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  4. Суперлига 2022-2023

Словакия: Суперлига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: .
Железярне Подбрезова
1:0
Второй тайм: 46'
ДАК
0'
44' Желтая карточка
Daniel Pavuk
1:0
45' Гол
Marek Kristian Bartos

Ход матча

44'
Daniel Pavuk
 
45'
Marek Kristian Bartos
1:0
Лучшие коэффициенты
Железярне Подбрезова
Ничья
ДАК
4.04
3.80
6.50
Все Коэффициенты
1
Лудга
Рихард
39
Marek
Kristian
Bartos
23
Бакаля
Микулаш
4
Оравец
Матей
34
Благут
Патрик
14
Matej
Gresak
10
Jozef
Spyrka
25
Simon
Fasko
11
Samuel
Datko
7
Daniel
Pavuk
20
Ковачик
Петер
99
Петраш
Самуэл
78
Пинту
Алекс
24
Кружляк
Доминик
16
Брунетти
Матеус
5
Мухамедбегович
Ахмет
77
Небыла
Себастьян
8
Димун
Милан
27
Ammar
Ramadan
9
Ниархос
Иоаннис
45
Крстович
Никола
18
Мендес
Алехандро
Железярне Подбрезова
3-4-2-1
ДАК
4-3-3

История личных встреч

Железярне Подбрезова
ДАК

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

С
2:1
С
2:1
С
0:0

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кобнан Мозес 9 0.31
Daniel Pavuk 5 (2) 0.17
Годал Борис 4 (1) 0.14
Кузма Марек 3 (1) 0.1
Marek Kristian Bartos 3 0.1
Christophe Kabongo 3 0.1
Ковачик Петер 2 (1) 0.07
Samuel Datko 2 0.07
Rene Paraj 2 0.07
Бариш Дамьян 1 0.03
Jozef Spyrka 1 0.03
Issa Adekunle 1 0.03
Благут Патрик 1 0.03
Бакаля Микулаш 1 0.03
Moussa Sangare 1 0.03
Andy Masaryk 1 0.03
Куколь Владимир 0 0
Грендель Эрик 0 0
Брежнаник Михал 0 0
Matej Gresak 0 0
Martin Talakov 0 0
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 15 0.52
Кальмар Жолт 8 (1) 0.28
Санто Регё 4 0.14
Ammar Ramadan 3 0.1
Небыла Себастьян 3 0.1
Блэкмэн Сезар 2 0.07
Веселовски Доминик 2 0.07
Андзуана Иоан 2 0.07
Димун Милан 2 0.07
Гаврич Желько 2 0.07
Кружляк Доминик 2 0.07
Николаеску Йон 1 0.03
Качер Мирослав 1 0.03
Брунетти Матеус 1 0.03
Пинту Алекс 0 0
Цыганик Андрей 0 0

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rene Paraj 8 0
Годал Борис 6 1
Marek Kristian Bartos 7 0
Грендель Эрик 3 2
Куколь Владимир 5 0
Matej Gresak 4 0
Бакаля Микулаш 4 0
Daniel Pavuk 4 0
Кобнан Мозес 4 0
Simon Fasko 2 1
Брежнаник Михал 3 0
Бариш Дамьян 2 0
Jozef Spyrka 2 0
Лудга Рихард 2 0
Samuel Datko 2 0
Christophe Kabongo 2 0
Martin Talakov 2 0
Кузма Марек 1 0
Оравец Матей 1 0
Issa Adekunle 1 0
Ковачик Петер 1 0
Шикула Николас 1 0
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальмар Жолт 7 0
Рисванис Спирос 5 1
Крстович Никола 6 0
Качер Мирослав 5 0
Брунетти Матеус 5 0
Андзуана Иоан 4 0
Димун Милан 4 0
Пинту Алекс 4 0
Небыла Себастьян 4 0
Цыганик Андрей 2 0
Кружляк Доминик 2 0
Мухамедбегович Ахмет 2 0
Нджие Сейни 2 0
Ammar Ramadan 2 0
Мендес Алехандро 1 0
Петраш Самуэл 1 0
Гаврич Желько 1 0
Фазлагич Энис 1 0
Санто Регё 1 0
Веселинов Даниэл 1 0
Муму Брахим 1 0
Lukas Leginus 1 0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
ДАК
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

4
8
Железярне Подбрезова
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
ДАК
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

17
2

Волевые поражения

13
26
Железярне Подбрезова
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
ДАК
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
21% (6)
50% (14)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

23
6

Волевые поражения

17
34

Голы по времени матча

Забито

21
21
13 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
4
19%
2
10%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
7
33%
4
19%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
4
19%
9
43%
76-90

Пропущено

16
15
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
5
31%
2
13%
31-45
3
19%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
6
38%
4
27%
76-90

Забито

18
27
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 9
15 Не забивали 14
3
17%
3
11%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
4
22%
4
15%
31-45
2
11%
4
15%
46-60
3
17%
7
26%
61-75
5
28%
7
26%
76-90

