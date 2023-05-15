  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Лестер
0:2
Первый тайм: 45+'
Ливерпуль
0'
0:1
33' Гол
Джонс Кёртис
0:2
36' Гол
Джонс Кёртис

Ход матча

33'
0:1
Джонс Кёртис
(Салах Мохамед)
36'
0:2
Джонс Кёртис
(Салах Мохамед)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Прогнозы 144
Лестер 6.3% (9)
X 6.9% (10)
Ливерпуль 86.8% (125)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Ливерпуль
5.50
4.79
4.65
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Иверсен
Даниэль
21
Рикарду
Перейра
II
3
Фас
Ваут
6
Эванс
Джонни
27
Кастань
Тимоти
8
Тилеманс
Юри
25
Ндиди
Уилфред
42
Сумаре
Бубакари
10
Мэддисон
Джеймс
9
Варди
Джейми
7
Барнс
Харви
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
14
Хендерсон
Джордан
3
Фабиньо
Энрике
17
Джонс
Кёртис
11
Салах
Мохамед
18
Гакпо
Коди
23
Диас
Луис
Лестер
4-3-3
Ливерпуль
4-3-3

История личных встреч

Лестер
Ливерпуль

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

120%
60%
6 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 8 побед

20 матчей

25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
КЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
КЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

2.2
1.6

Среднее время на гол

40
56

Всего голов

38
26

Голов в среднем за матч

1.9
1.3

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

47
69

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барнс Харви 12 0.33
Мэддисон Джеймс 10 (1) 0.28
Ихеаначо Келечи 5 (1) 0.14
Дака Патсон 4 0.11
Варди Джейми 3 0.08
Тилеманс Юри 3 (1) 0.08
Кастань Тимоти 2 0.06
Дьюсбери-Холл Кирнан 2 0.06
Рикарду Перейра II 1 0.03
Олбрайтон Марк 1 0.03
Менди Нампали 1 0.03
Прат Деннис 1 0.03
Сёюнджю Чаглар 1 0.03
Тете 1 0.03
Фас Ваут 0 0
Перес Айосе 0 0
Суттар Гарри 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 19 (2) 0.53
Фирмино Роберто 9 0.25
Нуньес Дарвин 9 0.25
Гакпо Коди 6 0.17
Жота Диогу 5 0.14
Диас Луис 4 0.11
Ван Дейк Виргил 3 0.08
Карвалью Фабиу 2 0.06
Александер-Арнольд Трент 1 0.03
Эллиотт Харви 1 0.03
Джонс Кёртис 1 0.03
Матип Жоэль 1 0.03
Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0.03
Байчетич Стефан 1 0.03
Робертсон Эндрю 0 0
Цимикас Костас 0 0
Хендерсон Джордан 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Фабиньо Энрике 0 0
Алиссон Бекер 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэддисон Джеймс 10 0
Сумаре Бубакари 9 0
Фас Ваут 5 1
Дьюсбери-Холл Кирнан 4 1
Тилеманс Юри 4 0
Ндиди Уилфред 4 0
Кастань Тимоти 3 0
Барнс Харви 3 0
Сёюнджю Чаглар 2 0
Суттар Гарри 2 0
Томас Люк 2 0
Дака Патсон 2 0
Фофана Уэсли 2 0
Кристиансен Виктор 2 0
Менди Нампали 1 0
Варди Джейми 1 0
Прат Деннис 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 10 0
Александер-Арнольд Трент 4 0
Матип Жоэль 3 0
Ван Дейк Виргил 3 0
Робертсон Эндрю 3 0
Гомес Джо 3 0
Конате Ибраима 3 0
Нуньес Дарвин 1 1
Юрген Клопп 1 1
Милнер Джеймс 2 0
Хендерсон Джордан 2 0
Алькантара Тьяго 2 0
Салах Мохамед 2 0
Жота Диогу 2 0
Цимикас Костас 2 0
Джонс Кёртис 2 0
Диас Луис 2 0
Байчетич Стефан 2 0
Кейта Наби 1 0
Алиссон Бекер 1 0
Эллиотт Харви 1 0

Результаты матчей

Лестер
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Ливерпуль
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

9
9
Лестер
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)
Ливерпуль
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

