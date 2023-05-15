Робертсон с левого края отправлял мяч в штрафную соперника, но не дошел снаряд до кого-либо из игроков "Ливерпуля". Барнс сопровождает сферу за пределы поля.

Арнольд справа подавал мяч в штрафную соперника, но слишком сильным был этот пас. Диас до него не добрался, хотя перспективы были хорошие.

Имел шанс Робертсон забить, но с разворота он пробил чуть левее цели! Мяч крайне неточно, да и офсайд был у игрока "Ливерпуля" сейчас.

В последние 10 минут встречи "Лестер" владеет мячом всего 20% времени, тогда как остальные 80% действует со снарядом "Ливерпуль". Такими темпами ни до чего интересного не доиграется "Лестер" сегодня.

Салах справа с мячом был. Гакпо оттуда выполнил пас на дальнюю штангу. Диас в центр сбрасывал мяч, но до Салаха довести сферу не удалось. Потеря.

Ни на секунду "Ливерпуль" не отдает мяч своему сопернику. Постоянно "красные" прессингуют соперника впереди, навязывая ему исключительно свою игру.

Пришел в себя Барнс, встал он и в сопровождении медицинского штаба покинул пределы поля. Уже просит седьмой номер разрешения вернуться назад, и одобряет выход игрока рефери.

Луис Диас сместился с левого края ближе к центру и сумел пробить по воротам "Лестера". Мяч не лег толком на ногу игроку атаки гостей, улетев в "молоко".

Как-то притормозилась игра в последние минуты встречи. Уже отправились запасные игроки обеих команд разминаться. Нельзя исключать того факта, что уже после перерыва мы увидим замены.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДЖОНС! 0:1! Открывает счет "Ливерпуль". Все к этому шло! Классная атака "красных" на скорости. Получает мяч Салах на правом краю, на подступах к штрафной, и закидывает мяч на дальнюю штангу египтянин на Джонса, который добрался до снаряда раньше соперников, отправил сферу в сетку!

Проверяли сейчас довольно долго судьи момент со взятием ворот "Лестера", но офсайда в динамике эпизода не было ни у Диаса, ни у Салаха, которые активно в атаке себя проявляли.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДЖОНС! 0:2! Дубль игрок "Ливерпуля" оформляет! Но засчитают ли его? Да, засчитывают. Снова Салах с правого края отдает пас на партнера. Мяч рикошетом от ноги защитника к Джонсу приходит, и тот переправляет сферу в сетку!

С внушительной дистанции пробивал, в принципе, Джонс, так что должен был реагировать вратарь "Лестера", но спасти свою команду он не сумел.

С огнем играет "Лестер", друзья. В следующих двух турах "лисы" играют в очных встречах с "Вест Хэмом" и "Ньюкаслом", и рассчитывать на очки в тех встречах будет крайне трудно.

Сумаре с левого края сумел переправить мяч в центр штрафной, но там дежурили только футболисты "Ливерпуля". Фабиньо выбил сферу в центр поля.

Салах отдал передачу с правого края в центр штрафной, выбили мяч игроки "Лестера", но на Арнольда, который в результате прострела заработал угловой удар.

+12 показывает столбик термометра в Лестере. Легкая куртка надета на плечи Юргена Клоппа. Вполне себе хорошая футбольная погода. Играют команды после весеннего дождя.

Эванс привозит угловой на ворота своей команды. С правого края готовится подать корнер коллектив Югена Клоппа. Подача от Трента на Ван Дейка, который головой сбрасывает мяч в руки голкиперу хозяев.

По проценту владения мячом далеко впереди "Ливерпуль". По этому показателю у нас 35% против 65% в пользу "красных". Команда гостей играет солидно.

Робертсон с левого края простреливал мяч в штрафную соперника - Перейра добирается до мяча и выбивает его за пределы поля. В аут снаряд улетает.

Поглядывает сейчас на то, что на поле происходит Дин Смит как-то нехотя. Половину первого тайма провела его команда солидно, ну, а как будет дальше?

Робертсон из центра выполнял передачу в штрафную соперника, но там Салаху было сложно в окружении трех соперников отдать точный пас. Впрочем, начал там пожарить Эванс, который едва не привез гол на свои ворота под прессингом Гакпо.

Постепенно начинает отдавать инициативу на поле "Лестер". Не смогли хозяева забить быстрый гол в ворота соперника, и теперь ливерпульский клуб диктует сопернику свои условия.

Подошел Варди к главному тренеру своей команды, чтобы получить какую-то консультацию. Барнс сейчас в борьбе получил повреждение у "лисов". Уже вышли медики, чтобы оказать ему помощь.

16' Мне кажется, что чуть поактивнее действует в первом тайме "Лестер". Уже несколько неплохих атак прошли от "лисов", тогда как "Ливерпуль" сбегал в атаки к воротам противника, но опасными действиями не отметился.

15' МОМЕНТИЩЕ! Это было действительно опасно! По левому флангу к воротам соперника буквально пролетел Барнс, который выкатил пас на Варди. Тот в касание нанес удар по рамке Алиссона, но последний уже сократил угол обстрела и не пустил мяч в ворота! Более того, бразилец избежал даже углового!

13' Увидели мы теперь атаку в противоположную сторону, но Салах там в попытке добраться до снаряда нарушает правила, получая устное замечание от рефери.

12' И снова на Варди из глубины поля следует передача - Алиссон выходит из рамки и играет на опережении, выбивая сферу за пределы поля. Сегодня работы у вратарей будет немало.

11' "Лестер" в атаке был. Попытка удара от Варди последовала, но плотной стеной обступили его игроки "Ливерпуля", которые не позволили довести снаряд до своей рамки.

10' Угловой заработали футболисты "Лестера". С левого края последовала подача в штрафную "красных" - уверенно играет Ван Дейк, который головой выносит сферу подальше от рамки.

8' А теперь уже Гакпо оказывается на острие, в штрафной соперника, после чего попадает под жесткий подкат со стороны Эванса. Свисток рефери молчал до тех пор, пока боковой не поднял флажок. Оказывается, у игрока "Ливерпуля" был офсайд в этом эпизоде. Клопп недоволен, что судьи так долго томили команды и не фиксировали "вне игры". Но таковы современные правила футбола.

7' Еще один стандарт в виде штрафного заработали игроки "Лестера". С правого края теперь последовала подача в штрафную "Ливерпуля", но там после скидки Эванса на дальнюю штангу у Барнса было определено положение "вне игры".

6' Плохо в этом сезоне играет "Лестер". Команда, которая еще недавно пылила в Лиге чемпионов и выигрывала АПЛ, может и вовсе вылететь в Чемпионшип, если продолжит играть настолько слабо, что его футбол не поможет подняться выше 18-й строчки по итогам 38 сыгранных туров.

5' Своим настроем с первых минут показывает "Лестер", как важно ему отличиться. Как важно забить первый гол в матче. Клопп после момента у Эванса даже со своей тренерской скамейки поднялся. Думаю, тревожно стало наставнику "красных".

4' МОМЕНТ! Хорошая подача с левого края на дальнюю штангу последовала. Эванс подключился к атаке своей команды и переправлял сферу в ближний угол, но в створ не попал. Рядом со стойкой мяч пролетел. Не исключено, правда, что у игрока обороны "лисов" было положение "вне игры".

3' Барнс сейчас получил по ногам от Трента. Желтой карточки не показал рефери, все-таки первое нарушение правил. Опасный стандарт исполнят "лисы" с левого края.

2' Футболисты "Лестера" вышли на поле в этом матче в синих футболках и трусах, а игроки "Ливерпуля" предстали перед нами во всем красном. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.