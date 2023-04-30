Тур: 7. Стадион: ZELPO Arena.
1:0
Второй тайм: 46'
Ход матча
44'
45'
14
Matej
Gresak
10
Jozef
Spyrka
25
Simon
Fasko
11
Samuel
Datko
78
Пинту
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Matej GresakЗащитник
-
10 Jozef SpyrkaПолузащитник
-
25 Simon FaskoПолузащитник
-
11 Samuel DatkoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Бариш ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
-
-
31 Matej Luksch
-
-
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
13 Кальмар ЖолтПолузащитник
- Нападающий
-
74 Санто РегёНападающий
-
55 Riquelme
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
История личных встреч
Железярне Подбрезова
ДАК
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
67
135
Бомбардиры внутри турнира
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кобнан Мозес
|9
|0.31
|Daniel Pavuk
|5 (2)
|0.17
|Годал Борис
|4 (1)
|0.14
|Кузма Марек
|3 (1)
|0.1
|Marek Kristian Bartos
|3
|0.1
|Christophe Kabongo
|3
|0.1
|Ковачик Петер
|2 (1)
|0.07
|Samuel Datko
|2
|0.07
|Rene Paraj
|2
|0.07
|Бариш Дамьян
|1
|0.03
|Jozef Spyrka
|1
|0.03
|Issa Adekunle
|1
|0.03
|Благут Патрик
|1
|0.03
|Бакаля Микулаш
|1
|0.03
|Moussa Sangare
|1
|0.03
|Andy Masaryk
|1
|0.03
|Куколь Владимир
|0
|0
|Грендель Эрик
|0
|0
|Брежнаник Михал
|0
|0
|Matej Gresak
|0
|0
|Martin Talakov
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|15
|0.52
|Кальмар Жолт
|8 (1)
|0.28
|Санто Регё
|4
|0.14
|Ammar Ramadan
|3
|0.1
|Небыла Себастьян
|3
|0.1
|Блэкмэн Сезар
|2
|0.07
|Веселовски Доминик
|2
|0.07
|Андзуана Иоан
|2
|0.07
|Димун Милан
|2
|0.07
|Гаврич Желько
|2
|0.07
|Кружляк Доминик
|2
|0.07
|Николаеску Йон
|1
|0.03
|Качер Мирослав
|1
|0.03
|Брунетти Матеус
|1
|0.03
|Пинту Алекс
|0
|0
|Цыганик Андрей
|0
|0
Карточки
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rene Paraj
|8
|0
|Годал Борис
|6
|1
|Marek Kristian Bartos
|7
|0
|Грендель Эрик
|3
|2
|Куколь Владимир
|5
|0
|Matej Gresak
|4
|0
|Бакаля Микулаш
|4
|0
|Daniel Pavuk
|4
|0
|Кобнан Мозес
|4
|0
|Simon Fasko
|2
|1
|Брежнаник Михал
|3
|0
|Бариш Дамьян
|2
|0
|Jozef Spyrka
|2
|0
|Лудга Рихард
|2
|0
|Samuel Datko
|2
|0
|Christophe Kabongo
|2
|0
|Martin Talakov
|2
|0
|Кузма Марек
|1
|0
|Оравец Матей
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Ковачик Петер
|1
|0
|Шикула Николас
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальмар Жолт
|7
|0
|Рисванис Спирос
|5
|1
|Крстович Никола
|6
|0
|Качер Мирослав
|5
|0
|Брунетти Матеус
|5
|0
|Андзуана Иоан
|4
|0
|Димун Милан
|4
|0
|Пинту Алекс
|4
|0
|Небыла Себастьян
|4
|0
|Цыганик Андрей
|2
|0
|Кружляк Доминик
|2
|0
|Мухамедбегович Ахмет
|2
|0
|Нджие Сейни
|2
|0
|Ammar Ramadan
|2
|0
|Мендес Алехандро
|1
|0
|Петраш Самуэл
|1
|0
|Гаврич Желько
|1
|0
|Фазлагич Энис
|1
|0
|Санто Регё
|1
|0
|Веселинов Даниэл
|1
|0
|Муму Брахим
|1
|0
|Lukas Leginus
|1
|0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
ДАК
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
4
8
Железярне Подбрезова
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
ДАК
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
17
2
Волевые поражения
13
26
Железярне Подбрезова
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
ДАК
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
21% (6)
50% (14)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
23
6
Волевые поражения
17
34
Голы по времени матча
Забито
21
21
13 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
4
19%
2
10%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
7
33%
4
19%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
4
19%
9
43%
76-90
Пропущено
16
15
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
5
31%
2
13%
31-45
3
19%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
6
38%
4
27%
76-90
Забито
18
27
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 9
15 Не забивали 14
3
17%
3
11%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
4
22%
4
15%
31-45
2
11%
4
15%
46-60
3
17%
7
26%
61-75
5
28%
7
26%
76-90
Пропущено
26
11