34
2

Волевые поражения

15
40
Лестер
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
37% (13)
34% (12)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
29% (10)
43% (15)
Ливерпуль
22.2%
77.8%
6 побед 21 поражение
Первый тайм
23% (8)
34% (12)
43% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
43% (15)
43% (15)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

9
12

Волевые победы

37
6

Волевые поражения

24
49

Голы по времени матча

Забито

20
24
14 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
25 Не забивали 24
0
0%
4
17%
1-15
5
25%
4
17%
16-30
9
45%
5
21%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
3
15%
4
17%
61-75
1
5%
4
17%
76-90

Пропущено

24
24
14 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
6
25%
3
13%
1-15
5
21%
3
13%
16-30
3
13%
3
13%
31-45
3
13%
8
33%
46-60
2
8%
4
17%
61-75
5
21%
3
13%
76-90

Забито

32
41
17 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 11
20 Не забивали 19
8
25%
8
20%
1-15
1
3%
3
7%
16-30
8
25%
8
20%
31-45
4
13%
6
15%
46-60
4
13%
7
17%
61-75
7
22%
9
22%
76-90

Пропущено

37
20
16 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
6
16%
5
25%
1-15
6
16%
2
10%
16-30
4
11%
5
25%
31-45
7
19%
2
10%
46-60
9
24%
2
10%
61-75
5
14%
4
20%
76-90

Забито

52
65
31 В 1-м тайме 32
21 Во 2-м тайме 33
11 Забивали первыми 18
10 Не забивали 8
8
15%
12
18%
1-15
6
12%
7
11%
16-30
17
33%
13
20%
31-45
6
12%
9
14%
46-60
7
13%
11
17%
61-75
8
15%
13
20%
76-90

Пропущено

61
44
30 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 23
23 Пропускали первыми 13
29 Не пропускали 23
12
20%
8
18%
1-15
11
18%
5
11%
16-30
7
11%
8
18%
31-45
10
16%
10
23%
46-60
11
18%
6
14%
61-75
10
16%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Фулхэм - Лестер 5:3 Лестер - Эвертон 2:2 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Вулверхэмптон 2:1
Манчестер Сити - Лестер 3:1 Лестер - Борнмут 0:1 Лестер - Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Брентфорд - Лестер 1:1 Лестер - Челси 1:3 Саутгемптон - Лестер 1:0 Лестер - Блэкберн 1:2 Лестер - Арсенал 0:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Уолсолл - Лестер 0:1 Лестер - Брайтон 2:2 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ньюкасл - Лестер 2:0
Ливерпуль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2
Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Лидс - Ливерпуль 1:6 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Челси 0:0

