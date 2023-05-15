Тур: 16.
2:2
Конец матча
0'
0:1
13' ГолLucas Emanuel Gamba
35' Желтая карточкаFacundo Castelli
0:2
38' ГолFacundo Castelli
48' Желтая карточкаMauro Pitton
52' Желтая карточкаGustavo Canto
1:2
58' ПенальтиIvan Tapia
74' Желтая карточкаКалински Энсо
76' Желтая карточкаRodrigo Herrera
2:2
88' ГолFranco Farias
90' Желтая карточкаКолитто Лукас
90'+7
Ход матча
13'
35'
38'
48'
52'
58'
1:2
74'
76'
88'
2:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
10
Ivan
Tapia
17
Brian
Blasi
14
Gonzalo
Goni
28
Mauro
Pitton
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
14 Juan Diaz4
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
31 Gino Olguin
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
История личных встреч
Барракас Централь
Сентраль Кордоба Росарио
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Барракас Централь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|5 (1)
|0.31
|Ivan Tapia
|3 (3)
|0.19
|Facundo Mater
|2
|0.13
|Francisco Alvarez1
|2
|0.13
|Carlos Martin Arce
|1
|0.06
|Nicolas Capraro
|1
|0.06
|Franco Farias
|1
|0.06
|Адриан Рикардо
|0
|0
|Juan Diaz4
|0
|0
|Rodrigo Insua
|0
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Emanuel Gamba
|3
|0.19
|Масиэль Леандро
|2
|0.13
|Lucas Besozzi
|1
|0.06
|Ciro Rius
|1
|0.06
|Facundo Castelli
|1
|0.06
|Brian Farioli
|1
|0.06
|Торрес Кристиан
|1
|0.06
|Marcelo Benitez II
|1
|0.06
|Jesus Soraire
|1
|0.06
|Gonzalo Goni
|0
|0
Карточки
Барракас Централь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Capraro
|4
|1
|Carlos Martin Arce
|4
|0
|Rodrigo Herrera
|3
|0
|Facundo Mater
|3
|0
|Колитто Лукас
|2
|0
|Бенитес Маркос
|2
|0
|Ivan Tapia
|2
|0
|Agustin Dattola
|2
|0
|Bruno Mastronicola
|0
|1
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0
|Juan Diaz4
|1
|0
|Alan Cantero
|1
|0
|Rodrigo Insua
|1
|0
|Mauro Peinipil
|1
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fabio Pereyra
|5
|0
|Ciro Rius
|3
|0
|Gustavo Canto
|3
|0
|Mauro Pitton
|3
|0
|Facundo Castelli
|3
|0
|Калински Энсо
|2
|0
|Marcelo Benitez II
|2
|0
|Julian Navas
|2
|0
|Brian Farioli
|2
|0
|Торрес Кристиан
|1
|0
|Jesus Soraire
|1
|0
|Brian Blasi
|1
|0
|Lucas Besozzi
|1
|0
Результаты матчей
Барракас Централь
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сентраль Кордоба Росарио
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
5
3
Барракас Централь
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сентраль Кордоба Росарио
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
6
Волевые поражения
6
5
Барракас Централь
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Сентраль Кордоба Росарио
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
6
7
Волевые поражения
11
8
Голы по времени матча
Забито
10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
2
20%
2
29%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
3
43%
76-90
Пропущено
9
11
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
22%
2
18%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
3
30%
2
29%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
2
29%
76-90
Забито
16
12
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
7 Не забивали 8
4
25%
2
17%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
3
19%
4
33%
76-90
Пропущено
19
18
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
11%
2
11%
1-15
4
21%
2
11%
16-30
5
26%
2
11%
31-45
4
21%
4
22%
46-60
3
16%
3
17%
61-75
1
5%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Барракас Централь
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Барракас Централь - Эстудиантес Касерос 1:0 Барракас Централь - Институто 3:0 Банфилд - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 0:2
Велес Сарсфилд - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 3:0 Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:1 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Барракас Централь - Годой Крус 0:1 Барракас Централь - Мальдонадо 1:2 Барракас Централь - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Викториано Аренас - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 1:0 Атлетико Атлас - Сентраль Кордоба Росарио 4:1
Институто - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Юпанки 2:0 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 1:0 Клайполе - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 0:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Спортиво Итальяно - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 1:0
Результаты матчей
Барракас Централь
Сентраль Кордоба Росарио
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
Тоталы голов в матче
Барракас Централь
Сентраль Кордоба Росарио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
44
27
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
44
16
35
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
88
313
412
214
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|1
|3
|27 - 8
|37
|2.
|16
|9
|5
|2
|17 - 6
|32
|3.
|16
|9
|3
|4
|29 - 15
|30
|4.
|16
|8
|5
|3
|21 - 9
|29
|5.
|16
|8
|4
|4
|19 - 14
|28
|6.
|16
|8
|3
|5
|14 - 13
|27
|7.
|0:0
|15
|7
|5
|3
|22 - 14
|26
|8.
|15
|7
|5
|3
|23 - 19
|26
|9.
|16
|6
|5
|5
|21 - 15
|23
|10.
|16
|6
|5
|5
|18 - 18
|23
|11.
|16
|6
|5
|5
|14 - 14
|23
|12.
|16
|6
|4
|6
|18 - 15
|22
|13.
|16
|6
|3
|7
|20 - 16
|21
|14.
|16
|5
|6
|5
|17 - 18
|21
|15.
|16
|5
|5
|6
|18 - 21
|20
|16.
|16
|5
|5
|6
|14 - 19
|20
|17.
|16
|5
|4
|7
|12 - 18
|19
|18.
|0:0
|16
|5
|4
|7
|15 - 23
|19
|19.
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|20.
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|21.
|16
|4
|5
|7
|15 - 20
|17
|22.
|16
|3
|8
|5
|14 - 17
|17
|23.
|16
|3
|8
|5
|15 - 18
|17
|24.
|15
|3
|7
|5
|16 - 15
|16
|25.
|16
|3
|6
|7
|10 - 19
|15
|26.
|16
|2
|8
|6
|13 - 20
|14
|27.
|16
|3
|2
|11
|12 - 24
|11
|28.
|15
|1
|6
|8
|8 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|15 - 5
|20
|2.
|8
|6
|2
|0
|9 - 0
|20
|3.
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|7 - 1
|17
|5.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|6.
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|7.
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|8.
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|9.
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|10.
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|11.
|9
|4
|2
|3
|12 - 8
|14
|12.
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|13.
|9
|3
|4
|2
|7 - 8
|13
|14.
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|15.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|16.
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|17.
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|18.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|19.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|20.
|8
|2
|5
|1
|12 - 7
|11
|21.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|22.
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|23.
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|24.
|9
|2
|4
|3
|3 - 7
|10
|25.
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|26.
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|27.
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|28.
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|14 - 5
|19
|2.
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|9 - 1
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|5.
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|7 - 5
|12
|8.
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|9.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|11 - 10
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|11.
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|4 - 7
|9
|13.
|8
|1
|5
|2
|4 - 6
|8
|14.
|7
|2
|1
|4
|8 - 8
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|16.
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|17.
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|18.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|20.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|21.
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|22.
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|23.
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|24.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|25.
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|26.
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|27.
|8
|0
|4
|4
|4 - 11
|4
|28.
|9
|1
|1
|7
|5 - 14
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|9 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|9 (1)
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 6
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 4
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4