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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 1. Стадион: .
Лиллестрём
4:3
Конец матча
Стрёмсгодсет
0'
1:0
23' Гол
Гарнас Эспен
2:0
25' Гол
Ольсен Томас
2:1
32' Гол
Ипалибо Джек
2:2
39' Гол
Валсвик Густав
2:3
76' Гол
Менерт Маркус
77' Желтая карточка
Менерт Маркус
3:3
84' Гол
Осен Йермунд
87' Желтая карточка
Jonas Torrissen Therkelsen
4:3
90' Гол
Адамс Акор
90' Желтая карточка
Адамс Акор
90'+8
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
28
Габриэльсен
Рубен
19
Тённесен
Кристоффер
2
Рангер
Ларс
7
Ибрахимай
Илльдрен
14
Кнудсен
Магнус
23
Осен
Йермунд
5
Драгснес
Ветле
10
Ольсен
Томас
9
Адамс
Акор
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
10
Стенгель
Херман
6
Ипалибо
Джек
4
Грогард
Томас
77
Менерт
Маркус
9
Браут-Брюнес
Джонатан
17
Гулликсен
Тобиас
Лиллестрём
3-5-2
Стрёмсгодсет
3-4-3

История личных встреч

Лиллестрём
Стрёмсгодсет

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.3%
37.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 15 побед

36 матчей

33.3%
19.4%
47.3%
12 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

36.1%
36.1%
27.8%
13 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

19.4%
38.9%
41.7%
7 побед 14 ничьих 15 побед

История матчей

Т
2:1
Т
3:0
Т
4:1
Т
3:1
ТМК
2:3
Т
1:1
Т
2:1
Т
2:2
К
3:0
Т
1:1
Т
3:1
Т
2:0
ТМК
2:0
Т
2:0
Т
3:1
Т
1:2
Т
2:0
ТМС
1:2
ТМК
1:2
Т
2:1
Т
3:0
Т
1:1
Т
1:0
Т
3:3
Т
0:1
ТМС
1:1
Т
3:1
Т
4:2
ТМС
0:2
Т
5:4
Т
3:1
Т
2:1
Т
1:2
Т
3:1
Т
2:1
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

35
21

Голов в среднем за матч

1.84
1.24

Среднее время на гол

48
72

Всего голов

41
22

Голов в среднем за матч

2.41
1.16

Среднее время на гол

37
77

Всего голов

76
43

Голов в среднем за матч

2.11
1.19

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

42
75

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 1 0.5
Осен Йермунд 1 0.5
Гарнас Эспен 1 0.5
Адамс Акор 1 0.5
Драгснес Ветле 0 0
Тённесен Кристоффер 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валсвик Густав 2 1
Менерт Маркус 1 0.5
Ипалибо Джек 1 0.5
Стенгель Херман 0 0
Браут-Брюнес Джонатан 0 0
Jostein Ekeland 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хофф Вебьёрн 1 0
Гарнас Эспен 1 0
Рангер Ларс 1 0
Адамс Акор 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лейфссон Ари 1 0
Менерт Маркус 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Jonas Torrissen Therkelsen 1 0

Результаты матчей

Лиллестрём
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Стрёмсгодсет
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Лиллестрём
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Стрёмсгодсет
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1
Лиллестрём
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Стрёмсгодсет
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Викинг - Лиллестрём 2:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Согндаль - Лиллестрём 1:2
Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Флора Таллин 2:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Лиллестрём - Стабек 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Одд 0:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Мольде 0:1 Викинг - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Русенборг - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1 Волеренга - Лиллестрём 3:1
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2
Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Рёуфосс 2:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:4 Одд - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 1:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2 Волеренга - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 4:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2

Результаты матчей

Лиллестрём
Стрёмсгодсет

Точный счет

4:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
4:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Лиллестрём
Стрёмсгодсет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Одд
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Русенборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Тромсё
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Викинг
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Хам-Кам
 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Бранн
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Стрёмсгодсет
 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Сарпсборг-08
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Лиллестрём
 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Волеренга
 2 1 0 1 1 - 2 3
12.
Хёугесунн
 2 1 0 1 3 - 5 3
13.
Мольде
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Стабек
 2 0 1 1 0 - 4 1
16.
Олесунн
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Бранн
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Хам-Кам
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Викинг
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Одд
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Хёугесунн
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Лиллестрём
 1 1 0 0 4 - 3 3
8.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Тромсё
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Русенборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Стабек
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Саннефьёрд
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Мольде
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Олесунн
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Волеренга
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сарпсборг-08
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Волеренга
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Тромсё
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Русенборг
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Одд
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Олесунн
 1 0 0 1 0 - 1 0
8.
Мольде
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Стрёмсгодсет
 1 0 0 1 3 - 4 0
10.
Хам-Кам
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Лиллестрём
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Бранн
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Хёугесунн
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Стабек
 1 0 0 1 0 - 4 0
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 3
Стрёмсгодсет Валсвик Густав 2
Бранн Финне Бор 2
Сарпсборг-08 Упсет Кристиан 2
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 2
Весь список

Топ нарушителей
Викинг Паттинама Шейн 1 1
Волеренга Жута Леонард 2
Русенборг Рейтан Эрленд Даль 2
Олесунн Мунксгор Александер 2
Одд Валлем Конрад 2
Весь список
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