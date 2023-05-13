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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Лестер
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 56
Лестер 1.8% (1)
X 3.6% (2)
Ливерпуль 94.6% (53)
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Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Ливерпуль
5.35
4.90
5.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Лестер
Ливерпуль

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

120%
60%
6 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 8 побед

20 матчей

25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
КЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
КЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

2.2
1.6

Среднее время на гол

40
56

Всего голов

38
26

Голов в среднем за матч

1.9
1.3

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

47
69

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барнс Харви 12 0.34
Мэддисон Джеймс 10 (1) 0.29
Ихеаначо Келечи 5 (1) 0.14
Дака Патсон 4 0.11
Варди Джейми 3 0.09
Тилеманс Юри 3 (1) 0.09
Кастань Тимоти 2 0.06
Дьюсбери-Холл Кирнан 2 0.06
Рикарду Перейра II 1 0.03
Олбрайтон Марк 1 0.03
Менди Нампали 1 0.03
Прат Деннис 1 0.03
Сёюнджю Чаглар 1 0.03
Тете 1 0.03
Фас Ваут 0 0
Перес Айосе 0 0
Суттар Гарри 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 19 (2) 0.54
Фирмино Роберто 9 0.26
Нуньес Дарвин 9 0.26
Гакпо Коди 6 0.17
Жота Диогу 5 0.14
Диас Луис 4 0.11
Ван Дейк Виргил 3 0.09
Карвалью Фабиу 2 0.06
Александер-Арнольд Трент 1 0.03
Эллиотт Харви 1 0.03
Джонс Кёртис 1 0.03
Матип Жоэль 1 0.03
Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0.03
Байчетич Стефан 1 0.03
Робертсон Эндрю 0 0
Цимикас Костас 0 0
Хендерсон Джордан 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Фабиньо Энрике 0 0
Алиссон Бекер 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэддисон Джеймс 10 0
Сумаре Бубакари 9 0
Фас Ваут 5 1
Дьюсбери-Холл Кирнан 4 1
Тилеманс Юри 4 0
Ндиди Уилфред 4 0
Кастань Тимоти 3 0
Барнс Харви 3 0
Сёюнджю Чаглар 2 0
Суттар Гарри 2 0
Томас Люк 2 0
Дака Патсон 2 0
Фофана Уэсли 2 0
Кристиансен Виктор 2 0
Менди Нампали 1 0
Варди Джейми 1 0
Прат Деннис 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 10 0
Александер-Арнольд Трент 4 0
Матип Жоэль 3 0
Ван Дейк Виргил 3 0
Робертсон Эндрю 3 0
Гомес Джо 3 0
Конате Ибраима 3 0
Нуньес Дарвин 1 1
Юрген Клопп 1 1
Милнер Джеймс 2 0
Хендерсон Джордан 2 0
Алькантара Тьяго 2 0
Салах Мохамед 2 0
Жота Диогу 2 0
Цимикас Костас 2 0
Джонс Кёртис 2 0
Диас Луис 2 0
Байчетич Стефан 2 0
Кейта Наби 1 0
Алиссон Бекер 1 0
Эллиотт Харви 1 0

Результаты матчей

Лестер
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Ливерпуль
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

9
9
Лестер
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)
Ливерпуль
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

34
2

Волевые поражения

15
40
Лестер
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
37% (13)
34% (12)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
29% (10)
43% (15)
Ливерпуль
22.2%
77.8%
6 побед 21 поражение
Первый тайм
23% (8)
34% (12)
43% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
43% (15)
43% (15)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

9
12

Волевые победы

37
6

Волевые поражения

24
49

Голы по времени матча

Забито

20
24
14 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
25 Не забивали 24
0
0%
4
17%
1-15
5
25%
4
17%
16-30
9
45%
5
21%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
3
15%
4
17%
61-75
1
5%
4
17%
76-90

Пропущено

24
24
14 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
6
25%
3
13%
1-15
5
21%
3
13%
16-30
3
13%
3
13%
31-45
3
13%
8
33%
46-60
2
8%
4
17%
61-75
5
21%
3
13%
76-90

Забито

32
41
17 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 11
20 Не забивали 19
8
25%
8
20%
1-15
1
3%
3
7%
16-30
8
25%
8
20%
31-45
4
13%
6
15%
46-60
4
13%
7
17%
61-75
7
22%
9
22%
76-90

Пропущено

37
20
16 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
6
16%
5
25%
1-15
6
16%
2
10%
16-30
4
11%
5
25%
31-45
7
19%
2
10%
46-60
9
24%
2
10%
61-75
5
14%
4
20%
76-90

Забито

52
65
31 В 1-м тайме 32
21 Во 2-м тайме 33
11 Забивали первыми 18
10 Не забивали 8
8
15%
12
18%
1-15
6
12%
7
11%
16-30
17
33%
13
20%
31-45
6
12%
9
14%
46-60
7
13%
11
17%
61-75
8
15%
13
20%
76-90

Пропущено

61
44
30 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 23
23 Пропускали первыми 13
29 Не пропускали 23
12
20%
8
18%
1-15
11
18%
5
11%
16-30
7
11%
8
18%
31-45
10
16%
10
23%
46-60
11
18%
6
14%
61-75
10
16%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Фулхэм - Лестер 5:3 Лестер - Эвертон 2:2 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Вулверхэмптон 2:1
Манчестер Сити - Лестер 3:1 Лестер - Борнмут 0:1 Лестер - Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Брентфорд - Лестер 1:1 Лестер - Челси 1:3 Саутгемптон - Лестер 1:0 Лестер - Блэкберн 1:2 Лестер - Арсенал 0:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Уолсолл - Лестер 0:1 Лестер - Брайтон 2:2 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ньюкасл - Лестер 2:0
Ливерпуль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2
Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Лидс - Ливерпуль 1:6 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Челси 0:0

