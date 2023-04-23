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  4. Суперлига. Группа А 2022-2023

Словакия: Суперлига. Группа А
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Жилина
2:4
Второй тайм: 86'
Слован Братислава
0'
0:1
5' Гол
Грин Эндри
0:2
21' Гол
Чаврич Александр
1:2
35' Гол
Ямбор Тимотей
2:2
51' Гол
Ямбор Тимотей
2:3
58' Гол
Чаврич Александр
2:4
70' Гол
Вайсс Владимир
76' Желтая карточка
Немчик Томаш
1
Matej
Slavik
23
Минарик
Ян
33
Копас
Адам
25
Немчик
Томаш
66
Руснак
Матуш
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
20
Бари
Кристиан
88
Галчик
Роланд
19
Ямбор
Тимотей
10
Капралик
Адриан
31
Трновски
Мартин
17
Медведев
Юрий
II
4
Кашия
Гурам
81
Вернон
де
Марко
25
Пощек
Лукаш
33
Куцка
Юрай
20
Канкава
Джаба
10
Чакветадзе
Георгий
7
Вайсс
Владимир
77
Чаврич
Александр
19
Грин
Эндри
Жилина
3-4-3
Слован Братислава
4-3-3

История личных встреч

Жилина
Слован Братислава

25 матчей

64%
36%
16 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

68%
44%
17 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

68%
52%
17 побед 13 ничьих 0 побед

35 матчей

25.7%
74.3%
0 побед 9 ничьих 26 побед

Первый тайм

37.1%
62.9%
0 побед 13 ничьих 19 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 10 ничьих 20 побед

60 матчей

26.7%
30%
43.3%
16 побед 18 ничьих 26 побед

Первый тайм

28.3%
40%
31.7%
17 побед 24 ничьи 19 побед

Второй тайм

28.3%
38.3%
33.4%
17 побед 23 ничьи 20 побед

История матчей

СГА
0:1
С
4:1
С
3:1
СГА
2:2
СГА
2:3
С
1:1
С
2:2
К
1:2
СГА
2:3
СГА
2:2
С
3:2
С
2:2
СГА
2:3
К
2:0
С
0:0
С
1:1
СГА
6:2
СГА
0:3
С
5:2
С
0:1
С
3:2
С
2:0
С
6:0
С
3:2
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
0:0
К
1:1
К
0:0
С
2:1
С
3:0
С
1:2
С
0:2
С
3:0
С
2:0
С
2:1
КС
2:0
КС
1:3
С
2:0
КС
0:2
С
1:1
С
0:0
С
1:1
CL
3:0
CL
2:1
CL
2:1
CL
0:0
CL
0:1
CL
2:2
С
1:1
CL
2:0
CL
2:0
CL
2:1
CL
0:1
К
0:0
К
1:2
CL
2:0
CL
0:0
CL
3:0

Голы

Всего голов

48
27

Голов в среднем за матч

1.5
0.96

Среднее время на гол

60
93

Всего голов

52
37

Голов в среднем за матч

1.86
1.16

Среднее время на гол

48
77

Всего голов

100
64

Голов в среднем за матч

1.67
1.07

Тотал матчей

2.5
53
Больше 88%
Меньше 12%
7
47
Больше 78%
Меньше 22%
13
31
Больше 52%
Меньше 48%
29
17
Больше 28%
Меньше 72%
43
10
Больше 17%
Меньше 83%
50
3
Больше 5%
Меньше 95%
57
2
Больше 3%
Меньше 97%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
59

Среднее время на гол

54
84

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ямбор Тимотей 3 0.5
Капралик Адриан 2 0.33
Бари Кристиан 2 0.33
Яворчек Доминик 2 0.33
Копас Адам 1 0.17
Галчик Роланд 1 0.17
Илько Патрик 1 0.17
Зауэр Марио 0 0
Немчик Томаш 0 0
Лейтнер Патрик 0 0
Овусу Ричмонд 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чаврич Александр 4 0.67
Вайсс Владимир 2 0.33
Грин Эндри 2 0.33
Канкава Джаба 1 0.17
Чакветадзе Георгий 1 0.17
Вернон де Марко 1 0.17
Абубакари Малик 1 0.17
Кашия Гурам 0 0
Змрхаль Яромир 0 0
Медведев Юрий II 0 0
Ловат Лукас 0 0

