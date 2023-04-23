Тур: 6. Стадион: Стадион под Дубном.
2:4
Конец матча
0'
0:1
5' ГолГрин Эндри
0:2
21' ГолЧаврич Александр
1:2
35' ГолЯмбор Тимотей
2:2
51' ГолЯмбор Тимотей
2:3
58' ГолЧаврич Александр
2:4
70' ГолВайсс Владимир
75' Желтая карточкаНемчик Томаш
86' Желтая карточкаИлько Патрик
90'+3
Ход матча
5'
0:1
21'
0:2
35'
1:2
51'
2:2
58'
70'
2:4
75'
86'
23
Минарик
Ян
33
Копас
Адам
25
Немчик
Томаш
66
Руснак
Матуш
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
25
Пощек
Лукаш
33
Куцка
Юрай
19
Грин
Эндри
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
-
33 Копас АдамЗащитник
-
25 Немчик ТомашЗащитник
-
66 Руснак МатушПолузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
16 Илько ПатрикПолузащитник
-
29 Дурис ДавидНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Грин ЭндриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Агбо УчеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лихи ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
История личных встреч
Жилина
Слован Братислава
25 матчей
64%
36%
16 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
68%
44%
17 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
68%
52%
17 побед 13 ничьих 0 побед
35 матчей
25.7%
74.3%
0 побед 9 ничьих 26 побед
Первый тайм
37.1%
62.9%
0 побед 13 ничьих 19 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 10 ничьих 20 побед
60 матчей
26.7%
30%
43.3%
16 побед 18 ничьих 26 побед
Первый тайм
28.3%
40%
31.7%
17 побед 24 ничьи 19 побед
Второй тайм
28.3%
38.3%
33.4%
17 побед 23 ничьи 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
48
27
Голов в среднем за матч
1.5
0.96
Среднее время на гол
60
93
Всего голов
52
37
Голов в среднем за матч
1.86
1.16
Среднее время на гол
48
77
Всего голов
100
64
Голов в среднем за матч
1.67
1.07
Тотал матчей
2.5
53
Больше 88%
Меньше 12%
7
47
Больше 78%
Меньше 22%
13
31
Больше 52%
Меньше 48%
29
17
Больше 28%
Меньше 72%
43
10
Больше 17%
Меньше 83%
50
3
Больше 5%
Меньше 95%
57
2
Больше 3%
Меньше 97%
58
1
Больше 2%
Меньше 98%
59
Среднее время на гол
54
84
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ямбор Тимотей
|3
|0.5
|Капралик Адриан
|2
|0.33
|Бари Кристиан
|2
|0.33
|Яворчек Доминик
|2
|0.33
|Копас Адам
|1
|0.17
|Галчик Роланд
|1
|0.17
|Илько Патрик
|1
|0.17
|Зауэр Марио
|0
|0
|Немчик Томаш
|0
|0
|Лейтнер Патрик
|0
|0
|Овусу Ричмонд
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чаврич Александр
|4
|0.67
|Вайсс Владимир
|2
|0.33
|Грин Эндри
|2
|0.33
|Канкава Джаба
|1
|0.17
|Чакветадзе Георгий
|1
|0.17
|Вернон де Марко
|1
|0.17
|Абубакари Малик
|1
|0.17
|Кашия Гурам
|0
|0
|Змрхаль Яромир
|0
|0
|Медведев Юрий II
|0
|0
|Ловат Лукас
|0
|0
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капралик Адриан
|2
|0
|Немчик Томаш
|2
|0
|Илько Патрик
|1
|0
|Стойчевски Андрей
|1
|0
|Зауэр Марио
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ловат Лукас
|3
|0
|Чаврич Александр
|2
|0
|Вайсс Владимир
|1
|0
|Вернон де Марко
|1
|0
Результаты матчей
Жилина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Слован Братислава
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
3
0
Жилина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Слован Братислава
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
1
6
Жилина
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Слован Братислава
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
4
6
Голы по времени матча
Забито
9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
3
33%
2
33%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
3
6
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
17%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
3
25%
4
33%
46-60
2
17%
4
33%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
13
5
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
3
60%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
3
23%
1
20%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Жилина - Спартак Трнава 1:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 ДАК - Жилина 1:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4
Слован Братислава - Жилина 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 1:2 Жилина - Ружомберок 2:0 Железярне Подбрезова - Жилина 3:1 Жилина - Скалица 1:0 Жилина - Карвина 3:0 Жилина - Тршинец 2:3 Жилина - Подбрезова 2:3 Дьёр - Жилина 1:2 Жилина - Прешов 3:1 Унион Берлин - Жилина 3:1 Спарта Прага - Жилина 3:1 Карвина - Жилина 1:1 Жилина - Поважска-Бистрица 3:0 Земплин - Жилина 3:2 Жилина - Слован Братислава 4:1
Слован Братислава
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Скалица - Слован Братислава 3:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Слован Братислава - Скалица 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1
Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Базель 2:2 Слован Братислава - Жилина 0:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 4:1 СТК-1914 Саморин - Слован Братислава 1:1 Злате Моравце - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Ред Булл Зальцбург - Слован Братислава 1:0 Санкт-Пёльтен - Слован Братислава 2:2 Слован Братислава - Зброёвка 2:1 Дунайcка Cтреда - Слован Братислава 2:4 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1
Результаты матчей
Жилина
Слован Братислава
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
6:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
6:4
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
6
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Жилина
Слован Братислава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
42
15
24
15
24
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|61
|2.
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|60
|3.
|1:1
|6
|1
|3
|2
|9 - 8
|46
|4.
|6
|3
|0
|3
|13 - 15
|40
|5.
|6
|2
|1
|3
|12 - 13
|38
|6.
|6
|1
|0
|5
|8 - 17
|38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|53
|2.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|45
|3.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|37
|4.
|1:1
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|5.
|3
|1
|1
|1
|9 - 9
|4
|6.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|52
|2.
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|35
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|34
|4.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|3
|1
|0
|2
|6 - 11
|3
|6.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|4
|Спартак Трнава
|Тайво Абдулрахман
|4
|Дукла Банска-Бистрица
|Балич Андрия
|3 (1)
|Жилина
|Ямбор Тимотей
|3 (1)
|Дукла Банска-Бистрица
|Депетрис Давид
|3
|Дукла Банска-Бистрица
|Горосито Николас
|3
|Слован Братислава
|Ловат Лукас
|3
|Железярне Подбрезова
|Marek Kristian Bartos
|3
|Железярне Подбрезова
|Simon Fasko
|1 1
|Дукла Банска-Бистрица
|Branislav Luptak
|2