Результаты матчей

Лестер
Ливерпуль

Точный счет

0:1
5 раз 29%
2:2
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
9:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
4
2 раза 12%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
9
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
2:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
9:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 29%
1
10 раз 29%
2
10 раз 29%
4
4 раза 11%
3
1 раз 3%
2
10 раз 29%
1
9 раз 26%
0
8 раз 23%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
9
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лестер
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
17
1
7
10
1.5
11
7
2
15
2.5
6
12
2
15
3.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
10
7
8
10
1.5
7
10
3
15
2.5
2
15
2
16
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
10
0.5
Больше Меньше
27
8
15
20
1.5
18
17
5
30
2.5
8
27
4
31
3.5
4
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 34 26 4 4 89 - 31 82
2.
Арсенал
 Заявка 35 25 6 4 83 - 39 81
3.
Ньюкасл
 Заявка 34 18 11 5 61 - 29 65
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 34 19 6 9 49 - 41 63
5.
Ливерпуль
 Заявка 35 18 8 9 67 - 42 62
6.
Тоттенхэм
 Заявка 35 17 6 12 64 - 57 57
7.
Брайтон
 Заявка 33 16 7 10 63 - 45 55
8.
Астон Вилла
 Заявка 35 16 6 13 46 - 43 54
9.
Брентфорд
 Заявка 35 12 14 9 52 - 45 50
10.
Фулхэм
 Заявка 35 14 6 15 50 - 49 48
11.
Челси
 Заявка 34 11 9 14 34 - 39 42
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 35 11 7 17 30 - 50 40
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 35 10 10 15 35 - 46 40
14.
Борнмут
 Заявка 35 11 6 18 37 - 67 39
15.
Вест Хэм
 Заявка 35 10 7 18 38 - 50 37
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 35 8 9 18 34 - 65 33
17.
Эвертон
 Заявка 35 7 11 17 32 - 53 32
18.
Лестер
 Заявка 35 8 6 21 49 - 64 30
19.
Лидс
 Заявка 35 7 9 19 44 - 69 30
20.
Саутгемптон
 Заявка 35 6 6 23 31 - 64 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 18 16 1 1 59 - 17 49
2.
Ливерпуль
 Заявка 18 13 4 1 45 - 16 43
3.
Арсенал
 Заявка 17 13 3 1 48 - 22 42
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 12 3 1 28 - 8 39
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 12 1 5 36 - 22 37
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 10 5 2 32 - 13 35
7.
Астон Вилла
 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
8.
Брентфорд
 Заявка 17 8 7 2 32 - 18 31
9.
Брайтон
 Заявка 17 9 3 5 33 - 19 30
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 9 2 7 18 - 19 29
11.
Фулхэм
 Заявка 18 8 4 6 29 - 27 28
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 7 6 5 26 - 24 27
13.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 4 7 23 - 23 25
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 6 5 18 - 22 24
15.
Челси
 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
16.
Борнмут
 Заявка 18 6 4 8 20 - 27 22
17.
Лидс
 Заявка 17 5 6 6 23 - 31 21
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 17 4 4 9 21 - 23 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 2 4 11 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 35 - 17 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 10 3 3 30 - 14 33
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 21 - 33 24
6.
Астон Вилла
 Заявка 18 6 4 8 17 - 24 22
7.
Тоттенхэм
 Заявка 17 5 5 7 28 - 35 20
8.
Фулхэм
 Заявка 17 6 2 9 21 - 22 20
9.
Брентфорд
 Заявка 18 4 7 7 20 - 27 19
10.
Ливерпуль
 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
11.
Челси
 Заявка 17 5 4 8 17 - 23 19
12.
Борнмут
 Заявка 17 5 2 10 17 - 40 17
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 4 10 17 - 24 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 18 4 2 12 16 - 33 14
15.
Лестер
 Заявка 18 4 2 12 28 - 41 14
16.
Эвертон
 Заявка 18 2 8 8 17 - 29 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 17 3 3 11 15 - 27 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 2 5 10 12 - 31 11
19.
Лидс
 Заявка 18 2 3 13 21 - 38 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 1 3 13 8 - 41 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 35 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 26 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 10
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2023, осталось 2 дня 11 часов 45 минут.

    Главный судья: Поусон Крейг

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 56.1% пользователей.
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    • Прогнозы 56
    Лестер 1.8% (1)
    X 3.6% (2)
    Ливерпуль 94.6% (53)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Ливерпуль
    5.35
    4.90
    5.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лестер - Ливерпуль онлайн

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    Прогнозы на матч Лестер - Ливерпуль

    Исход игры
    Лестер
    1.8% (1)
    Ничья
    5.3% (3)
    Ливерпуль
    93% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.57% (44)
    Меньше
    21.43% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    76.79% (43)
    Нет
    23.21% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    56.1% (32)
    1:3 Ливерпуль
    12.3% (7)
    0:1 Ливерпуль
    10.5% (6)
    0:2 Ливерпуль
    8.8% (5)
    0:3 Ливерпуль
    3.5% (2)
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