Результаты матчей

Лестер
Ливерпуль

Точный счет

0:1
5 раз 29%
2:2
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
9:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
4
2 раза 12%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
9
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
2:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 29%
1
10 раз 29%
2
10 раз 29%
4
4 раза 11%
3
1 раз 3%
2
10 раз 29%
1
9 раз 26%
0
8 раз 23%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
9
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лестер
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
17
1
7
10
1.5
11
7
2
15
2.5
6
12
2
15
3.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
10
7
8
10
1.5
7
10
3
15
2.5
2
15
2
16
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
10
0.5
Больше Меньше
27
8
15
20
1.5
18
17
5
30
2.5
8
27
4
31
3.5
4
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 35 27 4 4 92 - 31 85
2.
Арсенал
 Заявка 36 25 6 5 83 - 42 81
3.
Ньюкасл
 Заявка 35 18 12 5 63 - 31 66
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 35 20 6 9 51 - 41 66
5.
Ливерпуль
 2:0 Заявка 36 19 8 9 69 - 42 65
6.
Брайтон
 Заявка 34 17 7 10 66 - 45 58
7.
Астон Вилла
 Заявка 36 17 6 13 48 - 44 57
8.
Тоттенхэм
 Заявка 36 17 6 13 65 - 59 57
9.
Брентфорд
 Заявка 36 13 14 9 54 - 45 53
10.
Фулхэм
 Заявка 36 15 6 15 52 - 49 51
11.
Челси
 Заявка 35 11 10 14 36 - 41 43
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 36 11 10 15 37 - 46 43
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 36 11 7 18 30 - 52 40
14.
Борнмут
 Заявка 36 11 6 19 37 - 69 39
15.
Вест Хэм
 Заявка 36 10 7 19 38 - 52 37
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 36 8 10 18 36 - 67 34
17.
Эвертон
 Заявка 36 7 11 18 32 - 56 32
18.
Лидс
 Заявка 36 7 10 19 46 - 71 31
19.
Лестер
 0:2 Заявка 36 8 6 22 49 - 66 30
20.
Саутгемптон
 Заявка 36 6 6 24 31 - 66 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 18 16 1 1 59 - 17 49
2.
Ливерпуль
 2:0 Заявка 18 13 4 1 45 - 16 43
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 13 3 1 30 - 8 42
4.
Арсенал
 Заявка 18 13 3 2 48 - 25 42
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 12 1 5 36 - 22 37
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 10 5 2 32 - 13 35
7.
Астон Вилла
 Заявка 18 11 2 5 31 - 20 35
8.
Брентфорд
 Заявка 18 9 7 2 34 - 18 34
9.
Брайтон
 Заявка 17 9 3 5 33 - 19 30
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 9 2 7 18 - 19 29
11.
Фулхэм
 Заявка 18 8 4 6 29 - 27 28
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 7 6 5 26 - 24 27
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 6 5 20 - 22 27
14.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 4 7 23 - 23 25
15.
Челси
 Заявка 18 6 6 6 19 - 18 24
16.
Борнмут
 Заявка 18 6 4 8 20 - 27 22
17.
Лидс
 Заявка 18 5 7 6 25 - 33 22
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 3 10 15 - 27 18
19.
Лестер
 0:2 Заявка 18 4 4 10 21 - 25 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 18 2 4 12 15 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 35 - 17 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 11 3 3 33 - 14 36
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 8 7 3 31 - 18 31
4.
Брайтон
 Заявка 17 8 4 5 33 - 26 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 21 - 33 24
6.
Фулхэм
 Заявка 18 7 2 9 23 - 22 23
7.
Ливерпуль
 2:0 Заявка 18 6 4 8 24 - 26 22
8.
Астон Вилла
 Заявка 18 6 4 8 17 - 24 22
9.
Тоттенхэм
 Заявка 18 5 5 8 29 - 37 20
10.
Брентфорд
 Заявка 18 4 7 7 20 - 27 19
11.
Челси
 Заявка 17 5 4 8 17 - 23 19
12.
Борнмут
 Заявка 18 5 2 11 17 - 42 17
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 4 10 17 - 24 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 18 4 2 12 16 - 33 14
15.
Лестер
 0:2 Заявка 18 4 2 12 28 - 41 14
16.
Эвертон
 Заявка 18 2 8 8 17 - 29 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 18 3 3 12 15 - 29 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 2 5 11 12 - 33 11
19.
Лидс
 Заявка 18 2 3 13 21 - 38 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 1 4 13 10 - 43 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 36 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 27 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (8)
Ньюкасл Уилсон Каллум 17 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 10
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 10
Челси Галлахер Конор 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Ни на секунду "Ливерпуль" не отдает мяч своему сопернику. Постоянно "красные" прессингуют соперника впереди, навязывая ему исключительно свою игру. 