Пропущено

26
11
9 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
2
8%
1
9%
1-15
2
8%
1
9%
16-30
5
19%
1
9%
31-45
5
19%
3
27%
46-60
7
27%
5
45%
61-75
5
19%
0
0%
76-90

Забито

39
48
21 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 33
15 Забивали первыми 17
5 Не забивали 2
7
18%
5
10%
1-15
3
8%
2
4%
16-30
11
28%
8
17%
31-45
4
10%
7
15%
46-60
5
13%
10
21%
61-75
9
23%
16
33%
76-90

Пропущено

42
26
16 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 18
3
7%
2
8%
1-15
3
7%
3
12%
16-30
10
24%
3
12%
31-45
8
19%
6
23%
46-60
7
17%
8
31%
61-75
11
26%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1
Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 6:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Земплин 2:2 Железярне Подбрезова - Жилина 3:1 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Скалица 0:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:0 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1
ДАК
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Жилина 1:0
ДАК - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Ружомберок - ДАК 0:1 ДАК - Скалица 2:1 Земплин - ДАК 0:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 ДАК - Ружомберок 1:0 Тренчин - ДАК 0:4 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Злате Моравце - ДАК 2:2 ДАК - Жилина 5:2 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 0:1 Скалица - ДАК 1:1 ДАК - Земплин 1:0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
ДАК

Точный счет

3:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
2:1
4 раза 29%
3:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
10 раз 71%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 57%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

3:1
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 18%
1:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
0:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 46%
0
5 раз 18%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%
5
1 раз 4%
1
14 раз 50%
2
6 раз 21%
3
5 раз 18%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Железярне Подбрезова
ДАК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
7
7
1.5
8
6
4
10
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
13
1
3
11
1.5
5
9
1
13
2.5
3
11
1
13
3.5
1
13
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
27
1
10
18
1.5
13
15
5
23
2.5
7
21
1
27
3.5
2
26
1
27
4.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 0:1 22 14 6 2 39 - 17 48
2.
Слован Братислава
 22 14 5 3 47 - 23 47
3.
Спартак Трнава
 22 12 4 6 39 - 26 40
4.
Железярне Подбрезова
 1:0 22 9 8 5 32 - 24 35
5.
Жилина
 22 9 4 9 34 - 33 31
6.
Дукла Банска-Бистрица
 22 9 4 9 34 - 37 31
7.
Ружомберок
 22 7 9 6 24 - 22 30
8.
Земплин
 22 6 5 11 22 - 34 23
9.
Злате Моравце
 22 4 11 7 28 - 35 23
10.
Тренчин
 22 5 7 10 20 - 33 22
11.
Скалица
 22 4 7 11 19 - 31 19
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 22 1 6 15 17 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 11 9 2 0 31 - 9 29
2.
ДАК
 0:1 11 9 1 1 22 - 8 28
3.
Жилина
 11 7 2 2 21 - 9 23
4.
Спартак Трнава
 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Железярне Подбрезова
 1:0 11 6 3 2 16 - 10 21
6.
Земплин
 11 5 2 4 13 - 13 17
7.
Дукла Банска-Бистрица
 11 5 1 5 17 - 15 16
8.
Тренчин
 11 4 4 3 14 - 13 16
9.
Ружомберок
 11 3 5 3 12 - 12 14
10.
Скалица
 11 3 4 4 11 - 13 13
11.
Злате Моравце
 11 2 7 2 18 - 17 13
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 11 0 4 7 9 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 0:1 11 5 5 1 17 - 9 20
2.
Спартак Трнава
 11 6 1 4 20 - 14 19
3.
Слован Братислава
 11 5 3 3 16 - 14 18
4.
Ружомберок
 11 4 4 3 12 - 10 16
5.
Дукла Банска-Бистрица
 11 4 3 4 17 - 22 15
6.
Железярне Подбрезова
 1:0 11 3 5 3 16 - 14 14
7.
Злате Моравце
 11 2 4 5 10 - 18 10
8.
Жилина
 11 2 2 7 13 - 24 8
9.
Скалица
 11 1 3 7 8 - 18 6
10.
Земплин
 11 1 3 7 9 - 21 6
11.
Тренчин
 11 1 3 7 6 - 20 6
12.
Татран Липтовски-Микулаш
 11 1 2 8 8 - 19 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 15 (5)
ДАК Крстович Никола 15 (3)
Слован Братислава Чаврич Александр 11
Жилина Капралик Адриан 9 (5)
Спартак Трнава Тайво Абдулрахман 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Lazar Stojsavljevic 1 11
Дукла Банска-Бистрица Загуменски Тимотей 1 9
Тренчин Пирес Келвин 2 7
Скалица Mario Holly 9
Скалица Блажек Филип 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Marek Kristian Bartos бьет в цель!
  • Желтая карточка
    44'
    Daniel Pavuk получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Железярне Подбрезова
Ничья
ДАК
4.04
3.80
6.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Железярне Подбрезова 1:0 ДАК онлайн

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Железярне Подбрезова
ДАК
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