9 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
2
8%
1
9%
1-15
2
8%
1
9%
16-30
5
19%
1
9%
31-45
5
19%
3
27%
46-60
7
27%
5
45%
61-75
5
19%
0
0%
76-90
Забито
39
48
21 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 33
15 Забивали первыми 17
5 Не забивали 2
7
18%
5
10%
1-15
3
8%
2
4%
16-30
11
28%
8
17%
31-45
4
10%
7
15%
46-60
5
13%
10
21%
61-75
9
23%
16
33%
76-90
Пропущено
42
26
16 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 18
3
7%
2
8%
1-15
3
7%
3
12%
16-30
10
24%
3
12%
31-45
8
19%
6
23%
46-60
7
17%
8
31%
61-75
11
26%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1
Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 6:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Земплин 2:2 Железярне Подбрезова - Жилина 3:1 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Скалица 0:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:0 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1
ДАК
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Жилина 1:0
ДАК - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Ружомберок - ДАК 0:1 ДАК - Скалица 2:1 Земплин - ДАК 0:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 ДАК - Ружомберок 1:0 Тренчин - ДАК 0:4 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Злате Моравце - ДАК 2:2 ДАК - Жилина 5:2 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 0:1 Скалица - ДАК 1:1 ДАК - Земплин 1:0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
ДАК
Точный счет
3:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
2:1
4 раза 29%
3:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
10 раз 71%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 57%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
3:1
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 18%
1:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
0:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 46%
0
5 раз 18%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%
5
1 раз 4%
1
14 раз 50%
2
6 раз 21%
3
5 раз 18%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Железярне Подбрезова
ДАК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
77
86
410
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
131
311
59
113
311
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
271
1018
1315
523
721
127
226
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|22
|14
|6
|2
|39 - 17
|48
|2.
|22
|14
|5
|3
|47 - 23
|47
|3.
|22
|12
|4
|6
|39 - 26
|40
|4.
|1:0
|22
|9
|8
|5
|32 - 24
|35
|5.
|22
|9
|4
|9
|34 - 33
|31
|6.
|22
|9
|4
|9
|34 - 37
|31
|7.
|22
|7
|9
|6
|24 - 22
|30
|8.
|22
|6
|5
|11
|22 - 34
|23
|9.
|22
|4
|11
|7
|28 - 35
|23
|10.
|22
|5
|7
|10
|20 - 33
|22
|11.
|22
|4
|7
|11
|19 - 31
|19
|12.
|22
|1
|6
|15
|17 - 40
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|2
|0
|31 - 9
|29
|2.
|0:1
|11
|9
|1
|1
|22 - 8
|28
|3.
|11
|7
|2
|2
|21 - 9
|23
|4.
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|5.
|1:0
|11
|6
|3
|2
|16 - 10
|21
|6.
|11
|5
|2
|4
|13 - 13
|17
|7.
|11
|5
|1
|5
|17 - 15
|16
|8.
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|9.
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|10.
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|11.
|11
|2
|7
|2
|18 - 17
|13
|12.
|11
|0
|4
|7
|9 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|11
|5
|5
|1
|17 - 9
|20
|2.
|11
|6
|1
|4
|20 - 14
|19
|3.
|11
|5
|3
|3
|16 - 14
|18
|4.
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|5.
|11
|4
|3
|4
|17 - 22
|15
|6.
|1:0
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|7.
|11
|2
|4
|5
|10 - 18
|10
|8.
|11
|2
|2
|7
|13 - 24
|8
|9.
|11
|1
|3
|7
|8 - 18
|6
|10.
|11
|1
|3
|7
|9 - 21
|6
|11.
|11
|1
|3
|7
|6 - 20
|6
|12.
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|15 (5)
|ДАК
|Крстович Никола
|15 (3)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|11
|Жилина
|Капралик Адриан
|9 (5)
|Спартак Трнава
|Тайво Абдулрахман
|9 (2)
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|1 11
|Дукла Банска-Бистрица
|Загуменски Тимотей
|1 9
|Тренчин
|Пирес Келвин
|2 7
|Скалица
|Mario Holly
|9
|Скалица
|Блажек Филип
|8