  • 45'
    Салах справа с мячом был. Гакпо оттуда выполнил пас на дальнюю штангу. Диас в центр сбрасывал мяч, но до Салаха довести сферу не удалось. Потеря.
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты рефери добавляет. Откуда Поусон столько насчитал?
  • 44'
    В последние 10 минут встречи "Лестер" владеет мячом всего 20% времени, тогда как остальные 80% действует со снарядом "Ливерпуль". Такими темпами ни до чего интересного не доиграется "Лестер" сегодня.
  • Офсайд
    42'
    Имел шанс Робертсон забить, но с разворота он пробил чуть левее цели! Мяч крайне неточно, да и офсайд был у игрока "Ливерпуля" сейчас. 
  • 41'
    Арнольд справа подавал мяч в штрафную соперника, но слишком сильным был этот пас. Диас до него не добрался, хотя перспективы были хорошие. 
  • 40'
    Робертсон с левого края отправлял мяч в штрафную соперника, но не дошел снаряд до кого-либо из игроков "Ливерпуля". Барнс сопровождает сферу за пределы поля. 
  • 39'
    С огнем играет "Лестер", друзья. В следующих двух турах "лисы" играют в очных встречах с "Вест Хэмом" и "Ньюкаслом", и рассчитывать на очки в тех встречах будет крайне трудно.
  • 38'
    С внушительной дистанции пробивал, в принципе, Джонс, так что должен был реагировать вратарь "Лестера", но спасти свою команду он не сумел.
  • 2 гола - дубль!
    36'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДЖОНС! 0:2!
    Дубль игрок "Ливерпуля" оформляет! Но засчитают ли его? Да, засчитывают. Снова Салах с правого края отдает пас на партнера. Мяч рикошетом от ноги защитника к Джонсу приходит, и тот переправляет сферу в сетку!
  • 35'
    Проверяли сейчас довольно долго судьи момент со взятием ворот "Лестера", но офсайда в динамике эпизода не было ни у Диаса, ни у Салаха, которые активно в атаке себя проявляли. 
  • Описание гола
    33'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДЖОНС! 0:1!
    Открывает счет "Ливерпуль". Все к этому шло! Классная атака "красных" на скорости. Получает мяч Салах на правом краю, на подступах к штрафной, и закидывает мяч на дальнюю штангу египтянин на Джонса, который добрался до снаряда раньше соперников, отправил сферу в сетку!
  • 32'
    Как-то притормозилась игра в последние минуты встречи. Уже отправились запасные игроки обеих команд разминаться. Нельзя исключать того факта, что уже после перерыва мы увидим замены.
  • 31'
    Луис Диас сместился с левого края ближе к центру и сумел пробить по воротам "Лестера". Мяч не лег толком на ногу игроку атаки гостей, улетев в "молоко". 
  • 29'
    Пришел в себя Барнс, встал он и в сопровождении медицинского штаба покинул пределы поля. Уже просит седьмой номер разрешения вернуться назад, и одобряет выход игрока рефери. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Травма, повреждение
      28'
      Подошел Варди к главному тренеру своей команды, чтобы получить какую-то консультацию. Барнс сейчас в борьбе получил повреждение у "лисов". Уже вышли медики, чтобы оказать ему помощь. 
    • 26'
      Постепенно начинает отдавать инициативу на поле "Лестер". Не смогли хозяева забить быстрый гол в ворота соперника, и теперь ливерпульский клуб диктует сопернику свои условия. 
    • 25'
      Робертсон из центра выполнял передачу в штрафную соперника, но там Салаху было сложно в окружении трех соперников отдать точный пас. Впрочем, начал там пожарить Эванс, который едва не привез гол на свои ворота под прессингом Гакпо. 
    • 24'
      Поглядывает сейчас на то, что на поле происходит Дин Смит как-то нехотя. Половину первого тайма провела его команда солидно, ну, а как будет дальше?
    • 23'
      Робертсон с левого края простреливал мяч в штрафную соперника - Перейра добирается до мяча и выбивает его за пределы поля. В аут снаряд улетает. 
    • 22'
      По проценту владения мячом далеко впереди "Ливерпуль". По этому показателю у нас 35% против 65% в пользу "красных". Команда гостей играет солидно.
    • Угловой
      20'
      Эванс привозит угловой на ворота своей команды. С правого края готовится подать корнер коллектив Югена Клоппа. Подача от Трента на Ван Дейка, который головой сбрасывает мяч в руки голкиперу хозяев. 
    • 19'
      +12 показывает столбик термометра в Лестере. Легкая куртка надета на плечи Юргена Клоппа. Вполне себе хорошая футбольная погода. Играют команды после весеннего дождя.
    • Угловой
      18'
      Салах отдал передачу с правого края в центр штрафной, выбили мяч игроки "Лестера", но на Арнольда, который в результате прострела заработал угловой удар.