Карточки

Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капралик Адриан 2 0
Немчик Томаш 1 0
Стойчевски Андрей 1 0
Зауэр Марио 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ловат Лукас 3 0
Чаврич Александр 2 0
Вайсс Владимир 1 0
Вернон де Марко 1 0

Результаты матчей

Жилина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Слован Братислава
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

1
0
Жилина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Слован Братислава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

1
6
Жилина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Слован Братислава
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

2
6

Голы по времени матча

Забито

7
2
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
2
20%
3
38%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
67%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Жилина - Спартак Трнава 1:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 ДАК - Жилина 1:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4
Слован Братислава - Жилина 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 1:2 Жилина - Ружомберок 2:0 Железярне Подбрезова - Жилина 3:1 Жилина - Скалица 1:0 Жилина - Карвина 3:0 Жилина - Тршинец 2:3 Жилина - Подбрезова 2:3 Дьёр - Жилина 1:2 Жилина - Прешов 3:1 Унион Берлин - Жилина 3:1 Спарта Прага - Жилина 3:1 Карвина - Жилина 1:1 Жилина - Поважска-Бистрица 3:0 Земплин - Жилина 3:2 Жилина - Слован Братислава 4:1
Слован Братислава
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Скалица - Слован Братислава 3:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Слован Братислава - Скалица 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1
Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Базель 2:2 Слован Братислава - Жилина 0:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 4:1 СТК-1914 Саморин - Слован Братислава 1:1 Злате Моравце - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Ред Булл Зальцбург - Слован Братислава 1:0 Санкт-Пёльтен - Слован Братислава 2:2 Слован Братислава - Зброёвка 2:1 Дунайcка Cтреда - Слован Братислава 2:4 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1

Результаты матчей

Жилина
Слован Братислава

Точный счет

1:1
1 раз 50%
6:4
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
6:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Жилина
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5
1
2
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
1
4
4.5
1
4
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 5 4 0 1 10 - 6 60
2.
Слован Братислава
 4:2 6 4 1 1 12 - 5 60
3.
Спартак Трнава
 5 1 2 2 8 - 7 45
4.
Дукла Банска-Бистрица
 6 3 0 3 13 - 15 40
5.
Жилина
 2:4 6 2 1 3 12 - 13 38
6.
Железярне Подбрезова
 6 1 0 5 8 - 17 38
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 4:2 3 2 0 1 6 - 2 53
2.
Спартак Трнава
 2 1 1 0 6 - 1 44
3.
Дукла Банска-Бистрица
 3 2 0 1 7 - 4 37
4.
ДАК
 3 3 0 0 6 - 2 9
5.
Жилина
 2:4 3 1 1 1 9 - 9 4
6.
Железярне Подбрезова
 3 1 0 2 5 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 2 1 0 1 4 - 4 51
2.
Железярне Подбрезова
 3 0 0 3 3 - 11 35
3.
Жилина
 2:4 3 1 0 2 3 - 4 34
4.
Слован Братислава
 4:2 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Дукла Банска-Бистрица
 3 1 0 2 6 - 11 3
6.
Спартак Трнава
 3 0 1 2 2 - 6 1
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Топ бомбардиров
Слован Братислава Чаврич Александр 4
Дукла Банска-Бистрица Балич Андрия 3 (1)
Жилина Ямбор Тимотей 3 (1)
Дукла Банска-Бистрица Депетрис Давид 3
ДАК Крстович Никола 3
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Горосито Николас 3
Слован Братислава Ловат Лукас 3
Железярне Подбрезова Marek Kristian Bartos 3
Железярне Подбрезова Simon Fasko 1 1
Дукла Банска-Бистрица Branislav Luptak 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Жилина
    Ничья
    Слован Братислава
    42.00
    4.28
    1.75
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Жилина 2:4 Слован Братислава онлайн

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