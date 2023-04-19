Тур: 1. Стадион: Aaraasen Stadion.
4:3
Конец матча
0'
1:0
23' ГолГарнас Эспен
2:0
25' ГолОльсен Томас
2:1
32' ГолИпалибо Джек
2:2
39' ГолВалсвик Густав
2:3
76' ГолМенерт Маркус
77' Желтая карточкаМенерт Маркус
3:3
84' ГолОсен Йермунд
87' Желтая карточкаJonas Torrissen Therkelsen
4:3
90' ГолАдамс Акор
90' Желтая карточкаАдамс Акор
90'+8
Ход матча
23'
1:0
25'
2:0
32'
39'
76'
2:3
77'
84'
3:3
90'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 4
-
14 Угловые 4
-
5 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
16 Uba Charles
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
-
14 Энерсен ОлеЗащитник
-
18 Боаэн ЭрнестЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
История личных встреч
Лиллестрём
Стрёмсгодсет
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.3%
37.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 15 побед
36 матчей
33.3%
19.4%
47.3%
12 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
36.1%
36.1%
27.8%
13 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
19.4%
38.9%
41.7%
7 побед 14 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
21
Голов в среднем за матч
1.84
1.24
Среднее время на гол
48
72
Всего голов
41
22
Голов в среднем за матч
2.41
1.16
Среднее время на гол
37
77
Всего голов
76
43
Голов в среднем за матч
2.11
1.19
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
42
75
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Томас
|1
|0.5
|Осен Йермунд
|1
|0.5
|Гарнас Эспен
|1
|0.5
|Адамс Акор
|1
|0.5
|Драгснес Ветле
|0
|0
|Тённесен Кристоффер
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валсвик Густав
|2
|1
|Менерт Маркус
|1
|0.5
|Ипалибо Джек
|1
|0.5
|Стенгель Херман
|0
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|0
|0
|Jostein Ekeland
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хофф Вебьёрн
|1
|0
|Гарнас Эспен
|1
|0
|Рангер Ларс
|1
|0
|Адамс Акор
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лейфссон Ари
|1
|0
|Менерт Маркус
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|1
|0
Результаты матчей
Лиллестрём
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Стрёмсгодсет
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
3
Лиллестрём
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Стрёмсгодсет
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
1
Лиллестрём
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Стрёмсгодсет
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
0
4
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Викинг - Лиллестрём 2:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Согндаль - Лиллестрём 1:2
Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Флора Таллин 2:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Лиллестрём - Стабек 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Одд 0:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Мольде 0:1 Викинг - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Русенборг - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1 Волеренга - Лиллестрём 3:1
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2
Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Рёуфосс 2:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:4 Одд - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 1:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2 Волеренга - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 4:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2
Результаты матчей
Лиллестрём
Стрёмсгодсет
Точный счет
4:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
4:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Лиллестрём
Стрёмсгодсет
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|3
|Стрёмсгодсет
|Валсвик Густав
|2
|Бранн
|Финне Бор
|2
|Сарпсборг-08
|Упсет Кристиан
|2
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|2
|Викинг
|Паттинама Шейн
|1 1
|Волеренга
|Жута Леонард
|2
|Русенборг
|Рейтан Эрленд Даль
|2
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|2
|Одд
|Валлем Конрад
|2