    • 17'
      Сумаре с левого края сумел переправить мяч в центр штрафной, но там дежурили только футболисты "Ливерпуля". Фабиньо выбил сферу в центр поля. 
    • 16'
      Мне кажется, что чуть поактивнее действует в первом тайме "Лестер". Уже несколько неплохих атак прошли от "лисов", тогда как "Ливерпуль" сбегал в атаки к воротам противника, но опасными действиями не отметился. 
    • Опасный момент
      15'
      МОМЕНТИЩЕ! Это было действительно опасно! По левому флангу к воротам соперника буквально пролетел Барнс, который выкатил пас на Варди. Тот в касание нанес удар по рамке Алиссона, но последний уже сократил угол обстрела и не пустил мяч в ворота! Более того, бразилец избежал даже углового!
    • Фол, нарушение
      13'
      Увидели мы теперь атаку в противоположную сторону, но Салах там в попытке добраться до снаряда нарушает правила, получая устное замечание от рефери. 
    • 12'
      И снова на Варди из глубины поля следует передача - Алиссон выходит из рамки и играет на опережении, выбивая сферу за пределы поля. Сегодня работы у вратарей будет немало. 
    • 11'
      "Лестер" в атаке был. Попытка удара от Варди последовала, но плотной стеной обступили его игроки "Ливерпуля", которые не позволили довести снаряд до своей рамки.
    • Угловой
      10'
      Угловой заработали футболисты "Лестера". С левого края последовала подача в штрафную "красных" - уверенно играет Ван Дейк, который головой выносит сферу подальше от рамки. 
    • 8'
      А теперь уже Гакпо оказывается на острие, в штрафной соперника, после чего попадает под жесткий подкат со стороны Эванса. Свисток рефери молчал до тех пор, пока боковой не поднял флажок. Оказывается, у игрока "Ливерпуля" был офсайд в этом эпизоде. Клопп недоволен, что судьи так долго томили команды и не фиксировали "вне игры". Но таковы современные правила футбола. 
    • Офсайд
      7'
      Еще один стандарт в виде штрафного заработали игроки "Лестера". С правого края теперь последовала подача в штрафную "Ливерпуля", но там после скидки Эванса на дальнюю штангу у Барнса было определено положение "вне игры". 
    • 6'
      Плохо в этом сезоне играет "Лестер". Команда, которая еще недавно пылила в Лиге чемпионов и выигрывала АПЛ, может и вовсе вылететь в Чемпионшип, если продолжит играть настолько слабо, что его футбол не поможет подняться выше 18-й строчки по итогам 38 сыгранных туров. 
    • 5'
      Своим настроем с первых минут показывает "Лестер", как важно ему отличиться. Как важно забить первый гол в матче. Клопп после момента у Эванса даже со своей тренерской скамейки поднялся. Думаю, тревожно стало наставнику "красных". 
    • Опасный момент
      4'
      МОМЕНТ! Хорошая подача с левого края на дальнюю штангу последовала. Эванс подключился к атаке своей команды и переправлял сферу в ближний угол, но в створ не попал. Рядом со стойкой мяч пролетел. Не исключено, правда, что у игрока обороны "лисов" было положение "вне игры".
    • Фол, нарушение
      3'
      Барнс сейчас получил по ногам от Трента. Желтой карточки не показал рефери, все-таки первое нарушение правил. Опасный стандарт исполнят "лисы" с левого края. 
    • 2'
      Футболисты "Лестера" вышли на поле в этом матче в синих футболках и трусах, а игроки "Ливерпуля" предстали перед нами во всем красном. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, встреча в Лестере стартовала! С центра поля мяч разыграли "лисы". Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этом поединке победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 58% завершится победой Лестер.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.72. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.72 ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Лестер 0:2 Ливерпуль онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лестер 0:2 Ливерпуль

    Исход игры
    Лестер
    6.3% (9)
    Ничья
    6.9% (10)
    Ливерпуль
    86.8% (125)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.51% (97)
    Меньше
    18.49% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    83.19% (99)
    Нет
    16.81% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    48.6% (70)
    1:3 Ливерпуль
    11.8% (17)
    0:1 Ливерпуль
    6.3% (9)
    0:2 Ливерпуль
    5.6% (8)
    1:1 Ничья
    3.5% (5)
    0:3 Ливерпуль
    2.1% (3)
    1:4 Ливерпуль
    1.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Лестер
    Ливерпуль
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка