Jesus Soraire 1 0.06
Gonzalo Goni 0 0

Карточки

Барракас Централь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Capraro 4 1
Carlos Martin Arce 4 0
Facundo Mater 3 0
Rodrigo Herrera 2 0
Бенитес Маркос 2 0
Ivan Tapia 2 0
Agustin Dattola 2 0
Bruno Mastronicola 0 1
Колитто Лукас 1 0
Bruno Christian Sepulveda 1 0
Juan Diaz4 1 0
Alan Cantero 1 0
Rodrigo Insua 1 0
Mauro Peinipil 1 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fabio Pereyra 5 0
Ciro Rius 3 0
Facundo Castelli 3 0
Gustavo Canto 2 0
Mauro Pitton 2 0
Marcelo Benitez II 2 0
Julian Navas 2 0
Brian Farioli 2 0
Торрес Кристиан 1 0
Калински Энсо 1 0
Jesus Soraire 1 0
Brian Blasi 1 0
Lucas Besozzi 1 0

Результаты матчей

Барракас Централь
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Сентраль Кордоба Росарио
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
1
Барракас Централь
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сентраль Кордоба Росарио
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

6
5
Барракас Централь
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Сентраль Кордоба Росарио
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

6
7

Волевые поражения

9
6

Голы по времени матча

Забито

8
5
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
25%
1
20%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
2
22%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
3
30%
2
29%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
2
29%
76-90

Забито

14
10
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
4
29%
1
10%
1-15
4
29%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
2
14%
4
40%
76-90

Пропущено

17
16
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
6%
2
13%
1-15
4
24%
2
13%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
4
24%
3
19%
46-60
3
18%
3
19%
61-75
1
6%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Барракас Централь
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Барракас Централь - Эстудиантес Касерос 1:0 Барракас Централь - Институто 3:0 Банфилд - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 0:2
Велес Сарсфилд - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 3:0 Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:1 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Барракас Централь - Годой Крус 0:1 Барракас Централь - Мальдонадо 1:2 Барракас Централь - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Викториано Аренас - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 1:0 Атлетико Атлас - Сентраль Кордоба Росарио 4:1
Институто - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Юпанки 2:0 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 1:0 Клайполе - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 0:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Спортиво Итальяно - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 1:0

Результаты матчей

Барракас Централь
Сентраль Кордоба Росарио

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Барракас Централь
Сентраль Кордоба Росарио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
1
7
1.5
1
7
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
3
4
1
6
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
7
8
2
13
1.5
3
12
2
13
2.5
1
14
3.5
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 16 12 1 3 27 - 8 37
2.
Сан-Лоренсо
 16 9 5 2 17 - 6 32
3.
Тальерес Кордоба
 16 9 3 4 29 - 15 30
4.
Дефенса и Хустисия
 16 8 5 3 21 - 9 29
5.
Эстудиантес Ла Плата
 16 8 4 4 19 - 14 28
6.
Бельграно
 16 8 3 5 14 - 13 27
7.
Росарио Сентраль
 15 7 5 3 23 - 19 26
8.
Ланус
 14 7 4 3 22 - 14 25
9.
Аргентинос Хуниорс
 16 6 5 5 21 - 15 23
10.
Годой Крус
 16 6 5 5 18 - 18 23
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 16 6 5 5 14 - 14 23
12.
Сармиенто
 1:0 16 6 4 6 17 - 15 22
13.
Бока Хуниорс
 16 6 3 7 20 - 16 21
14.
Сентраль Кордоба Росарио
 2:1 16 6 3 7 12 - 17 21
15.
Тигре
 16 5 6 5 17 - 18 21
16.
Атлетико Платенсе
 16 5 5 6 18 - 21 20
17.
Институто
 16 5 5 6 14 - 19 20
18.
Химнасия Ла-Плата
 15 5 3 7 15 - 23 18
19.
Расинг Авельянеда
 16 5 3 8 19 - 26 18
20.
Уракан
 16 4 5 7 15 - 20 17
21.
Барракас Централь
 1:2 16 4 5 7 14 - 20 17
22.
Колон
 16 3 8 5 14 - 17 17
23.
Индепендьенте Авельянеда
 16 3 8 5 15 - 18 17
24.
Велес Сарсфилд
 15 3 7 5 16 - 15 16
25.
Банфилд
 16 3 6 7 10 - 19 15
26.
Атлетико Тукуман
 16 2 8 6 13 - 20 14
27.
Арсенал Саранди
 16 3 2 11 12 - 24 11
28.
Унион Санта-Фе
 0:1 15 1 6 8 8 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 8 6 2 0 15 - 5 20
2.
Сан-Лоренсо
 8 6 2 0 9 - 0 20
3.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 13 - 3 18
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 5 2 1 7 - 1 17
5.
Ланус
 7 5 1 1 11 - 4 16
6.
Тальерес Кордоба
 9 5 1 3 13 - 7 16
7.
Дефенса и Хустисия
 9 4 3 2 12 - 8 15
8.
Аргентинос Хуниорс
 7 4 2 1 17 - 8 14
9.
Бельграно
 7 4 2 1 6 - 3 14
10.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 10 - 6 14
11.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
12.
Атлетико Платенсе
 9 3 4 2 12 - 10 13
13.
Институто
 9 3 4 2 7 - 8 13
14.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
15.
Уракан
 8 3 3 2 8 - 9 12
16.
Тигре
 7 3 2 2 8 - 7 11
17.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 2 2 8 - 7 11
18.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
19.
Велес Сарсфилд
 8 2 5 1 12 - 7 11
20.
Барракас Централь
 1:2 9 3 2 4 8 - 10 11
21.
Сармиенто
 1:0 7 3 1 3 11 - 10 10
22.
Сентраль Кордоба Росарио
 2:1 8 3 1 4 5 - 7 10
23.
Колон
 8 2 4 2 9 - 9 10
24.
Банфилд
 9 2 4 3 3 - 7 10
25.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 3 3 11 - 12 9
26.
Арсенал Саранди
 7 2 1 4 7 - 10 7
27.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 8 - 12 7
28.
Унион Санта-Фе
 0:1 7 1 2 4 4 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 6 1 2 14 - 5 19
2.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 16 - 8 14
3.
Дефенса и Хустисия
 7 4 2 1 9 - 1 14
4.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Бельграно
 9 4 1 4 8 - 10 13
6.
Сан-Лоренсо
 8 3 3 2 8 - 6 12
7.
Сармиенто
 1:0 9 3 3 3 6 - 5 12
8.
Сентраль Кордоба Росарио
 2:1 8 3 2 3 7 - 10 11
9.
Годой Крус
 9 3 2 4 7 - 11 11
10.
Тигре
 9 2 4 3 9 - 11 10
11.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
12.
Аргентинос Хуниорс
 9 2 3 4 4 - 7 9
13.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 5 2 4 - 6 8
14.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 8 - 8 7
15.
Институто
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Атлетико Платенсе
 7 2 1 4 6 - 11 7
17.
Расинг Авельянеда
 8 2 1 5 9 - 14 7
18.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 1 5 7 - 16 7
19.
Колон
 8 1 4 3 5 - 8 7
20.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 5 - 8 7
21.
Барракас Централь
 1:2 7 1 3 3 6 - 10 6
22.
Росарио Сентраль
 7 1 3 3 8 - 14 6
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 7 - 13 6
24.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
25.
Банфилд
 7 1 2 4 7 - 12 5
26.
Уракан
 8 1 2 5 7 - 11 5
27.
Унион Санта-Фе
 0:1 8 0 4 4 4 - 11 4
28.
Арсенал Саранди
 9 1 1 7 5 - 14 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 11 (4)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Бельграно Pablo Vegetti 9 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 6
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 6
Уракан Patricio Pizarro 2 4
Институто Adrian Martinez 7
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Барракас Централь
    Ничья
    Сентраль Кордоба Росарио
    56.00
    9.00
    3.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Барракас Централь 1:2 Сентраль Кордоба Росарио онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Барракас Централь
    Сентраль Кордоба Росарио
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     