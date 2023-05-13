Тур: 36. Стадион: Кинг Пауэр. Главный судья: Поусон Крейг
История личных встреч
Лестер
Ливерпуль
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
120%
60%
6 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 8 побед
20 матчей
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
2.2
1.6
Среднее время на гол
40
56
Всего голов
38
26
Голов в среднем за матч
1.9
1.3
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
47
69
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барнс Харви
|12
|0.34
|Мэддисон Джеймс
|10 (1)
|0.29
|Ихеаначо Келечи
|5 (1)
|0.14
|Дака Патсон
|4
|0.11
|Варди Джейми
|3
|0.09
|Тилеманс Юри
|3 (1)
|0.09
|Кастань Тимоти
|2
|0.06
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|2
|0.06
|Рикарду Перейра II
|1
|0.03
|Олбрайтон Марк
|1
|0.03
|Менди Нампали
|1
|0.03
|Прат Деннис
|1
|0.03
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.03
|Тете
|1
|0.03
|Фас Ваут
|0
|0
|Перес Айосе
|0
|0
|Суттар Гарри
|0
|0
|Кристиансен Виктор
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|19 (2)
|0.54
|Фирмино Роберто
|9
|0.26
|Нуньес Дарвин
|9
|0.26
|Гакпо Коди
|6
|0.17
|Жота Диогу
|5
|0.14
|Диас Луис
|4
|0.11
|Ван Дейк Виргил
|3
|0.09
|Карвалью Фабиу
|2
|0.06
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.03
|Эллиотт Харви
|1
|0.03
|Джонс Кёртис
|1
|0.03
|Матип Жоэль
|1
|0.03
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|1
|0.03
|Байчетич Стефан
|1
|0.03
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Фабиньо Энрике
|0
|0
|Алиссон Бекер
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэддисон Джеймс
|10
|0
|Сумаре Бубакари
|9
|0
|Фас Ваут
|5
|1
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|4
|1
|Тилеманс Юри
|4
|0
|Ндиди Уилфред
|4
|0
|Кастань Тимоти
|3
|0
|Барнс Харви
|3
|0
|Сёюнджю Чаглар
|2
|0
|Суттар Гарри
|2
|0
|Томас Люк
|2
|0
|Дака Патсон
|2
|0
|Фофана Уэсли
|2
|0
|Кристиансен Виктор
|2
|0
|Менди Нампали
|1
|0
|Варди Джейми
|1
|0
|Прат Деннис
|1
|0
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиньо Энрике
|10
|0
|Александер-Арнольд Трент
|4
|0
|Матип Жоэль
|3
|0
|Ван Дейк Виргил
|3
|0
|Робертсон Эндрю
|3
|0
|Гомес Джо
|3
|0
|Конате Ибраима
|3
|0
|Нуньес Дарвин
|1
|1
|Юрген Клопп
|1
|1
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Хендерсон Джордан
|2
|0
|Алькантара Тьяго
|2
|0
|Салах Мохамед
|2
|0
|Жота Диогу
|2
|0
|Цимикас Костас
|2
|0
|Джонс Кёртис
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Байчетич Стефан
|2
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Алиссон Бекер
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
Результаты матчей
Лестер
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Ливерпуль
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
9
9
Лестер
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)
Ливерпуль
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
34
2
Волевые поражения
15
40
Лестер
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
37% (13)
34% (12)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
29% (10)
43% (15)
Ливерпуль
22.2%
77.8%
6 побед 21 поражение
Первый тайм
23% (8)
34% (12)
43% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
43% (15)
43% (15)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
9
12
Волевые победы
37
6
Волевые поражения
24
49
Голы по времени матча
Забито
20
24
14 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
25 Не забивали 24
0
0%
4
17%
1-15
5
25%
4
17%
16-30
9
45%
5
21%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
3
15%
4
17%
61-75
1
5%
4
17%
76-90
Пропущено
24
24
14 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
6
25%
3
13%
1-15
5
21%
3
13%
16-30
3
13%
3
13%
31-45
3
13%
8
33%
46-60
2
8%
4
17%
61-75
5
21%
3
13%
76-90
Забито
32
41
17 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 11
20 Не забивали 19
8
25%
8
20%
1-15
1
3%
3
7%
16-30
8
25%
8
20%
31-45
4
13%
6
15%
46-60
4
13%
7
17%
61-75
7
22%
9
22%
76-90
Пропущено
37
20
16 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
6
16%
5
25%
1-15
6
16%
2
10%
16-30
4
11%
5
25%
31-45
7
19%
2
10%
46-60
9
24%
2
10%
61-75
5
14%
4
20%
76-90
Забито
52
65
31 В 1-м тайме 32
21 Во 2-м тайме 33
11 Забивали первыми 18
10 Не забивали 8
8
15%
12
18%
1-15
6
12%
7
11%
16-30
17
33%
13
20%
31-45
6
12%
9
14%
46-60
7
13%
11
17%
61-75
8
15%
13
20%
76-90
Пропущено
61
44
30 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 23
23 Пропускали первыми 13
29 Не пропускали 23
12
20%
8
18%
1-15
11
18%
5
11%
16-30
7
11%
8
18%
31-45
10
16%
10
23%
46-60
11
18%
6
14%
61-75
10
16%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Фулхэм - Лестер 5:3 Лестер - Эвертон 2:2 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Вулверхэмптон 2:1
Манчестер Сити - Лестер 3:1 Лестер - Борнмут 0:1 Лестер - Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Брентфорд - Лестер 1:1 Лестер - Челси 1:3 Саутгемптон - Лестер 1:0 Лестер - Блэкберн 1:2 Лестер - Арсенал 0:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Уолсолл - Лестер 0:1 Лестер - Брайтон 2:2 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ньюкасл - Лестер 2:0
Ливерпуль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2
Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Лидс - Ливерпуль 1:6 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Челси 0:0
Результаты матчей
Лестер
Ливерпуль
Точный счет
0:1
5 раз 29%
2:2
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
9:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
4
2 раза 12%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
9
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
2:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 29%
1
10 раз 29%
2
10 раз 29%
4
4 раза 11%
3
1 раз 3%
2
10 раз 29%
1
9 раз 26%
0
8 раз 23%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
9
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лестер
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
171
710
117
215
612
215
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
107
810
710
315
215
216
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2510
Больше Меньше
278
1520
1817
530
827
431
431
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|26
|4
|4
|89 - 31
|82
|2.
|Заявка
|35
|25
|6
|4
|83 - 39
|81
|3.
|Заявка
|34
|18
|11
|5
|61 - 29
|65
|4.
|Заявка
|34
|19
|6
|9
|49 - 41
|63
|5.
|Заявка
|35
|18
|8
|9
|67 - 42
|62
|6.
|Заявка
|35
|17
|6
|12
|64 - 57
|57
|7.
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|63 - 45
|55
|8.
|Заявка
|35
|16
|6
|13
|46 - 43
|54
|9.
|Заявка
|35
|12
|14
|9
|52 - 45
|50
|10.
|Заявка
|35
|14
|6
|15
|50 - 49
|48
|11.
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|34 - 39
|42
|12.
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|30 - 50
|40
|13.
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|35 - 46
|40
|14.
|Заявка
|35
|11
|6
|18
|37 - 67
|39
|15.
|Заявка
|35
|10
|7
|18
|38 - 50
|37
|16.
|Заявка
|35
|8
|9
|18
|34 - 65
|33
|17.
|Заявка
|35
|7
|11
|17
|32 - 53
|32
|18.
|Заявка
|35
|8
|6
|21
|49 - 64
|30
|19.
|Заявка
|35
|7
|9
|19
|44 - 69
|30
|20.
|Заявка
|35
|6
|6
|23
|31 - 64
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|59 - 17
|49
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|45 - 16
|43
|3.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|48 - 22
|42
|4.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|28 - 8
|39
|5.
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|36 - 22
|37
|6.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 13
|35
|7.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|29 - 19
|32
|8.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|32 - 18
|31
|9.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 19
|30
|10.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|18 - 19
|29
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 27
|28
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|26 - 24
|27
|13.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|23 - 23
|25
|14.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|18 - 22
|24
|15.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 16
|23
|16.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 27
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 31
|21
|18.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 24
|18
|19.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|21 - 23
|16
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 17
|39
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|30 - 14
|33
|3.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 26
|25
|5.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 33
|24
|6.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|17 - 24
|22
|7.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|28 - 35
|20
|8.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 22
|20
|9.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|20 - 27
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 26
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 23
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|17 - 40
|17
|13.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 24
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|16 - 33
|14
|15.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|28 - 41
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|17 - 29
|14
|17.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|15 - 27
|12
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 31
|11
|19.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|21 - 38
|9
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|8 - 41
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|35 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|26 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|19 (8)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|16 (5)
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 10
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|11
Прогнозы на матч Лестер - Ливерпуль
Исход игры
Лестер
1.8% (1)
Ничья
5.3% (3)
Ливерпуль
93% (53)
Тотал 2.5
Больше
78.57% (44)
Меньше
21.43% (12)
Обе команды забьют
Да
76.79% (43)
Нет
23.21% (13)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
56.1% (32)
1:3 Ливерпуль
12.3% (7)
0:1 Ливерпуль
10.5% (6)
0:2 Ливерпуль
8.8% (5)
0:3 Ливерпуль
3.5% (2)
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